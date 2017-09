U.S./Canada daily earnings hits & misses May 6 - 1810 ET

May 6 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. All revenue amounts are in millions. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ACADIA PHARMACEUTICALS I Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.13 -0.19 -0.06 0.3 0.0 -0.2 ACORDA THERAPEUTICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.10 0.02 -0.08 81.3 80.5 -0.8 ACTIVISION BLIZZARD INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.10 0.19 0.09 688.3 772.0 83.7 ADIDAS AG Q1 UNDESIGNATED CONR DUR EUR 1.10 0.96 -0.14 3610.6 3533.0 -77.6 AECOM TECHNOLOGY CORP Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.41 0.41 0.00 1991.3 1872.2 -119.1 AEGERION PHARMACEUTICALS Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.35 -0.54 -0.19 33.6 27.0 -6.6 AERCAP HOLDINGS NV Q1 AIRLINES USD 0.66 0.70 0.04 267.7 264.8 -2.9 AKORN INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.15 -- -- 91.4 90.6 -0.8 ALBANY MOLECULAR RESEARCH Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.23 0.16 -0.07 62.2 59.3 -2.9 ALLSTATE CORPORATION Q1 INSURANCE USD 1.19 1.30 0.11 6911.0 6969.0 58.0 ALMOST FAMILY INC Q1 HOME HEALTH CARE USD 0.30 0.14 -0.16 122.5 120.0 -2.5 ALPHA & OMEGA SEMICONDUC Q3 ELECTRONICS USD -0.12 -0.09 0.03 75.1 75.4 0.4 AMBIT BIOSCIENCES CORP Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.47 -0.50 -0.03 1.2 0.0 -1.1 AMERICAN STATES WATER CO Q1 WATER UTILITIES USD 0.34 -- -- 110.7 101.9 -8.8 AMETEK INCORPORATED Q1 ELECTRICAL USD 0.56 0.57 0.01 966.2 975.3 9.1 APOLLO RESIDENTIAL MORTG Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.51 0.53 0.03 27.7 30.9 3.2 ARC DOCUMENT SOLUTIONS I Q1 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.03 0.03 0.00 102.2 100.4 -1.8 ARCOS DORADOS HOLDINGS I Q1 RETAILING - FOODS USD 0.05 -- -- 962.3 915.5 -46.8 ARES CAPITAL CORP Q1 INVESTMENTS USD 0.39 0.38 -0.01 230.7 239.7 9.0 ARGONAUT GOLD INC Q1 PRECIOUS METALS USD 0.02 0.02 0.00 38.7 39.1 0.3 ARRIS GROUP INC Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.45 0.47 0.02 1184.6 1225.0 40.4 ARROW ELECTRONICS INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 1.21 1.22 0.01 5337.1 5082.0 -255.1 ARROWHEAD RESEARCH CORP Q2 OTHER COMPUTERS USD -0.20 -- -- 0.0 0.0 0.0 ARTESIAN RESOURCES Q1 WATER UTILITIES USD 0.21 -- -- 16.9 16.9 0.0 AUTOHOME INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES CNY 1.16 1.22 0.06 337.5 342.0 4.5 AVANIR PHARMACEUTICALS I Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.08 -0.08 0.00 26.7 26.9 0.3 AVIAT NETWORKS INC Q3 COMMUNICATIONS USD -0.06 -0.16 -0.10 95.9 81.4 -14.5 AXCELIS TECHNOLOGIES INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.01 0.00 -0.01 62.4 60.8 -1.6 BACTERIN INTERNATIONAL H Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.04 -- -- 8.7 8.9 0.2 BCE INCORPORATED Q1 TELEPHONE UTILITIES CAD 0.76 0.81 0.05 5122.0 5099.0 -23.0 BELLATRIX EXPLORATION LTD Q1 OIL CAD 0.16 0.16 0.00 116.4 136.2 19.8 BIO RAD LABORATORIES INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.80 0.45 -0.35 515.0 509.3 -5.7 BIOTELEMETRY INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.00 -- -- 36.8 37.2 0.4 BOFI HOLDING INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.97 1.00 0.03 34.6 36.7 2.1 BOLIDEN AB Q1 NONFERROUS BASE METALS USD 0.18 0.15 -0.03 1300.5 1323.5 23.0 BOLIDEN AB Q1 NONFERROUS BASE METALS USD 0.18 0.15 -0.03 1300.5 1323.5 23.0 CAMDEN PROPERTY TRUST Q1 INVESTMENTS USD 0.46 0.45 -0.01 205.0 205.9 0.9 CAPITAL SENIOR LIVING CO Q1 HOSPITALS USD 0.04 0.01 -0.03 91.2 91.9 0.7 CARRIZO OIL AND GAS INCO Q1 OIL USD 0.40 0.51 0.11 140.3 157.2 17.0 CARROLS RESTAURANT GROUP Q1 RETAILING - FOODS USD -0.26 -0.28 -0.03 152.1 151.5 -0.6 CBOE HOLDINGS INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.56 0.56 0.00 156.9 157.9 1.0 CEDAR REALTY TRUST INC Q1 INVESTMENTS USD -0.02 -0.03 -0.01 36.1 37.3 1.2 CENTRAL GARDEN & PET COM Q2 HOME PRODUCTS USD 0.47 -- -- 498.5 501.6 3.1 CHESAPEAKE UTILITIES Q1 GAS UTILITIES USD 1.56 1.82 0.26 147.4 186.3 38.9 CHINA BIOLOGIC PRODUCTS Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.47 -- -- 51.4 56.3 4.9 CHUYS HOLDINGS INC Q1 UNCLASSIFIED USD 0.17 0.16 -0.01 56.7 56.0 -0.7 CINEMARK HOLDINGS INC Q1 LEISURE USD 0.27 0.31 0.04 590.8 602.3 11.5 CITIZENS INCORPORATED Q1 INSURANCE USD 0.02 -- -- 51.9 53.0 1.1 CLEARONE INCOPRORATED Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.10 0.09 -0.01 11.7 12.7 1.0 COCA-COLA BOTTLING CO CO Q1 BEVERAGES USD 0.62 0.36 -0.26 -- -- -- COMMUNITY HEALTH SYSTEMS Q1 HOSPITALS USD 0.19 0.27 0.08 4308.2 4195.0 -113.2 CONVERSANT INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.39 0.39 0.00 141.6 145.9 4.3 CORINTHIAN COLLEGES INC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.05 -0.75 -0.80 355.1 349.8 -5.4 CRESTWOOD EQUITY PARTNER Q1 GAS USD 0.14 -- -- 810.7 893.0 82.3 CRESTWOOD MIDSTREAM PART Q1 GAS USD 0.08 -- -- 444.1 537.0 92.9 CSG SYSTEMS INTERNATIONA Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.51 0.52 0.01 185.0 188.0 3.0 CT REAL ESTATE INVESTMEN Q1 INVESTMENTS CAD -- -- -- 83.2 82.7 -0.5 CYAN INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.29 -0.33 -0.04 17.3 19.0 1.7 CYNOSURE INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.23 0.19 -0.04 64.7 62.0 -2.7 CYTOKINETICS INC Q1 DRUGS USD -0.34 -0.27 0.07 7.7 8.0 0.3 DATALINK CORPORATION Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.17 0.06 -0.11 155.3 139.5 -15.8 DDR CORP Q1 INVESTMENTS USD -0.05 -0.04 0.01 247.3 246.0 -1.3 DELEK LOGISTICS PARTNERS Q1 OIL USD 0.42 0.59 0.17 227.3 203.5 -23.8 DEMANDWARE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.09 -0.07 0.02 29.0 32.2 3.1 DENBURY RESOURCES INC Q1 OIL USD 0.25 0.25 0.00 605.5 641.7 36.2 DENTSPLY INTERNATIONAL I Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.56 0.59 0.03 747.3 730.1 -17.2 DIGITAL REALTY TRUST INC Q1 INVESTMENTS USD 0.24 -- -- 387.2 390.6 3.4 DIRECTV Q1 COMMUNICATIONS USD 1.50 1.09 -0.41 7912.8 7855.0 -57.8 DISCOVERY COMMUNICATIONS Q1 COMMUNICATIONS USD 0.71 -- -- 1429.2 1411.0 -18.2 DISCOVERY COMMUNICATIONS Q1 COMMUNICATIONS USD 0.67 -- -- 1420.0 1411.0 -9.0 DISCOVERY COMMUNICATIONS Q1 MISCELLANEOUS/UNDESIGNAT USD 0.75 -- -- 1444.7 1411.0 -33.7 DOUGLAS EMMETT INC Q1 INVESTMENTS USD 0.11 0.09 -0.02 149.6 -- -- EGAIN CORP Q3 COMMUNICATIONS USD -0.02 -0.04 -0.02 17.9 18.0 0.2 ELECTRONIC ARTS Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.11 0.48 0.37 812.4 914.0 101.6 EMERA INC Q1 ELECTRICAL UTILITIES CAD 0.71 1.03 0.32 706.3 -- -- EMERSON ELECTRIC CO Q2 ELECTRICAL USD 0.81 0.80 -0.01 5898.6 5812.0 -86.6 EMPIRE STATE REALTY TRUS Q1 INVESTMENTS USD 0.11 0.05 -0.06 87.8 90.2 2.4 ENDURANCE INTERNATIONAL Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.20 0.26 0.06 146.0 145.8 -0.2 ENERGY TRANSFER EQUITY LP Q1 OIL USD 0.34 0.30 -0.04 12517.5 13080.0 562.5 ENPHASE ENERGY INC Q1 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.13 -- -- 55.6 57.6 2.0 ERA GROUP INC Q1 AIRLINES USD 0.14 0.22 0.08 76.2 79.4 3.2 EVOLVING SYSTEMS INC. Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.10 0.07 -0.03 6.7 6.6 -0.1 EXAMWORKS GROUP INC Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD -0.03 -0.01 0.02 166.6 173.0 6.4 EXTERRAN HOLDINGS INC Q1 OIL USD 0.14 0.20 0.06 684.0 714.1 30.1 EXTERRAN PARTNERS LP Q1 OIL USD 0.26 0.09 -0.17 123.0 121.0 -1.9 FIESTA RESTAURANT GROUP Q1 RETAILING - FOODS USD 0.30 0.33 0.03 147.9 145.4 -2.5 FINANCIAL ENGINES INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.22 0.20 -0.02 67.3 65.9 -1.4 FIREEYE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.53 -0.53 0.00 71.7 74.0 2.3 FIRST MARBLEHEAD CORP Q3 FINANCIAL SERVICES USD -0.47 -0.45 0.02 13.6 14.8 1.1 FIRST SOLAR INC Q1 UNDESIGNATED CAPITAL USD 0.56 1.10 0.54 838.0 950.2 112.2 FIRSTENERGY CORP Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.41 0.39 -0.02 3396.0 4189.0 793.1 FORACO INTERNATIONAL Q1 METAL FABRICATORS & DIST USD -0.01 -- -- 64.4 45.4 -18.9 FOREST OIL CORPORATION Q1 OIL USD -0.02 -0.02 0.00 65.2 65.2 0.0 FORESTAR GROUP INC Q1 INVESTMENTS USD 0.14 0.19 0.05 70.2 84.6 14.5 FRANKLIN FINANCIAL CORP Q2 BANKING USD 0.19 0.38 0.19 -- -- -- FRONTIER COMMUNICATIONS Q1 TELEPHONE UTILITIES USD 0.07 0.05 -0.02 1166.1 1154.0 -12.1 GENERAL MOLY INC Q1 NONFERROUS BASE METALS USD -0.03 -0.03 -0.01 0.0 0.0 0.0 GENMARK DIAGNOSTICS INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.25 -- -- 6.4 7.9 1.5 GENOCEA BIOSCIENCES INC Q1 DRUGS USD -0.52 -0.76 -0.24 0.0 0.0 0.0 GENOMIC HEALTH INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.18 -- -- 68.5 67.0 -1.5 GEORGE WESTON LIMITED Q1 RETAILING - FOODS CAD 0.76 0.83 0.08 7598.8 7612.0 13.2 GLOBAL CASH ACCESS HOLDI Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.21 -- -- 150.8 150.6 -0.2 GNC HOLDINGS INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.76 0.75 -0.01 695.9 677.3 -18.6 GOODRICH PETROLEUM CORP Q1 OIL USD -0.44 -0.54 -0.10 53.8 51.8 -2.0 GREAT LAKES DREDGE & DOC Q1 MARITIME USD -0.01 -0.09 -0.09 198.2 174.4 -23.8 GROUPON INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.03 -0.01 0.02 738.4 757.6 19.2 GSI GROUP INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.09 -- -- 75.6 79.1 3.5 GUIDANCE SOFTWARE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.10 -0.10 0.00 25.4 25.4 0.0 HACKETT GROUP INC Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.07 -- -- 52.8 54.9 2.1 HARMONY GOLD MINING LTD Q3 PRECIOUS METALS USD 0.07 0.01 -0.06 -- -- -- HARMONY GOLD MINING LTD Q3 PRECIOUS METALS ZAR -0.67 0.12 0.79 -- -- -- HCP INC Q1 INVESTMENTS USD 0.50 0.50 0.00 515.9 530.0 14.1 HENRY SCHEIN Q1 RETAILING - GOODS USD 1.13 1.18 0.05 2431.4 2430.2 -1.3 HILLSHIRE BRANDS CO Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.36 0.46 0.10 939.0 955.0 16.0 HOLLYFRONTIER CORP Q1 OIL USD 0.77 0.79 0.02 4178.4 4791.1 612.6 HOSPITALITY PROPERTIES T Q1 INVESTMENTS USD 0.20 0.22 0.02 380.4 394.3 13.8 ICAD INC Q1 OFFICE PRODUCTS USD -0.15 -0.02 0.13 8.0 8.5 0.6 ICU MED INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.32 0.43 0.11 71.3 73.2 1.9 INCONTACT INC Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.08 -0.02 0.06 36.5 37.1 0.5 INFINITY PHARMACEUTICALS Q1 DRUGS USD -0.83 -0.87 -0.04 0.0 0.0 0.0 INNOSPEC INC Q1 CHEMICALS USD 0.67 -- -- 222.5 220.7 -1.8 INTERMOLECULAR INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.03 -- -- 15.5 15.9 0.4 INTL FLAVORS & FRAGRANCE Q1 COSMETICS USD 1.25 1.32 0.07 766.2 770.2 4.0 ISIS PHARMACEUTICALS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.23 -0.27 -0.04 35.1 28.2 -7.0 JIVE SOFTWARE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.12 -- -- 40.6 41.0 0.5 KEYERA CORP Q1 GAS UTILITIES CAD 0.64 0.70 0.06 819.0 -- -- KOPIN CORP Q1 ELECTRICAL USD -0.15 -0.15 0.00 4.3 4.7 0.4 LEGACY RESERVES LP Q1 OIL USD 0.24 -- -- 122.4 125.9 3.5 LIBERTY GLOBAL PLC Q1 COMMUNICATIONS USD -0.11 -- -- 4541.7 4533.7 -8.0 LIFEVANTAGE CORP Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.03 -- -- 53.1 55.1 2.0 LIMELIGHT NETWORKS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.07 -- -- 38.9 41.2 2.3 LIVE NATION ENTERTAINMEN Q1 LEISURE USD -0.35 -0.16 0.19 963.8 1127.3 163.5 LTC PROPERTIES INCORPORA Q1 INVESTMENTS USD 0.49 -- -- 26.4 29.4 3.0 MACROGENICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.09 -0.12 -0.04 16.8 14.7 -2.0 MAGELLAN MIDSTREAM PARTN Q1 GAS UTILITIES USD 0.68 1.07 0.39 509.2 618.6 109.4 MANAC INC Q1 TRUCK MFG CAD 0.14 0.10 -0.04 72.0 66.2 -5.8 MARATHON OIL CORP Q1 OIL USD 0.72 0.88 0.16 3375.2 3529.0 153.8 MARTHA STEWART LIVING Q1 COMMUNICATIONS USD -0.06 -0.05 0.01 37.5 33.3 -4.2 MATADOR RESOURCES CO Q1 OIL USD 0.28 0.24 -0.04 76.9 74.0 -2.9 MATSON INC Q1 MARITIME USD 0.09 0.08 -0.01 396.8 392.5 -4.3 MEADOWBROOK INSURANCE GR Q1 INSURANCE USD 0.10 0.17 0.07 188.7 188.9 0.1 MEDICAL PROPERTIES TRUST Q1 INVESTMENTS USD -- -- -- 73.5 73.1 -0.4 MICROCHIP TECHNOLOGY INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.61 0.64 0.03 490.0 493.4 3.4 MICROVISION INC Q1 OTHER COMPUTERS USD -- -- -- 1.0 1.2 0.2 MIDSTATES PETROLEUM CO I Q1 OIL USD -0.01 -- -- 148.5 144.7 -3.8 MOMENTA PHARMACEUTICALS Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.55 -0.53 0.02 8.4 10.8 2.4 MONTAGE TECHNOLOGY GROUP Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.31 -- -- 35.4 35.6 0.2 MOSAIC CO Q1 CHEMICALS USD 0.59 0.59 0.00 2005.2 1986.2 -19.0 MOVE INC Q1 COMMUNICATIONS USD -0.01 -0.13 -0.12 58.1 58.0 0.0 MWI VETERINARY SUPPLY INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 1.37 1.32 -0.05 717.9 721.3 3.4 MYRIAD GENETICS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.45 -- -- 175.2 182.9 7.7 NEVSUN RESOURCES LTD Q1 PRECIOUS METALS USD 0.12 0.08 -0.04 141.3 99.2 -42.1 NEW YORK MORTGAGE TRUST Q1 INVESTMENTS USD 0.25 0.29 0.04 21.6 19.8 -1.8 NEWLINK GENETICS CORP Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.37 -0.33 0.04 0.3 0.3 0.0 NEXJ SYSTEMS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD -0.11 -0.12 -0.01 7.7 7.3 -0.4 NN INC. Q1 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.29 0.31 0.02 101.3 102.5 1.2 NORTHERN TIER ENERGY LP Q1 OIL USD 0.73 0.92 0.19 1278.0 1346.3 68.3 NRG ENERGY INC. Q1 UNDESIGNATED ENERGY USD -0.10 -0.17 -0.07 2133.0 3486.0 1353.0 NRG YIELD INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.18 0.17 -0.01 91.8 110.0 18.2 NU SKIN ENTERPRISES INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.94 1.05 0.11 656.8 671.1 14.2 NVIDIA CORPORATION Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.17 -- -- 1055.7 1102.8 47.2 OFFICE DEPOT Q1 RETAILING - GOODS USD 0.03 0.07 0.04 4275.8 4354.0 78.2 OXFORD RESOURCE PARTNERS Q1 COAL USD -0.24 -0.41 -0.17 78.3 78.0 -0.2 OXIGENE INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.19 -0.29 -0.10 -- -- -- PAPA JOHN'S INTERNATIONA Q1 RETAILING - FOODS USD 0.46 0.45 -0.01 384.9 401.4 16.5 PASON SYSTEMS INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES CAD 0.43 0.25 -0.18 125.7 123.2 -2.6 PDC ENERGY INC Q1 OIL USD 0.36 -- -- 134.9 130.3 -4.6 PEGASYSTEMS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.17 0.20 0.03 136.6 142.2 5.6 PETROQUEST ENERGY INC Q1 OIL USD 0.10 0.15 0.05 58.8 60.0 1.1 PIONEER NATURAL RESOURCE Q1 OIL USD 1.06 1.26 0.20 867.7 963.0 95.3 PLANAR SYSTEMS INCORPORA Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.00 0.03 0.03 40.3 41.1 0.8 POTBELLY CORP Q1 LEISURE USD 0.00 0.01 0.01 73.7 73.9 0.2 POWELL INDS INC Q2 ELECTRICAL USD 0.70 1.29 0.59 177.8 162.3 -15.5 PRIMORIS SERVICES CORP Q1 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.20 0.21 0.01 460.9 470.1 9.1 PROSPECT CAPITAL CORP Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.32 -- -- 192.2 190.3 -1.8 PTC THERAPEUTICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.46 -0.58 -0.12 10.9 9.2 -1.7 QUINSTREET INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.06 0.04 -0.02 70.0 71.9 1.9 RADIAN GROUP INC Q1 INSURANCE USD 0.21 0.94 0.73 220.6 205.7 -15.0 REACHLOCAL INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.24 -- -- 124.6 124.7 0.2 REALPAGE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.15 -- -- 101.1 100.6 -0.5 ROWAN COS INC Q1 OIL USD 0.21 -- -- 375.4 377.6 2.2 RTI INTERNATIONAL METALS Q1 METAL FABRICATORS & DIST USD -0.06 -0.13 -0.07 186.1 174.5 -11.5 RYMAN HOSPITALITY PROPER Q1 LEISURE USD 0.20 0.32 0.12 235.1 246.5 11.3 SAGENT PHARMACEUTICALS I Q1 DRUGS USD 0.00 -- -- 65.7 70.9 5.2 SALEM COMMUNICATIONS Q1 COMMUNICATIONS USD 0.16 0.01 -0.15 57.7 62.3 4.6 SANGAMO BIOSCIENCES INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.13 -- -- 6.6 8.1 1.5 SAPIENT CORP Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.10 0.11 0.01 333.5 341.5 8.0 SAUL CENTERS INC Q1 INVESTMENTS USD -- -- -- 50.4 52.9 2.6 SIZMEK INC Q1 COMMUNICATIONS USD -0.54 -0.09 0.45 38.1 38.4 0.3 SOLIUM CAPITAL INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.07 0.09 0.02 20.8 21.7 0.9 SOUTHWEST GAS CORP Q1 GAS UTILITIES USD 1.69 1.49 -0.20 627.7 608.4 -19.3 SPANSION INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.18 -- -- 307.4 311.8 4.4 SPARTON CORP Q3 DEFENSE USD 0.32 -- -- 77.7 83.9 6.3 STARWOOD PROPERTY TRUST Q1 INVESTMENTS USD 0.54 -- -- 190.5 172.0 -18.5 SUN LIFE FINANCIAL INC Q1 FINANCIAL SERVICES CAD 0.66 0.72 0.06 5117.7 5775.0 657.3 SUNOCO LOGISTICS PARTNER Q1 OIL USD 0.62 -- -- 4580.3 4477.0 -103.3 SWS GROUP INC Q3 INVESTMENTS USD -0.01 -0.09 -0.08 67.6 65.7 -1.9 SYPRIS SOLUTIONS INCORPO Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.01 0.08 0.09 79.5 84.2 4.7 TECHTARGET INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.04 0.04 0.00 20.5 23.0 2.5 TESSCO TECHNOLOGIES INC Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.40 0.35 -0.05 134.7 124.5 -10.2 TESSERA TECHNOLOGIES INC. Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.50 -- -- 84.0 88.3 4.3 TEXTAINER GROUP HOLDINGS Q1 MULTI-IND TRANSN USD 0.78 1.04 0.26 137.6 135.4 -2.2 THORATEC CORPORATION Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.39 -- -- 122.6 125.7 3.1 TORNIER NV Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.14 -0.05 0.09 80.4 89.0 8.6 TOWERS WATSON & CO Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 1.48 1.59 0.11 918.4 904.8 -13.6 TRANSDIGM GROUP INC Q2 DEFENSE USD 1.92 1.87 -0.05 585.5 590.8 5.2 TRANSMONTAIGNE PARTNERS Q1 OIL USD 0.56 0.46 -0.10 40.7 38.1 -2.6 TREE.COM INC Q1 INVESTMENTS USD 0.17 -0.52 -0.69 38.5 40.0 1.5 TREMOR VIDEO INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.17 -0.12 0.05 29.4 34.9 5.5 TRI POINTE HOMES INC Q1 BUILDING MATERIALS USD 0.09 0.14 0.05 59.8 78.8 19.1 TRIMBLE NAVIGATION LTD Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.42 0.39 -0.03 618.2 604.7 -13.5 TRIPADVISOR INC Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.55 0.54 -0.01 282.9 281.0 -1.9 TRIPLE S MANAGEMENT CORP Q1 UNDESIGNATED HEALTH USD 0.14 0.25 0.11 585.8 584.4 -1.4 TVA GROUP INC Q1 COMMUNICATIONS CAD -0.26 -0.43 -0.17 -- -- -- UFP TECHNOLOGIES, INC. Q1 CONTAINERS USD 0.38 0.29 -0.09 35.4 34.6 -0.8 UNITED FIRE & CAS CO Q1 INSURANCE USD 0.65 0.47 -0.18 228.4 222.9 -5.5 US AUTO PARTS NETWORK INC Q1 RETAILING - GOODS USD -0.05 0.00 0.05 62.3 68.0 5.8 VANTAGE DRILLING CO Q1 OIL USD 0.08 0.07 -0.01 219.6 232.5 12.8 VERESEN INC Q1 OIL CAD 0.06 0.09 0.04 107.1 144.2 37.1 VIASYSTEMS GROUP INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.32 -0.26 0.06 295.1 295.9 0.9 VISHAY INTERTECHNOLOGY I Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.18 0.20 0.02 607.3 602.4 -4.9 VITESSE SEMICONDUCTOR CO Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.06 -0.07 -0.01 26.3 25.6 -0.7 VULCAN MATERIALS CO Q1 BUILDING & RELATED USD -0.33 -0.28 0.05 572.2 574.4 2.2 WAJAX CORP Q1 MACHINERY CAD 0.56 0.39 -0.17 332.5 331.4 -1.2 WALT DISNEY COMPANY Q2 LEISURE USD 0.96 1.11 0.15 11237.1 11649.0 411.9 WCI COMMUNITIES INC Q1 BUILDING MATERIALS USD 0.13 0.06 -0.07 76.9 73.8 -3.1 WESCO AIRCRAFT HOLDINGS Q2 RETAILING - GOODS USD 0.33 -- -- 281.7 327.4 45.7 WESTERN GAS PARTNERS LP Q1 OIL USD 0.47 -- -- 293.5 279.5 -14.1 WESTERN REFINING INC Q1 OIL USD 0.40 0.44 0.04 2322.4 3725.1 1402.8 WESTERN REFINING LOGISTI Q1 OIL USD 0.24 0.24 0.00 30.6 32.8 2.1 WESTJET AIRLINES LTD Q1 AIRLINES CAD 0.63 0.69 0.07 1042.8 1042.1 -0.7 WHOLE FOODS MARKET INC Q2 RETAILING - FOODS USD 0.41 0.38 -0.03 3339.5 3322.0 -17.5 WPX ENERGY INC Q1 OIL USD 0.02 0.21 0.19 811.9 987.0 175.1 YY INC Q1 TELEPHONE UTILITIES USD 0.50 0.56 0.06 103.9 107.2 3.3 ZAGG INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.00 0.03 0.03 42.6 49.0 6.4 ZEBRA TECHNOLOGIES CORP Q1 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.90 0.91 0.01 287.5 288.3 0.8 ZOETIS INC Q1 DRUGS USD 0.37 0.38 0.01 1125.8 1097.0 -28.8 (Bangalore Newsroom +91 80 4135 5800; within U.S. +1 646 223 8780)