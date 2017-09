U.S./Canada daily earnings hits & misses April 22 - 1800 ET

April 22 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. All revenue amounts are in millions. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AK STEEL HOLDING CORPORA Q1 STEEL USD -0.43 -0.59 -0.16 1403.8 1383.5 -20.3 ALLEGHENY TECHNOLOGIES Q1 STEEL USD -0.07 -0.17 -0.11 1017.1 987.3 -29.8 AMERICAN CAMPUS COMMUNIT Q1 INVESTMENTS USD 0.22 0.24 0.02 171.1 172.0 0.8 AMERIS BANCORP Q1 BANKING USD 0.33 0.32 -0.01 47.5 47.2 -0.3 AMGEN INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD 1.94 1.87 -0.07 4759.8 4521.0 -238.8 AMSURG INC Q1 HOSPITALS USD 0.55 0.53 -0.02 271.7 263.1 -8.6 AO SMITH CORP Q1 ELECTRICAL USD 0.53 0.54 0.01 558.9 552.2 -6.7 ARCH COAL INC Q1 COAL USD -0.42 -0.60 -0.18 717.7 736.0 18.3 ASTEC INDUSTRIES INC Q1 BUILDING & RELATED USD 0.55 0.41 -0.14 257.7 238.7 -19.1 AT&T INC Q1 TELEPHONE UTILITIES USD 0.70 0.71 0.01 32435.1 32476.0 40.9 BANCO LATINOAMERICANO DE Q1 FINANCE & LOAN USD 0.63 0.62 -0.01 -- -- -- BRIDGE CAPITAL HOLDINGS Q1 BANKING USD 0.28 0.24 -0.04 18.4 18.0 -0.4 CANADIAN NATIONAL RAILWAY Q1 RAILROADS CAD 0.62 0.66 0.04 2628.9 2693.0 64.1 CANADIAN PACIFIC RAILWAY Q1 RAILROADS CAD 1.42 1.44 0.02 1514.3 1509.0 -5.3 CARLISLE COMPANIES Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.52 0.56 0.04 640.5 650.4 9.9 CENTENE CORP Q1 INSURANCE USD 0.43 0.57 0.14 3251.9 3459.9 208.0 CIRCOR INTERNATIONAL Q1 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.70 0.78 0.08 208.1 211.2 3.1 COMCAST CORP Q1 COMMUNICATIONS USD 0.65 -- -- 17215.2 17408.0 192.9 COMMUNITY BANK SYSTEMS I Q1 BANKING USD 0.52 0.54 0.02 89.4 88.5 -1.0 COMPUTER TASK GROUP INC Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.19 0.19 0.00 98.9 97.9 -1.0 COVANTA HOLDING CORP Q1 INSURANCE USD -0.15 -0.03 0.12 382.1 401.0 18.9 CR BARD INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 1.84 -- -- 789.3 799.3 10.0 CREE INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.38 0.39 0.01 407.3 405.3 -2.0 CUBIST PHARMACEUTICALS I Q1 DRUGS USD 0.00 0.30 0.30 285.2 261.2 -24.0 DISCOVER FINANCIAL SERVI Q1 FINANCIAL SERVICES USD 1.25 1.31 0.06 2114.2 2078.0 -36.2 FBR & CO Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.40 0.46 0.06 48.6 56.0 7.4 FIRST BUSEY CORPORATION- Q1 FINANCE & LOAN USD 0.09 0.09 0.00 40.2 39.5 -0.6 FIRST COMMONWEALTH FINAN Q1 BANKING USD 0.12 0.13 0.01 61.3 61.4 0.1 FIRSTMERIT CORPORATION Q1 BANKING USD 0.36 0.31 -0.05 266.0 261.2 -4.8 FMC TECHNOLOGIES Q1 OIL USD 0.50 0.57 0.07 1801.6 1824.4 22.8 FULTON FINANCIAL CP PA Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.20 0.22 0.02 134.4 129.6 -4.8 GENUINE PARTS CO Q1 AUTO PART MFG USD 1.02 1.02 0.00 3612.6 3624.9 12.3 GILEAD SCIENCES INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.89 -- -- 3916.0 4999.0 1083.0 HANMI FINANCIAL Q1 BANKING USD 0.33 0.35 0.02 35.1 35.2 0.1 HARLEY-DAVIDSON INC Q1 AUTOMOTIVE MFG USD 1.08 1.21 0.13 1527.3 1571.7 44.4 HARMONIC INC Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.03 0.03 0.00 111.8 108.0 -3.8 HAWAIIAN HOLDINGS INC Q1 AIRLINES USD -0.12 -0.02 0.10 522.9 524.9 1.9 HUBBELL INC Q1 ELECTRICAL USD 1.07 -- -- 759.0 759.5 0.5 IDEX CORPORATION Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.84 0.91 0.07 527.2 544.0 16.8 ILLINOIS TOOL WKS INC Q1 MACHINERY USD 0.98 1.01 0.03 3568.9 3569.0 0.1 ILLUMINA INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.44 0.53 0.09 391.8 420.8 29.0 INTERNATIONAL GAME TECHNO Q2 LEISURE PRODUCTS USD 0.19 0.20 0.01 498.2 512.8 14.6 INTERPUBLIC GROUP OF COM Q1 COMMUNICATIONS USD -0.08 -0.05 0.03 1597.8 1637.5 39.7 INTUITIVE SURGICAL INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 3.27 -- -- 507.0 464.7 -42.3 IROBOT CORP Q1 ELECTRONICS USD 0.16 0.18 0.02 112.3 114.2 1.9 ISOFTSTONE HOLDINGS LTD Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.04 -- -- 119.0 130.3 11.4 JANUS CAPITAL GROUP INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.16 0.16 0.00 226.7 230.2 3.5 JUNIPER NETWORKS INC Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.29 0.29 0.00 1150.3 1170.1 19.8 LEXMARK INTERNATIONAL INC Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.87 -- -- 855.8 877.7 21.9 LIBERTY PROPERTY TRUST Q1 INVESTMENTS USD 0.15 0.49 0.34 198.0 197.6 -0.4 LOCKHEED MARTIN CORPORAT Q1 DEFENSE USD 2.53 -- -- 10892.7 10650.0 -242.7 MANHATTAN ASSOCIATES INC Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.21 0.26 0.05 106.4 113.6 7.1 MCDONALDS CORP Q1 RETAILING - FOODS USD 1.24 1.21 -0.03 6728.6 6700.3 -28.3 MEDIDATA SOLUTIONS INC Q1 HOSPITAL SUPPLIES USD 0.16 0.11 -0.05 79.5 76.6 -2.9 MERCANTILE BANK CORP Q1 BANKING USD 0.41 0.41 0.01 18.6 12.6 -6.0 MERCHANTS BANCSHARES INC Q1 BANKING USD 0.56 0.54 -0.02 15.1 14.7 -0.4 MGIC INVT CORP WIS Q1 INSURANCE USD 0.10 -- -- 241.0 235.1 -5.9 MUELLER INDUSTRIES INCOR Q1 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.44 0.44 0.01 625.0 574.4 -50.6 MUTUALFIRST FINANCIAL INC Q1 SAVINGS AND LOANS USD 0.29 0.27 -0.02 13.7 13.3 -0.4 NABORS INDUSTRIES LTD Q1 OIL USD 0.15 -- -- 1549.8 1588.2 38.4 NORTHRIM BANCORP Q1 BANKING USD 0.40 0.40 0.00 11.3 11.2 -0.1 OMNICOM GROUP Q1 COMMUNICATIONS USD 0.79 0.80 0.01 3478.4 3502.2 23.8 ORCHIDS PAPER PRODUCTS CO Q1 FOREST PRODUCTS USD 0.41 0.33 -0.08 29.1 27.8 -1.3 PACKAGING CORP OF AMERICA Q1 CONTAINERS USD 1.00 1.08 0.08 1420.1 1431.3 11.2 PENTAIR LTD Q1 MACHINERY USD 0.73 0.73 0.00 1790.1 1725.2 -64.9 PEOPLES BANCORP INC (OHI Q1 FINANCE & LOAN USD 0.45 0.44 -0.01 25.5 -- -- POTLATCH CORP Q1 FOREST PRODUCTS USD 0.44 0.50 0.06 146.1 139.6 -6.6 PREFERRED BANK LOS ANGEL Q1 BANKING USD 0.37 0.38 0.01 17.0 16.5 -0.5 PROLOGIS INC Q1 INVESTMENTS USD 0.06 0.01 -0.05 380.3 434.7 54.4 PZENA INVESTMENT MANAGEM Q1 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.12 0.11 -0.01 26.9 26.4 -0.5 REGIONS FINANCIAL CORPOR Q1 FINANCE & LOAN USD 0.20 0.22 0.03 1299.7 1254.0 -45.7 RENASANT CORP Q1 BANKING USD 0.39 0.43 0.04 68.5 68.6 0.1 SANMINA CORP Q2 ELECTRONICS USD 0.39 -- -- 1449.8 1476.7 26.9 SIGNATURE BANK Q1 BANKING USD 1.35 1.41 0.06 189.5 193.6 4.2 SIMON PROPERTY GROUP INC Q1 INVESTMENTS USD 1.00 1.10 0.10 1297.5 1315.0 17.5 SKECHERS USA INCORPORATED Q1 CLOTHING USD 0.33 0.61 0.28 503.1 546.5 43.4 SKYWORKS SOLUTIONS INC Q2 LEISURE PRODUCTS USD 0.59 -- -- 470.2 481.0 10.8 SONIC AUTOMOTIVE INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.41 -- -- 2160.7 2136.4 -24.3 SOUTHERN FIRST BANCSHARE Q1 BANKING USD 0.26 0.22 -0.04 -- -- -- SOUTHERN MISSOURI BANCOR Q3 SAVINGS AND LOANS USD 0.71 0.64 -0.07 -- -- -- SOUTHWEST BANCORP INC/OK Q1 BANKING USD 0.18 0.19 0.01 18.8 19.0 0.2 STONEGATE BANK Q1 BANKING USD 0.30 0.20 -0.10 14.0 14.2 0.2 SUPER MICRO COMPUTER INC Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.27 0.37 0.10 335.2 373.8 38.6 SYNOVUS FINANCIAL CORPOR Q1 BANKING USD 0.05 0.04 -0.01 263.2 270.7 7.4 TAL EDUCATION GROUP Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.17 -- -- 85.4 87.0 1.6 TCF FINANCIAL CORPORATION Q1 SAVINGS AND LOANS USD 0.23 0.24 0.01 200.4 201.3 0.8 TECK RESOURCES LTD Q1 NONFERROUS BASE METALS CAD 0.24 0.18 -0.06 2098.1 2084.0 -14.1 THE BANK OF NEW YORK MEL Q1 BANKING USD 0.53 0.57 0.04 3727.1 3627.0 -100.1 TORCHMARK CORPORATION Q1 INSURANCE USD 1.51 1.52 0.01 981.2 -- -- TOTAL SYSTEM SVCS Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.43 0.38 -0.05 613.6 592.8 -20.8 TRAVELERS COS INC Q1 INSURANCE USD 2.16 2.95 0.79 5913.7 5873.0 -40.7 TRUEBLUE INC Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.03 0.04 0.01 403.2 396.1 -7.1 TRUSTMARK CP Q1 BANKING USD 0.42 0.43 0.01 143.2 142.8 -0.4 UMB FINANCIAL CORP Q1 BANKING USD 0.71 0.73 0.02 212.5 208.4 -4.1 UNION FIRST MARKET BANKS Q1 FINANCE & LOAN USD 0.33 0.17 -0.16 79.8 78.0 -1.8 UNISYS CORPORATION Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.41 -1.15 -1.56 826.1 761.7 -64.4 UNITED TECHNOLOGIES CP Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD 1.27 1.32 0.05 14735.5 14745.0 9.5 VASCULAR SOLUTIONS INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.18 0.18 0.00 29.9 29.9 0.0 VIEWPOINT FINANCIAL GROUP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.20 0.20 0.00 31.3 29.6 -1.7 VMWARE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.79 0.80 0.01 1353.9 1360.0 6.1 WESBANCO, INC Q1 BANKING USD 0.54 0.56 0.02 47.3 47.3 0.1 WOODWARD INC Q2 MACHINERY USD 0.50 -- -- 491.9 482.5 -9.3 WR BERKLEY CORP Q1 INSURANCE USD 0.79 1.00 0.21 1644.1 1706.9 62.8 XEROX CORPORATION Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.24 0.27 0.03 5153.6 5121.0 -32.6 XOOM CORP Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.04 0.06 0.10 34.4 35.9 1.6 YUM! BRANDS INC Q1 RETAILING - FOODS USD 0.85 0.87 0.02 2804.8 2724.0 -80.8 ZHONE TECHNOLOGIES INC Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.01 0.01 0.00 29.3 28.6 -0.6 ZIX CORPORATION Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.03 -- -- 12.3 12.2 -0.2 (Bangalore Newsroom +91 80 4135 5800; within U.S. +1 646 223 8780)