U.S./Canada daily earnings hits & misses March 6 - 1800 ET

March 6 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 21VIANET GROUP INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.07 0.10 0.03 88.7 90.2 1.4 AGIOS PHARMACEUTICALS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.34 -0.40 -0.06 6.2 6.7 0.6 ALAMO GROUP INCORPORATED Q4 MACHINERY USD 0.45 0.49 0.04 155.5 165.6 10.1 ALASKA COMMUNICATIONS Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.02 -0.10 -0.12 73.1 72.3 -0.8 ALON USA ENERGY INC Q4 OIL USD -0.15 -0.12 0.03 1752.6 1825.8 73.1 AMBARELLA INC Q4 ELECTRICAL USD 0.19 0.26 0.07 38.1 40.0 1.8 ANALOGIC CORP Q2 OTHER COMPUTERS USD 1.20 1.17 -0.03 151.7 141.4 -10.3 ARABIAN AMERICAN DEVELOP Q4 OIL USD 0.15 -- -- 55.7 66.6 10.9 ARI NETWORK SVCS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.00 -0.03 -0.03 8.4 8.1 -0.3 ARMOUR RESIDENTIAL REIT Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.14 0.15 0.01 60.5 74.2 13.8 ASCENT SOLAR TECHNOLOGIES Q4 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD -0.11 -0.18 -0.07 0.5 0.6 0.1 AXOGEN INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.22 -- -- 3.2 3.0 -0.2 BAXANO SURGICAL INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.14 -0.19 -0.06 6.2 6.0 -0.2 BIOSPECIFICS TECHNOLOGIES Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.17 0.25 0.08 3.4 4.1 0.7 BITAUTO HOLDINGS LTD Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.36 0.43 0.07 77.6 79.9 2.3 CANADIAN NATURAL RESOURCES Q4 OIL CAD 0.56 0.52 -0.04 4113.5 3947.0 -166.5 CANADIAN NATURAL RESOURCES Q4 OIL CAD 0.56 0.52 -0.04 4151.0 3947.0 -204.0 CANADIAN WESTERN BANK Q1 BANKING CAD 0.65 0.65 0.00 154.4 153.8 -0.6 CARGOJET INC Q4 AIRLINES CAD 0.25 0.27 0.02 48.8 48.5 -0.3 CAS MEDICAL SYSTEMS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.17 -0.19 -0.02 5.9 5.9 0.0 CATHEDRAL ENERGY SERVICE Q4 OIL CAD 0.05 0.08 0.03 64.3 65.2 0.9 CECO ENVIRONMENTAL CORP Q4 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.23 0.26 0.03 69.9 68.7 -1.2 CHEMBIO DIAGNOSTICS INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.04 -0.03 -0.07 7.0 7.9 0.8 CHESAPEAKE UTILITIES Q4 GAS UTILITIES USD 0.99 1.00 0.01 103.3 122.9 19.6 CHILDREN'S PLACE Q4 RETAILING - GOODS USD 0.95 0.96 0.01 484.5 467.5 -17.0 CIENA CORP Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.06 0.13 0.07 533.8 533.7 -0.1 COMTECH TELECOMMUNICATIONS Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.26 -- -- 80.3 85.5 5.2 CONSTELLATION SOFTWARE Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 2.51 3.26 0.75 324.3 340.3 16.0 COOPER COMPANIES INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 1.46 1.47 0.01 400.4 405.0 4.6 COSTCO WHOLESALE CORP Q2 RETAILING - GOODS USD 1.17 1.05 -0.12 26649.1 26306.0 -343.1 CPI AEROSTRUCTURES INC Q4 DEFENSE USD 0.23 0.28 0.05 14.3 21.3 7.0 CRAFT BREW ALLIANCE INC Q4 BEVERAGES USD 0.04 0.04 0.00 44.2 44.2 0.0 CST BRANDS INC Q4 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.52 0.48 -0.04 3123.0 3062.0 -61.0 CTC MEDIA INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.46 0.48 0.02 266.1 259.7 -6.3 DESCARTES SYSTEMS GROUP Q4 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.03 0.04 0.01 39.4 40.3 0.9 DESCARTES SYSTEMS GROUP Q4 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.03 0.04 0.01 39.4 40.3 0.9 DEUTSCHE TELEKOM AG Q4 TELEPHONE UTILITIES USD -- -- -- 19356.6 21320.1 1963.4 DOT HILL SYSTEMS CORP Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.06 0.07 0.02 59.1 59.7 0.6 EMERGENT BIOSOLUTIONS INC Q4 DRUGS USD 0.36 0.41 0.05 93.8 98.1 4.3 FIDUS INVESTMENT CORP Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.38 0.43 0.05 10.5 11.2 0.7 FINISAR CORP Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.44 -- -- 299.1 294.0 -5.1 FLY LEASING LTD Q4 AIRLINES USD 0.13 0.32 0.19 86.6 -- -- FRESH MARKET INC Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.42 0.39 -0.03 428.6 425.8 -2.8 H & R BLOCK INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD -0.11 -0.77 -0.66 519.3 -- -- I.D. SYSTEMS INC Q4 TELEPHONE UTILITIES USD 0.08 -0.01 -0.09 11.9 11.4 -0.5 INFORMATION SERVICES GRO Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.04 0.03 -0.01 51.2 53.4 2.2 INSMED INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.45 -0.41 0.04 0.0 0.0 0.0 JAMBA INC Q4 BEVERAGES USD -0.38 -0.33 0.05 43.8 44.1 0.3 JOY GLOBAL INC Q1 MACHINERY USD 0.65 0.49 -0.16 835.4 839.3 3.9 KINDRED BIOSCIENCES INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.21 -0.40 -0.20 0.0 0.0 0.0 KORN/FERRY INTERNATIONAL Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.34 0.43 0.09 229.2 242.2 13.0 KROGER CO/THE Q4 RETAILING - FOODS USD 0.72 0.78 0.06 23144.4 23222.0 77.6 MANITEX INTERNATIONAL INC Q4 MACHINERY USD 0.22 0.22 0.00 66.3 65.4 -0.9 MARRONE BIO INNOVATION Q4 CHEMICALS USD -0.40 -0.52 -0.12 5.4 6.0 0.5 MICROVISION INC Q4 OTHER COMPUTERS USD -0.14 -0.07 0.07 1.3 1.2 0.0 MOOD MEDIA CORP Q4 RETAILING - GOODS USD -0.04 -0.05 -0.02 132.0 132.3 0.3 NAVIDEA BIOPHARMACEUTICA Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.08 -0.10 -0.02 0.7 0.5 -0.2 NEONODE INC Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.08 -0.08 -0.01 2.0 1.0 -1.0 NGP CAPITAL RESOURCES CO Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.15 0.11 -0.04 6.3 6.5 0.2 NOVABAY PHARMACEUTICALS Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.08 -- -- 0.8 0.3 -0.5 NOVATEL WIRELESS Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.08 -0.16 -0.08 73.5 65.3 -8.2 NUMEREX CORP Q4 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.02 0.05 0.03 20.9 22.2 1.3 PERFICIENT INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.29 0.30 0.01 99.2 97.5 -1.7 PFSWEB INC Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.01 -0.03 -0.03 51.0 66.7 15.7 PIEDMONT NATURAL GAS CO Q1 GAS UTILITIES USD 1.19 1.26 0.07 550.4 657.7 107.3 PINNACLE FOODS INC Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.58 0.58 0.00 718.4 709.3 -9.1 PROTHENA CORP PLC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.50 -0.52 -0.02 0.2 0.2 0.0 PTC THERAPEUTICS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.57 -0.75 -0.18 6.2 4.4 -1.7 QUANEX BUILDING PRODUCTS Q1 BUILDING MATERIALS USD -0.09 -0.14 -0.06 201.6 202.4 0.8 QUANTUM FUEL SYSTEM TECH Q4 DEFENSE USD -0.09 -0.33 -0.24 10.7 12.7 2.0 QUIKSILVER INC Q1 CLOTHING USD -0.06 -0.10 -0.04 407.6 392.6 -15.0 REIS INC Q4 INVESTMENTS USD 0.05 0.10 0.05 9.1 9.2 0.1 REPLIGEN CORPORATION Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.14 0.10 -0.04 -- -- -- SAFEGUARD SCIENTIFICS INC Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.19 0.99 0.80 0.0 0.0 0.0 SKULLCANDY INC Q4 LEISURE PRODUCTS USD 0.09 0.13 0.04 71.9 72.2 0.4 SMITH MICRO SOFTWARE INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.03 -0.01 0.02 11.8 11.8 0.1 SNC-LAVALIN GROUP INC Q4 BUILDING MATERIALS CAD 0.64 0.37 -0.27 2102.9 2124.3 21.5 SPECTRUM PHARMACEUTICALS Q4 DRUGS USD -0.11 -- -- 42.0 41.5 -0.4 STAGE STORES Q4 RETAILING - GOODS USD 0.99 1.01 0.02 510.4 499.4 -10.9 STAPLES INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.39 0.33 -0.06 5966.3 5873.3 -93.0 STONERIDGE INC. Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.02 0.01 -0.01 240.5 235.8 -4.7 SUNESIS PHARMACEUTICALS Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.20 -0.13 0.07 1.4 2.0 0.6 SYNERGETICS USA INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.03 0.01 -0.02 15.1 15.1 0.0 TANDEM DIABETES CARE INC Q4 HOSPITAL SUPPLIES USD -1.14 -2.14 -1.00 8.8 10.2 1.4 TANDY LEATHER FACTORY INC Q4 TEXTILES USD 0.20 0.24 0.04 -- -- -- TCP CAPITAL CORP Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.38 -- -- 19.7 21.0 1.2 TETRAPHASE PHARMACEUTICA Q4 DRUGS USD -0.46 -0.49 -0.03 2.1 1.9 -0.2 THOR INDS INC Q2 LEISURE PRODUCTS USD 0.36 -- -- 636.3 635.3 -1.0 THRESHOLD PHARMACEUTICAL Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.10 -0.13 -0.03 3.6 3.2 -0.4 TRANS WORLD ENTERTAINMENT Q4 RETAILING - GOODS USD 0.35 0.39 0.04 -- -- -- TRANSACT TECHNOLOGY INC Q4 OFFICE PRODUCTS USD 0.16 0.13 -0.03 16.3 12.5 -3.7 US AUTO PARTS NETWORK INC Q4 RETAILING - GOODS USD -0.10 -0.04 0.06 57.9 59.7 1.9 US PHYSICAL THERAPY INC Q4 HOSPITALS USD 0.35 0.32 -0.03 66.0 68.6 2.6 VERASTEM INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.47 -0.45 0.02 0.0 0.0 0.0 VIMPELCOM LTD Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.18 0.14 -0.04 5712.1 5554.0 -158.1 VIOLIN MEMORY INC Q4 OTHER COMPUTERS USD -0.28 -0.28 0.00 30.8 28.0 -2.7 W&T OFFSHORE INC Q4 OIL USD 0.02 -0.09 -0.11 248.6 244.9 -3.6 WARREN RESOURCES INC Q4 OIL USD 0.11 0.11 0.00 33.7 -- -- WINTHROP REALTY TRUST INC Q4 INVESTMENTS USD -- -- -- 15.7 18.3 2.6 (Bangalore Newsroom +91 80 4135 5800; within U.S. +1 646 223 8780)