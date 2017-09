U.S./Canada daily earnings hits & misses May 1 - 1800 ET

May 1 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. All revenue amounts are in millions. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ABIOMED INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.08 0.09 0.01 50.9 50.4 -0.5 ACI WORLDWIDE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.02 -0.15 -0.17 225.5 221.5 -4.0 ACTUATE CORPORATION Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.06 -0.01 -0.07 30.1 24.1 -6.0 ADDUS HOMECARE CORP Q1 HOME HEALTH CARE USD 0.19 0.21 0.02 69.2 71.7 2.5 AFFYMETRIX INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.02 0.03 0.01 81.1 83.0 1.9 AIRGAS INC Q4 CHEMICALS USD 1.20 1.15 -0.05 1292.6 1267.8 -24.7 AKAMAI TECHNOLOGIES Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.53 0.58 0.05 441.3 453.5 12.2 ALLY FINANCIAL INC Q1 FINANCE & LOAN USD 0.42 -- -- 2223.0 2396.0 173.0 ALON USA ENERGY INC Q1 OIL USD 0.05 0.06 0.01 1656.4 1683.2 26.9 ALON USA PARTNERS LP Q1 OIL USD 0.60 0.68 0.08 765.1 856.5 91.4 ALPHA NATURAL RESOURCES Q1 COAL USD -0.58 -0.63 -0.05 1083.8 -- -- ALTAGAS LTD Q1 GAS CAD 0.57 0.60 0.03 832.0 823.8 -8.2 AMERICAN TOWER CORP - CL Q1 COMMUNICATIONS USD 0.50 0.51 0.01 968.2 984.1 15.9 AMERICAN VANGAURD CORP Q1 CHEMICALS USD 0.03 0.07 0.04 81.2 81.1 -0.1 AMTRUST FINANCIAL Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.91 1.24 0.33 687.2 829.1 141.9 ANSYS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.76 0.76 0.01 217.2 216.5 -0.8 APPLIED INDUSTRIAL TECH Q3 MACHINERY USD 0.71 0.65 -0.06 627.2 618.0 -9.2 ARBOR REALTY TRUST INC Q1 INVESTMENTS USD 0.07 0.12 0.05 -- -- -- ARCH CAPITAL GROUP Q1 INSURANCE USD 1.06 1.20 0.14 1023.0 1065.0 42.0 ATLAS AIR WORLDWIDE Q1 AIRLINES USD 0.13 0.45 0.33 371.7 403.4 31.7 ATTUNITY LTD Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.01 -0.01 -0.01 7.2 7.1 -0.1 AUDIENCE INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.18 -0.15 0.03 34.8 36.1 1.3 AUTOBYTEL INC Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.03 0.04 0.01 26.6 27.0 0.3 AVON PRODUCTS INC Q1 COSMETICS USD 0.21 0.12 -0.09 2204.5 2183.6 -20.9 BALDWIN & LYONS INC Q1 INSURANCE USD 0.35 0.25 -0.10 -- -- -- BALL CORPORATION Q1 CONTAINERS USD 0.67 0.81 0.14 2036.1 2006.8 -29.3 BALLY TECHNOLOGIES INC Q3 LEISURE USD 1.12 1.10 -0.02 328.8 338.4 9.6 BAYTEX ENERGY CORP Q1 OIL CAD 0.52 0.38 -0.14 356.7 385.8 29.1 BEAZER HOMES Q2 HOME BUILDING USD -0.20 -0.31 -0.11 292.9 270.0 -22.9 BECTON DICKINSON & CO Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 1.50 1.53 0.03 2093.7 2072.0 -21.7 BELDEN INC Q1 ELECTRONICS USD 0.79 0.80 0.01 497.1 488.3 -8.8 BG GROUP PLC Q1 GAS USD 0.28 0.34 0.06 -- -- -- BG GROUP PLC Q1 OIL USD 0.30 0.34 0.04 -- -- -- BGC PARTNERS INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.13 0.15 0.02 436.0 445.9 9.9 BILL BARRETT CORP Q1 OIL USD 0.08 -0.05 -0.13 125.8 127.7 1.9 BIOMARIN PHARMACEUTICAL Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.46 -0.33 0.13 145.6 151.6 6.0 BJ'S RESTAURANTS INC Q1 RETAILING - FOODS USD 0.12 0.20 0.08 204.0 205.8 1.8 BLACK HILLS CORPORATION Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.92 1.08 0.16 395.4 460.1 64.7 BLACKROCK KELSO CAPITAL Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.25 -- -- 32.7 29.6 -3.1 BLUCORA INC Q1 COMMUNICATIONS USD 1.03 1.12 0.09 217.0 216.2 -0.8 BLUE NILE INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.08 0.08 0.00 105.4 103.7 -1.7 BOMBARDIER INC Q1 AUTOMOTIVE MFG USD 0.08 0.08 0.00 4579.8 4354.0 -225.8 BONAVISTA ENERGY CORP Q1 OIL CAD 0.20 0.10 -0.10 303.4 315.0 11.6 BORGWARNER INC Q1 AUTO PART MFG USD 0.80 0.83 0.03 2086.9 2084.1 -2.8 BOTTOMLINE TECHNOLOGIES Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.32 0.34 0.02 77.6 78.3 0.6 BRIGHT HORIZONS FAMILY Q1 LEISURE USD 0.32 0.34 0.02 325.6 332.2 6.6 BROOKFIELD RESIDENTIAL Q1 INVESTMENTS USD 0.26 0.21 -0.05 284.9 208.4 -76.5 BROOKFIELD RESIDENTIAL Q1 INVESTMENTS USD 0.25 0.21 -0.04 258.3 -- -- BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.11 -- -- 98.7 97.9 -0.8 BUNGE LIMITED Q1 CHEMICALS USD 1.40 -- -- 15134.0 13461.0 -1673.0 CALPINE CORPORATION Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD -0.06 0.13 0.19 1312.4 1965.0 652.6 CAMTEK LTD Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.03 0.03 0.00 22.2 22.1 -0.1 CANADA BREAD COMPANY LTD Q1 FOOD PROCESSORS CAD 0.49 0.60 0.11 349.8 -- -- CARDINAL HEALTH INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 1.01 1.01 0.00 21715.4 21427.0 -288.4 CARECOM INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.54 -0.71 -0.17 24.4 25.3 0.9 CAS MEDICAL SYSTEMS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.13 -0.11 0.02 5.4 5.7 0.4 CCL INDUSTRIES 'B' Q1 COSMETICS CAD 1.27 1.51 0.24 553.3 -- -- CELLDEX THERAPEUTICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.26 -0.33 -0.07 0.3 0.4 0.2 CENTERPOINT ENERGY INC Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.32 0.40 0.08 2276.5 3163.0 886.5 CERUS CORP Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.12 0.00 0.12 9.8 7.9 -1.9 CHENIERE ENERGY INC Q1 OIL USD -0.27 -- -- 66.1 67.6 1.5 CHENIERE ENERGY PARTNERS Q1 GAS UTILITIES USD -0.42 -- -- 65.8 67.2 1.4 CHURCH & DWIGHT INC Q1 HOME PRODUCTS USD 0.73 -- -- 784.0 782.0 -2.0 CIGNA CORPORATION Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.54 1.83 0.29 7715.4 7616.0 -99.4 CLOROX COMPANY Q3 HOME PRODUCTS USD 1.08 1.06 -0.02 1425.7 1386.0 -39.7 CME GROUP INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.83 0.83 0.00 776.0 777.4 1.4 COBALT INTERNATIONAL Q1 OIL USD -0.17 -0.11 0.06 0.0 0.0 0.0 COLABOR GROUP INC Q1 RETAILING - FOODS CAD -0.14 -- -- 291.5 279.3 -12.1 COMPUTER PROGRAMS Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.80 0.69 -0.11 53.0 52.1 -0.9 CONOCOPHILLIPS Q1 OIL USD 1.56 1.81 0.25 15133.3 -- -- CONSOLIDATED COMM Q1 TELEPHONE UTILITIES USD 0.21 0.25 0.04 149.0 149.6 0.6 CORNERSTONE ONDEMAND INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.09 -- -- 56.9 57.4 0.5 COVANCE INC Q1 HOME HEALTH CARE USD 0.89 0.90 0.01 633.7 620.1 -13.7 CUBESMART Q1 INVESTMENTS USD 0.03 0.02 -0.01 86.6 87.3 0.6 CVR ENERGY INC Q1 OIL USD 0.82 0.94 0.12 2246.2 2447.4 201.2 CVR PARTNERS LP Q1 CHEMICALS USD 0.33 0.29 -0.04 75.3 80.3 5.0 CVR REFINING LP Q1 OIL USD 0.90 1.80 0.90 2073.9 2375.3 301.4 CYTRX CORP Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.18 0.08 0.26 0.1 0.0 -0.1 DAVITA HEALTHCARE Q1 HOSPITALS USD 0.86 0.97 0.11 3026.7 3042.8 16.1 DCT INDUSTRIAL TRUST INC Q1 INVESTMENTS USD 0.00 0.00 0.00 77.9 83.4 5.5 DEXCOM INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.08 -0.17 -0.09 44.2 47.1 2.9 DIGIRAD CORP Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.01 0.01 0.02 -- -- -- DIGITALGLOBE INC Q1 TELEPHONE UTILITIES USD -0.07 0.01 0.08 148.4 156.5 8.1 DINEEQUITY INC Q1 RETAILING - FOODS USD 1.14 1.26 0.12 164.0 167.2 3.2 DOMINOS PIZZA INC Q1 RETAILING - FOODS USD 0.68 -- -- 444.9 453.9 8.9 DREW INDUSTRIES INC Q1 BUILDING MATERIALS USD 0.58 0.67 0.09 274.1 285.4 11.3 DSP GROUP INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.01 0.03 0.04 32.5 32.9 0.4 EHEALTH INC Q1 INSURANCE USD -0.02 -0.08 -0.06 51.4 50.9 -0.5 EINSTEIN NOAH RESTAURANT Q1 RETAILING - FOODS USD 0.18 0.17 -0.01 107.4 109.9 2.4 ELLIE MAE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.14 0.16 0.02 30.7 23.0 -7.8 EMPIRE DIST ELEC CO Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.41 0.48 0.08 152.2 177.7 25.5 ENDO INTERNATIONAL PLC Q1 DRUGS USD 0.84 0.92 0.08 607.1 594.6 -12.5 ENPRO INDUSTRIES INC Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.32 0.14 -0.18 288.7 287.2 -1.5 ENTERPRISE PRODUCTS Q1 OIL USD 0.75 0.76 0.01 12597.7 12909.9 312.2 ENTROPIC COMMUNICATIONS Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.16 -0.17 -0.01 55.6 55.7 0.1 EXACT SCIENCES CORP Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.19 -0.23 -0.04 0.6 0.3 -0.3 EXELIXIS Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.37 -0.39 -0.02 6.1 4.9 -1.2 EXLSERVICE HOLDINGS INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.42 0.50 0.09 120.2 121.8 1.6 EXPEDIA INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.15 0.16 0.01 1180.5 1200.4 19.9 EXXON MOBIL CORP Q1 OIL USD 1.88 2.10 0.22 109755.4 106773.0 -2982.4 FAIRFAX FINANCIAL HOLDIN Q1 FINANCIAL SERVICES USD 15.57 35.72 20.16 2363.8 2882.5 518.8 FBL FINANCIAL GROUP - CL Q1 INSURANCE USD 0.93 0.92 -0.01 170.5 168.5 -1.9 FEDERAL SIGNAL CORP Q1 TRUCK MFG USD 0.17 0.12 -0.05 215.7 200.2 -15.5 FEDERATED NATIONAL Q1 INSURANCE USD 0.50 0.74 0.25 66.9 77.8 10.8 FELCOR LODGING TRUST INC Q1 INVESTMENTS USD -0.29 -0.24 0.05 213.9 221.3 7.5 FEMALE HEALTH COMPANY Q2 COSMETICS USD 0.02 0.01 -0.01 -- -- -- FIDELITY NATIONAL INFO Q1 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.68 0.68 0.00 1538.1 1529.3 -8.8 FLEETCOR TECHNOLOGIES INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 1.07 1.12 0.05 242.6 253.9 11.3 FLUOR CORP Q1 BUILDING MATERIALS USD 0.97 0.92 -0.05 6415.5 5384.6 -1030.9 FORTRESS INVESTMENT Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.16 0.11 -0.05 228.3 251.0 22.7 FRANK S INTERNATIONAL NV Q1 OIL USD 0.30 0.27 -0.03 266.6 264.5 -2.1 FTI CONSULTING Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.26 0.41 0.15 415.2 425.6 10.4 GARTNER INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.36 -- -- 433.2 446.7 13.5 GENERAC HOLDINGS INC Q1 ELECTRICAL USD 0.74 -- -- 355.6 342.0 -13.6 GENESEE & WYOMING INC Q1 RAILROADS USD 0.84 0.70 -0.14 381.4 376.3 -5.1 GENTHERM INC Q1 AUTO PART MFG USD 0.29 -- -- 173.2 193.9 20.7 GERON CORP Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.06 -- -- 0.5 0.5 0.0 GMP CAPITAL INC Q1 FINANCIAL SERVICES CAD 0.05 0.07 0.02 56.1 63.9 7.8 GOLDCORP 'A' Q1 PRECIOUS METALS USD 0.14 0.26 0.12 963.4 898.0 -65.4 GP STRATEGIES CORP Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.30 0.22 -0.08 116.5 117.9 1.4 GRIFFON CORPORATION Q2 BUILDING MATERIALS USD 0.13 0.12 -0.01 505.5 507.7 2.2 H&E EQUIPMENT SERVICES Q1 MACHINERY USD 0.19 0.21 0.02 228.9 237.2 8.3 HARMAN INTL INDS INC Q3 RETAILING - GOODS USD 1.00 1.12 0.12 1266.5 1404.2 137.7 HARTE-HANKS INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.08 0.03 -0.05 129.2 132.7 3.5 HARVARD BIOSCIENCE INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.03 0.02 -0.01 -- -- -- HAVERTY FURNITURE COS INC Q1 HOME FURNISHINGS USD 0.25 0.26 0.01 181.4 181.7 0.3 HCI GROUP INC Q1 INSURANCE USD 1.33 -- -- 69.4 68.1 -1.3 HEARTWARE INTERNATIONAL Q1 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.90 -1.15 -0.26 58.9 66.5 7.6 HERCULES TECHNOLOGY Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.28 0.30 0.02 33.2 35.8 2.6 HICKORY TECH CORP Q1 TELEPHONE UTILITIES USD 0.13 0.15 0.02 -- -- -- HOLLY ENERGY PARTNERS LP Q1 OIL USD 0.22 0.27 0.06 77.5 87.0 9.5 HOME PROPERTIES INC Q1 INVESTMENTS USD 0.31 0.25 -0.06 169.1 168.1 -1.0 HOST HOTELS & RESORTS INC Q1 INVESTMENTS USD 0.18 0.10 -0.08 1274.1 1309.0 34.9 HSN INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.59 -- -- 792.1 777.4 -14.7 HUDSON GLOBAL INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.20 -0.14 0.06 150.9 161.9 10.9 ICG GROUP INC Q1 COMMUNICATIONS USD -0.13 -0.10 0.03 17.8 18.4 0.6 IDENIX PHARMACEUTICALS Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.19 -0.24 -0.05 0.2 -3.0 -3.2 IEC ELECTRONICS CORP Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.03 -0.06 -0.03 33.3 34.8 1.5 II-VI INCORPORATED Q3 MACHINERY USD 0.15 0.20 0.06 167.1 173.6 6.5 IMPAX LABORATORIES INC Q1 DRUGS USD 0.05 0.24 0.19 111.2 118.7 7.5 IMPERIAL OIL LIMITED Q1 OIL CAD 1.18 1.09 -0.09 9958.0 9226.0 -732.0 INCYTE CORP Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.18 -0.21 -0.03 97.2 89.8 -7.4 INTEGRA LIFESCIENCES Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.58 0.57 -0.01 213.3 215.1 1.8 INTELIQUENT INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.23 0.28 0.05 50.6 56.2 5.6 INTELSAT SA Q1 TELEPHONE UTILITIES USD 0.51 0.70 0.19 624.3 628.9 4.6 INTERDIGITAL INC Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.08 -- -- 56.5 57.8 1.3 INTERMUNE INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.62 -0.59 0.03 28.4 30.3 1.9 INVENTURE FOODS INC Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.08 0.08 0.00 70.1 67.5 -2.6 INVESCO HOLDING COMPANY Q1 INVESTMENTS USD 0.55 0.60 0.05 1264.1 1269.5 5.4 INVESTMENT TECHNOLOGY GR Q1 INVESTMENTS USD 0.32 0.37 0.05 142.1 137.6 -4.5 IRIDIUM COMMUNICATIONS Q1 TELEPHONE UTILITIES USD 0.18 -- -- 94.4 98.0 3.6 IRON MOUNTAIN INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.26 0.26 0.00 768.6 770.1 1.5 ITC HOLDINGS CORP Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.44 0.44 0.00 258.8 258.6 -0.2 ITT CORP Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.52 0.62 0.10 645.7 674.5 28.8 JARDEN CORPORATION Q1 MULTI-IND BASIC USD 0.16 -- -- 1740.6 1731.8 -8.8 KEARNY FINANCIAL CORP Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.05 0.03 -0.02 18.5 20.9 2.4 KELLOGG CO Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.97 1.01 0.04 3811.1 3742.0 -69.1 KENNAMETAL INC Q3 PRECIOUS METALS USD 0.72 0.74 0.03 750.4 755.2 4.8 KEYW HOLDING CORP Q1 OTHER COMPUTERS USD -0.06 -- -- 65.1 63.8 -1.3 KITE REALTY GROUP TRUST Q1 INVESTMENTS USD -- -- -- 39.2 42.7 3.5 KRAFT FOODS GROUP INC Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.76 0.84 0.08 4451.4 4362.0 -89.4 L-3 COMMUNICATION Q1 DEFENSE USD 1.97 2.01 0.04 2961.3 2971.0 9.7 LANCASTER COLONY CORP Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.84 0.69 -0.15 250.3 241.8 -8.5 LAZARD LTD Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.54 0.61 0.07 514.8 540.2 25.5 LEGG MASON INC Q4 INVESTMENTS USD 0.58 0.58 0.00 693.5 681.4 -12.1 LIBBEY INC Q1 HOME PRODUCTS USD 0.26 0.12 -0.14 178.7 182.4 3.7 LIFETIME BRANDS INC Q1 HOME FURNISHINGS USD 0.00 -0.13 -0.13 121.8 118.4 -3.4 LINKEDIN CORP Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.34 0.38 0.04 466.6 473.2 6.6 LINN ENERGY LLC Q1 OIL USD 0.38 -- -- 892.6 733.6 -159.0 LOJACK CORP Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.01 -0.31 -0.30 36.9 30.1 -6.8 LRR ENERGY LP Q1 OIL USD 0.21 0.10 -0.11 31.7 26.0 -5.7 MACDONALD DETTWILER Q1 UNDESIGNATED TECHNOLOGY CAD 1.38 1.37 -0.01 486.5 492.6 6.1 MANITOWOC INC Q1 MACHINERY USD 0.20 0.17 -0.03 908.9 850.0 -58.9 MANULIFE FINANCIAL CORP Q1 FINANCIAL SERVICES CAD 0.39 0.37 -0.02 11119.3 -- -- MAPLE LEAF FOODS INC Q1 FOOD PROCESSORS CAD -0.17 -0.24 -0.07 896.8 711.3 -185.4 MARATHON PETROLEUM CORP Q1 OIL USD 1.05 0.82 -0.23 23260.5 23345.0 84.5 MASTEC INCORPORATED Q1 ELECTRICAL USD 0.20 0.21 0.01 921.3 964.0 42.7 MASTERCARD INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.72 0.73 0.01 2140.8 2177.0 36.2 MAXWELL TECHNOLOGIES INC Q1 DEFENSE USD -0.07 0.01 0.08 39.4 46.0 6.6 MDC HOLDINGS Q1 HOME BUILDING USD 0.21 0.35 0.14 329.8 -- -- MEDLEY CAPITAL CORP Q2 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.38 0.38 0.00 30.4 31.4 1.0 MEDNAX INC Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.63 0.63 0.01 575.1 566.3 -8.7 MERCER INTERNATIONAL INC Q1 FOREST PRODUCTS EUR 0.11 0.27 0.16 -- -- -- MERITOR INC Q2 AUTO PART MFG USD 0.09 0.22 0.13 920.2 962.0 41.8 MERRIMACK PHARMACEUTICAL Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.30 -0.27 0.03 11.9 13.0 1.1 MFA FINANCIAL INC Q1 INVESTMENTS USD 0.19 -- -- 81.1 80.3 -0.8 MICROS SYSTEM INC Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.65 0.72 0.07 331.2 349.0 17.8 MODEL N INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.17 -0.08 0.09 20.3 20.7 0.3 MOHAWK INDS INC Q1 HOME FURNISHINGS USD 1.17 1.23 0.06 1857.9 1813.1 -44.8 MOLINA HEALTHCARE INC Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD -0.03 -- -- 2061.5 2069.2 7.7 MONOTYPE IMAGING HOLDING Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.29 0.29 0.00 45.4 -- -- MONSTER WORLDWIDE INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.09 0.08 -0.01 200.9 198.1 -2.7 MOTOROLA SOLUTIONS INC Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.50 0.50 0.00 1826.9 1801.0 -25.9 MPLX LP Q1 OIL USD 0.34 0.41 0.07 129.1 137.3 8.2 MULTI FINELINE ELECTRONI Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.88 -1.00 -0.12 127.0 117.8 -9.2 MYLAN INC Q1 DRUGS USD 0.63 0.66 0.03 1775.0 1715.6 -59.4 NATIONAL GENERAL HOLDING Q1 INSURANCE USD 0.16 0.30 0.15 262.9 409.1 146.3 NATIONAL RETAIL PROPERTI Q1 INVESTMENTS USD 0.28 0.28 0.00 104.1 104.1 0.0 NATURAL GROCERS BY VITAM Q2 HOME PRODUCTS USD 0.18 -- -- 132.9 130.3 -2.6 NORTH AMERICAN PALLADIUM Q1 PRECIOUS METALS CAD -0.02 -0.08 -0.06 60.9 48.7 -12.1 NORTHEAST UTILS Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.75 0.74 -0.01 1964.9 2290.6 325.7 NOVABAY PHARMACEUTICALS Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.11 -0.08 0.03 0.5 0.2 -0.3 NOVO NORDISK A S Q1 DRUGS USD 0.44 0.45 0.01 3963.4 3734.0 -229.4 NUTRISYSTEM INC Q1 UNDESIGNATED CONR NON DU USD -0.02 0.01 0.03 121.5 122.2 0.8 OAKTREE CAPITAL GROUP LLC Q1 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 1.09 1.46 0.37 410.9 527.8 116.9 OCWEN FINANCIAL CORP Q1 SAVINGS AND LOANS USD 1.00 0.54 -0.46 569.4 551.3 -18.2 OGE ENERGY CORP Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.24 -- -- 471.5 560.4 88.9 OIL STATES INTERNATIONAL Q1 OIL USD 1.35 1.34 -0.01 668.2 658.0 -10.3 OMNICELL INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.24 0.26 0.02 97.5 101.8 4.3 ON SEMICONDUCTOR CORP Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.15 0.17 0.02 711.7 706.5 -5.2 ONCOTHYREON INC Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD -0.12 -0.14 -0.02 0.0 0.0 0.0 OPENTABLE INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.42 0.45 0.03 54.4 53.8 -0.6 ORBOTECH LTD Q1 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.14 0.15 0.01 105.2 104.8 -0.4 ORION MARINE GROUP INC Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD -0.05 -0.01 0.04 82.4 81.3 -1.2 OUTERWALL INC Q1 LEISURE USD 0.93 1.27 0.34 586.6 600.4 13.7 P G & E CORP Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.65 0.54 -0.11 3915.7 3891.0 -24.7 PACIRA PHARMACEUTICALS Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.32 -0.34 -0.02 35.4 36.7 1.3 PANTRY INC. Q2 RETAILING - FOODS USD -0.29 -0.43 -0.14 1776.4 1767.2 -9.2 PAR TECHNOLOGY CORP Q1 COMPUTER MFRS USD 0.02 -0.04 -0.06 -- -- -- PC CONNECTION INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.25 0.27 0.02 524.7 559.8 35.1 PENN WEST PETROLEUM LTD Q1 OIL CAD 0.07 -0.20 -0.27 659.1 688.0 28.9 PHARMERICA CORP Q1 DRUGS USD 0.33 0.33 0.00 417.8 452.2 34.4 PMC-SIERRA INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.07 0.08 0.01 124.0 126.5 2.5 PPL CORPORATION Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.71 0.80 0.09 3330.2 1223.0 -2107.2 PROTO LABS INC Q1 MULTI-IND BASIC USD 0.39 0.41 0.02 46.7 46.1 -0.6 PUBLIC SERVICE Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.97 1.01 0.04 3214.0 3223.0 9.0 PULSE SEISMIC INC Q1 UNDESIGNATED ENERGY CAD -0.01 -0.03 -0.03 8.0 5.5 -2.5 QLOGIC CORPORATION Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.22 -- -- 113.3 115.7 2.4 QUANTA SERVICES INC Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.37 0.37 0.00 1720.0 1762.6 42.6 RADISYS CORPORATION Q1 OTHER COMPUTERS USD -0.12 -0.14 -0.02 43.3 43.8 0.5 RCS CAPITAL CORP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.55 0.77 0.22 236.5 187.2 -49.3 RDM CORPORATION Q2 OTHER COMPUTERS CAD 0.02 0.03 0.01 6.1 5.2 -0.9 REALTY INCOME CORPORATION Q1 INVESTMENTS USD 0.21 -- -- 211.5 221.6 10.1 REIS INC Q1 INVESTMENTS USD 0.05 -- -- 9.3 9.9 0.7 RESOLUTE FOREST PRODUCTS Q1 FOREST PRODUCTS USD -0.14 -0.27 -0.13 -- -- -- RIVERVIEW BANCORP INC Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.02 0.07 0.05 8.2 7.8 -0.4 ROYAL GOLD INCORPORATED Q3 PRECIOUS METALS USD 0.21 -- -- 57.0 57.7 0.7 ROYAL GOLD INCORPORATED Q3 PRECIOUS METALS USD 0.23 -- -- 65.1 57.7 -7.4 RR DONNELLEY & SONS COM Q1 COMMUNICATIONS USD 0.23 0.31 0.08 2695.2 2673.8 -21.4 RUBICON TECHNOLOGY INC Q1 ELECTRONICS USD -0.34 -0.43 -0.09 12.9 14.3 1.3 SALLY BEAUTY HOLDINGS INC Q2 COSMETICS USD 0.39 -- -- 932.8 919.5 -13.4 SANTANDER CONSUMER USA Q1 FINANCE & LOAN USD 0.44 0.44 0.00 1212.3 1287.7 75.4 SBA COMMUNICATIONS CORP Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.05 -0.07 -0.02 334.6 345.6 11.0 SCANSOURCE INC Q3 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.54 -- -- 710.3 683.0 -27.3 SELECT MEDICAL HOLDINGS Q1 HOSPITALS USD 0.24 0.25 0.01 760.5 762.6 2.1 SENOMYX INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.07 -0.05 0.02 7.6 8.2 0.6 SEQUENOM Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.14 -0.13 0.01 46.1 46.3 0.2 SEQUENTIAL BRANDS GROUP Q1 CLOTHING USD 0.02 0.03 0.01 5.5 6.3 0.8 SHIRE PLC Q1 DRUGS USD 2.22 2.36 0.14 1380.9 1346.8 -34.1 SHIRE PLC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.73 0.79 0.06 1349.9 1346.8 -3.1 SIERRA WIRELESS INC Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.03 0.02 -0.01 119.2 121.2 2.0 SIGA TECHNOLOGIES INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -- -- -- 26.5 0.5 -26.0 SKULLCANDY INC Q1 LEISURE PRODUCTS USD -0.17 -0.12 0.05 39.2 39.1 -0.1 SMITH & NEPHEW Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.93 0.89 -0.05 1098.1 1073.0 -25.1 SOUTHERN COPPER CORP Q1 NONFERROUS BASE METALS USD 0.42 0.39 -0.03 1444.6 1354.4 -90.2 SOUTHWESTERN ENERGY CO Q1 OIL USD 0.63 0.66 0.03 960.6 1112.8 152.2 SPAN-AMERICA MEDICAL SYS Q2 HOSPITAL SUPPLIES USD 0.34 0.30 -0.04 16071.0 14708.5 -1362.5 STANDARD MTR PRODS INC Q1 AUTO PART MFG USD 0.48 0.53 0.06 236.6 232.8 -3.9 STANDARD PACIFIC CORP Q1 HOME BUILDING USD 0.10 0.09 -0.01 465.5 465.2 -0.3 STARZ Q1 COMMUNICATIONS USD 0.53 -- -- 421.2 420.0 -1.2 STELLA-JONES INC Q1 FOREST PRODUCTS CAD 0.33 0.33 0.00 240.4 257.5 17.1 STEVEN MADDEN LTD Q1 CLOTHING USD 0.36 -- -- 296.5 304.6 8.1 STILLWATER MINING CO Q1 PRECIOUS METALS USD 0.10 0.15 0.06 241.6 219.5 -22.1 SURMODICS INC Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.20 0.22 0.02 14.4 13.6 -0.8 SYMMETRY MEDICAL INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.09 0.09 0.00 99.5 101.3 1.8 TAMARACK VALLEY ENERGY L Q1 OIL CAD 0.07 0.04 -0.03 21.8 24.5 2.7 TARGA RESOURCES PARTNERS Q1 GAS USD 0.49 0.78 0.29 2211.3 2352.9 141.6 TEMPUR SEALY INTERNATION Q1 HOME FURNISHINGS USD 0.51 0.53 0.02 683.3 701.9 18.6 TERRITORIAL BANCORP INC Q1 SAVINGS AND LOANS USD 0.32 0.37 0.05 14.2 14.5 0.4 TEVA PHARMACEUTICAL INDU Q1 DRUGS USD 1.21 1.22 0.01 5114.3 5001.0 -113.3 TEXTRON INC Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.40 0.36 -0.04 3027.3 2847.0 -180.3 THRESHOLD PHARMACEUTICAL Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.10 -- -- 5.0 3.7 -1.4 T-MOBILE US INC Q1 COMMUNICATIONS USD -0.10 -0.18 -0.08 6916.0 6875.0 -41.0 ULTRA PETROLEUM CORPORAT Q1 OIL USD 0.69 0.87 0.18 295.7 326.3 30.6 ULTRALIFE CORP Q1 ELECTRICAL USD 0.04 -0.07 -0.11 -- -- -- UNIVERSAL ELECTRONICS Q1 HOME FURNISHINGS USD 0.35 0.40 0.05 123.2 129.8 6.6 UNIVERSAL STAINLESS Q1 STEEL USD -0.06 0.11 0.17 43.0 46.7 3.7 UNWIRED PLANET INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.07 -0.08 -0.01 0.1 0.0 -0.1 VERTEX PHARMACEUTICALS Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.68 -- -- 134.4 118.5 -15.9 VIACOM INC Q2 COMMUNICATIONS USD 1.05 1.08 0.03 3197.5 3174.0 -23.5 VICAL INCORPORATED Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.05 -0.04 0.01 1.6 2.4 0.8 VONAGE HOLDINGS CORP Q1 TELEPHONE UTILITIES USD 0.03 0.06 0.03 219.6 220.7 1.2 WALTER ENERGY INC Q1 COAL USD -1.22 -1.50 -0.28 447.2 413.9 -33.3 WEB.COM GROUP INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.59 0.61 0.03 140.9 141.2 0.3 WEST PHARMACEUTICAL Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.41 0.38 -0.03 340.9 346.8 5.9 WESTERN UNION COMPANY Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.35 0.37 0.02 1356.6 1350.8 -5.8 WORLD WRESTLING Q1 COMMUNICATIONS USD -0.18 -0.11 0.07 123.4 125.6 2.2 WYNN RESORTS Q1 LEISURE USD 2.07 -- -- 1490.7 1513.6 22.9 XCEL ENERGY INC Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.51 0.52 0.02 2891.6 3202.6 311.0 XL GROUP PLC Q1 INSURANCE USD 0.74 0.85 0.11 1471.2 1412.5 -58.6 YRC WORLDWIDE INC Q1 TRUCKING USD -1.12 -4.45 -3.34 1174.4 1210.9 36.5