U.S./Canada daily earnings hits & misses Feb 26 - 1800 ET

Feb 26 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ABERCROMBIE & FITCH Q4 RETAILING - GOODS USD 1.03 1.34 0.31 1357.7 1299.1 -58.6 ACCELERON PHARMA INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.08 -0.64 -0.57 13.7 11.5 -2.1 ACME UNITED CORP Q4 HOSPITAL SUPPLIES USD 0.15 0.15 0.00 22.3 21.4 -0.9 AEGEAN MARINE PETROLEUM Q4 MARITIME USD 0.16 -- -- 1648.4 1470.4 -177.9 AEGERION PHARMACEUTICALS Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.30 -- -- 24.5 24.5 0.0 AES CORP Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.29 0.29 0.00 5446.0 -- -- AIXTRON SE Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT EUR -0.06 -0.14 -0.08 48.9 51.1 2.2 AMERICAN WATER WORKS COM Q4 WATER UTILITIES USD 0.45 0.47 0.02 754.4 712.3 -42.1 AMERIGO RESOURCES LTD Q4 NONFERROUS BASE METALS USD 0.01 -0.01 -0.02 39.8 37.0 -2.8 AMERISAFE INC Q4 INSURANCE USD 0.56 0.90 0.34 93.5 94.3 0.8 ANIKA THERAPEUTICS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.42 0.44 0.02 21.9 21.3 -0.7 ARES CAPITAL CORP Q4 INVESTMENTS USD 0.41 0.39 -0.02 231.7 233.7 2.1 ASCENT CAPITAL GROUP INC Q4 LEISURE USD -0.35 -0.90 -0.56 132.2 132.8 0.5 AUTODESK INCORPORATED Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.34 0.40 0.06 572.8 586.6 13.8 AVISTA CORP Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.46 0.53 0.08 443.3 447.7 4.4 BABCOCK & WILCOX CO Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.57 -- -- 834.8 802.8 -32.0 BAIDU INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES CNY 8.16 7.90 -0.26 9299.1 9522.9 223.8 BALTIC TRADING LTD Q4 MARITIME USD 0.01 0.01 0.00 16.4 14.5 -1.9 BARNES & NOBLE INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.61 -- -- 2012.0 1995.8 -16.2 BIOCRYST PHARMACEUTICALS Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.09 -0.09 0.00 8.8 10.6 1.8 BIOMARIN PHARMACEUTICAL Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.35 -0.43 -0.09 146.1 146.9 0.8 CABLEVISION SYSTEMS CORP Q4 COMMUNICATIONS USD 0.09 -- -- 1568.5 1583.5 15.0 CALFRAC WELL SERVICES LTD Q4 OIL CAD 0.21 0.30 0.09 437.5 463.1 25.6 CALIFORNIA WATER SERVICE Q4 WATER UTILITIES USD 0.06 0.12 0.06 123.7 133.7 10.0 CANAM GROUP INC Q4 METAL FABRICATORS & DIST CAD 0.25 0.26 0.02 276.8 281.6 4.9 CARTERS INC Q4 CLOTHING USD 1.00 1.02 0.02 759.4 769.7 10.2 CDI CORPORATION Q4 BUILDING MATERIALS USD 0.20 0.12 -0.08 268.2 277.1 8.9 CENTERPOINT ENERGY INC Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.28 0.26 -0.02 1364.0 2184.0 820.1 CHESAPEAKE ENERGY CORP Q4 OIL USD 0.41 0.27 -0.14 4863.4 4541.0 -322.4 CHINA YUCHAI INTERNATION Q4 TRUCK MFG USD 1.05 1.08 0.03 656.8 666.6 9.8 CHURCHILL DOWNS Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.17 -- -- 177.9 161.8 -16.1 CIPHER PHARMACEUTICALS Q4 DRUGS CAD 0.23 0.42 0.20 9.2 12.5 3.3 CLEAN HARBORS Q4 MACHINERY USD 0.55 0.44 -0.11 894.4 879.4 -15.0 CLEARWATER SEAFOODS INCO Q4 RETAILING - FOODS CAD -- -- -- 106.4 111.0 4.6 CONTRANS GROUP INC Q4 TRUCKING CAD 0.26 0.20 -0.06 149.4 211.1 61.7 CONTROLADORA VUELA COMPA Q4 AIRLINES USD 0.05 -0.04 -0.09 258.8 243.0 -15.8 CRAWFORD & CO Q4 INSURANCE USD 0.20 0.19 -0.01 274.5 306.7 32.2 CRESTWOOD EQUITY PARTNER Q4 GAS USD 0.03 0.04 0.01 510.3 808.2 297.9 DARLING INTERNATIONAL IN Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.27 -- -- 431.7 428.7 -3.0 DCP MIDSTREAM PARTNERS LP Q4 OIL USD 0.44 0.09 -0.35 796.9 802.0 5.1 DEL FRISCO'S RESTAURANT Q4 LEISURE USD 0.38 0.36 -0.02 99.7 97.5 -2.3 DELTIC TIMBER CORPORATION Q4 FOREST PRODUCTS USD 0.45 0.18 -0.27 -- -- -- DIGITALGLOBE INC Q4 TELEPHONE UTILITIES USD 0.07 0.18 0.11 185.9 169.7 -16.2 DINEEQUITY INC Q4 RETAILING - FOODS USD 0.97 0.98 0.01 159.0 157.9 -1.1 DOLLAR TREE INC Q4 RETAILING - GOODS USD 1.05 1.02 -0.03 2281.7 2234.9 -46.8 EDGEWATER TECH INC Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.08 0.16 0.08 25.6 26.8 1.2 EXCHANGE INCOME CORP Q4 FINANCIAL SERVICES CAD 0.17 0.10 -0.07 265.5 267.5 2.0 FARO TECHNOLOGIES INC Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.50 0.48 -0.02 82.5 89.9 7.4 FIRST MAJESTIC SILVER CO Q4 PRECIOUS METALS USD 0.11 0.05 -0.06 71.3 59.0 -12.3 FIRST MAJESTIC SILVER CO Q4 PRECIOUS METALS USD 0.11 0.05 -0.06 71.3 59.0 -12.3 GLOBUS MEDICAL INC Q4 HOSPITAL SUPPLIES USD 0.22 0.25 0.03 115.0 115.2 0.3 GRAN TIERRA ENERGY INC Q4 OIL USD 0.16 -0.04 -0.20 186.4 159.8 -26.6 GRAN TIERRA ENERGY INC Q4 OIL USD 0.17 -0.04 -0.21 188.0 159.8 -28.2 GREAT PLAINS ENERGY INC Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.09 -- -- 515.9 538.8 22.9 HUDSON TECHNOLOGIES, INC Q4 MACHINERY USD -0.07 -0.06 0.01 3.1 4.8 1.7 ICF INTERNATIONAL INC Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.40 0.38 -0.02 233.1 229.8 -3.3 IMAGE SENSING SYSTEMS INC Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.19 -0.78 -0.59 6.5 6.5 -0.1 INDEPENDENCE REALTY TRUS Q4 INVESTMENTS USD -0.02 0.05 0.07 5.7 5.8 0.1 INFOBLOX INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.10 -- -- 60.6 60.9 0.3 INSPIREMD INC Q2 DRUGS USD -0.11 -0.13 -0.02 2.6 1.6 -1.0 JAKKS PACIFIC INC Q4 LEISURE TIME USD -0.82 -0.73 0.09 128.9 137.7 8.9 JC PENNEY COMPANY INC Q4 RETAILING - GOODS USD -0.85 -0.76 0.09 3849.5 3782.0 -67.5 KENNEDY-WILSON HOLDINGS Q4 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD -0.15 -0.02 0.13 33.0 29.6 -3.4 L BRANDS INC Q4 RETAILING - GOODS USD 1.61 1.65 0.04 3891.1 3818.2 -72.9 LIGHTINTHEBOX HOLDING CO Q4 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD -0.03 -0.05 -0.02 75.3 78.8 3.4 LOWE'S COMPANIES INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.31 -- -- 11674.5 11660.0 -14.5 MARKWEST ENERGY PARTNERS Q4 GAS USD 0.22 -- -- 490.1 453.5 -36.5 MATERION CORP Q4 PRECIOUS METALS USD 0.23 0.34 0.11 273.9 286.1 12.2 MEDASSETS INC Q4 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.28 0.30 0.02 165.6 170.5 4.8 MIMEDX GROUP INC Q4 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.01 -0.01 0.00 18.3 18.0 -0.3 MONARCH CASINO & RESORT Q4 LEISURE USD 0.16 0.12 -0.04 44.3 44.5 0.2 NANOSTRING TECHNOLOGIES Q4 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD -0.59 -0.51 0.08 9.6 10.1 0.5 NEKTAR THERAPEUTICS Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.17 -0.41 -0.24 49.3 31.1 -18.1 NEXSTAR BROADCASTING GRO Q4 COMMUNICATIONS USD 0.37 0.74 0.37 137.8 138.1 0.3 NOODLES & CO Q4 RETAILING - FOODS USD 0.12 0.11 -0.01 92.5 91.5 -1.0 NORSAT INTERNATIONAL INC Q4 ELECTRONICS USD 0.01 0.03 0.02 10.0 10.7 0.7 NUTRISYSTEM INC Q4 UNDESIGNATED CONR NON DU USD 0.02 0.04 0.02 70.2 69.9 -0.3 PACER INTERNATIONAL INC Q4 MULTI-IND TRANSN USD 0.11 -- -- 270.4 259.9 -10.5 PACIFIC ETHANOL INC Q4 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.01 0.54 0.55 -- -- -- PARKER DRILLING CO Q4 OIL USD 0.12 0.10 -0.02 243.8 243.3 -0.5 QUAD/GRAPHICS INC Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 1.09 -- -- 1361.0 1349.6 -11.4 RANGE RESOURCES CORP Q4 OIL USD 0.38 0.42 0.04 459.5 -- -- RLJ LODGING TRUST Q4 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.22 0.23 0.01 241.4 242.6 1.2 ROCKWELL MEDICAL INC Q4 DRUGS USD -0.28 -0.21 0.07 14.0 14.0 -0.1 ROUNDYS INC Q4 RETAILING - FOODS USD 0.17 -- -- 1000.1 1001.9 1.8 ROYAL BANK OF CANADA Q1 BANKING CAD 1.43 1.44 0.01 8001.9 8454.0 452.1 ROYAL BANK OF CANADA Q1 BANKING CAD 1.46 1.44 -0.02 8150.0 8454.0 304.0 SABRA HEALTHCARE REIT INC Q4 INVESTMENTS USD 0.27 -- -- 33.0 37.6 4.6 SAFE BULKERS INC Q4 MARITIME USD 0.18 0.38 0.20 42.1 59.2 17.1 SAPIENS INTL CORP N V Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.08 0.07 -0.01 35.8 36.2 0.4 SENIOR HOUSING PROPERTIE Q4 INVESTMENTS USD 0.23 -- -- 199.2 200.3 1.1 SHILOH INDUSTRIES Q1 STEEL USD 0.26 0.29 0.03 186.6 183.5 -3.1 SODASTREAM INTERNATIONAL Q4 BEVERAGES USD 0.01 0.03 0.02 167.3 168.1 0.8 SOLAZYME INC Q4 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.39 -0.49 -0.11 12.1 11.3 -0.8 STAAR SURGICAL CO Q4 UNDESIGNATED HEALTH USD 0.02 -0.02 -0.04 19.0 18.9 0.0 SUCAMPO PHARMACEUTICALS Q4 DRUGS USD -0.02 0.05 0.07 22.4 24.5 2.1 SUSSER HOLDINGS CORP Q4 RETAILING - GOODS USD 0.41 0.28 -0.13 1497.0 1538.3 41.3 SUSSER PETROLEUM PARTNER Q4 UNDESIGNATED ENERGY USD 0.46 0.43 -0.03 1157.2 1114.5 -42.8 TARGET CORPORATION Q4 RETAILING - GOODS USD 0.79 0.90 0.11 21446.8 21516.0 69.2 TASER INTERNATIONAL INC Q4 ELECTRONICS USD 0.06 0.13 0.07 37.4 40.0 2.6 TELEFONICA BRASIL SA Q4 TELEPHONE UTILITIES USD 0.41 0.46 0.06 3912.7 3978.0 65.3 TELEPHONE & DATA SYS INC Q4 TELEPHONE UTILITIES USD -0.49 -1.58 -1.09 1207.1 1183.5 -23.6 TERAGO INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.12 0.05 -0.07 13.2 12.9 -0.2 TIVO INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.04 -- -- 84.1 106.3 22.2 TJX COMPANIES INCORPORAT Q4 RETAILING - GOODS USD 0.82 0.81 -0.01 7862.0 7808.8 -53.3 TRIANGLE CAPITAL CORP Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.50 0.48 -0.02 23.6 22.0 -1.6 UNI-PIXEL INC Q4 OTHER COMPUTERS USD -0.35 -0.50 -0.15 1.3 0.0 -1.3 UNITED STATES CELLULAR CP Q4 TELEPHONE UTILITIES USD -0.80 -2.98 -2.18 938.2 902.7 -35.5 VANGUARD NATURAL RESOURC Q4 OIL USD 0.31 0.14 -0.17 125.3 108.0 -17.4 WESTAR ENERGY INC Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.29 0.32 0.03 557.1 413.0 -144.2 WESTPORT INNOVATIONS INC Q4 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.49 -0.34 0.15 50.4 52.6 2.2 WHITING PETROLEUM CORP Q4 GAS USD 0.88 0.88 0.00 684.1 720.5 36.3 WORKDAY INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.16 -0.13 0.03 137.9 141.9 4.0 XUEDA EDUCATION GROUP Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.07 -0.06 0.01 69.3 69.1 -0.2 YOHO RESOURCES INC Q1 OIL CAD 0.01 0.00 -0.01 -- -- -- (Bangalore Newsroom +91 80 4135 5800; within U.S. +1 646 223 8780)