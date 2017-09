U.S./Canada daily earnings hits & misses May 7 - 1800 ET

May 7 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. All revenue amounts are in millions. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 51JOB INC Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.59 0.63 0.04 70.1 70.3 0.3 ACHILLION PHARMACEUTICAL Q1 DRUGS USD -0.16 -0.17 -0.01 0.0 0.0 0.0 AECON GROUP INC Q1 HOME BUILDING CAD -0.21 -0.47 -0.27 550.1 461.9 -88.2 AEROFLEX HOLDING CORP Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.13 0.17 0.04 158.3 -- -- AIRBOSS OF AMERICA CORP Q1 RUBBER USD 0.12 0.11 -0.01 75.5 71.4 -4.1 AIRCASTLE LTD Q1 AIRLINES USD 0.10 0.16 0.06 163.7 176.6 12.9 ALLERGAN INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 1.13 1.18 0.05 1603.6 1619.1 15.5 ALLETE INC Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.86 -- -- 286.8 296.5 9.7 ALTUS GROUP LTD Q1 INVESTMENTS CAD 0.26 0.26 0.00 82.3 -- -- AMBEV SA Q1 BEVERAGES USD 0.07 0.07 0.00 3993.3 3828.3 -165.0 AMERICAN CAPITAL LTD Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.22 0.06 -0.16 123.3 84.0 -39.3 AMERICAN WATER WORKS COM Q1 WATER UTILITIES USD 0.35 0.40 0.06 670.1 681.9 11.8 AMERIGAS PARTNERS, L.P. Q2 GAS UTILITIES USD 2.23 1.71 -0.52 1289.2 1493.6 204.4 AMPIO PHARMACEUTICALS INC Q1 DRUGS USD -0.17 -- -- 0.0 0.0 0.0 AMTECH SYS INC Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.17 -- -- 11.8 12.7 0.9 ANACOR PHARMACEUTICALS I Q1 DRUGS USD -0.39 -0.51 -0.12 2.8 4.2 1.3 ANDERSONS (THE) Q1 FOOD PROCESSORS USD 1.04 0.80 -0.24 1341.2 1003.3 -337.9 ANHEUSER BUSCH INBEV SA Q1 BEVERAGES USD 1.05 0.87 -0.18 10524.4 10605.0 80.6 AOL INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.45 0.34 -0.11 577.7 583.3 5.6 ARES COMMERCIAL REAL EST Q1 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.20 -- -- 11.0 15.4 4.4 ARIAD PHARMACEUTICALS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.32 -0.27 0.05 10.4 11.8 1.4 ARQULE INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.11 -0.11 0.00 2.3 2.7 0.4 ASCENT SOLAR TECHNOLOGIE Q1 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD -0.12 -- -- 0.7 0.8 0.1 ASSURED GUARANTY LTD Q1 INSURANCE USD 0.61 -- -- 167.6 195.0 27.4 ASTRONICS CORPORATION Q1 DEFENSE USD 0.51 0.40 -0.11 131.8 141.0 9.2 ATLAS FINANCIAL HOLDINGS Q1 INSURANCE USD 0.24 0.22 -0.02 22.0 22.7 0.7 ATLAS RESOURCE PARTNERS Q1 OIL USD -0.12 -- -- 161.2 157.3 -3.8 ATMOS ENERGY CORPORATION Q2 GAS UTILITIES USD 1.25 1.37 0.12 1410.4 1964.3 553.9 AV HOMES INC Q1 INVESTMENTS USD -0.10 -0.09 0.01 -- -- -- AVEO PHARMACEUTICALS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.40 -0.12 0.28 1.8 15.3 13.5 AVIGILON CORP Q1 ELECTRICAL CAD 0.13 0.18 0.05 55.9 55.8 -0.2 AVIS BUDGET GROUP INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.08 0.16 0.08 1827.6 1862.0 34.4 AVISTA CORP Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.77 0.81 0.04 488.9 491.0 2.0 BALTIC TRADING LTD Q1 MARITIME USD -0.01 -0.06 -0.05 14.1 13.1 -1.1 BANKRATE INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.17 0.17 0.01 127.4 136.5 9.1 BELLATRIX EXPLORATION LTD Q1 OIL CAD 0.15 0.16 0.01 124.4 136.2 11.8 BLACKPEARL RESOURCES INC Q1 OIL CAD 0.02 0.00 -0.02 62.1 59.6 -2.5 BODY CENTRAL CORP Q1 RETAILING - GOODS USD -0.36 -- -- 63.0 59.7 -3.2 BORALEX INC Q1 ALTERNATIVE ENERGY CAD 0.15 -- -- 58.5 75.8 17.3 BROOKDALE SENIOR LIVING Q1 HOME HEALTH CARE USD 0.06 -0.02 -0.08 746.8 747.3 0.5 BRUKER CORP Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.09 0.11 0.02 402.0 423.7 21.7 CAESARS ENTERTAINMENT CO Q1 LEISURE USD -1.15 -2.82 -1.67 2172.2 2101.3 -70.9 CALUMET SPECIALTY PRODUC Q1 OIL USD 0.09 0.50 0.41 1228.2 1341.0 112.8 CARRIAGE SERVICES Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.31 0.29 -0.02 58.6 55.8 -2.8 CASTLIGHT HEALTH INC Q1 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.25 -0.72 -0.47 6.6 8.4 1.8 CBEYOND INC Q1 COMMUNICATIONS USD -0.19 -- -- 109.2 108.5 -0.6 CDI CORPORATION Q1 BUILDING MATERIALS USD 0.19 0.16 -0.03 275.2 276.3 1.1 CENTURYLINK INC Q1 TELEPHONE UTILITIES USD 0.61 0.66 0.05 4477.8 4538.0 60.2 CF INDUSTRIES HOLDINGS I Q1 CHEMICALS USD 4.54 4.51 -0.03 1188.7 1132.6 -56.1 CHESAPEAKE ENERGY CORP Q1 OIL USD 0.48 0.59 0.11 4454.1 5046.0 591.9 CI FINANCIAL CORP Q1 INVESTMENTS CAD 0.43 0.43 0.00 445.0 -- -- CIA SIDERURGICA NACIONAL Q1 STEEL BRL 0.17 0.04 -0.13 3936.5 4370.9 434.4 CLEAN HARBORS Q1 MACHINERY USD 0.14 0.19 0.05 833.8 846.7 12.9 CLIFTON BANCORP INC Q4 BANKING USD 0.07 0.06 -0.01 6.2 6.7 0.5 CODEXIS INC Q1 CHEMICALS USD -0.10 -0.17 -0.07 -- -- -- COGNIZANT TECH SOLUTIONS Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.55 0.57 0.02 2425.3 2422.3 -2.9 COMBIMATRIX CORP Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.19 -- -- 1.8 1.8 0.0 COMPASS DIVERSIFIED HOLD Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.26 0.30 0.04 243.6 246.0 2.4 COPA HOLDINGS SA Q1 AIRLINES USD 3.11 3.46 0.35 715.3 713.6 -1.7 CORBY SPIRIT AND WINE LTD Q3 BEVERAGES CAD 0.18 0.11 -0.07 -- -- -- CORCEPT THERAPEUTICS INC Q1 DRUGS USD -0.09 -0.14 -0.05 5.0 4.4 -0.6 CORRECTIONS CORP OF AMER Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.43 0.44 0.01 412.9 404.2 -8.7 COTT CORPORATION Q1 BEVERAGES USD 0.02 -0.03 -0.05 490.5 475.1 -15.4 COUPONS.COM INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.07 0.02 0.09 43.6 51.5 7.9 COURIER CORPORATION Q2 COMMUNICATIONS USD 0.02 -0.09 -0.11 -- -- -- COUSINS PROPERTIES INC Q1 INVESTMENTS USD -- -- -- 77.9 77.5 -0.4 COWEN GROUP INC Q1 INVESTMENTS USD 0.07 -- -- 103.3 106.7 3.4 CRAFT BREW ALLIANCE INC Q1 BEVERAGES USD 0.03 -0.01 -0.04 41.9 43.8 1.9 CROSS COUNTRY HEALTHCARE Q1 HOME HEALTH CARE USD -0.01 -0.02 -0.01 120.2 118.1 -2.1 DAWSON GEOPHYSICAL COMPA Q2 OIL USD 0.50 0.20 -0.30 77.2 76.8 -0.5 DELCATH SYSTEMS INC Q1 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.64 -0.57 0.07 0.2 0.3 0.1 DELEK US HOLDINGS INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.15 0.27 0.12 1768.5 1865.7 97.2 DERMA SCIENCES INC. Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.32 -- -- 20.6 19.8 -0.8 DEVON ENERGY CORP Q1 OIL USD 1.27 1.34 0.07 2935.8 3725.0 789.2 DIADEXUS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.03 -- -- 5.9 5.4 -0.5 DIAMONDBACK ENERGY INC Q1 OIL USD 0.56 -- -- 98.9 98.0 -0.9 DUKE ENERGY CORPORATION Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 1.12 1.17 0.05 6443.0 6624.0 181.0 DYNEGY INC Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD -0.13 -0.41 -0.28 569.7 762.0 192.3 DYNEX CAPITAL INC Q1 INVESTMENTS USD 0.27 -- -- 20.2 26.9 6.7 EL PASO ELEC CO Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.11 0.11 0.00 173.2 116.0 -57.2 EMCORE CORP Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.05 -- -- 42.8 42.2 -0.6 ENBRIDGE INC Q1 GAS UTILITIES CAD 0.57 0.60 0.03 8005.0 -- -- ENDEAVOUR INTERNATIONAL Q1 OIL USD -0.35 -- -- 70.6 94.2 23.6 ENERSYS INC Q4 ELECTRICAL USD 1.11 1.18 0.07 657.9 665.2 7.3 ENLINK MIDSTREAM LLC Q1 OIL USD -0.08 0.04 0.12 610.8 723.0 112.2 ENVISION HEALTHCARE HOLD Q1 UNDESIGNATED HEALTH USD 0.19 0.20 0.01 1021.7 1014.2 -7.5 EP ENERGY CORP Q1 OIL USD 0.15 0.18 0.03 491.5 -- -- ESCO TECHNOLOGIES INC Q2 DEFENSE USD 0.30 0.36 0.06 126.2 124.8 -1.4 ESSEX PROPERTY TRUST, IN Q1 INVESTMENTS USD 0.67 0.58 -0.09 170.1 -- -- EVERTEC INC Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.39 0.40 0.01 91.3 87.2 -4.0 EXPEDITORS INTL WASH INC Q1 MULTI-IND TRANSN USD 0.42 0.42 0.00 1492.9 1491.6 -1.3 EXTENDICARE INC Q1 INVESTMENTS CAD 0.06 -0.01 -0.07 531.9 528.2 -3.7 FOSTER WHEELER AG Q1 MACHINERY USD 0.38 0.19 -0.19 885.6 733.7 -151.9 FOUNDATION MEDICINE INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.48 -0.44 0.04 11.3 11.5 0.1 FRANCO-NEVADA CORP Q1 PRECIOUS METALS USD 0.23 0.24 0.01 101.5 104.1 2.6 FRED OLSEN ENERGY ASA Q1 OIL NOK 3.73 2.09 -1.64 1668.0 1663.5 -4.5 FTD COMPANIES INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.42 0.50 0.08 181.0 189.9 8.9 GENTIVA HEALTH SERVICES Q1 UNDESIGNATED CONR NON DU USD 0.11 0.13 0.02 491.5 487.5 -4.0 GERDAU SA Q1 STEEL BRL 0.19 -- -- 10517.9 10533.8 15.9 GETTY REALTY CORP Q1 INVESTMENTS USD -- -- -- 26.1 23.6 -2.5 GLOBALSTAR INC Q1 TELEPHONE UTILITIES USD -0.04 -- -- 23.6 20.5 -3.1 GOLDEN STAR RESOURCES LT Q1 PRECIOUS METALS USD -0.05 -0.05 0.00 85.1 85.0 -0.1 GOOD TIMES RESTAURANTS I Q2 RETAILING - FOODS USD -0.16 -0.10 0.06 -- -- -- GRAN TIERRA ENERGY INC Q1 OIL USD 0.14 0.16 0.02 174.3 169.7 -4.6 GRAN TIERRA ENERGY INC Q1 OIL USD 0.14 -- -- 176.3 169.7 -6.6 GREAT PANTHER SILVER LTD Q1 PRECIOUS METALS CAD 0.00 0.00 0.00 -- -- -- GT ADVANCED TECHNOLOGIES Q1 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.21 -0.22 -0.01 27.0 22.5 -4.5 GULFPORT ENERGY CORP Q1 OIL USD 0.21 -- -- 123.6 118.0 -5.6 HALCON RESOURCES CORP Q1 OIL USD 0.02 0.03 0.01 256.1 275.1 19.0 HANSEN MEDICAL INC Q1 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.11 -0.14 -0.03 4.9 3.7 -1.2 HAWAIIAN ELEC INDS INC Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.35 0.45 0.10 738.8 783.7 44.9 HAWAIIAN TELCOM HOLDCO I Q1 TELEPHONE UTILITIES USD 0.29 0.21 -0.08 99.0 97.1 -1.9 HEALTH NET INC Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.42 0.39 -0.03 3248.3 3038.9 -209.3 HUMANA INC Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.94 2.35 0.41 11470.8 11712.0 241.2 HUSKY ENERGY INC Q1 OIL CAD 0.62 0.73 0.11 5598.0 -- -- HYDROGENICS CORP Q1 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.24 -0.41 -0.17 8.6 8.1 -0.6 I.D. SYSTEMS INC. Q1 TELEPHONE UTILITIES USD -0.01 -0.08 -0.08 10.7 9.7 -0.9 ICAHN ENTERPRISES LP Q1 INVESTMENTS USD 1.71 -- -- 5146.0 4990.0 -156.0 ICF INTERNATIONAL INC Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.52 0.48 -0.04 248.0 245.1 -2.9 IMMUNOMEDICS INCORPORATED Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.11 -0.11 0.00 1.1 1.2 0.1 INSPIREMD INC Q1 DRUGS USD -0.15 -0.18 -0.03 1.6 1.5 -0.1 INSULET CORP Q1 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.06 -0.11 -0.05 68.5 69.2 0.7 INTER PARFUMS INC Q1 COSMETICS USD 0.30 -- -- 121.7 121.7 0.0 INTERVAL LEISURE GROUP I Q1 LEISURE USD 0.45 0.41 -0.04 146.5 157.0 10.5 INTERXION HOLDING NV Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES EUR 0.13 0.14 0.01 79.7 80.6 0.9 INTRALINKS HOLDINGS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.01 0.01 0.02 57.5 59.2 1.8 IPASS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.08 -0.09 -0.01 26.2 25.3 -0.9 JAVELIN MORTGAGE INVESTM Q1 INVESTMENTS USD 0.40 -- -- 6.4 9.1 2.7 JONES ENERGY INC Q1 OIL USD 0.20 0.28 0.08 81.4 98.2 16.8 KARYOPHARM THERAPEUTICS Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.47 -0.46 0.01 0.2 0.2 0.0 KCAP FINANCIAL INC Q1 INVESTMENTS USD 0.24 0.24 0.00 13.1 13.4 0.3 KELLY SERVICES INC Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD -0.01 0.07 0.08 1339.4 1330.8 -8.6 KENNEDY-WILSON HOLDINGS Q1 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD -0.11 0.12 0.23 34.4 51.5 17.1 KEURIG GREEN MOUNTAIN INC Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.94 1.08 0.14 1048.4 1103.1 54.6 KIMCO REALTY CORP Q1 INVESTMENTS USD 0.14 0.18 0.04 237.4 -- -- KINDRED HEALTHCARE INC Q1 HOSPITALS USD 0.33 0.33 0.00 1318.4 1299.6 -18.8 KINROSS GOLD CORP Q1 PRECIOUS METALS USD 0.03 0.03 0.00 789.9 817.4 27.5 LADENBURG THALMANN FIN S Q1 INVESTMENTS USD 0.01 0.01 0.00 203.9 211.8 7.9 LAMAR ADVERTISING CO Q1 COMMUNICATIONS USD 0.06 0.05 -0.01 292.2 284.9 -7.2 LANNETT CO INC Q3 DRUGS USD 0.60 0.63 0.03 84.5 80.0 -4.5 LDR HOLDING CORP Q1 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.17 -0.15 0.02 30.1 31.1 0.9 LHC GROUP INC Q1 HOME HEALTH CARE USD 0.27 0.24 -0.03 166.1 163.7 -2.5 LIGAND PHARMACEUTICALS Q1 DRUGS USD 0.25 0.35 0.10 13.6 16.0 2.3 LINCOLN EDUCATIONAL SERV Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.56 -0.28 0.28 78.3 80.0 1.6 LIVEPERSON INC Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.05 -- -- 47.1 47.8 0.7 LMI AEROSPACE INC Q1 DEFENSE USD 0.10 0.05 -0.05 100.9 95.8 -5.2 LSB INDUSTRIES INC Q1 CHEMICALS USD 0.46 0.49 0.03 144.9 178.5 33.6 LUXFER HOLDINGS PLC Q1 MACHINERY USD 0.32 0.28 -0.04 117.1 123.3 6.2 MAGIC SOFTWARE ENTERPRIS Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.13 0.12 -0.01 38.6 40.9 2.3 MAGNETEK INC Q1 ELECTRICAL USD 0.32 0.37 0.05 -- -- -- MALIBU BOATS INC Q3 LEISURE USD 0.15 0.20 0.06 50.0 50.3 0.3 MAM SOFTWARE GROUP INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.05 0.05 0.00 -- -- -- MARIN SOFTWARE INC Q1 COMMUNICATIONS USD -0.27 -- -- 21.6 22.8 1.2 MARKEL CORPORATION Q1 INSURANCE USD 5.72 6.25 0.53 1224.4 1239.7 15.3 MARKWEST ENERGY PARTNERS Q1 GAS USD 0.24 -- -- 543.0 512.5 -30.6 MATTERSIGHT CORP Q1 OTHER COMPUTERS USD -0.19 -0.10 0.09 7.1 7.0 -0.1 MCDERMOTT INTERNATIONAL Q1 MACHINERY USD -0.12 -0.21 -0.10 664.6 603.8 -60.7 MEMORIAL PRODUCTION PART Q1 OIL USD 0.41 0.21 -0.20 104.8 101.0 -3.8 MILLENNIAL MEDIA INC Q1 COMMUNICATIONS USD -0.10 -0.12 -0.02 75.5 72.6 -2.9 MOLSON COORS BREWING CO Q1 BEVERAGES USD 0.35 -- -- 818.4 816.0 -2.4 MOLYCORP INC Q1 NONFERROUS BASE METALS USD -0.21 -0.29 -0.08 144.5 118.5 -26.0 MONDELEZ INTERNATIONAL I Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.35 0.39 0.05 8642.6 8641.0 -1.6 MONMOUTH REAL ESTATE INV Q2 INVESTMENTS USD 0.06 -- -- 14.0 16.3 2.3 MORGUARD NORTH AMERICAN Q1 INVESTMENTS CAD 0.31 -- -- 42.9 42.8 -0.1 MORGUARD REAL ESTATE INV Q1 INVESTMENTS CAD 0.40 0.53 0.13 -- -- -- MYR GROUP INC Q1 ELECTRICAL USD 0.32 -- -- 207.5 215.6 8.1 NANOSPHERE INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.12 -0.13 -0.01 3.7 3.3 -0.4 NANOSTRING TECHNOLOGIES Q1 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD -0.76 -0.56 0.20 8.4 8.8 0.4 NATURES SUNSHINE PRODUCTS Q1 RETAILING - GOODS USD 0.22 0.58 0.36 -- -- -- NAVIDEA BIOPHARMACEUTICA Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.10 -0.06 0.04 0.9 0.6 -0.3 NAVIGATORS GROUP INC Q1 INSURANCE USD 0.90 1.45 0.55 227.9 225.3 -2.7 NEENAH PAPERS INC Q1 FOREST PRODUCTS USD 0.78 -- -- 222.4 225.1 2.7 NEKTAR THERAPEUTICS Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.31 -- -- 38.7 19.8 -18.9 NEW JERSEY RESOURCES CORP Q2 GAS UTILITIES USD 2.72 -- -- 1008.4 1579.6 571.1 NEW MOUNTAIN FINANCE CORP Q1 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.35 0.37 0.03 29.7 30.7 1.0 NEWSTAR FINANCIAL INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.12 0.11 -0.01 22.9 -- -- NGP CAPITAL RESOURCES CO Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.13 0.09 -0.04 6.2 5.9 -0.4 NORTH AMERICAN ENERGY PA Q1 OIL CAD 0.03 0.00 -0.03 116.1 107.7 -8.4 NORTHWEST PIPE CO Q1 STEEL USD -0.06 -0.13 -0.08 90.6 82.6 -8.0 NOVADAQ TECHNOLOGIES INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.05 -- -- 10.3 10.3 0.0 NOVADAQ TECHNOLOGIES INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.05 -- -- 10.3 10.3 0.0 NOVATEL WIRELESS Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.18 -0.21 -0.03 51.8 48.3 -3.5 NOVAVAX INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.07 -0.07 0.00 8.4 7.5 -0.9 NTELOS HOLDINGS CORP Q1 COMMUNICATIONS USD 0.30 0.06 -0.24 125.1 122.1 -3.0 NUMEREX CORP Q1 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.00 0.06 0.06 20.8 20.8 -0.1 NVE CORP Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.67 0.53 -0.14 7.4 6.0 -1.5 OMEGA PROTEIN CORPORATION Q1 RETAILING - FOODS USD 0.25 0.42 0.17 57.2 63.5 6.4 ORASURE TECHNOLOGIES INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.13 -0.10 0.03 23.3 23.5 0.3 PATRIOT TRANSPORTATION H Q2 MULTI-IND TRANSN USD 0.30 0.18 -0.12 39.6 39.9 0.3 PDI INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.14 -0.11 0.03 39.5 32.8 -6.7 PENNANTPARK INVESTMENT C Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.28 0.30 0.02 35.9 37.9 2.0 PENNYMAC FINANCIAL SERVI Q1 FINANCE & LOAN USD 0.38 0.38 0.00 100.5 105.5 5.0 PENNYMAC MORTGAGE INVEST Q1 INVESTMENTS USD 0.70 0.50 -0.20 96.2 -- -- PEPCO HOLDINGS INC Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.24 -- -- 1060.7 1330.0 269.3 PERRIGO COMPANY PLC Q3 DRUGS USD 1.51 1.31 -0.20 1067.1 1004.2 -62.9 PFSWEB INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.14 -0.11 0.03 53.1 49.3 -3.8 PGT INC Q1 HOME BUILDING USD 0.08 0.07 -0.01 63.5 62.7 -0.8 PHYSICIANS REALTY TRUST Q1 INVESTMENTS USD 0.08 -- -- 7.3 8.0 0.7 PLAINS GP HOLDINGS LP Q1 OIL USD 0.12 -- -- 11462.1 11684.0 221.9 POWERSECURE INTERNATIONA Q1 OIL USD 0.02 -0.17 -0.19 59.3 52.8 -6.5 PROVIDENCE SERVICE CORP Q1 HOME HEALTH CARE USD 0.43 0.50 0.07 282.6 289.4 6.8 PRUDENTIAL FINANCIAL INC Q1 INSURANCE USD 2.26 2.40 0.14 11715.0 10936.0 -779.0 QEP MIDSTREAM PARTNERS LP Q1 OIL USD 0.21 0.21 0.00 31.4 31.0 -0.4 QEP RESOURCES INC Q1 GAS USD 0.25 -- -- 662.7 883.9 221.2 QIAGEN NV Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.22 -- -- 316.9 317.1 0.1 QR ENERGY LP Q1 OIL USD 0.30 -- -- 126.0 122.6 -3.4 QUAD/GRAPHICS INC Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.04 0.02 -0.02 1149.2 1102.8 -46.4 QUANTUM CORP Q4 OTHER COMPUTERS USD -0.01 -0.01 0.00 127.5 128.0 0.5 RAIT FINANCIAL TRUST Q1 INVESTMENTS USD 0.25 0.06 -0.19 37.3 35.0 -2.3 RELYPSA INC Q1 DRUGS USD -0.56 -0.54 0.02 0.0 0.0 0.0 RHINO RESOURCES INC Q1 NONFERROUS BASE METALS USD 0.20 -- -- 59.1 59.9 0.9 RIGEL PHARMACEUTICALS Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.25 -0.25 0.00 0.4 -- -- RLJ LODGING TRUST Q1 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.13 0.10 -0.03 232.2 236.4 4.2 ROCKWOOD HOLDINGS INC Q1 CHEMICALS USD 0.43 0.43 0.00 355.1 354.5 -0.6 ROSETTA STONE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.19 -0.85 -0.66 63.6 60.8 -2.8 ROUNDYS INC Q1 RETAILING - FOODS USD 0.03 -- -- 1014.2 1002.2 -12.0 SAMPO OYJ Q1 INSURANCE USD 0.99 0.46 -0.53 1600.6 805.8 -794.8 SANCHEZ ENERGY CORP Q1 OIL USD 0.24 0.19 -0.05 129.3 134.6 5.3 SANDRIDGE ENERGY INC Q1 OIL USD 0.03 0.07 0.04 405.2 443.1 37.8 SCHWEITZER-MAUDUIT INTL Q1 TOBACCO USD 0.90 0.84 -0.06 222.5 204.7 -17.8 SEMAFO INC Q1 PRECIOUS METALS USD -0.03 -0.05 -0.02 34.4 38.5 4.1 SILVER BAY REALTY TRUST Q1 INVESTMENTS USD -0.09 -- -- 18.4 18.1 -0.2 SINCLAIR BROADCAST GROUP Q1 COMMUNICATIONS USD 0.22 0.27 0.05 403.3 412.6 9.4 SOLARCITY CORP Q1 ELECTRICAL USD -0.74 -0.82 -0.08 53.4 63.5 10.2 SOLERA HOLDINGS INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.78 0.80 0.02 261.3 262.4 1.1 SOTHEBY'S Q1 RETAILING - GOODS USD -0.11 -0.01 0.10 129.4 156.8 27.4 SOUFUN HOLDINGS LTD Q1 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.10 0.11 0.01 121.1 121.2 0.2 SOUTHCROSS ENERGY PARTNE Q1 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.02 -- -- 176.6 213.6 37.0 SP PLUS CORP Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.13 -0.05 -0.18 212.1 206.6 -5.5 SPARTAN MOTORS Q1 TRUCK MFG USD -0.04 -0.06 -0.02 110.2 128.0 17.8 SPECTRA ENERGY CORP Q1 GAS UTILITIES USD 0.51 -- -- 1822.5 1843.0 20.5 SPECTRA ENERGY PARTNERS Q1 GAS USD 0.66 -- -- 594.2 581.0 -13.2 SPECTRUM BRANDS HOLDINGS Q2 HOME PRODUCTS USD 0.75 0.72 -0.03 1015.3 1021.7 6.4 STR HOLDINGS INC Q1 UNDESIGNATED ENERGY USD -0.07 -- -- 7.8 9.3 1.5 STRAD ENERGY SERVICES LI Q1 OIL CAD 0.08 0.11 0.04 47.6 51.9 4.3 STRAYER EDUCATION Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 1.31 1.40 0.09 117.1 116.5 -0.6 SUCAMPO PHARMACEUTICALS Q1 DRUGS USD 0.04 0.02 -0.02 24.2 22.2 -2.0 SUNESIS PHARMACEUTICALS Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.17 -- -- 1.3 2.0 0.7 SUPERIOR PLUS CORP Q1 MULTI-IND CAP GOOD CAD -- -- -- 1137.0 1282.4 145.4 SUSSER HOLDINGS CORP Q1 RETAILING - GOODS USD 0.02 -- -- 1573.0 1657.6 84.6 SUSSER PETROLEUM PARTNER Q1 UNDESIGNATED ENERGY USD 0.47 -0.09 -0.56 1220.0 1657.6 437.6 TALISMAN ENERGY INC Q1 OIL USD 0.06 0.03 -0.03 1367.5 1341.0 -26.5 TALLGRASS ENERGY PARTNER Q1 UNDESIGNATED ENERGY USD 0.24 -- -- 74.3 85.0 10.7 TARGACEPT INC Q1 DRUGS USD -0.37 -0.44 -0.07 0.0 0.1 0.1 TASEKO MINES LTD Q1 MULTI-IND BASIC CAD 0.03 -0.01 -0.04 106.8 105.0 -1.8 TAYLOR MORRISON HOME CORP Q1 HOME BUILDING USD 0.27 -- -- 512.6 519.2 6.6 TESLA MOTORS INC Q1 AUTOMOTIVE MFG USD 0.10 0.12 0.02 699.1 -- -- TEXTURA CORP Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.21 -0.16 0.05 13.9 13.8 -0.1 TIM HORTONS INC Q1 RETAILING - FOODS CAD 0.68 0.66 -0.02 778.2 766.4 -11.8 TORSTAR 'B' Q1 COMMUNICATIONS CAD 0.14 0.14 0.00 299.2 292.4 -6.8 TRANSENTERIX INC Q1 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.14 -0.15 -0.01 0.1 0.9 0.8 TRANSGENOMICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.47 -0.60 -0.13 6.7 6.3 -0.5 TRANSGLOBE ENERGY CORP Q1 OIL USD 0.28 0.24 -0.04 71.9 78.5 6.5 TRANSOCEAN LTD Q1 OIL USD 1.02 1.43 0.41 2266.4 2339.0 72.6 TRIANGLE CAPITAL CORP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.49 0.50 0.01 23.4 -- -- TRICAN WELL SERVICE LTD Q1 OIL CAD -0.10 -0.04 0.06 599.0 643.2 44.2 TSO3 INCORPORATED Q1 MEDICAL SUPPLIES CAD -0.02 -0.02 0.00 -- -- -- TUTOR PERINI CORP Q1 BUILDING MATERIALS USD 0.21 0.33 0.13 1049.7 955.2 -94.4 TW TELECOM INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.10 0.07 -0.03 407.1 408.3 1.2 TWENTY-FIRST CENTURY FOX Q3 COMMUNICATIONS USD 0.35 0.47 0.12 7988.6 8219.0 230.4 UGI CORPORATION Q2 GAS UTILITIES USD 1.58 1.90 0.32 2666.8 3163.3 496.5 UIL HOLDING CORPORATION Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 1.03 1.09 0.06 590.2 571.2 -19.0 UNUM GROUP Q1 INSURANCE USD 0.85 0.87 0.02 2606.1 2604.8 -1.3 USA COMPRESSION PARTNERS Q1 MACHINERY USD 0.12 0.10 -0.02 50.3 52.2 1.9 VAALCO ENERGY GROUP INC Q1 GAS USD 0.15 -0.12 -0.27 -- -- -- VISHAY PRECISION GROUP I Q1 INVESTMENTS USD 0.20 0.14 -0.06 -- -- -- VITAMIN SHOPPE INC Q1 HOME HEALTH CARE USD 0.68 -- -- 302.8 307.8 5.0 VOYA FINANCIAL INC Q1 INSURANCE USD 0.65 0.57 -0.08 307.4 268.0 -39.4 WARREN RESOURCES INC Q1 OIL USD 0.09 0.11 0.02 34.1 34.2 0.1 WESTAR ENERGY INC Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.45 0.52 0.07 582.8 628.6 45.8 WESTERN GAS EQUITY PARTN Q1 OIL USD 0.21 -- -- 294.0 279.5 -14.5 WHITEHORSE FINANCE INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.30 -- -- 9.4 8.3 -1.1 XOMA LTD Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.17 -0.23 -0.06 7.4 3.4 -4.0 YORK WATER CO Q1 WATER UTILITIES USD 0.18 0.16 -0.02 10.7 10.6 -0.1 ZILLOW INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.08 0.02 0.10 63.2 66.2 3.0 (Bangalore Newsroom +91 80 4135 5800; within U.S. +1 646 223 8780)