U.S./Canada daily earnings hits & misses April 24 - 1800 ET

April 24 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. All revenue amounts are in millions. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 1ST SOURCE CORP Q1 BANKING USD 0.55 0.55 0.00 57.9 58.0 0.1 3M CO Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 1.80 1.79 -0.01 7958.0 7831.0 -127.0 ABAXIS INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.19 -- -- 45.7 42.0 -3.7 AETNA INCORPORATED Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.56 1.98 0.43 13718.2 -- -- ALAMOS GOLD INC Q1 PRECIOUS METALS USD 0.01 0.03 0.02 46.2 41.5 -4.7 ALEXION PHARMACEUTICALS Q1 BIOTECHNOLOGY USD 1.26 1.53 0.27 560.2 -- -- ALLIANCE FIBER OPTIC Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.32 -- -- 24.7 24.9 0.2 ALTERA CORPORATION Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.32 0.37 0.05 438.0 461.1 23.1 ALTISOURCE PORTFOLIO Q1 FINANCIAL SERVICES USD 1.58 -- -- 230.3 239.3 9.0 ALTRIA GROUP INC Q1 TOBACCO USD 0.57 0.57 0.00 4029.4 -- -- AMAG PHARMACEUTICALS INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.06 -- -- 22.3 20.8 -1.5 AMAZON.COM INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.23 0.23 0.00 19431.2 19741.0 309.8 AMERICAN AIRLINES GROUP Q1 AIRLINES USD 0.48 0.54 0.06 10021.9 9995.0 -26.9 AMERISOURCEBERGEN CORP Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 1.00 1.06 0.06 28419.5 28455.9 36.4 APPLIED MICRO CIRCUITS Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.00 -- -- 52.3 51.8 -0.5 APTARGROUP INC Q1 CONTAINERS USD 0.68 0.71 0.03 658.6 676.1 17.4 ASM INTERNATIONAL NV Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT EUR 0.31 0.50 0.19 142.5 150.7 8.2 ASTRAZENECA PLC Q1 DRUGS USD 1.23 1.17 -0.06 6321.7 6416.0 94.3 ATRICURE INC Q1 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.22 -- -- 23.4 24.8 1.5 AVNET INCORPORATED Q3 ELECTRICAL USD 1.08 -- -- 6927.8 6683.6 -244.2 BAIDU INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES CNY 5.93 7.21 1.28 9560.2 9496.6 -63.6 BANCO BRADESCO Q1 BANKING USD 0.35 0.35 0.00 -- -- -- BANKUNITED INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.45 -- -- 172.4 220.8 48.4 BEMIS INCORPORATED Q1 CONTAINERS USD 0.57 -- -- 1269.1 1237.8 -31.3 BENCHMARK ELECTRS INC Q1 ELECTRONICS USD 0.31 -- -- 646.7 639.3 -7.3 BENEFICIAL MUTUAL BANCORP Q1 BANKING USD 0.04 0.03 -0.01 29.7 29.5 -0.2 BRINKS COMPANY Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.66 0.43 -0.23 1007.0 991.6 -15.4 BROADCOM CORP CL A Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.46 0.51 0.05 1957.8 1984.0 26.2 BRUNSWICK CORPORATION Q1 RECREATIONAL VEHICLES USD 0.60 0.60 0.00 974.6 969.2 -5.4 CABELAS INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.37 -- -- 733.5 725.8 -7.7 CABOT MICROELECTRONICS Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.38 0.46 0.08 98.1 99.5 1.4 CABOT OIL & GAS Q1 OIL USD 0.26 -- -- 522.0 509.8 -12.2 CALAMOS ASSET MANAGEMENT Q1 INVESTMENTS USD 0.12 -- -- 65.0 63.9 -1.1 CALAMP CORP Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.21 0.20 -0.01 61.5 59.8 -1.6 CAMERON INTERNATIONAL CO Q1 OIL USD 0.72 0.75 0.03 2390.0 2431.5 41.5 CARBO CERAMICS INC Q1 OIL USD 0.87 0.80 -0.07 165.6 148.6 -17.0 CARPENTER TECHNOLOGY CORP Q3 STEEL USD 0.57 0.57 0.01 563.0 566.3 3.3 CASH AMERICA INTERNATION Q1 FINANCE & LOAN USD 1.52 1.59 0.07 468.1 493.1 25.0 CATERPILLAR INCORPORATED Q1 MACHINERY USD 1.24 1.61 0.37 13145.0 13241.0 96.1 CC MEDIA HOLDINGS INC Q1 COMMUNICATIONS USD -1.70 -- -- 1340.0 1342.5 2.5 CEIBA ENERGY SERVICES INC Q4 OIL CAD -0.01 -- -- 1.1 0.8 -0.3 CELGENE CORPORATION Q1 BIOTECHNOLOGY USD 1.65 1.67 0.02 1765.1 1730.0 -35.1 CENTER BANCORP INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.29 0.27 -0.02 11.9 11.6 -0.3 CENTRAL PACIFIC FINANCIAL Q1 BANKING USD 0.18 0.23 0.06 35.5 35.8 0.3 CENTURY ALUMINUM CO Q1 NONFERROUS BASE METALS USD -0.14 -0.29 -0.15 427.8 420.8 -7.0 CERNER CORPORATION Q1 HOME HEALTH CARE USD 0.37 0.37 0.00 786.0 784.8 -1.2 CINCINNATI FINANCIAL CORP Q1 INSURANCE USD 0.55 -- -- 1158.8 1189.0 30.2 CIRRUS LOGIC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.32 0.41 0.09 143.0 149.7 6.6 CITY NATIONAL CORPORATION Q1 BANKING USD 0.94 -- -- 303.4 301.0 -2.3 CLAYTON WILLIAMS ENERGY Q1 OIL USD 0.79 0.94 0.16 108.6 124.6 16.0 CLEAR CHANNEL OUTDOOR HL Q1 COMMUNICATIONS USD -0.15 -0.27 -0.12 642.9 635.3 -7.7 CMS ENERGY CORPORATION Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.71 0.75 0.04 2218.8 2523.0 304.2 COCA-COLA ENTERPRISES INC Q1 BEVERAGES USD 0.44 0.46 0.02 1926.3 1870.0 -56.3 COLFAX CORP Q1 MACHINERY USD 0.44 -- -- 1040.0 1054.3 14.3 CONMED CORPORATION Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.47 -- -- 192.0 181.9 -10.0 CORESITE REALTY CORP Q1 INVESTMENTS USD 0.07 -- -- 63.2 63.7 0.5 CRA INTERNATIONAL INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.27 0.35 0.08 68.5 75.1 6.6 D R HORTON INC Q2 HOME BUILDING USD 0.34 0.38 0.04 1546.8 1680.0 133.2 DELPHI AUTOMOTIVE PLC Q1 AUTO PART MFG USD 1.08 1.20 0.12 4291.2 4276.0 -15.2 DELUXE CORPORATION Q1 COMMUNICATIONS USD 0.95 0.98 0.04 402.3 -- -- DESTINATION MATERNITY CO Q2 RETAILING - GOODS USD 0.26 0.26 0.00 126.1 126.1 0.0 DEVRY EDUCATION GROUP INC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.75 -- -- 493.5 496.1 2.6 DIAMOND OFFSHORE DRILLING Q1 OIL USD 0.65 0.93 0.28 686.3 709.4 23.1 DIME COMMUNITY BANCSHARES Q1 SAVINGS AND LOANS USD 0.28 0.28 0.00 31.4 -- -- DOMTAR CORP Q1 FOREST PRODUCTS USD 1.75 1.29 -0.46 1479.8 1394.0 -85.8 DOVER MOTORSPORTS INC Q1 LEISURE USD -0.06 -0.06 0.00 -- -- -- DST SYSTEMS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.12 -- -- 502.2 683.8 181.7 DUNKIN BRANDS GROUP INC Q1 LEISURE USD 0.36 0.33 -0.03 172.2 171.9 -0.2 DUPONT FABROS TECHNOLOGY Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.30 -- -- 99.4 102.1 2.7 EASTMAN CHEMICAL COMPANY Q1 CHEMICALS USD 1.58 1.61 0.03 2403.0 2305.0 -98.0 ECHO GLOBAL LOGISTICS INC Q1 MULTI-IND TRANSN USD 0.11 0.14 0.03 229.7 247.7 18.0 EDWARDS LIFESCIENCES Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.69 0.76 0.07 524.8 522.4 -2.4 ELI LILLY AND CO Q1 DRUGS USD 0.70 0.70 0.00 4800.5 4683.1 -117.4 ENCORE WIRE CORP Q1 ELECTRICAL USD 0.48 0.52 0.05 301.8 277.2 -24.6 ENTERGY CP Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 1.58 2.29 0.71 2829.1 3208.8 379.8 ENTERPRISE FINANCIAL Q1 BANKING USD 0.37 0.30 -0.07 35.8 34.3 -1.5 EQT CORP Q1 GAS UTILITIES USD 0.86 1.35 0.49 558.8 661.6 102.8 EQT MIDSTREAM PARTNERS LP Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.59 -- -- 52.1 62.6 10.5 FAIR ISAAC CORPORATION Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.61 -- -- 187.1 185.5 -1.6 FEDERATED INVESTORS INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.37 -- -- 218.1 211.5 -6.7 FIBRIA CELULOSE SA Q1 FOREST PRODUCTS BRL 0.33 0.03 -0.30 1680.3 1642.0 -38.3 FIRST AMERICAN FINANCIAL Q1 INSURANCE USD 0.07 -- -- 905.1 1012.8 107.7 FIRST BANCORP PUERTO RICO Q1 SAVINGS AND LOANS USD 0.09 0.08 -0.01 142.9 131.0 -11.9 FIRST BUSINESS FINANCIAL Q1 BANKING USD 0.90 -- -- 12.8 12.9 0.2 FIRST CONNECTICUT BANCOR Q1 BANKING USD 0.09 0.10 0.02 16.7 16.5 -0.2 FIRST INTERNET BANCORP Q1 BANKING USD 0.14 0.13 -0.01 5.9 4.9 -1.0 FIRST MERCHANTS CORP Q1 BANKING USD 0.40 0.38 -0.02 61.4 61.1 -0.3 FIRST NIAGARA FINANCIAL Q1 SAVINGS AND LOANS USD 0.17 0.17 0.00 363.2 347.5 -15.7 FREEPORT MCMORAN COPPER Q1 NONFERROUS BASE METALS USD 0.43 0.57 0.14 5006.7 4985.0 -21.7 GATX CORP Q1 LEASING USD 0.76 -- -- 294.3 286.6 -7.7 GENERAL MOTORS CO Q1 AUTOMOTIVE MFG USD 0.04 0.29 0.25 38401.2 37408.0 -993.2 GIGAMON INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.07 -0.07 0.00 31.3 31.8 0.5 GORMAN RUPP CO Q1 MACHINERY USD 0.29 -- -- 98.9 110.1 11.1 GRAFTECH INTERNATIONAL L Q1 ELECTRICAL USD -0.02 0.03 0.05 270.7 253.7 -17.0 GRAPHIC PACKAGING HOLDIN Q1 MULTI-IND BASIC USD 0.13 -- -- 1059.9 1072.7 12.8 GROUP 1 AUTOMOTIVE INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 1.04 -- -- 2084.8 2260.9 176.0 HANESBRANDS INC Q1 CLOTHING USD 0.58 -- -- 1076.5 1059.4 -17.1 HEALTHWAYS INC Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD -0.12 -- -- 177.1 176.8 -0.3 HELMERICH & PAYNE INC Q2 OIL USD 1.48 1.45 -0.03 888.4 893.4 5.1 HERITAGE FINANCIAL GROUP Q1 FINANCE & LOAN USD 0.37 -- -- 18.6 17.5 -1.1 HERSHEY CO Q1 FOOD PROCESSORS USD 1.14 1.15 0.01 1912.4 -- -- HITTITE MICROWAVE CORP Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.52 -- -- 68.5 70.6 2.1 HOMEAWAY INC Q1 LEISURE USD 0.14 -- -- 102.6 105.7 3.1 IMAX CORP Q1 LEISURE USD 0.06 0.05 -0.01 49.8 48.2 -1.6 INFORMATICA CORP Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.34 -- -- 242.4 243.1 0.7 INVACARE CORPORATION Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.22 -0.49 -0.27 326.9 309.1 -17.8 ITRON INCORPORATED Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.26 0.31 0.05 443.3 474.8 31.5 JETBLUE AIRWAY CORP Q1 AIRLINES USD 0.07 0.01 -0.06 1367.7 1349.0 -18.7 KEY TECHNOLOGY Q2 MACHINERY USD 0.10 -0.05 -0.15 31.3 31.6 0.3 KLA-TENCOR CORPORATION Q3 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 1.12 1.23 0.11 822.6 831.6 9.0 LANDSTAR SYSTEM Q1 TRUCKING USD 0.59 0.61 0.02 667.2 688.2 21.0 LAS VEGAS SANDS CORP Q1 LEISURE USD 0.93 -- -- 3884.3 4010.4 126.1 LATTICE SEMICONDUCTOR CO Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.06 0.10 0.04 89.3 96.6 7.3 LIFE TIME FITNESS INC Q1 LEISURE USD 0.68 -- -- 309.5 312.0 2.5 LITHIA MOTORS Q1 RETAILING - GOODS USD 0.95 -- -- 1018.2 1078.1 59.9 LNB BANCORP Q1 BANKING USD 0.17 0.16 -0.01 12.1 11.9 -0.2 LOGITECH INTERNATIONAL SA Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.06 0.14 0.08 466.3 485.3 18.9 LORILLARD INC Q1 TOBACCO USD 0.72 0.69 -0.03 1191.0 1592.0 401.0 LSI INDUSTRIES INC OHIO Q3 BUILDING MATERIALS USD 0.02 -0.03 -0.05 72.1 69.0 -3.1 M/I HOMES INC Q1 HOME BUILDING USD 0.14 0.23 0.09 239.5 -- -- MACATAWA BANK CORPORATION Q1 BANKING USD 0.06 -- -- 14.2 15.0 0.8 MACK-CALI REALTY CORP Q1 INVESTMENTS USD -0.02 -- -- 158.7 169.6 10.9 MARINEMAX INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.10 -0.08 -0.18 173.2 136.6 -36.6 MATERION CORP Q1 PRECIOUS METALS USD 0.24 0.29 0.05 276.5 258.9 -17.6 MATTSON TECHNOLOGY Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.04 0.04 0.00 43.0 43.2 0.2 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS Q3 ELECTRICAL USD 0.39 -- -- 604.7 605.7 1.0 MDC PARTNERS INC Q1 COMMUNICATIONS USD -0.02 -0.18 -0.17 282.5 292.6 10.1 MEAD JOHNSON NUTRITION CO Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.91 1.02 0.11 1097.1 1113.3 16.2 MELLANOX TECHNOLOGIES LTD Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.11 -- -- 102.9 98.7 -4.2 MEREDITH CORP Q3 COMMUNICATIONS USD 0.67 0.70 0.04 370.3 367.4 -2.9 MERIDIAN BIOSCIENCE Q2 DRUGS USD 0.27 0.24 -0.03 52.2 50.1 -2.0 MERIT MED SYS INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.13 -- -- 114.5 119.2 4.7 METRO BANCORP INC Q1 BANKING USD 0.30 0.34 0.04 30.4 30.4 0.0 METSO OYJ Q1 MACHINERY EUR 0.37 0.32 -0.05 837.1 817.0 -20.1 MICREL INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.06 -- -- 60.7 59.9 -0.8 MICROSOFT CORP Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.63 0.68 0.05 20386.0 20403.0 17.0 MILLICOM INTL CELLULAR SA Q1 TELEPHONE UTILITIES USD -- -- -- 1434.0 1405.0 -29.0 MONARCH FINANCIAL HOLDING Q1 BANKING USD 0.18 0.24 0.06 23.4 22.8 -0.6 MONOLITHIC POWER SYSTEMS Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.26 -- -- 60.1 60.1 -0.1 MULLEN GROUP LTD Q1 UNDESIGNATED ENERGY CAD 0.50 -- -- 419.6 412.0 -7.6 MYERS INDS INC Q1 AUTO PART MFG USD 0.23 -- -- 215.3 208.8 -6.5 NASDAQ OMX GROUP INC Q1 INVESTMENTS USD 0.71 0.72 0.01 526.7 529.0 2.3 NATIONAL BANK HOLDINGS C Q1 BANKING USD 0.03 0.03 0.00 45.8 43.0 -2.8 NETGEAR INC Q1 ELECTRONICS USD 0.54 0.59 0.05 344.1 349.4 5.3 NETSCOUT SYSTEMS INC Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.45 -- -- 109.4 112.3 3.0 NEW YORK TIMES CO Q1 COMMUNICATIONS USD 0.03 0.07 0.04 384.7 390.4 5.7 NEWBRIDGE BANCORP Q1 BANKING USD 0.11 0.11 0.00 16.8 16.6 -0.2 NIELSEN HOLDINGS NV Q1 COMMUNICATIONS USD 0.42 0.43 0.01 1484.1 1489.0 4.9 NOBLE ENERGY INC Q1 OIL USD 0.75 0.82 0.07 1324.5 1379.0 54.5 NORTHWESTERN CORP Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 1.08 1.17 0.09 326.0 369.7 43.7 NUCOR CORPORATION Q1 STEEL USD 0.37 0.44 0.07 4843.0 5108.4 265.4 NUTRACEUTICAL INTERNATIO Q2 UNDESIGNATED CONR NON DU USD 0.58 -- -- 57.9 54.9 -3.0 OCEANFIRST FINANCIAL CORP Q1 SAVINGS AND LOANS USD 0.30 -- -- 21.2 22.1 0.9 OLD DOMINION FREIGHT Q1 TRUCKING USD 0.49 -- -- 600.9 620.3 19.3 OLD REP INTL CORP Q1 INSURANCE USD 0.26 0.25 -0.01 1251.8 1239.3 -12.5 OLIN CORPORATION Q1 MULTI-IND BASIC USD 0.34 0.37 0.03 616.4 577.4 -39.0 OPEN TEXT CORPORATION Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.80 0.84 0.04 446.8 442.8 -4.1 OVERSTOCK.COM Q1 RETAILING - GOODS USD 0.25 0.16 -0.09 344.9 341.2 -3.7 PANDORA MEDIA INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.14 -0.13 0.01 175.0 180.1 5.2 PARK STERLING BANK Q1 BANKING USD 0.08 0.08 0.00 17.7 17.3 -0.4 PATRICK INDUSTRIES Q1 BUILDING MATERIALS USD 0.59 0.64 0.05 158.3 170.2 11.9 PATTERSON UTI ENERGY INC Q1 OIL USD 0.25 -- -- 678.7 678.2 -0.5 PC-TEL INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.07 0.05 -0.02 24.7 23.7 -1.1 PDF SOLUTIONS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.29 0.30 0.01 26.5 27.1 0.6 PEABODY ENERGY CORP Q1 COAL USD -0.01 -0.19 -0.18 1684.9 1626.8 -58.1 PEBBLEBROOK HOTEL TRUST Q1 INVESTMENTS USD -0.09 -- -- 124.9 125.7 0.8 PENN NATIONAL GAMING INC Q1 LEISURE USD 0.05 0.05 0.00 651.0 641.1 -9.9 PENSKE AUTOMOTIVE GROUP Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.71 -- -- 3723.8 4048.0 324.2 PERKINELMER INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.44 0.46 0.02 531.3 531.9 0.6 PIPER JAFFRAY COMPANIES Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.77 1.10 0.33 127.1 168.1 41.0 POTASH CORP SASK INC Q1 CHEMICALS USD 0.35 -- -- 1488.4 1514.0 25.6 PREMIERE GLOBAL SERVICES Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.19 -- -- 140.5 143.2 2.8 PULTEGROUP INC Q1 HOME BUILDING USD 0.20 0.19 -0.01 1181.9 1118.9 -63.0 QCR HOLDINGS INC Q1 FINANCE & LOAN USD 0.36 -- -- 18.4 21.6 3.2 QHR CORP Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.01 -0.01 -0.02 8.6 7.2 -1.5 QLIK TECHNOLOGIES INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.13 -- -- 113.2 111.1 -2.1 QUEST DIAGNOSTICS INC Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.88 0.84 -0.04 1750.6 1746.0 -4.6 RAYTHEON CO Q1 DEFENSE USD 1.77 1.62 -0.15 5499.8 5508.0 8.2 REGAL ENTERTAINMENT GROUP Q1 LEISURE USD 0.19 -- -- 717.1 726.9 9.8 REINSURANCE GROUP OF AMER Q1 INSURANCE USD 1.73 1.61 -0.12 2528.9 2657.2 128.3 RELIANCE STEEL & ALUMINUM Q1 METAL FABRICATORS & DIST USD 1.24 1.19 -0.05 2492.2 2553.0 60.8 REPUBLIC SERVICES INC-CL Q1 MACHINERY USD 0.44 -- -- 2079.1 2073.7 -5.4 ROYAL CARIBBEAN CRUISES Q1 MARITIME USD 0.28 0.21 -0.07 1892.4 1887.2 -5.2 RTI SURGICAL INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.01 0.01 0.02 55.4 60.7 5.3 RYLAND GROUP INC Q1 HOME BUILDING USD 0.45 0.42 -0.03 473.2 489.7 16.5 SAFEGUARD SCIENTIFICS INC Q1 OTHER COMPUTERS USD 1.33 1.29 -0.04 0.0 0.0 0.0 SCANA CORPORATION Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 1.15 1.37 0.22 1330.6 1590.0 259.4 SEACOAST BANKING FLORIDA Q1 BANKING USD 0.09 0.09 0.00 22.2 21.8 -0.4 SEQUANS COMMUNICATIONS SA Q1 ELECTRONICS USD -0.13 -0.13 0.00 5.0 4.5 -0.5 SHORETEL INC Q3 TELEPHONE UTILITIES USD 0.02 -- -- 82.7 82.4 -0.3 SIGMA-ALDRICH CORP Q1 CHEMICALS USD 1.03 1.06 0.03 690.6 689.0 -1.6 SILICOM LIMITED Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.53 0.57 0.04 18.8 19.0 0.2 SIRIUS XM HOLDINGS INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.02 0.02 0.00 994.6 997.7 3.1 SONUS NETWORKS Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.01 0.01 0.02 70.1 70.7 0.7 SOUTHERN NATIONAL BANCOR Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.13 0.13 0.00 7.4 8.1 0.8 SOUTHWEST AIRLINES CO Q1 AIRLINES USD 0.17 0.18 0.02 4168.2 4166.0 -2.2 SPS COMMERCE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.13 -- -- 28.7 28.9 0.3 STANLEY BLACK & DECKER I Q1 TOOLS AND HARDWARE USD 0.96 1.07 0.11 2604.5 2640.8 36.3 STARBUCKS CORP Q2 RETAILING - GOODS USD 0.56 0.56 0.00 3949.8 3873.8 -76.0 STARWOOD HOTELS & RESORT Q1 LEISURE USD 0.56 0.63 0.07 1447.4 1458.0 10.6 STEWART INFORMATION SVCS Q1 INSURANCE USD -0.06 -- -- 401.9 391.4 -10.5 STRATTEC SECURITY CORP Q3 AUTO PART MFG USD 1.08 -- -- 82.3 85.3 3.0 SUNPOWER CORP Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.32 0.49 0.17 679.5 683.7 4.2 SUPERIOR ENERGY SERVICES Q1 OIL USD 0.21 0.23 0.02 1112.3 1061.4 -50.9 SUPREME INDUSTRIES INC Q1 AUTO PART MFG USD 0.10 0.01 -0.09 -- -- -- SVB FINANCIAL GROUP Q1 BANKING USD 1.57 1.95 0.38 346.3 506.6 160.3 SYNAPTICS INC. Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.57 0.63 0.06 192.0 204.3 12.2 T ROWE PRICE GROUP INC Q1 INVESTMENTS USD 1.03 -- -- 948.4 954.6 6.2 TAUBMAN CENTERS INCORPOR Q1 INVESTMENTS USD 0.43 -1.61 -2.04 175.5 174.8 -0.8 TFS FINANCIAL CORP Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.05 0.05 0.00 67.8 69.0 1.3 TIME WARNER CABLE INC Q1 COMMUNICATIONS USD 1.68 1.78 0.10 5640.7 5582.0 -58.7 TIMKEN CO Q1 MACHINERY USD 0.81 0.88 0.07 1116.2 1104.5 -11.7 TITAN INTERNATIONAL INC Q1 MACHINERY USD 0.36 0.04 -0.32 600.1 538.9 -61.2 TRANSFORCE INC Q1 FINANCIAL SERVICES CAD 0.22 -- -- 789.0 770.5 -18.5 TURKCELL ILETISIM HIZMET Q1 TELEPHONE UTILITIES USD -- -- -- 1268.2 1292.2 23.9 ULTRATECH INCORPORATED Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.23 -0.25 -0.02 33.1 31.6 -1.4 UNDER ARMOUR INC Q1 CLOTHING USD 0.04 0.03 -0.01 598.8 641.6 42.8 UNITED COMMUNITY BANKS I Q1 BANKING USD 0.25 0.25 0.00 69.3 63.5 -5.8 UNITED CONTINENTAL HOLDI Q1 AIRLINES USD -1.35 -1.33 0.02 8706.7 8696.0 -10.7 UNITED PARCEL SERVICE-CL Q1 MULTI-IND TRANSN USD 1.08 -- -- 13909.7 13779.0 -130.7 UNIVERSAL TRUCKLOAD SERV Q1 TRUCKING USD 0.25 -- -- 274.1 279.4 5.3 USG CORPORATION Q1 BUILDING & RELATED USD 0.20 0.14 -0.06 879.2 850.0 -29.2 UTAH MEDICAL PROD Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.79 0.72 -0.07 -- -- -- VALIDUS HOLDINGS LTD Q1 INSURANCE USD 1.51 1.49 -0.02 522.8 483.0 -39.8 VALLEY NATIONAL BANCORP Q1 BANKING USD 0.14 0.17 0.03 136.1 133.5 -2.6 VCA ANTECH INC Q1 HOSPITALS USD 0.42 0.42 0.00 456.1 449.5 -6.6 VERISIGN INC Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.63 0.64 0.01 249.0 248.8 -0.2 VERIZON COMMUNICATION Q1 TELEPHONE UTILITIES USD 0.87 -- -- 30697.6 30818.0 120.4 VISA INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 2.18 2.18 0.00 3189.6 3163.0 -26.6 WASTE MANAGEMENT INC Q1 MACHINERY USD 0.44 0.49 0.05 3411.5 3396.0 -15.5 WESCO INTERNATIONAL INC Q1 ELECTRICAL USD 1.07 -- -- 1830.4 1810.8 -19.6 WEST BANCORPORATION Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.25 -- -- 13.7 14.1 0.4 WEST MARINE INC Q1 RETAILING - GOODS USD -0.40 -0.46 -0.07 120.6 113.3 -7.2 WINPAK LIMITED Q1 CONTAINERS USD 0.30 0.25 -0.05 -- -- -- WSFS FINANCIAL CORPORATI Q1 SAVINGS AND LOANS USD 1.31 -- -- 34.1 49.8 15.6 WYNDHAM WORLDWIDE CORP Q1 LEISURE USD 0.75 0.78 0.04 1196.2 1193.0 -3.2 YADKIN FINANCIAL CORP Q1 BANKING USD 0.26 0.23 -0.03 20.9 21.3 0.4 YANDEX NV Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES RUB 7.98 -- -- 10531.4 10885.0 353.6 ZIMMER HOLDINGS INC Q1 DRUGS USD 1.47 -- -- 1179.4 1161.5 -17.9 (Bangalore Newsroom +91 80 4135 5800; within U.S. +1 646 223 8780)