U.S./Canada daily earnings hits & misses April 17 - 1800 ET

April 17 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Revenue figures are in millions. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ACACIA RESEARCH CORP Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.04 -0.11 -0.15 16.9 12.6 -4.3 ACME UNITED CORP Q1 HOSPITAL SUPPLIES USD 0.11 0.11 0.00 19.1 19.2 0.1 ADVANCED MICRO DEVICES Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.00 0.02 0.02 1340.5 1397.0 56.5 ALLIANCE DATA SYSTEMS CO Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 2.72 -- -- 1256.0 1232.9 -23.1 AMERICAN NATIONAL Q1 BANKING USD 0.44 0.44 0.00 12.0 10.5 -1.5 AMERICAN RIVER Q1 BANKING USD 0.09 0.12 0.03 5.1 5.2 0.1 ASSOCIATED BANC CORP Q1 BANKING USD 0.25 0.27 0.02 238.5 238.5 0.0 ATHENAHEALTH INC Q1 HOME HEALTH CARE USD 0.17 0.12 -0.05 170.0 163.0 -7.0 AUTONATION INC Q1 MACHINERY USD 0.73 -- -- 4322.1 4363.5 41.4 BAKER HUGHES INC Q1 OIL USD 0.78 0.84 0.06 5711.5 5731.0 19.5 BANCFIRST CORP Q1 BANKING USD 0.83 0.94 0.12 65.0 65.6 0.6 BANK OF KENTUCKY Q1 BANKING USD 0.63 0.60 -0.03 19.6 19.5 -0.2 BAXTER INTERNATIONAL Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 1.09 1.19 0.10 3876.3 3951.0 74.7 BB&T CORP Q1 BANKING USD 0.70 0.69 -0.01 2307.2 2294.0 -13.2 BLACKROCK INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 4.11 4.43 0.32 2659.1 2670.0 10.9 BLACKSTONE GROUP LP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.55 0.70 0.15 1257.4 1508.8 251.4 CAPITAL BANK FINANCIAL Q1 BANKING USD 0.24 -- -- 77.3 73.8 -3.5 CEPHEID INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.17 -0.11 0.06 104.9 106.9 2.0 CHEROKEE INC Q4 CLOTHING USD 0.07 0.20 0.13 -- -- -- CHINA ZENIX AUTO Q4 AUTO PART MFG USD 0.30 0.17 -0.13 -- -- -- CHIPOTLE MEXICAN GRILL Q1 RETAILING - FOODS USD 2.86 2.64 -0.22 873.8 904.2 30.3 CYPRESS SEMICONDUCTOR CO Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.07 0.07 0.00 169.0 170.3 1.3 DOVER CORP Q1 BUILDING MATERIALS USD 1.01 1.01 0.00 1871.9 1884.6 12.7 EI DU PONT DE NEMOURS Q1 CHEMICALS USD 1.58 1.58 0.00 10445.7 10128.0 -317.7 FAIRCHILD SEMICONDUCTOR Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.03 0.04 0.01 348.6 344.1 -4.5 FIDELITY SOUTHERN CORP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.20 0.26 0.06 20.8 20.3 -0.6 FIFTH THIRD BANCORP Q1 BANKING USD 0.41 0.36 -0.05 1510.9 1462.0 -48.9 FIRST CASH FINANCIAL Q1 FINANCE & LOAN USD 0.66 -- -- 166.1 169.8 3.7 FIRST FINANCIAL Q1 BANKING USD 0.66 0.70 0.04 66.3 -- -- FIRST HORIZON NATIONAL Q1 BANKING USD 0.15 -- -- 288.9 298.1 9.2 GENERAL ELECTRIC CO Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.32 0.33 0.01 34360.3 34178.0 -182.3 GOLDMAN SACHS GROUP INC Q1 INVESTMENTS USD 3.45 4.02 0.57 8700.6 9328.0 627.4 HOME BANCSHARES INC Q1 BANKING USD 0.42 0.43 0.02 85.7 89.2 3.4 HOME LOAN SERVICING Q1 FINANCE & LOAN USD 0.53 0.61 0.08 212.2 189.2 -23.0 HONEYWELL INTERNATIONAL Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD 1.26 1.28 0.02 9744.6 9679.0 -65.6 HUB GROUP INC. CL-A Q1 MULTI-IND TRANSN USD 0.36 0.33 -0.03 839.0 848.4 9.4 INDEPENDENT BANK CORP Q1 BANKING USD 0.56 0.51 -0.05 64.2 65.1 1.0 INVESTORS BANCORP INC Q1 SAVINGS AND LOANS USD 0.24 0.25 0.01 129.3 129.2 -0.1 KEYCORP Q1 BANKING USD 0.24 0.26 0.02 1013.5 1004.0 -9.5 KNOLL INC Q1 OFFICE PRODUCTS USD 0.13 0.18 0.06 219.2 229.3 10.1 MATTEL INC Q1 LEISURE TIME USD 0.09 0.01 -0.08 952.9 946.2 -6.7 MORGAN STANLEY Q1 INVESTMENTS USD 0.60 0.68 0.09 8517.6 8803.0 285.4 NATIONAL PENN Q1 FINANCE & LOAN USD 0.17 0.16 -0.01 89.3 83.8 -5.5 NEOVASC INC Q4 UNDESIGNATED HEALTH CAD -0.04 -0.04 0.00 3.5 3.3 -0.2 ORBITAL SCIENCES CORP Q1 DEFENSE USD 0.25 0.23 -0.02 345.3 323.3 -22.0 PEPSICO INC Q1 BEVERAGES USD 0.75 0.83 0.08 12403.0 12623.0 220.0 POOL CORP Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.10 -- -- 397.3 406.3 9.0 PPG INDS INC Q1 CHEMICALS USD 1.87 1.98 0.11 3628.5 3636.0 7.5 PRIVATEBANCORP INC Q1 BANKING USD 0.41 0.44 0.03 134.5 135.0 0.5 REPUBLIC BANCORP INC Q1 BANKING USD 0.67 0.58 -0.09 51.3 48.8 -2.5 ROCKWELL COLLINS Q2 DEFENSE USD 1.07 1.07 0.00 1253.9 1272.0 18.1 SANDY SPRING BANCORP INC Q1 BANKING USD 0.39 0.43 0.04 32.7 31.6 -1.2 SAP AG Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES EUR 0.60 -- -- 3849.7 3698.0 -151.7 SCHLUMBERGER LTD Q1 OIL USD 1.20 1.21 0.01 11486.1 11239.0 -247.1 SELECT COMFORT CORP Q1 HOME FURNISHINGS USD 0.32 0.41 0.09 274.3 276.4 2.1 SHERWIN WILLIAMS CO Q1 BUILDING & RELATED USD 1.11 -- -- 2359.0 2366.6 7.5 SIMMONS FIRST NATIONAL Q1 BANKING USD 0.46 0.46 0.00 55.1 50.7 -4.4 SONOCO PRODS Q1 CONTAINERS USD 0.51 0.52 0.01 1200.3 1185.6 -14.7 SYNTEL INC Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 1.25 1.39 0.14 218.7 219.5 0.8 TRAVELZOO INC Q1 LEISURE USD 0.36 0.31 -0.05 42.8 40.2 -2.6 UNION PACIFIC CORP Q1 RAILROADS USD 2.37 2.38 0.01 5701.8 5638.0 -63.8 UNITEDHEALTH GROUP INC Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.09 1.10 0.01 31987.9 31708.0 -279.9 WATSCO INC Q1 BUILDING MATERIALS USD 0.46 0.48 0.02 761.8 762.6 0.7 WEBSTER FINANCIAL CORP Q1 BANKING USD 0.49 0.50 0.01 156.3 158.3 2.0 WIPRO LTD Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.13 0.15 0.02 1898.9 1942.0 43.1