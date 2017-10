U.S./Canada daily earnings hits & misses July 23 - 1800 ET

July 23 (Reuters) - The following U.S.-listed companies reported earnings on Monday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. ***** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 1ST UNITED BANCORP INC Q2 BANKING USD 0.01 0.02 0.01 16.4 17.7 1.3 ACCESS NATIONAL CORP Q2 BANKING USD 0.33 0.38 0.06 7.8 7.7 -0.1 BAIDU INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.12 1.24 0.12 849.3 858.8 9.5 BANCO BRADESCO Q2 BANKING USD 0.41 0.38 -0.03 9251.7 -- -- BANCORP INC Q2 BANKING USD 0.11 0.12 0.02 -- -- -- BANCORPSOUTH INC Q2 BANKING USD 0.20 0.22 0.02 178.1 171.2 -6.9 BANK OF HAWAII CORP Q2 BANKING USD 0.87 0.90 0.03 143.5 142.2 -1.3 BANK OF MARIN BANCORP/CA Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.80 0.91 0.11 15.9 16.3 0.4 BRIDGE BANCORP INC. Q2 BANKING USD 0.35 0.36 0.01 -- -- -- CAI INTERNATIONAL INC Q2 CONTAINERS USD 0.71 0.77 0.06 40.9 39.7 -1.2 CHEMICAL FINL CORP Q2 BANKING USD 0.43 0.50 0.07 59.0 59.7 0.8 CITIZENS SOUTH BANKING C Q2 SAVINGS AND LOANS USD 0.01 -0.05 -0.06 8.3 8.2 -0.2 COCA-COLA ENTERPRISES INC Q2 BEVERAGES USD 0.73 0.73 0.00 2271.6 2208.0 -63.6 COMMERCIAL VEHICLE GROUP Q2 AUTO PART MFG USD 0.40 0.47 0.07 239.6 242.7 3.1 COMPUTER TASK GROUP INC Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.21 0.22 0.02 105.2 106.7 1.5 CORELOGIC INC Q2 INSURANCE USD 0.37 0.43 0.06 372.2 389.4 17.2 CTS CORPORATION Q2 ELECTRICAL USD 0.16 0.18 0.03 156.0 154.3 -1.7 EAGLE BANCORP INC Q2 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.35 0.37 0.02 33.6 35.5 1.9 EATON CORP Q2 AUTO PART MFG USD 1.09 1.15 0.06 4237.5 4068.0 -169.5 FIDELITY NATIONAL FINANC Q2 INSURANCE USD 0.48 -- -- 1515.0 1736.9 221.9 FIRST DEFIANCE FINANCIAL Q2 SAVINGS AND LOANS USD 0.36 0.32 -0.04 18.0 17.2 -0.7 FIRST INTERSTATE BANCSYS Q2 BANKING USD 0.28 0.28 0.00 87.4 88.8 1.4 FNB CORPORATION Q2 BANKING USD 0.20 0.21 0.01 124.9 127.3 2.4 HALLIBURTON CO Q2 OIL USD 0.75 0.80 0.05 6960.0 7234.0 274.0 HASBRO INC. Q2 LEISURE TIME USD 0.23 0.33 0.10 828.6 811.5 -17.1 HEALTH MANAGEMENT ASSOCI Q2 HOSPITALS USD 0.21 0.21 0.00 1612.6 1686.5 74.0 HEALTHSTREAM INC Q2 UNDESIGNATED HEALTH USD 0.09 0.09 0.00 25.5 25.8 0.3 HEXCEL CORPORATION Q2 DEFENSE USD 0.39 -- -- 403.5 399.2 -4.3 INTERMUNE INC. Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.23 0.01 0.24 40.0 5.5 -34.5 INTERMUNE INC. Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.23 -0.78 -0.55 40.0 5.5 -34.5 J & J SNACK FOODS CORP Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.98 0.99 0.01 223.3 226.3 3.0 MCDONALDS CORP Q2 RETAILING - FOODS USD 1.38 1.32 -0.06 6944.6 6915.9 -28.7 METALS USA HOLDINGS CORP Q2 STEEL USD 0.50 0.51 0.01 548.3 537.1 -11.2 METRO BANCORP INC Q2 BANKING USD 0.15 0.19 0.04 28.4 29.4 1.0 MINDSPEED TECHNOLOGIES I Q3 COMPUTER MFRS USD -0.15 -0.12 0.03 35.6 35.5 -0.2 MUTUALFIRST FINANCIAL INC Q2 SAVINGS AND LOANS USD 0.16 0.18 0.02 10.1 10.4 0.3 NORTHWEST BANCSHARES INC Q2 SAVINGS AND LOANS USD 0.17 0.17 0.00 66.5 66.0 -0.6 PARK NATIONAL CORPORATION Q2 BANKING USD 1.13 1.10 -0.03 75.9 76.2 0.3 PETMED EXPRESS INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.23 0.20 -0.03 77.3 69.0 -8.3 PROVIDENT NEW YORK BANCO Q3 SAVINGS AND LOANS USD 0.14 0.17 0.03 25.1 24.1 -1.0 QCR HOLDINGS INC Q2 FINANCE & LOAN USD 0.35 0.44 0.09 14.5 14.5 0.0 RENT-A-CENTER INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.71 0.74 0.03 753.9 749.7 -4.2 RPM INTERNATIONAL INC Q4 CHEMICALS USD 0.61 0.63 0.02 1079.5 1101.8 22.3 S & T BANCORP INC Q2 BANKING USD 0.37 0.30 -0.07 47.9 47.5 -0.5 SIERRA BANKCORP Q2 BANKING USD 0.13 0.18 0.06 16.7 16.8 0.1 SONIC AUTOMOTIVE INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.41 0.43 0.02 2180.9 2185.2 4.3 STANCORP FINANCIAL GROUP Q2 INSURANCE USD 0.51 0.51 0.00 735.8 725.3 -10.5 TEXAS INSTRUMENTS INCORP Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.41 0.44 0.03 3346.5 3335.0 -11.5 TRUSTCO BK CORP N Y Q2 BANKING USD 0.10 0.10 0.01 37.5 37.9 0.4 ULTRA CLEAN HOLDINGS INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.17 0.17 0.00 102.8 101.9 -0.9 UNITED STATIONERS INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.63 0.66 0.03 1284.1 1275.7 -8.4 VANTIV INC Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.28 0.32 0.04 247.1 260.4 13.3 VMWARE INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.66 0.68 0.02 1115.5 1123.0 7.5 VOLTERRA SEMICONDUCTOR C Q2 ELECTRONICS USD 0.35 0.32 -0.03 44.3 43.6 -0.7 WASHINGTON TR BANCORP Q2 BANKING USD 0.51 0.53 0.02 37.6 38.6 1.0 WEST COAST BANCORP / ORE Q2 BANKING USD 0.26 0.28 0.03 30.1 30.3 0.1 WILLIAMS COS INC Q2 GAS UTILITIES USD 0.33 0.21 -0.12 2069.5 -- -- WILSHIRE BANCORP INC Q2 BANKING USD 0.18 0.34 0.16 30.3 32.8 2.5 WOODWARD INC Q3 MACHINERY USD 0.45 0.40 -0.05 464.6 460.2 -4.3 ZIONS BANCORPORATION Q2 BANKING USD 0.33 0.30 -0.03 553.5 555.0 1.5