U.S./Canada daily earnings hits & misses Feb 27 - 1500 ET

Feb 27 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ACI WORLDWIDE INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.47 1.28 -0.19 287.8 283.2 -4.6 ALKERMES PLC Q4 DRUGS USD 0.20 0.27 0.07 141.2 154.5 13.3 ALTAGAS LTD Q4 GAS CAD 0.44 0.49 0.06 673.7 581.2 -92.5 AMC NETWORKS INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.77 0.96 0.19 418.9 435.2 16.4 AMERICAN REALTY CAPITAL Q4 INVESTMENTS USD 0.09 -0.26 -0.35 84.3 85.3 1.0 ANSYS INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.86 0.96 0.10 237.8 236.7 -1.1 ASM INTERNATIONAL NV Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT EUR -- -- -- 122.5 126.9 4.5 BALCHEM CORP Q4 CHEMICALS USD 0.36 0.35 -0.01 86.6 81.6 -5.0 BEST BUY INCORPORATED Q4 RETAILING - GOODS USD 1.01 1.24 0.23 14662.2 14470.0 -192.2 BOULDER BRANDS INC Q4 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.10 0.11 0.01 123.6 125.5 1.9 CANADA BREAD COMPANY LTD Q4 FOOD PROCESSORS CAD 1.02 1.00 -0.02 398.5 359.7 -38.8 CANADIAN IMPERIAL BANK C Q1 BANKING CAD 2.16 2.31 0.15 3241.1 3391.0 149.9 CANADIAN IMPERIAL BANK C Q1 BANKING CAD 2.14 2.31 0.17 3240.5 3391.0 150.5 CAREER EDUCATION CORP Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD -0.52 -0.47 0.05 241.4 247.1 5.7 CARROLS RESTAURANT GROUP Q4 RETAILING - FOODS USD -0.15 -0.05 0.10 164.4 165.5 1.1 CGG SA Q4 OIL USD 0.50 -- -- 1118.0 956.0 -162.0 CHICO'S FAS INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.15 0.04 -0.11 653.4 610.2 -43.2 CHIQUITA BRANDS INTERNAT Q4 FOOD PROCESSORS USD -0.31 -0.67 -0.37 723.7 748.0 24.3 CIMATRON LIMITED Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.18 0.16 -0.02 12.6 12.7 0.1 CIRCOR INTERNATIONAL Q4 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.94 0.95 0.01 224.5 214.0 -10.5 CLEARONE INCOPRORATED Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.17 0.19 0.02 13.7 14.2 0.5 COBALT INTERNATIONAL ENE Q4 OIL USD -0.16 -0.21 -0.05 0.0 0.0 0.0 COMMONWEALTH REIT Q4 INVESTMENTS USD -- -- -- 201.9 157.8 -44.1 COMPRESSCO PARTNERS LP Q4 OIL USD 0.29 0.40 0.11 30.7 32.4 1.8 CONSOLIDATED COMMUNICATI Q4 TELEPHONE UTILITIES USD 0.21 0.23 0.02 150.1 148.0 -2.2 DYNEGY INC Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.10 -0.91 -1.01 554.5 401.0 -153.5 E-COMMERCE CHINA DANGDAN Q4 RETAILING - GOODS USD -0.07 0.04 0.11 315.8 325.7 9.9 FOSTER WHEELER AG Q4 MACHINERY USD 0.41 0.03 -0.38 853.5 851.1 -2.5 FREDDIE MAC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.73 -- -- 4081.0 3783.0 -298.0 GEORGE WESTON LIMITED Q4 RETAILING - FOODS CAD 0.97 1.11 0.14 7923.5 7919.0 -4.5 GRAFTECH INTERNATIONAL L Q4 ELECTRICAL USD 0.03 -0.03 -0.06 324.7 308.5 -16.2 GRANITE CONSTRUCTION INC Q4 MACHINERY USD -0.03 0.02 0.05 619.2 598.1 -21.1 GRUMA SAB DE CV Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.13 0.38 0.25 1048.8 1071.3 22.5 HARVARD BIOSCIENCE INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.02 0.05 0.07 -- -- -- HEARTWARE INTERNATIONAL Q4 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.79 -0.92 -0.13 55.9 53.1 -2.9 HILTON WORLDWIDE HOLDING Q4 LEISURE USD 0.17 0.11 -0.06 2456.0 2643.0 187.0 HUDSON GLOBAL INC Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.10 -0.31 -0.21 160.2 159.5 -0.7 HUNTINGTON INGALLS INDUS Q4 SHIPBUILDING USD 1.19 1.66 0.47 1754.6 1938.0 183.4 INFINITY PROPERTY AND CA Q4 INSURANCE USD 0.77 0.70 -0.07 330.0 338.3 8.3 INTELIQUENT INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.18 0.27 0.09 50.1 50.2 0.1 INVENTURE FOODS INC Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.11 0.10 -0.01 56.5 58.9 2.3 ISLE OF CAPRIS CASINOS I Q3 LEISURE USD -0.07 -0.12 -0.05 241.7 224.2 -17.5 ITC HOLDINGS CORP Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 1.30 1.32 0.02 265.8 255.4 -10.4 JIAYUAN.COM INTERNATIONA Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.10 0.14 0.05 21.2 22.0 0.8 KOHL'S CORP Q4 RETAILING - GOODS USD 1.54 1.56 0.02 6101.3 6099.0 -2.3 LAMAR ADVERTISING CO Q4 COMMUNICATIONS USD 0.16 0.11 -0.05 316.5 320.4 3.9 LAREDO PETROLEUM INC Q4 OIL USD 0.09 0.13 0.04 151.6 153.4 1.8 LKQ CORP Q4 AUTO PART MFG USD 0.28 0.26 -0.02 1334.7 1316.7 -18.0 LSB INDUSTRIES INC Q4 CHEMICALS USD 0.81 -- -- 169.5 149.0 -20.4 LTX-CREDENCE CORP Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.19 -0.13 0.06 71.9 68.4 -3.6 MAPLE LEAF FOODS INC Q4 FOOD PROCESSORS CAD 0.03 -0.25 -0.28 1112.0 1107.0 -5.0 MARRIOTT VACATIONS WORLD Q4 LEISURE USD 0.39 -- -- 499.7 527.0 27.3 MYLAN INC Q4 DRUGS USD 0.75 0.78 0.03 1807.2 -- -- NATIONSTAR MORTGAGE HOLD Q4 FINANCIAL SERVICES USD -0.19 -0.23 -0.04 531.3 420.4 -110.9 NORTHERN TIER ENERGY LP Q4 OIL USD 0.44 -- -- 992.7 1292.1 299.4 NORTHSTAR REALTY FINANCE Q4 INVESTMENTS USD 0.29 -- -- 169.6 170.3 0.8 NTELOS HOLDINGS CORP Q4 COMMUNICATIONS USD 0.10 -0.04 -0.14 124.5 121.8 -2.7 NXSTAGE MEDICAL INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.09 -0.08 0.01 67.7 69.5 1.8 OCWEN FINANCIAL CORP Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.80 0.74 -0.06 559.6 556.0 -3.7 OLYMPIC STEEL, INC. Q4 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.14 -0.12 -0.26 298.8 290.5 -8.3 OPHTHOTECH CORP Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.50 -0.65 -0.15 0.0 0.0 0.0 ORION MARINE GROUP INC Q4 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.00 0.08 0.08 95.5 106.4 10.9 OVASCIENCE INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.39 -0.36 0.03 0.0 0.0 0.0 PALL CORPORATION Q2 MACHINERY USD 0.80 0.82 0.02 677.3 677.0 -0.4 PETROQUEST ENERGY INC Q4 OIL USD 0.07 0.04 -0.03 54.7 53.2 -1.6 PHYSICIANS REALTY TRUST Q4 INVESTMENTS USD 0.02 -0.04 -0.06 6.1 6.4 0.3 RHINO RESOURCES INC Q4 NONFERROUS BASE METALS USD 0.05 0.13 0.08 70.2 65.2 -5.0 ROWAN COS INC Q4 OIL USD 0.41 0.43 0.02 389.2 393.4 4.2 RTI INTERNATIONAL METALS Q4 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.25 0.34 0.09 201.0 200.0 -1.0 SAREPTA THERAPEUTICS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.69 -0.23 0.46 4.5 2.6 -1.9 SEARS HOLDINGS CORP. Q4 RETAILING - GOODS USD -1.82 -1.20 0.62 10573.3 10593.0 19.7 SEMPRA ENERGY Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.98 1.13 0.16 2739.5 2705.0 -34.5 SEQUENTIAL BRANDS GROUP Q4 CLOTHING USD 0.14 0.20 0.07 10.6 10.6 0.1 SOUTHWEST GAS CORP Q4 GAS UTILITIES USD 1.24 1.22 -0.02 506.7 538.4 31.7 STANTEC INC Q4 MULTI-IND BASIC CAD 0.80 0.76 -0.04 461.9 451.3 -10.6 STANTEC INC Q4 INDUSTRIAL SERVICES CAD 0.79 0.76 -0.03 460.7 451.3 -9.4 SUMMIT INDUSTRIAL INCOME Q4 TRUCKING CAD -- -- -- 6.1 7.6 1.5 SWIFT ENERGY COMPANY Q4 OIL USD 0.11 0.14 0.03 149.5 146.0 -3.5 TECSYS INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.05 0.04 -0.01 11.5 11.8 0.3 TORONTO-DOMINION BANK Q1 BANKING CAD 1.04 1.06 0.02 6622.0 7565.0 943.0 TORONTO-DOMINION BANK Q1 BANKING CAD 1.04 1.06 0.02 6496.0 7565.0 1069.0 TRI POINTE HOMES INC Q4 BUILDING MATERIALS USD 0.25 0.26 0.01 100.0 119.0 18.9 TROPICANA ENTERTAINMENT Q4 LEISURE USD -- -- -- 120.7 126.8 6.1 UFP TECHNOLOGIES, INC. Q4 CONTAINERS USD 0.42 0.47 0.05 36.0 35.0 -1.0 VALE SA Q4 PRECIOUS METALS USD 0.65 0.62 -0.03 12627.8 13406.0 778.2 VALE SA Q4 PRECIOUS METALS USD 0.65 0.62 -0.03 12707.1 13406.0 698.9 VALEANT PHARMACEUTICALS Q4 BIOTECHNOLOGY USD 2.06 2.15 0.09 2072.3 2063.8 -8.5 VALEANT PHARMACEUTICALS Q4 BIOTECHNOLOGY USD 2.06 2.15 0.09 2058.9 2063.8 4.8 VITACOST.COM INC Q4 RETAILING - GOODS USD -0.08 -0.08 0.00 92.1 97.3 5.1 WALTER INVESTMENT MANAGE Q4 FINANCIAL SERVICES USD 1.24 1.07 -0.17 396.2 402.8 6.6 WENDYS CO Q4 RETAILING - FOODS USD 0.09 0.11 0.02 600.6 592.4 -8.2 WEST MARINE INC Q4 RETAILING - GOODS USD -0.49 -0.46 0.03 114.6 118.8 4.2 WESTERN REFINING INC Q4 OIL USD 0.56 0.60 0.04 2371.7 3022.3 650.6 WHITEHORSE FINANCE INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.28 0.28 0.00 8.2 8.6 0.4 WHITESTONE REIT Q4 INVESTMENTS USD 0.08 0.06 -0.02 17.0 17.2 0.1 WINDSTREAM HOLDINGS INC Q4 TELEPHONE UTILITIES USD 0.09 0.09 0.00 1500.7 1491.3 -9.4 WPX ENERGY INC Q4 OIL USD -0.36 -0.34 0.02 682.6 657.0 -25.6 ZALE CORP Q2 RETAILING - GOODS USD 1.04 1.13 0.09 656.3 656.4 0.2