U.S./Canada daily earnings hits & misses July 25 - 0700 ET

July 25(Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ALEXION PHARMACEUTICALS Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.37 0.47 0.10 263.0 274.7 11.7 CARTERS INC Q2 CLOTHING USD 0.30 0.37 0.08 474.1 472.2 -1.9 CENOVUS ENERGY INC Q2 OIL CAD 0.53 0.37 -0.16 4019.4 -- -- CENOVUS ENERGY INC Q2 OIL CAD 0.52 0.37 -0.15 4023.7 -- -- ELAN CORP PLC Q2 DRUGS USD -0.01 -0.05 -0.04 298.1 288.0 -10.1 ELI LILLY & CO Q2 DRUGS USD 0.77 0.83 0.06 5592.3 5600.7 8.4 MARKETAXESS HOLDINGS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.32 0.34 0.02 47.5 48.8 1.3 NORANDA ALUMINUM HOLDING Q2 NONFERROUS BASE METALS USD 0.09 0.11 0.02 355.2 371.7 16.5 PRAXAIR Q2 CHEMICALS USD 1.42 1.42 0.00 2926.4 2811.0 -115.4 PRECISION DRILLING CORP Q2 OIL CAD 0.03 0.06 0.03 377.0 382.0 4.9 PRECISION DRILLING CORP Q2 OIL CAD 0.04 0.06 0.02 368.7 382.0 13.3 PROGRESSIVE WASTE SOLUTI Q2 UNDESIGNATED CONR DUR USD 0.28 0.25 -0.03 476.5 475.4 -1.1 RADIOSHACK CORPORATION Q2 RETAILING - GOODS USD 0.03 -0.21 -0.24 970.4 953.2 -17.2 TE CONNECTIVITY SA Q3 ELECTRONICS USD 0.78 0.79 0.01 3549.2 3499.0 -50.2 TECK RESOURCES LTD Q2 NONFERROUS BASE METALS CAD 0.64 0.53 -0.11 2469.5 2561.0 91.5 TECK RESOURCES LTD Q2 NONFERROUS BASE METALS CAD 0.63 0.53 -0.10 2518.4 2561.0 42.6 THERMO FISHER SCIENTIFIC Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 1.16 1.22 0.06 3054.8 3108.1 53.3 WELLPOINT INC Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 2.08 2.04 -0.04 15273.5 15173.3 -100.2 WR GRACE & CO Q2 CHEMICALS USD 1.10 1.14 0.05 816.2 826.7 10.5 WYNDHAM WORLDWIDE CORP Q2 LEISURE USD 0.84 0.87 0.03 1160.2 1139.0 -21.2