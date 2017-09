U.S./Canada daily earnings hits & misses April 23 - 1500 ET

April 23 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. All revenue amounts are in millions. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AIR PRODUCTS & CHEMICALS Q2 CHEMICALS USD 1.35 1.32 -0.03 2547.0 2581.9 34.9 AMPHENOL CORP Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.95 0.99 0.04 1206.6 1246.1 39.5 ASBURY AUTOMOTIVE GROUP Q1 AUTOMOTIVE MFG USD 0.86 1.03 0.17 1310.5 1355.7 45.2 AVERY DENNISON CORP Q1 CHEMICALS USD 0.66 0.65 -0.01 1567.8 1550.1 -17.7 BANK OF MARIN BANCORP/CA Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.70 0.71 0.01 17.3 17.9 0.5 BE AEROSPACE INC Q1 DEFENSE USD 1.01 1.06 0.05 960.3 1011.2 51.0 BIOGEN IDEC INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD 2.56 2.47 -0.09 1999.4 2129.8 130.4 BLOUNT INTERNATIONAL INC Q4 MACHINERY USD 0.09 0.07 -0.02 223.0 216.9 -6.0 BOEING COMPANY Q1 DEFENSE USD 1.56 1.76 0.20 20194.8 20465.0 270.2 BOISE CASCADE CO Q1 FOREST PRODUCTS USD 0.24 -- -- 791.1 767.2 -23.9 BRINKER INTERNATIONAL Q3 RETAILING - FOODS USD 0.83 0.84 0.01 766.3 758.4 -7.9 CBIZ INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.38 -- -- 212.7 208.9 -3.8 CELESTICA INC Q1 ELECTRONICS USD 0.20 0.20 0.00 1359.6 1312.4 -47.2 CULLEN FROST BANKERS INC Q1 BANKING USD 0.98 0.96 -0.02 252.6 265.3 12.6 DELTA AIR LINES INC Q1 AIRLINES USD 0.29 0.33 0.04 8920.9 8916.0 -4.9 DNB FINANCIAL CORP Q1 BANKING USD 0.37 0.35 -0.02 5.0 5.2 0.2 DOW CHEMICAL COMPANY Q1 CHEMICALS USD 0.71 0.79 0.08 14717.8 14461.0 -256.8 DR PEPPER SNAPPLE GROUP Q1 BEVERAGES USD 0.59 0.74 0.15 1378.4 1398.0 19.6 EMC CORP Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.35 0.35 0.00 5426.8 5479.0 52.2 ENTEGRIS INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.13 -- -- 171.7 165.8 -5.9 EVERCORE PARTNERS INC Q1 INVESTMENTS USD 0.51 0.31 -0.20 184.2 149.0 -35.2 EXCO TECHNOLOGIES LTD Q2 MACHINERY CAD 0.17 -- -- 72.6 82.4 9.8 GANNETT INC DEL Q1 COMMUNICATIONS USD 0.46 0.47 0.01 1415.0 1404.1 -11.0 GENERAL DYNAMICS CORP Q1 DEFENSE USD 1.64 1.71 0.07 7197.1 7324.0 126.9 GENTEX CORP Q1 AUTO PART MFG USD 0.45 0.47 0.02 324.2 335.7 11.6 HEARTLAND EXPRESS Q1 TRUCKING USD 0.20 0.16 -0.04 242.3 224.5 -17.8 HERCULES OFFSHORE INC Q1 OIL USD 0.13 0.22 0.09 263.1 256.7 -6.3 INGERSOLL RAND PLC Q1 MACHINERY USD 0.26 0.29 0.03 2713.2 2722.9 9.7 JAKKS PACIFIC INC Q1 LEISURE TIME USD -0.76 -0.74 0.02 76.1 82.5 6.4 JMP GROUP INC Q1 INVESTMENTS USD 0.16 0.19 0.03 40.7 44.1 3.4 JOHNSON CTLS INC Q2 AUTO PART MFG USD 0.65 0.66 0.01 10684.7 10463.0 -221.7 KNIGHT TRANSPORTATION Q1 TRUCKING USD 0.23 0.23 0.00 247.3 249.2 1.9 KONE OYJ Q1 ELECTRICAL EUR 0.27 0.28 0.01 1481.3 1441.8 -39.5 LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS Q1 MACHINERY USD 0.90 -- -- 723.0 685.1 -37.9 MANPOWERGROUP INC Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.68 -- -- 4834.5 4904.0 69.5 MARINE PRODUCTS CORP Q1 LEISURE PRODUCTS USD 0.07 0.05 -0.02 50.8 47.7 -3.1 MARKETAXESS HOLDINGS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.46 0.46 0.01 65.3 63.4 -1.9 MEDICINES CO Q1 DRUGS USD -0.07 -- -- 175.6 177.2 1.7 MERITAGE HOMES CORP Q1 HOME BUILDING USD 0.64 0.62 -0.02 441.3 408.3 -32.9 NATUS MEDICAL INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.23 0.26 0.03 84.7 85.6 0.9 NEOGENOMICS INC Q1 HOME HEALTH CARE USD 0.00 -- -- 17.7 18.2 0.5 NORANDA ALUMINUM HOLDING Q1 NONFERROUS BASE METALS USD -0.19 -- -- 319.5 311.6 -7.9 NORFOLK SOUTHERN CORP Q1 RAILROADS USD 1.15 1.17 0.02 2740.1 2689.0 -51.1 NORTHROP GRUMMAN CORP Q1 DEFENSE USD 2.15 2.63 0.48 5843.2 5848.0 4.8 NUSTAR ENERGY LP Q1 GAS UTILITIES USD 0.36 0.36 0.00 830.2 849.2 19.0 NUSTAR GP HOLDINGS LLC Q1 GAS USD 0.34 0.32 -0.02 15.0 14.4 -0.6 OMNICARE INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.90 0.91 0.01 1553.6 1571.0 17.4 OWENS CORNING INC Q1 BUILDING MATERIALS USD 0.36 0.29 -0.07 1341.1 1278.0 -63.1 PACIFIC PREMIER BANCORP Q1 SAVINGS AND LOANS USD 0.24 0.15 -0.09 18.2 16.6 -1.6 PACWEST BANCORP Q1 BANKING USD 0.48 0.56 0.08 106.7 91.4 -15.3 POLARIS INDUSTRIES INC Q1 RECREATIONAL VEHICLES USD 1.16 1.19 0.03 893.2 888.3 -4.9 POPULAR INC Q1 BANKING USD 0.66 -- -- 366.4 275.7 -90.7 PRAXAIR Q1 CHEMICALS USD 1.51 1.51 0.00 3063.6 3026.0 -37.6 PROCTER & GAMBLE CO Q3 HOME PRODUCTS USD 1.02 1.04 0.03 20677.7 20559.0 -118.7 PROSPERITY BANCSHARES Q1 BANKING USD 0.99 1.01 0.02 173.1 172.3 -0.8 REYNOLDS AMERICAN INC Q1 TOBACCO USD 0.74 0.72 -0.02 1905.4 1935.0 29.6 ROLLINS INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.18 0.18 0.01 316.9 313.4 -3.5 RPC INC Q1 OIL USD 0.21 0.18 -0.03 508.6 501.7 -6.9 RYDER SYS INC Q1 TRUCKING USD 0.87 0.92 0.05 1624.7 1610.7 -14.0 SEI INVESTMENTS CO Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.40 0.41 0.01 305.1 302.4 -2.7 SIX FLAGS ENTERTAINMENT Q1 LEISURE USD -0.67 -0.64 0.03 79.9 73.7 -6.2 SUFFOLK BANCORP Q1 BANKING USD 0.16 0.32 0.16 17.2 19.0 1.8 SUPERVALU INC Q4 RETAILING - FOODS USD 0.15 0.18 0.03 3881.5 3953.0 71.5 SY BANCORP INC Q1 BANKING USD 0.50 0.56 0.07 29.9 29.7 -0.2 TD AMERITRADE HOLDING CO Q2 INVESTMENTS USD 0.34 0.35 0.01 799.8 812.0 12.2 TE CONNECTIVITY LTD Q2 ELECTRONICS USD 0.91 0.95 0.04 3454.9 3431.0 -23.9 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC Q1 DEFENSE USD 1.13 1.20 0.07 583.0 573.5 -9.5 THERMO FISHER SCIENTIFIC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 1.40 1.53 0.13 3786.1 3903.5 117.4 TUPPERWARE BRANDS CORP Q1 HOME PRODUCTS USD 1.17 -- -- 651.1 663.2 12.1 UNITIL CORP Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.83 0.91 0.08 124.6 156.1 31.5 UNIVEST CORP OF PA Q1 BANKING USD 0.30 0.35 0.05 29.9 30.1 0.2 WABTEC CORP Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.80 0.83 0.03 687.4 695.2 7.8 WR GRACE & CO Q1 CHEMICALS USD 0.74 0.77 0.03 739.1 744.5 5.4