U.S./Canada daily earnings hits & misses April 25 - 1800 ET

April 25 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Friday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. All revenue amounts are in millions. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AARON'S INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.53 0.53 0.00 591.1 585.4 -5.7 ABBVIE INC Q1 DRUGS USD 0.68 0.71 0.03 4332.8 4563.0 230.2 ALTRA INDUSTRIAL MOTION Q1 MACHINERY USD 0.50 -- -- 210.1 210.1 0.1 AMERICAN ELECTRIC POWER Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.93 1.15 0.22 4038.0 4600.0 562.0 AON PLC Q1 INSURANCE USD 1.17 -- -- 2998.5 2947.0 -51.5 ARM HOLDINGS PLC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.28 0.28 0.00 309.1 305.2 -3.9 AUTOLIV Q1 AUTO PART MFG USD 1.43 1.43 0.00 2295.9 2295.8 -0.1 BARNES GROUP INC Q1 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.52 -- -- 306.3 312.1 5.8 BNC BANCORP Q1 BANKING USD 0.24 0.24 0.00 37.4 35.8 -1.6 BROOKFIELD OFFICE Q1 INVESTMENTS USD 0.16 0.15 -0.01 583.1 582.0 -1.1 CALIFORNIA UNITED BANK Q1 BANKING USD 0.22 0.24 0.03 14.3 14.0 -0.3 CAPITAL POWER CORP Q1 ELECTRICAL UTILITIES CAD 0.39 0.31 -0.08 296.5 308.0 11.5 CHICOPEE BANCORP INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.09 -- -- 4.7 6.2 1.5 COBRA ELECTRONICS Q1 ELECTRICAL USD -0.19 -0.25 -0.06 -- -- -- COLGATE PALMOLIVE CO Q1 HOME PRODUCTS USD 0.68 0.68 0.00 4320.6 4325.0 4.4 COMMUNITY BANKERS TRUST Q1 BANKING USD 0.06 0.08 0.02 10.2 10.3 0.2 COMMVAULT SYSTEMS INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.47 0.52 0.05 160.2 156.8 -3.3 COVIDIEN PLC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.95 0.96 0.01 2609.5 2598.0 -11.5 DANA HOLDING CORP Q1 AUTO PART MFG USD 0.39 0.32 -0.07 1707.1 1688.0 -19.1 DONEGAL GROUP INC Q1 INSURANCE USD 0.12 -0.02 -0.14 142.5 140.3 -2.1 DTE ENERGY COMPANY Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 1.47 1.69 0.22 2682.8 3930.0 1247.2 FIRST FINANCIAL HOLDINGS Q1 BANKING USD 0.79 -- -- 105.0 108.0 3.1 FLIR SYSTEMS INC Q1 DEFENSE USD 0.26 0.25 -0.01 346.4 351.5 5.1 FORD MOTOR CO Q1 AUTOMOTIVE MFG USD 0.31 0.25 -0.06 34060.9 33900.0 -160.9 GAMCO INVESTORS INC Q1 INVESTMENTS USD 1.01 1.09 0.08 -- -- -- HOPFED BANCORP INC Q1 SAVINGS AND LOANS USD 0.09 0.05 -0.04 8.7 7.9 -0.8 IDEXX LABS INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.87 0.89 0.02 361.6 360.2 -1.4 IMMUNOGEN INC Q3 DRUGS USD -0.27 -0.44 -0.17 13.3 6.9 -6.4 LAKELAND FINANCIAL CORP Q1 FINANCE & LOAN USD 0.61 0.59 -0.02 32.0 32.1 0.1 LCNB CORP Q1 BANKING USD 0.27 -- -- 11.3 10.4 -0.9 LEAR CORP Q1 AUTO PART MFG USD 1.70 1.84 0.14 4283.0 4359.8 76.8 LIFEPOINT HOSPITALS INC Q1 HOSPITALS USD 0.65 -- -- 1002.9 1007.2 4.3 MIMEDX GROUP INC Q1 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.02 -0.01 0.01 19.3 19.6 0.3 MOODY'S CORP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.91 -- -- 770.2 767.2 -3.0 MOOG INC Q2 DEFENSE USD 0.82 0.82 0.00 649.2 649.9 0.7 PROVIDENT FINANCIAL Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.30 0.30 0.00 54.6 55.2 0.6 SAIA INC Q1 TRUCKING USD 0.30 0.34 0.04 287.2 299.7 12.5 SELECT INCOME REIT Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.51 0.50 -0.01 53.1 53.0 -0.1 SIERRA BANKCORP Q1 BANKING USD 0.23 0.26 0.03 16.6 15.9 -0.7 STATE STREET CORP Q1 BANKING USD 1.00 0.99 -0.01 2534.0 2559.0 25.0 TOMPKINS FINANCIAL CORP Q1 BANKING USD 0.84 0.84 0.00 58.8 57.5 -1.4 TYCO INTERNATIONAL LTD Q2 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.41 0.45 0.04 2499.1 2487.0 -12.1 VALLEY FINANCIAL CORP Q1 INSURANCE USD 0.27 0.31 0.04 6.8 8.0 1.1 VENTAS INC Q1 INVESTMENTS USD 0.40 0.41 0.02 725.6 741.5 15.9 VF CORPORATION Q1 CLOTHING USD 0.63 0.67 0.04 2755.7 2780.8 25.0 VIAD CORP Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.33 0.36 0.03 281.7 285.6 4.0 VOLVO AB Q1 AUTO PART MFG SEK 0.69 0.69 0.00 65447.5 65646.0 198.5 WABCO HOLDINGS INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 1.26 -- -- 688.0 729.5 41.5 WEINGARTEN RLTY INVS Q1 INVESTMENTS USD 0.14 -- -- 125.5 127.6 2.1 WESTMORELAND COAL CO Q1 COAL USD -0.09 0.46 0.55 171.9 180.2 8.3 WEYERHAEUSER CO Q1 BUILDING MATERIALS USD 0.24 0.26 0.02 2079.9 1984.0 -95.9 WHIRLPOOL CORP Q1 HOME FURNISHINGS USD 2.33 2.20 -0.13 4299.5 4363.0 63.5 YIT OYJ Q1 BUILDING MATERIALS EUR 0.15 0.12 -0.03 437.8 403.2 -34.6