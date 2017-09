U.S./Canada daily earnings hits & misses May 8 - 1800 ET

May 8 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. All revenue amounts are in millions. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 1ST CENTURY BANCSHARES I Q1 BANKING USD 0.06 0.04 -0.02 4.5 4.3 -0.2 ABRAXAS PETROLEUM CORPOR Q1 OIL USD 0.06 0.07 0.02 24.0 25.9 1.9 ACELRX PHARMACEUTICALS I Q1 DRUGS USD -0.23 -0.22 0.01 0.1 0.1 0.0 ADEPT TECHNOLOGY INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.00 0.00 0.00 14.5 15.1 0.7 ADVISORY BOARD CO. Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.30 -- -- 137.1 138.0 0.9 AES CORP Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.27 0.24 -0.03 4373.2 4262.0 -111.2 AGENUS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.13 -0.01 0.12 0.5 0.7 0.2 AGIOS PHARMACEUTICALS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.38 -0.39 -0.02 7.3 8.4 1.1 AIR LEASE CORP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.50 -- -- 238.4 246.3 7.9 AIR METHODS CORP Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.32 0.28 -0.04 225.0 223.1 -1.9 ALASKA COMMUNICATIONS SY Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.03 0.17 0.20 75.5 78.3 2.9 ALEXANDER & BALDWIN INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.29 0.68 0.39 124.3 94.9 -29.4 ALLSCRIPTS HEALTHCARE SO Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.07 0.07 0.00 348.0 340.3 -7.7 ALNYLAM PHARMACEUTICALS Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.54 -0.39 0.15 10.8 8.3 -2.5 AMC NETWORKS INC Q1 COMMUNICATIONS USD 1.16 1.04 -0.12 507.5 524.6 17.0 AMEDISYS INC Q1 HOME HEALTH CARE USD -0.04 -0.07 -0.03 301.9 298.7 -3.2 AMEREN CORPORATION Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.31 0.40 0.09 1483.6 1594.0 110.4 AMERESCO INC Q1 ELECTRICAL USD -0.13 -0.18 -0.05 93.8 100.7 6.9 AMERICA FIRST MULTIFAMIL Q1 INVESTMENTS USD 0.12 -- -- 13.5 13.2 -0.3 AMERICAN PUBLIC EDUCATIO Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.47 0.59 0.12 85.2 88.6 3.4 AMERICAN REALTY CAPITAL Q1 INVESTMENTS USD -- -- -- 278.0 320.6 42.6 AMERIGO RESOURCES LTD. Q1 NONFERROUS BASE METALS USD 0.01 -- -- 34.2 32.4 -1.8 AMYRIS INC Q1 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.28 -- -- 13.5 6.0 -7.5 APACHE CORP Q1 OIL USD 1.62 1.78 0.16 3561.4 3647.0 85.6 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.56 0.55 -0.01 525.1 491.4 -33.7 APPROACH RESOURCES INC Q1 OIL USD 0.22 0.17 -0.05 60.0 61.9 2.0 ARABIAN AMERICAN DEVELOP Q1 OIL USD 0.18 0.11 -0.07 67.7 64.1 -3.6 ARAMARK HOLDINGS CORP Q2 RETAILING - FOODS USD 0.28 0.31 0.03 3530.6 3502.0 -28.5 ASCENT CAPITAL GROUP INC Q1 LEISURE USD -0.53 -0.68 -0.15 133.8 132.9 -1.0 ATHABASCA OIL CORP Q1 OIL CAD -0.05 -- -- 32.0 32.8 0.8 ATHERSYS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.10 -0.09 0.01 0.7 0.7 0.0 AVIV REIT INC Q1 INVESTMENTS USD 0.14 -- -- 40.4 41.9 1.5 BALLANTYNE STRONG INC Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.02 -0.04 -0.06 -- -- -- BANKERS PETROLEUM LTD Q1 OIL USD 0.07 0.10 0.02 136.8 145.0 8.2 BANKERS PETROLEUM LTD Q1 OIL USD 0.08 0.10 0.02 145.5 145.0 -0.5 BEBE STORES INC Q3 RETAILING - GOODS USD -0.27 -0.27 0.00 93.1 93.5 0.4 BIOAMBER INC Q1 AUTOMOTIVE MFG USD -0.46 -0.45 0.01 0.5 0.4 -0.1 BIOCRYST PHARMACEUTICALS Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.17 -0.17 0.00 3.3 3.5 0.1 BIOSPECIFICS TECHNOLOGIE Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.07 -- -- 2.5 2.8 0.3 BITAUTO HOLDINGS LTD Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.16 0.18 0.02 54.2 56.9 2.7 BLACK BOX CORPORATION Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.46 0.48 0.02 -- -- -- BLUELINX HOLDINGS INC Q1 BUILDING & RELATED USD -0.16 -0.07 0.09 -- -- -- BOINGO WIRELESS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.15 -0.15 0.00 25.0 26.5 1.5 BOULDER BRANDS INC Q1 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.06 0.05 -0.01 124.8 122.9 -1.9 BPZ RESOURCES INC Q1 OIL USD -0.06 -0.03 0.03 21.5 21.0 -0.5 BRASKEM SA Q1 CHEMICALS USD -3.22 0.43 3.65 3050.6 5012.4 1961.8 BROOKS AUTOMATION INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.08 -- -- 128.5 133.4 4.9 CABLEVISION SYSTEMS CORP Q1 COMMUNICATIONS USD 0.03 -- -- 1559.8 1575.6 15.8 CAESARSTONE SDOT YAM LTD Q1 BUILDING MATERIALS USD 0.41 0.39 -0.02 89.1 94.4 5.3 CALFRAC WELL SERVICES LTD Q1 OIL CAD 0.34 -- -- 506.2 547.6 41.5 CALGON CARBON CORPORATION Q1 CHEMICALS USD 0.18 0.18 0.00 132.5 131.6 -0.8 CALLON PETE INC Q1 OIL USD 0.05 0.11 0.06 28.5 33.3 4.8 CANADIAN NATURAL RESOURC Q1 OIL CAD 0.79 0.85 0.06 4390.7 4396.0 5.3 CANWEL BUILDING MATERIAL Q1 BUILDING MATERIALS CAD 0.00 -- -- 185.0 149.6 -35.4 CAREER EDUCATION CORP Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD -0.42 -- -- 253.5 243.1 -10.4 CASCADE BANCORP Q1 BANKING USD 0.03 0.02 -0.01 15.8 15.1 -0.7 CBS CORPORATION Q1 COMMUNICATIONS USD 0.74 0.79 0.05 3908.4 3856.0 -52.4 CDW CORP Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.43 -- -- 2566.9 2652.3 85.4 CECO ENVIRONMENTAL CORP. Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.23 0.19 -0.04 64.7 57.2 -7.6 CEDAR FAIR L P Q1 LEISURE USD -1.16 -1.51 -0.35 37.4 40.5 3.1 CELSION CORP Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.24 -- -- 0.1 0.1 0.0 CERAGON NETWORKS LTD Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.16 -- -- 71.8 70.5 -1.3 CHEMBIO DIAGNOSTICS INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.01 -- -- 6.7 5.8 -0.9 CHESAPEAKE GRANITE WASH Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.61 -- -- 23.9 26.3 2.4 CHROMADEX CORP Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.02 -- -- 3.0 3.1 0.1 CINCINNATI BELL INC Q1 TELEPHONE UTILITIES USD 0.02 0.02 0.00 303.9 322.5 18.6 CINEPLEX INC Q1 FINANCIAL SERVICES CAD 0.16 -- -- 285.7 280.0 -5.7 CLEAN DIESEL TECHNOLOGIE Q1 CHEMICALS USD -0.32 -- -- 11.1 12.5 1.4 CLEAN ENERGY FUELS CORP Q1 GAS UTILITIES USD -0.30 -- -- 89.9 95.3 5.3 CLEVELAND BIOLABS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.05 -0.03 0.02 2.9 1.3 -1.5 CLOVIS ONCOLOGY INC Q1 DRUGS USD -0.85 -0.91 -0.06 0.0 13.6 13.6 CNH INDUSTRIAL NV Q1 MACHINERY EUR 0.12 0.05 -0.07 5864.6 5503.0 -361.6 COGENT COMMUNICATIONS GR Q1 COMMUNICATIONS USD 0.04 0.00 -0.04 92.6 92.9 0.4 COLONY FINANCIAL INC Q1 INVESTMENTS USD 0.33 0.33 0.00 57.0 59.2 2.3 COLUMBIA PROPERTY TRUST Q1 MULTI-IND BASIC USD 0.10 -- -- 125.3 129.2 3.9 COMMONWEALTH REIT Q1 INVESTMENTS USD -- -- -- 197.9 217.3 19.4 COMPRESSCO PARTNERS LP Q1 OIL USD 0.30 -- -- 31.0 29.8 -1.2 COMPUTER SCIENCES CORP Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.04 1.09 0.05 3356.1 3329.0 -27.1 CONNECTICUT WATER SERVICE Q1 WATER UTILITIES USD 0.28 -- -- 20.8 20.3 -0.6 CORE-MARK HOLDING CO INC Q1 RETAILING - FOODS USD 0.39 0.32 -0.07 2373.3 2300.9 -72.4 CPI AEROSTRUCTURES INC Q1 DEFENSE USD 0.17 0.20 0.03 19.0 21.9 2.9 CRESCENT POINT ENERGY CO Q1 OIL CAD 0.32 0.52 0.20 1011.6 1028.9 17.3 CTPARTNERS EXECUTIVE SEA Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.11 0.21 0.10 37.1 41.0 3.9 CURIS INCORPORATED Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.06 -0.06 0.00 1.9 1.3 -0.6 CUTERA INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.16 -0.26 -0.11 17.0 16.2 -0.8 DARLING INTERNATIONAL IN Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.28 0.15 -0.13 973.4 931.4 -42.0 DEAN FOODS CO Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.01 -0.05 -0.06 2265.2 2341.0 75.8 DEMAND MEDIA INC Q1 COMMUNICATIONS USD -0.01 -- -- 90.7 89.8 -1.0 DENDREON CORP Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.28 -0.24 0.04 69.2 68.8 -0.4 DENISON MINES CORP Q1 NONFERROUS BASE METALS USD -0.01 -0.03 -0.02 2.1 2.2 0.1 DEPOMED INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.10 0.30 0.20 53.6 76.5 23.0 DIODES INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.24 0.26 0.02 209.1 210.0 0.9 DISCOVERY LABORATORIES I Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.13 -0.14 -0.01 2.0 0.0 -1.9 DISH NETWORK CORP Q1 COMMUNICATIONS USD 0.43 0.38 -0.05 3578.3 3594.2 15.9 DOREL INDUSTRIES B Q1 HOME FURNISHINGS USD 0.70 0.77 0.07 632.0 647.7 15.7 DOT HILL SYSTEMS CORP Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.01 0.00 -0.01 48.5 44.9 -3.6 DURATA THERAPEUTICS INC Q1 DRUGS USD -0.64 -- -- 0.0 0.0 0.0 ECHELON CORPORATION Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.12 -0.09 0.03 17.2 17.8 0.6 EMC INSURANCE GROUP INC Q1 INSURANCE USD 0.90 -- -- 140.9 146.4 5.5 EMERGENT BIOSOLUTIONS INC Q1 DRUGS USD -0.14 -0.48 -0.34 57.3 53.9 -3.4 EMERITUS CORP Q1 HOSPITALS USD -0.56 -1.00 -0.44 520.6 514.5 -6.1 ENCORE CAPITAL GRP INC Q1 FINANCE & LOAN USD 1.06 1.08 0.02 247.0 253.7 6.8 ENERNOC INC Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD -1.15 -- -- 40.8 52.5 11.7 ENSIGN GROUP INC Q1 HOSPITALS USD 0.66 0.65 -0.01 241.6 239.7 -1.9 ENTRAVISION COMMUNICATIO Q1 COMMUNICATIONS USD 0.05 0.05 0.00 52.0 52.7 0.7 ENVESTNET INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.15 -- -- 77.6 78.5 0.9 EPL OIL & GAS INC Q1 OIL USD 0.23 -- -- 143.8 158.5 14.7 ERICKSON INC Q1 DEFENSE USD -0.03 -0.52 -0.49 79.4 74.2 -5.3 EVOGENE LTD Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.12 -0.09 0.03 4.9 3.9 -1.1 FEDERAL HOME LOAN MORTGA Q1 BANKING USD 0.71 1.24 0.53 3658.0 3510.0 -148.0 FEDERAL REALTY INV TR Q1 INVESTMENTS USD 0.58 0.57 -0.01 164.6 170.8 6.2 FIDELITY & GUARANTY LIFE Q2 INSURANCE USD 0.43 0.82 0.39 223.5 214.3 -9.2 FIDUS INVESTMENT CORP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.43 0.37 -0.06 11.4 10.6 -0.9 FIFTH STREET FINANCE CORP Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.26 -- -- 73.4 72.1 -1.3 FLY LEASING LTD Q1 AIRLINES USD 0.13 -- -- 91.9 91.3 -0.6 FORTIS INCORPORATED Q1 UNDESIGNATED ENERGY CAD 0.65 0.64 -0.01 1551.4 1455.0 -96.4 FUEL SYSTEMS SOLUTIONS I Q1 AUTO PART MFG USD -0.05 -0.10 -0.05 82.2 81.3 -0.9 FULL CIRCLE CAPITAL CORP Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.16 0.15 -0.01 3.4 3.2 -0.2 FUTUREFUEL CORP Q1 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.17 0.14 -0.03 68.5 82.2 13.7 FX ENERGY INC Q1 OIL USD -0.01 -0.02 -0.01 8.9 9.5 0.7 FXCM INC Q1 INVESTMENTS USD 0.12 -- -- 107.5 115.0 7.5 GAIAM INC Q1 RETAILING - GOODS USD -0.04 -0.09 -0.05 38.3 37.6 -0.7 GAIN CAPITAL HOLDINGS INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.19 -- -- 85.1 75.8 -9.3 GASTAR EXPLORATION INC Q1 OIL USD 0.04 0.02 -0.02 32.2 32.3 0.1 GEEKNET INC Q1 COMMUNICATIONS USD -0.29 -0.34 -0.05 23.1 22.7 -0.4 GLOBAL PARTNERS LP Q1 OIL USD 0.55 -- -- 5350.1 5116.9 -233.2 GOLD FIELDS LIMITED Q1 PRECIOUS METALS USD 0.05 0.03 -0.02 -- -- -- GOLUB CAPITAL BDC INC Q2 INVESTMENTS USD 0.32 -- -- 26.8 25.3 -1.6 GRAMERCY PROPERTY TRUST Q1 INVESTMENTS USD 0.01 -- -- 16.3 15.6 -0.7 GRAY TELEVISION INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.01 0.02 0.01 91.6 91.3 -0.3 GREAT PLAINS ENERGY INC Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.19 0.15 -0.04 561.6 585.1 23.5 GREAT WEST LIFECO INC Q1 INSURANCE CAD 0.60 0.59 -0.01 7375.0 9937.0 2562.0 GTX INC Q1 DRUGS USD -0.12 -0.14 -0.02 0.0 0.0 0.0 HAIN CELESTIAL GROUP Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.86 -- -- 556.9 557.4 0.5 HALLMARK FINANCIAL SERVI Q1 INSURANCE USD 0.09 0.23 0.14 86.2 82.9 -3.3 HALOGEN SOFTWARE INC Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.10 -0.14 -0.04 13.3 13.5 0.2 HARDINGE INC Q1 MACHINERY USD -0.08 -0.04 0.04 -- -- -- HARSCO CORPORATION Q1 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.10 -- -- 496.9 512.7 15.8 HARVARD APPARATUS REGENE Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.33 -0.39 -0.06 0.1 0.0 -0.1 HAYNES INTERNATIONAL INC. Q2 METAL FABRICATORS & DIST USD -0.06 -0.13 -0.07 104.4 115.4 10.9 HEALTH CARE REIT Q1 INVESTMENTS USD 0.12 0.17 0.06 796.7 801.8 5.1 HERON THERAPEUTICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.67 -0.74 -0.07 0.0 0.0 0.0 HIGH LINER FOODS INC Q1 FOOD PROCESSORS CAD 1.00 0.97 -0.03 -- -- -- HIGHER ONE HOLDINGS INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.22 0.25 0.03 60.6 65.6 5.0 HILL INTERNATIONAL INC Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.01 0.00 -0.01 135.6 137.2 1.6 HIMAX TECHNOLOGIES INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.09 0.09 0.00 194.2 194.6 0.4 HIPCRICKET INC Q4 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD -0.03 -0.03 -0.01 6.7 6.8 0.1 HOUSTON WIRE & CABLE CO Q1 ELECTRICAL USD 0.18 0.21 0.03 92.4 100.3 7.9 HOWARD HUGHES CORP Q1 INVESTMENTS USD 0.26 -2.19 -2.45 89.1 98.7 9.6 HUDSON PACIFIC PROPERTIE Q1 INVESTMENTS USD -- -- -- 59.1 55.6 -3.5 HUNTINGTON INGALLS INDUS Q1 SHIPBUILDING USD 1.63 1.81 0.18 1614.4 1594.0 -20.4 IMMUNOCELLULAR THERAPEUT Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.04 -0.05 -0.01 0.0 0.0 0.0 IMPERIAL HOLDINGS INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.05 -0.01 -0.06 11.9 13.6 1.7 INDEPENDENCE REALTY TRUS Q1 INVESTMENTS USD -0.02 -- -- 8.0 8.1 0.1 INDUSTRIAL ALLIANCE INSU Q1 FINANCIAL SERVICES CAD 0.85 0.83 -0.02 2446.0 2674.0 228.0 INLAND REAL ESTATE CORP Q1 INVESTMENTS USD -- -- -- 50.6 57.1 6.5 INSMED INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.41 -0.36 0.05 0.0 0.0 0.0 INTERCONTINENTALEXCHANGE Q1 FINANCIAL SERVICES USD 2.58 2.60 0.02 922.9 932.0 9.1 INTREXON CORP Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.09 0.04 0.13 11.3 7.9 -3.4 J2 GLOBAL INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.72 0.76 0.04 132.1 134.7 2.6 JA SOLAR HOLDINGS CO LTD Q1 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.06 0.06 0.00 330.5 366.0 35.5 JAMBA INC Q1 BEVERAGES USD -0.01 -0.01 0.00 53.1 51.6 -1.5 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC Q1 DRUGS USD 1.79 -- -- 254.9 246.9 -7.9 KALOBIOS PHARMACEUTICALS Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.38 -0.32 0.06 0.0 0.0 0.0 KAMADA LTD Q1 DRUGS USD -0.03 -0.09 -0.06 16.0 13.2 -2.8 KEMET CORP Q4 ELECTRICAL USD 0.00 -- -- 207.1 215.8 8.7 KEMPER CORP Q1 INSURANCE USD 0.65 0.56 -0.09 567.2 548.8 -18.4 KERYX BIOPHARMACEUTICALS Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.08 -- -- 9.9 10.0 0.1 KNIGHTSBRIDGE TANKERS LTD Q1 MARITIME USD 0.03 0.03 0.00 8.3 10.4 2.1 KYTHERA BIOPHARMACEUTICA Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.67 -- -- 0.0 0.0 0.0 LAREDO PETROLEUM INC Q1 OIL USD 0.14 -- -- 172.6 173.3 0.7 LEXICON PHARMACEUTICALS Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.05 -0.06 -0.01 0.1 0.3 0.2 LEXINGTON REALTY TRUST Q1 INVESTMENTS USD 0.08 -- -- 112.5 112.2 -0.3 LIBERTY INTERACTIVE CORP Q1 COMMUNICATIONS USD 0.24 0.22 -0.02 2515.1 2447.0 -68.1 LIBERTY MEDIA CORP Q1 COMMUNICATIONS USD 0.82 -- -- 1052.5 1011.0 -41.5 LIGHTPATH TECHNOLOGIES Q3 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD -0.02 -0.01 0.01 2.9 3.0 0.2 LIGHTSTREAM RESOURCES LTD Q1 OIL CAD 0.12 -- -- 312.3 270.4 -41.9 LIONBRIDGE TECHNOLOGIES, Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.00 0.03 0.03 121.7 120.2 -1.5 LIQUIDITY SERVICES INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.35 0.26 -0.09 120.2 128.3 8.1 LOCAL CORPORATION Q1 COMMUNICATIONS USD -0.08 -0.12 -0.04 24.9 26.2 1.3 LOUISIANA PACIFIC CORP Q1 FOREST PRODUCTS USD -0.07 -- -- 464.8 444.7 -20.1 MAGNA INTERNATIONAL 'A' Q1 AUTOMOTIVE MFG USD 1.98 1.99 0.01 8889.3 8961.0 71.7 MAIN STREET CAPITAL CORP Q1 INVESTMENTS USD 0.54 0.52 -0.02 33.1 30.8 -2.3 MALLINCKRODT PLC Q2 DRUGS USD 0.77 0.95 0.18 566.1 557.8 -8.3 MANITEX INTERNATIONAL INC Q1 MACHINERY USD 0.19 0.17 -0.02 66.3 62.6 -3.8 MARCUS & MILLICHAP INC Q1 INVESTMENTS USD 0.07 0.17 0.10 93.1 114.6 21.4 MAXIMUS INC Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.56 0.59 0.03 432.4 439.0 6.7 MEDIVATION INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.09 -0.18 -0.09 94.6 87.2 -7.4 MEETME INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.03 -0.08 -0.05 9.4 9.5 0.1 MEI PHARMA INC Q3 DRUGS USD -0.30 -- -- 0.0 0.0 0.0 MELCO CROWN ENTERTAINMEN Q1 LEISURE USD 0.41 -- -- 1362.1 1357.3 -4.8 METTLER-TOLEDO INTL Q1 MACHINERY USD 1.98 2.00 0.03 538.1 550.6 12.5 MISONIX INC Q3 MACHINERY USD 0.02 0.05 0.03 -- -- -- MONSTER BEVERAGE CORP Q1 BEVERAGES USD 0.49 -- -- 542.3 536.1 -6.2 MOOD MEDIA CORP Q1 RETAILING - GOODS USD -0.04 -- -- 132.8 123.0 -9.8 MORGANS HOTEL GROUP CO Q1 LEISURE USD -0.50 -0.85 -0.35 54.4 55.6 1.2 MV OIL TRUST Q1 OIL USD -- -- -- 19.1 9.8 -9.3 NATIONAL RESEARCH CORP Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.20 -- -- 26.5 26.0 -0.4 NATIONSTAR MORTGAGE HOLD Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.74 -- -- 536.4 469.6 -66.8 NELNET INC. Q1 FINANCIAL SERVICES USD 1.48 1.56 0.08 226.9 224.8 -2.2 NEOSTEM INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.40 -- -- 3.8 4.1 0.3 NET 1 UEPS TECHNOLOGIES Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.34 0.47 0.14 129.5 138.1 8.6 NEULION INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.00 -- -- 13.6 13.5 -0.2 NEWFOUNDLAND CAPITAL COR Q1 COMMUNICATIONS CAD 0.07 -- -- 30.0 28.5 -1.5 NEWS CORP Q3 COMMUNICATIONS USD 0.03 0.11 0.08 2068.6 2148.0 79.4 NEXSTAR BROADCASTING GRO Q1 COMMUNICATIONS USD 0.29 -- -- 134.5 133.8 -0.6 NICE SYSTEMS LTD. Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.61 0.57 -0.04 235.9 229.0 -6.9 NISKA GAS STORAGE PARTNE Q4 GAS USD 0.87 0.79 -0.08 77.4 87.5 10.1 NL INDS INC Q1 CHEMICALS USD -0.02 0.08 0.10 23.0 25.8 2.8 NORTHERN OIL AND GAS INC Q1 OIL USD 0.24 0.19 -0.05 93.8 82.1 -11.6 NPS PHARMACEUTICALS INCO Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.02 -0.06 -0.04 48.3 44.0 -4.2 NUANCE COMMUNICATIONS INC Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.23 0.28 0.05 484.2 475.7 -8.5 NXSTAGE MEDICAL INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.11 -0.09 0.02 69.4 -- -- OCERA THERAPEUTICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.43 -0.27 0.16 0.3 0.0 -0.2 ONCOLYTICS BIOTECH INC Q1 BIOTECHNOLOGY CAD -0.07 -0.06 0.01 0.0 0.0 0.0 ONCOMED PHARMACEUTICALS Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.13 -0.47 -0.34 16.6 6.0 -10.6 ONE LIBERTY PROPERTIES I Q1 INVESTMENTS USD 0.23 0.20 -0.03 14.2 14.4 0.2 ORBCOMM INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.01 -0.01 -0.02 19.8 19.4 -0.4 OREXIGEN THERAPEUTICS INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.20 -0.23 -0.03 0.9 0.9 -0.1 ORMAT TECHNOLOGIES INC Q1 UNDESIGNATED ENERGY USD 0.23 0.47 0.24 133.7 142.4 8.8 OVASCIENCE INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.46 -0.41 0.05 0.0 0.0 0.0 PACIFIC RUBIALES ENERGY Q1 OIL USD 0.44 0.38 -0.06 1277.2 1283.5 6.3 PARKER DRILLING CO Q1 OIL USD 0.03 -- -- 226.7 229.2 2.5 PEMBINA PIPELINE CORP Q1 MULTI-IND CAP GOOD CAD 0.35 -- -- 1306.8 1759.0 452.2 PENNANTPARK FLOATING RAT Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.29 0.25 -0.04 7.6 7.6 0.1 PERFICIENT INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.25 -- -- 100.6 97.2 -3.4 PERFORMANT FINANCIAL CORP Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.14 0.15 0.01 56.7 58.6 1.9 PHARMATHENE INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.06 -- -- 4.3 3.7 -0.5 PIXELWORKS INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.07 -0.04 0.03 13.1 13.5 0.4 PLURISTEM THERAPEUTICS I Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.14 -- -- 0.1 0.1 0.0 POLYPORE INTERNATIONAL I Q1 CHEMICALS USD 0.32 -- -- 161.7 161.0 -0.7 POST HOLDINGS INC Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.23 -0.21 -0.44 448.5 438.0 -10.5 POZEN INC Q1 DRUGS USD -0.04 0.09 0.13 5.5 7.5 2.0 PRECISION CASTPARTS CORP Q4 METAL FABRICATORS & DIST USD 3.20 3.27 0.07 2523.1 2530.0 6.9 PRICELINE GROUP INC Q1 LEISURE USD 6.92 7.81 0.89 1631.2 1641.8 10.7 PRIMERO MINING CORP Q1 PRECIOUS METALS USD 0.01 -- -- 58.2 48.3 -10.0 PROS HOLDINGS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.01 0.01 0.02 42.1 42.9 0.8 QUEBECOR INC Q1 COMMUNICATIONS CAD 0.30 0.34 0.04 1053.8 1038.1 -15.7 RANDGOLD RESOURCES LTD. Q1 PRECIOUS METALS USD 0.77 0.79 0.02 -- -- -- RAPTOR PHARMACEUTICAL CO Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.18 -0.24 -0.06 11.8 12.1 0.3 REGENERON PHARMACEUTICALS Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.94 -- -- 609.5 625.7 16.3 REPLIGEN CORPORATION Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.09 0.13 0.05 15.3 16.3 1.0 RESPONSE GENETICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.05 -- -- 5.5 3.9 -1.6 RING ENERGY INC Q1 NONFERROUS BASE METALS USD 0.06 0.05 -0.01 6.5 6.0 -0.5 RMG NETWORKS HOLDING CORP Q1 FINANCIAL SERVICES USD -0.24 -- -- 12.1 11.8 -0.3 ROCKET FUEL INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.30 -0.18 0.12 76.2 74.4 -1.8 ROFIN-SINAR TECHNOLOGY I Q2 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.12 0.16 0.05 126.7 125.6 -1.1 ROSE ROCK MIDSTREAM LP Q1 OIL USD 0.47 0.45 -0.02 252.3 290.9 38.7 ROYAL NICKEL CORP Q1 NONFERROUS BASE METALS CAD -0.03 -0.02 0.01 -- -- -- SALIX PHARMACEUTICALS LTD Q1 DRUGS USD 0.91 1.05 0.14 372.9 384.4 11.4 SAREPTA THERAPEUTICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.80 -0.75 0.05 3.5 6.1 2.6 SCIENTIFIC GAMES CORP Q1 OTHER COMPUTERS USD -0.07 -0.71 -0.64 421.0 388.1 -32.9 SCRIPPS NETWORKS INTERAC Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.82 0.87 0.06 645.0 643.7 -1.3 SECURE ENERGY SERVICES I Q1 OIL CAD 0.19 0.19 0.00 449.6 526.2 76.6 SILVER WHEATON CORP Q1 PRECIOUS METALS USD 0.22 0.23 0.01 186.1 165.4 -20.7 SKYWEST INC Q1 AIRLINES USD -0.44 -0.44 0.00 752.9 772.4 19.5 SMITH MICRO SOFTWARE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.05 -0.07 -0.02 9.8 8.4 -1.3 SNC-LAVALIN GROUP INC Q1 BUILDING MATERIALS CAD 0.46 0.62 0.16 1814.8 1720.1 -94.6 SNYDERS-LANCE INC Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.23 0.26 0.03 436.0 436.8 0.8 SPECTRUM PHARMACEUTICALS Q1 DRUGS USD -0.22 -0.26 -0.04 39.5 40.1 0.6 STARTEK INC Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD -0.05 -0.03 0.02 64.5 63.2 -1.3 STERIS CORP Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.86 0.91 0.05 456.2 465.3 9.1 STIFEL FINL CORPORATION Q1 INVESTMENTS USD 0.68 0.69 0.01 552.8 548.4 -4.3 STONEMOR PARTNERS LP Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD -0.07 0.02 0.09 62.8 64.4 1.6 STONERIDGE INC. Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.11 0.05 -0.06 245.9 236.4 -9.5 SUBURBAN PROPANE PARTNER Q2 GAS UTILITIES USD 2.24 -- -- 798.9 873.8 74.9 SUNEDISON INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.17 -0.25 -0.08 593.9 577.6 -16.3 SUPERCONDUCTOR TECHNOLOG Q1 ELECTRICAL USD -0.22 -- -- 0.4 0.4 0.0 SYMANTEC CORPORATION Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.42 0.47 0.05 1645.1 1625.0 -20.1 TAHOE RESOURCES INC Q1 PRECIOUS METALS USD 0.18 0.17 -0.01 94.7 89.9 -4.8 TAMINCO CORP Q1 CHEMICALS USD 0.19 0.15 -0.04 338.2 319.0 -19.2 TANGOE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.17 -- -- 51.0 50.4 -0.6 TCP CAPITAL CORP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.37 -- -- 22.2 22.7 0.5 TEARLAB CORP Q1 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.14 -- -- 4.5 4.2 -0.3 TELEFONICA BRASIL SA Q1 TELEPHONE UTILITIES USD 0.32 0.25 -0.07 3814.5 3644.9 -169.6 TELUS CORPORATION Q1 TELEPHONE UTILITIES CAD 0.61 0.60 -0.01 2868.1 2895.0 26.9 TERADATA CORP Q1 COMPUTER MFRS USD 0.47 0.54 0.07 614.6 628.0 13.4 THIRD POINT REINSURANCE Q1 INSURANCE USD 0.42 0.37 -0.05 112.0 87.6 -24.4 TRANSACT TECHNOLOGY INC. Q1 OFFICE PRODUCTS USD 0.10 0.05 -0.05 13.7 13.6 -0.1 TREEHOUSE FOODS INC Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.79 0.80 0.01 617.0 618.9 1.9 TUESDAY MORNING CORP Q3 RETAILING - GOODS USD -0.15 -0.13 0.02 184.9 182.8 -2.1 TUMI HOLDINGS INC Q1 CLOTHING USD 0.17 0.12 -0.05 115.8 108.6 -7.2 UBIQUITI NETWORKS INC Q3 TELEPHONE UTILITIES USD 0.49 -- -- 141.9 148.3 6.4 UMH PROPERTIES INC Q1 INVESTMENTS USD -0.03 -- -- 15.9 15.8 -0.1 UNI-PIXEL INC Q1 OTHER COMPUTERS USD -0.50 -- -- 0.0 0.0 0.0 UNIT CORPORATION Q1 OIL USD 1.14 1.29 0.15 393.0 388.0 -5.0 UNIVERSAL DISPLAY CORP Q1 MACHINERY USD 0.02 0.09 0.07 31.0 37.8 6.8 US PHYSICAL THERAPY INC Q1 HOSPITALS USD 0.30 -- -- 67.7 69.8 2.1 VANDA PHARMACEUTICALS INC Q1 DRUGS USD -0.30 -- -- 8.8 9.1 0.4 VERASTEM INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.43 -0.51 -0.08 0.0 0.0 0.0 VISTEON CORP Q1 AUTOMOTIVE MFG USD 0.67 0.63 -0.04 1991.0 1982.0 -9.0 VITACOST.COM INC Q1 RETAILING - GOODS USD -0.06 -0.11 -0.05 107.7 104.8 -2.9 WAGEWORKS INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.22 -- -- 61.9 62.6 0.7 WALTER INVESTMENT MANAGE Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.96 1.53 0.57 375.9 369.9 -5.9 WENDYS CO Q1 RETAILING - FOODS USD 0.05 -- -- 498.2 523.2 25.0 WESTERN ASSET MORTGAGE C Q1 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.63 0.46 -0.17 24.6 20.0 -4.5 WHITECAP RESOURCES INC Q1 OIL CAD 0.16 0.02 -0.14 183.0 181.0 -2.0 WHITEWAVE FOODS CO Q1 RETAILING - FOODS USD 0.20 0.22 0.02 789.3 830.2 40.9 WILLDAN GROUP INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.05 -- -- 21.4 22.7 1.3 WINDSTREAM HOLDINGS INC Q1 TELEPHONE UTILITIES USD 0.09 0.04 -0.05 1472.6 1464.9 -7.7 WORLD ENERGY SOLUTIONS I Q1 UNDESIGNATED ENERGY USD -0.04 -- -- 8.7 9.5 0.8 WP CAREY INC Q1 INVESTMENTS USD 0.35 -- -- 123.3 150.7 27.4 XENOPORT INC Q1 DRUGS USD -0.32 -0.36 -0.04 3.9 3.4 -0.5 XO GROUP INC Q1 COMMUNICATIONS USD -0.01 0.01 0.02 31.4 -- -- YELLOW MEDIA LTD Q1 COMMUNICATIONS CAD 1.16 1.43 0.27 222.6 223.2 0.6 ZIOPHARM ONCOLOGY INC Q1 OTHER COMPUTERS USD -0.10 -- -- 0.2 0.2 0.0 ZOGENIX INC Q1 DRUGS USD -0.17 -0.15 0.02 8.7 7.7 -1.0