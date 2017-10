U.S./Canada daily earnings hits & misses July 25 - 1800 ET

July 25(Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AGNICO EAGLE MINES LTD Q2 PRECIOUS METALS USD 0.37 0.40 0.03 407.1 459.6 52.5 AGNICO EAGLE MINES LTD Q2 PRECIOUS METALS USD 0.31 0.40 0.09 409.1 459.6 50.4 AIRGAS INCORPORATED Q1 CHEMICALS USD 1.15 1.13 -0.02 1267.4 1257.3 -10.2 AKAMAI TECHNOLOGIES Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.37 0.43 0.06 325.7 331.3 5.6 ALEXION PHARMACEUTICALS Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.37 0.47 0.10 263.0 274.7 11.7 ALLEGHENY TECHNOLOGIES Q2 STEEL USD 0.54 0.50 -0.04 1383.1 1357.4 -25.7 AMBASSADOR GROUP INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.36 0.81 0.45 24.2 31.8 7.7 AMERIPRISE FINANCIAL INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 1.32 1.13 -0.19 2633.5 2514.0 -119.5 ANCESTRY.COM INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.41 0.44 0.03 117.3 119.1 1.8 ANGIES LIST INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.39 -0.41 -0.02 35.4 36.5 1.2 AOL INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.10 -- -- 519.4 531.1 11.7 APPLIED MICRO CIRCUITS C Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.20 -0.18 0.02 40.1 41.3 1.2 ARCH CAPITAL GROUP Q2 INSURANCE USD 0.81 1.02 0.21 757.7 820.2 62.6 ARCH CAPITAL GROUP Q3 INSURANCE USD 0.56 0.20 -0.36 735.8 1065.0 329.2 ARRIS GROUP INC Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.22 0.25 0.03 340.4 -- -- ASPEN INSURANCE HOLDINGS Q2 INSURANCE USD 0.87 1.32 0.46 520.8 513.4 -7.4 ASSURANT INC Q2 INSURANCE USD 1.40 1.58 0.19 2081.5 2129.3 47.8 AT CROSS CO Q2 OFFICE PRODUCTS USD 0.30 0.28 -0.02 51.7 48.8 -2.9 ATMI INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.35 0.43 0.08 107.2 105.9 -1.3 AU OPTRONICS CORPORATION Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.59 -0.47 0.12 3191.2 3194.0 2.8 AVALONBAY COMMUNITIES INC Q2 INVESTMENTS USD 0.94 1.63 0.69 257.3 -- -- BANKUNITED INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.44 0.48 0.04 168.6 167.5 -1.1 BANNER CORPORATION Q2 SAVINGS AND LOANS USD 0.28 0.58 0.31 42.7 38.3 -4.4 BOEING COMPANY Q2 DEFENSE USD 1.12 1.27 0.15 19373.6 20005.0 631.4 BRANDYWINE REALTY TRUST Q2 INVESTMENTS USD -0.05 -- -- 139.0 137.6 -1.4 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Q2 DRUGS USD 0.48 0.48 0.00 4450.1 4443.0 -7.1 BROOKLINE BANCORP INC Q2 SAVINGS AND LOANS USD 0.15 0.12 -0.03 43.8 36.1 -7.8 CADENCE DESIGN SYSTEMS I Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.18 0.19 0.02 321.1 326.5 5.4 CALIFORNIA WATER SERVICE Q2 WATER UTILITIES USD 0.33 0.31 -0.02 137.7 143.6 5.9 CANADIAN NATIONAL RAILWAY Q2 RAILROADS CAD 1.48 1.50 0.02 2510.0 2543.0 33.0 CANADIAN NATIONAL RAILWAY Q2 RAILROADS CAD 1.46 1.50 0.04 2484.3 2543.0 58.7 CANADIAN PACIFIC RAILWAYS Q2 RAILROADS CAD 0.83 0.90 0.07 1363.4 1366.0 2.6 CANADIAN PACIFIC RAILWAYS Q2 RAILROADS CAD 0.85 0.90 0.05 1366.3 1366.0 -0.3 CAPE BANCORP INC Q2 BANKING USD 0.08 0.08 0.01 7.8 8.7 0.9 CAPSTEAD MORTGAGE CORPOR Q2 INSURANCE USD 0.42 0.40 -0.02 67.2 66.0 -1.2 CARTERS INC Q2 CLOTHING USD 0.30 0.37 0.08 474.1 472.2 -1.9 CATERPILLAR INCORPORATED Q2 MACHINERY USD 2.28 2.54 0.26 17110.0 17374.0 264.0 CBIZ INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.15 0.12 -0.03 188.8 188.6 -0.2 CENOVUS ENERGY INC Q2 OIL CAD 0.53 0.37 -0.16 4019.4 -- -- CENOVUS ENERGY INC Q2 OIL CAD 0.52 0.37 -0.15 4023.7 -- -- CENTERSTATE BANKS INC Q2 BANKING USD 0.05 0.05 0.00 33.3 -- -- CGI GROUP INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.42 -- -- 1087.8 1064.9 -22.9 CGI GROUP INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.42 -- -- 1092.6 1064.9 -27.7 CHEESECAKE FACTORY INC Q2 RETAILING - FOODS USD 0.49 0.51 0.02 457.1 454.7 -2.4 CHEMED CORPORATION Q2 UNDESIGNATED HEALTH USD 1.26 1.26 0.00 353.6 354.2 0.5 CITRIX SYSTEMS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.59 0.71 0.12 613.2 615.2 2.0 CLEARWATER PAPER CORP Q2 FOREST PRODUCTS USD 0.85 0.93 0.08 467.6 473.6 6.0 CLICKSOFTWARE TECHNOLOGI Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.03 0.03 0.00 22.5 22.5 0.0 CLIFFS NATURAL RESOURCES Q2 STEEL USD 1.77 1.63 -0.14 1754.5 1626.0 -128.5 CNO FINANCIAL GROUP INC Q2 INSURANCE USD 0.17 0.20 0.03 1037.6 1065.0 27.4 COHU INC Q2 ELECTRICAL USD -0.07 -0.09 -0.02 57.5 59.4 1.9 COMMUNITY HEALTH SYSTEMS Q2 HOSPITALS USD 0.89 0.93 0.04 3230.1 3243.0 12.9 CONOCOPHILLIPS Q2 OIL USD 1.17 1.22 0.05 9068.9 -- -- COOPER INDUSTRIES PLC Q2 MACHINERY USD 1.11 1.17 0.06 1468.8 1469.7 0.9 CORNING INCORPORATED Q2 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.31 0.31 0.00 2017.2 1908.0 -109.2 COVANCE INC Q2 HOME HEALTH CARE USD 0.64 0.65 0.01 542.7 542.8 0.1 COVENANT TRANSPORTATION Q2 TRUCKING USD 0.05 0.29 0.25 170.7 171.3 0.6 CR BARD INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 1.64 1.62 -0.02 753.7 742.6 -11.1 CROCS INC Q2 CLOTHING USD 0.63 0.68 0.05 339.9 330.9 -8.9 CROWN CASTLE INTERNATION Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.38 0.43 0.05 560.9 585.5 24.7 CULLEN FROST BANKERS INC Q2 BANKING USD 0.94 0.94 0.00 234.3 233.7 -0.6 DELTA AIR LINES INC Q2 AIRLINES USD 0.68 0.69 0.01 9677.2 9732.0 54.8 DIAMONDROCK HOSPITALITY Q2 INVESTMENTS USD 0.07 0.07 0.00 186.9 185.5 -1.3 DICE HOLDINGS INC Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.13 0.14 0.01 48.9 48.5 -0.4 DIGITAL REALTY TRUST INC Q2 INVESTMENTS USD 0.37 0.38 0.01 292.9 303.7 10.8 DUKE REALTY CORP Q2 INVESTMENTS USD -0.10 -0.11 -0.01 204.7 205.0 0.4 DUPONT FABROS TECHNOLOGY Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.13 0.11 -0.02 80.8 82.7 1.9 EAGLE BANCORP MONTANA INC Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.15 0.15 0.00 4.1 3.8 -0.3 ELAN CORP PLC Q2 DRUGS USD -0.01 -0.05 -0.04 298.1 288.0 -10.1 ELECTRO SCIENTIFIC INDS Q1 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.03 0.06 0.03 56.5 59.0 2.5 ELI LILLY & CO Q2 DRUGS USD 0.77 0.83 0.06 5592.3 5600.7 8.4 ENCANA CORP Q2 OIL USD 0.20 0.27 0.07 1622.7 731.0 -891.7 ENCANA CORP Q2 OIL USD 0.19 0.27 0.08 1476.1 731.0 -745.1 ENCORE WIRE CORP Q2 ELECTRICAL USD 0.45 0.11 -0.34 292.1 264.7 -27.4 ENERGEN CORPORATION Q2 OIL USD 0.64 0.73 0.09 368.8 470.4 101.6 EQUIFAX INC Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.72 0.74 0.02 530.8 535.8 5.0 EQUINIX INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.60 0.73 0.13 467.1 466.3 -0.8 EQUITY RESIDENTIAL Q2 INVESTMENTS USD 0.26 0.33 0.07 537.9 543.8 5.9 EQUITY RESIDENTIAL Q3 INVESTMENTS USD 0.29 0.33 0.04 549.2 543.8 -5.4 ESSA BANCORP INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD -0.20 0.07 0.27 6.9 6.7 -0.1 ETHAN ALLEN INTERIORS INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.29 0.27 -0.02 190.4 185.3 -5.1 EVERBANK FINANCIAL CORP Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.24 0.33 0.09 206.7 -- -- EVEREST RE GROUP LTD Q2 INSURANCE USD 3.80 4.25 0.45 986.1 1037.8 51.7 EXACT SCIENCES CORP Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.19 -0.26 -0.07 1.0 1.0 0.0 EXAR CORPORATION Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.02 0.03 0.01 29.1 29.3 0.2 EXCO TECHNOLOGIES LTD Q3 MACHINERY CAD 0.15 0.14 -0.01 63.5 59.2 -4.3 FAIR ISAAC CORPORATION Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.59 0.59 0.00 158.6 160.5 1.9 FAMOUS DAVE'S OF AMERICA Q2 RETAILING - FOODS USD 0.26 0.27 0.01 43.1 41.3 -1.8 FELCOR LODGING TRUST INC Q2 INVESTMENTS USD -0.12 0.02 0.14 255.1 257.0 1.9 FERRO CORPORATION Q2 BUILDING & RELATED USD 0.08 0.05 -0.03 507.8 481.5 -26.3 FINANCIAL INSTITUTIONS I Q2 BANKING USD 0.43 0.46 0.03 27.9 28.1 0.2 FIRST BANCORP N C Q2 BANKING USD 0.12 0.15 0.03 32.6 33.0 0.3 FIRST COMMONWEALTH FINAN Q2 BANKING USD 0.10 0.12 0.02 63.2 64.1 0.9 FIRST MIDWEST BANCORP Q2 BANKING USD 0.11 0.09 -0.02 94.4 90.7 -3.6 FIRSTBANK CORPORATION / Q2 FINANCE & LOAN USD 0.17 0.25 0.09 16.7 16.9 0.2 FLAMEL TECHNOLOGIES Q2 DRUGS USD -0.08 0.25 0.33 8.0 6.1 -2.0 FLEXTRONICS INTERNATIONA Q1 ELECTRONICS USD 0.22 0.21 -0.01 6068.6 5989.5 -79.1 FLY LEASING LTD Q2 AIRLINES USD 0.36 0.99 0.63 92.0 110.9 18.9 FORD MOTOR CO Q2 AUTOMOTIVE MFG USD 0.28 0.30 0.02 32172.1 -- -- FORRESTER RESEARCH Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.33 0.36 0.03 80.6 79.1 -1.5 FORTINET INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.12 0.12 0.00 126.2 129.0 2.8 FOX CHASE BANCORP INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.09 0.04 -0.05 8.1 7.7 -0.4 FRISCH'S RESTAURANT INCO Q4 RETAILING - GOODS USD 0.43 0.49 0.06 -- -- -- GENERAL DYNAMICS CORP Q2 DEFENSE USD 1.74 1.77 0.03 7932.4 7922.0 -10.4 GLAXOSMITHKLINE PLC Q2 DRUGS USD 0.86 -- -- 10516.3 10210.0 -306.4 GRACO INC Q2 MACHINERY USD 0.68 0.56 -0.12 283.3 268.2 -15.1 GREATBATCH INC Q2 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.43 0.43 0.00 162.4 166.5 4.2 GREEN PLAINS RENEWABLE E Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.14 -0.25 -0.11 761.7 870.4 108.7 HERITAGE FINANCIAL CORPO Q2 BANKING USD 0.20 0.21 0.01 18.3 18.3 0.0 HERITAGE FINANCIAL GROUP Q2 FINANCE & LOAN USD 0.16 0.17 0.01 13.1 13.8 0.7 HESS CORP Q2 OIL USD 1.38 -- -- 8710.7 9309.0 598.3 HILL ROM HOLDINGS INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.57 0.56 -0.01 423.4 406.5 -16.9 HOMEAWAY INC Q2 LEISURE USD 0.12 0.11 -0.01 71.0 71.6 0.6 HORACE MANN EDUCATORS CO Q2 INSURANCE USD 0.13 0.16 0.04 -- -- -- HUDSON CITY BANCORP INC Q2 SAVINGS AND LOANS USD 0.14 0.15 0.01 225.4 224.3 -1.2 HURON CONSULTING GROUP I Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.47 0.37 -0.10 154.1 144.7 -9.4 IAC/INTERACTIVECORP Q2 LEISURE USD 0.72 0.86 0.14 665.7 680.6 14.9 ICONIX BRAND GROUP INC Q2 CLOTHING USD 0.42 0.45 0.03 85.4 93.6 8.2 INPHI CORP Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.03 0.05 0.02 22.6 23.3 0.7 INTEGRATED SILICON SOLUT Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.23 0.22 -0.01 64.2 64.8 0.6 INTERDIGITAL INC Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.29 0.22 -0.07 69.5 71.9 2.4 INTERFACE INC Q2 HOME FURNISHINGS USD 0.17 0.16 -0.01 263.2 254.6 -8.6 INTERSIL CORPORATION Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.02 -0.11 -0.09 165.5 163.0 -2.5 JETBLUE AIRWAY CORP Q2 AIRLINES USD 0.16 0.16 0.00 1287.7 1277.0 -10.7 JMP GROUP INC Q2 INVESTMENTS USD 0.07 0.13 0.07 24.4 26.6 2.3 KAISER ALUMINUM CORP Q2 NONFERROUS BASE METALS USD 0.78 1.06 0.28 339.5 345.2 5.7 KBR INC Q2 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.58 0.70 0.12 2218.0 2062.0 -156.0 KNIGHT TRANSPORTATION, I Q2 TRUCKING USD 0.23 0.24 0.01 246.0 236.3 -9.7 LAKELAND FINANCIAL CORP Q2 FINANCE & LOAN USD 0.52 0.54 0.02 29.3 28.0 -1.3 LAM RESEARCH CORP Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.64 0.60 -0.04 804.7 741.8 -62.9 LAS VEGAS SANDS CORP Q2 LEISURE USD 0.60 0.44 -0.16 2783.0 2581.9 -201.1 LEVEL 3 COMMUNICATIONS I Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.27 -0.29 -0.02 1604.4 1586.0 -18.4 LITHIA MOTORS Q2 RETAILING - GOODS USD 0.63 0.76 0.13 773.3 847.1 73.8 LOBLAW COMPANIES LIMITED Q2 RETAILING - FOODS CAD 0.62 0.56 -0.06 7369.2 7375.0 5.8 LOGMEIN INC Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.16 0.17 0.02 34.1 33.8 -0.3 LORILLARD INC Q2 TOBACCO USD 2.32 2.19 -0.13 1247.4 -- -- LSI CORP Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.17 0.21 0.04 643.8 659.6 15.8 MAINSOURCE FINANCIAL GRP Q2 FINANCE & LOAN USD 0.29 0.32 0.03 34.7 34.5 -0.2 MARINE PRODUCTS CORP Q2 LEISURE PRODUCTS USD 0.04 0.06 0.02 37.0 38.5 1.5 MARKETAXESS HOLDINGS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.32 0.34 0.02 47.5 48.8 1.3 MEADWESTVACO CORP Q2 FOREST PRODUCTS USD 0.39 0.46 0.07 1426.7 1423.0 -3.7 MEDICINES COMPANY Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.17 -- -- 131.8 135.7 3.9 MINE SAFETY APPLIANCES C Q2 CLOTHING USD 0.67 0.73 0.06 299.6 294.7 -4.8 MKS INSTRUMENTS INC. Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.37 0.35 -0.02 187.1 177.4 -9.7 MORNINGSTAR INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.53 0.56 0.03 169.1 166.0 -3.1 MOTOROLA SOLUTIONS INC Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.69 0.70 0.01 2107.7 2148.0 40.3 NASDAQ OMX GROUP INC Q2 INVESTMENTS USD 0.60 0.64 0.04 407.2 424.0 16.8 NEW YORK COMMUNITY BANCO Q2 SAVINGS AND LOANS USD 0.27 0.30 0.03 284.5 296.7 12.2 NIELSEN HOLDINGS NV Q2 COMMUNICATIONS USD 0.41 0.42 0.01 1402.8 1385.0 -17.8 NORANDA ALUMINUM HOLDING Q2 NONFERROUS BASE METALS USD 0.09 0.11 0.02 355.2 371.7 16.5 NORTHROP GRUMMAN CORPORA Q2 DEFENSE USD 1.61 1.88 0.27 6184.9 6274.0 89.1 NUVASIVE INC Q2 HOSPITAL SUPPLIES USD 0.23 0.27 0.04 154.2 154.4 0.2 OCEAN SHORE HOLDING CO Q2 BANKING USD 0.20 0.19 -0.01 6.7 6.8 0.1 OCEANEERING INTL INC Q2 OIL USD 0.67 0.67 0.00 668.7 672.5 3.9 OLD SECOND BANCORP, INC. Q2 FINANCE & LOAN USD -0.13 0.00 0.13 26.0 26.1 0.1 OMNICARE INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.79 0.83 0.04 1561.1 1536.0 -25.1 ORITANI FINANCIAL CORP Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.20 0.19 -0.01 22.6 23.3 0.8 OWENS ILLINOIS INC Q2 CONTAINERS USD 0.76 0.81 0.05 1916.2 -- -- PARAMETRIC TECHNOLOGY CO Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.30 0.37 0.07 307.3 311.2 3.9 PENN VIRGINIA RESOURCE P Q2 COAL USD 0.20 0.11 -0.09 292.8 222.9 -69.9 PEOPLES FINANCIAL CORPOR Q2 BANKING USD 0.10 0.11 0.01 5.9 5.7 -0.2 PEPSICO INC Q2 BEVERAGES USD 1.09 1.12 0.03 16502.1 16458.0 -44.1 PINNACLE ENTERTAINMENT I Q2 LEISURE USD 0.22 0.29 0.07 294.9 298.3 3.4 PIPER JAFFRAY COMPANIES Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.23 0.31 0.08 108.1 106.4 -1.7 PRAXAIR Q2 CHEMICALS USD 1.42 1.42 0.00 2926.4 2811.0 -115.4 PRECISION DRILLING CORP Q2 OIL CAD 0.03 0.06 0.03 377.0 382.0 4.9 PRECISION DRILLING CORP Q2 OIL CAD 0.04 0.06 0.02 368.7 382.0 13.3 PREFERRED BANK LOS ANGEL Q2 BANKING USD -0.43 -0.43 0.00 12.8 13.2 0.4 PROGRESSIVE WASTE SOLUTI Q2 UNDESIGNATED CONR DUR USD 0.28 0.25 -0.03 476.5 475.4 -1.1 QIAGEN NV Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.23 -- -- 303.5 307.2 3.7 QUESTAR CORPORATION Q2 GAS UTILITIES USD 0.23 0.22 -0.01 227.3 188.4 -38.9 QUIDEL CORP Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.09 -0.09 0.00 30.3 30.9 0.5 RADIOSHACK CORPORATION Q2 RETAILING - GOODS USD 0.03 -0.21 -0.24 970.4 953.2 -17.2 REGENERON PHARMACEUTICALS Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.27 0.70 0.43 257.0 304.4 47.4 RIVERVIEW BANCORP INC Q1 SAVINGS AND LOANS USD -0.09 -0.08 0.01 8.1 8.1 0.0 ROCKVILLE FINANCIAL INC Q2 BANKING USD 0.14 0.11 -0.03 18.2 16.9 -1.3 ROCKWELL AUTOMATION INC Q3 MACHINERY USD 1.31 1.33 0.02 1595.4 1560.4 -35.0 ROLLINS INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.23 0.23 0.00 335.6 334.9 -0.7 RPC INCORPORATED Q2 OIL USD 0.30 0.33 0.03 501.0 500.1 -0.9 RUBY TUESDAY INCORPORATED Q4 RETAILING - FOODS USD 0.25 0.26 0.01 358.9 363.2 4.3 RYLAND GROUP INC Q2 HOME BUILDING USD 0.16 0.14 -0.02 297.1 293.8 -3.4 SANGAMO BIOSCIENCES INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.14 -0.11 0.03 3.7 4.6 0.9 SELECTIVE INS. GROUP INC. Q2 INSURANCE USD 0.01 0.01 0.00 426.1 425.6 -0.6 SERVICE CP INTERNATIONAL Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.17 0.18 0.01 603.6 597.4 -6.2 SHERRITT INTERNATIONAL C Q2 MULTI-IND BASIC CAD 0.13 0.14 0.01 491.5 487.9 -3.6 SHUTTERFLY INC Q2 COMMUNICATIONS USD -0.35 -0.27 0.08 91.4 99.0 7.6 SILGAN HOLDINGS INC Q2 CONTAINERS USD 0.58 0.55 -0.03 826.5 821.6 -4.9 SILICON LABORATORIES INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.47 0.51 0.04 132.1 135.7 3.6 SKECHERS USA INCORPORATED Q2 CLOTHING USD -0.12 -0.04 0.08 372.7 384.0 11.3 SOLARWINDS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.27 0.33 0.06 60.0 64.0 4.0 SOUTHERN COMPANY Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.68 0.71 0.03 4755.5 4181.0 -574.5 STAMPS.COM INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.37 0.40 0.03 28.1 28.2 0.2 STEINER LEISURE LTD Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.92 0.92 0.01 197.0 197.5 0.4 STEPAN COMPANY Q2 CHEMICALS USD 2.26 1.99 -0.27 505.6 470.2 -35.4 STERICYCLE INC. Q2 MACHINERY USD 0.80 0.81 0.01 467.9 469.0 1.0 SUSQUEHANNA BANCSHARES I Q2 BANKING USD 0.20 0.21 0.01 190.1 192.5 2.4 SYMANTEC CORPORATION Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.38 0.43 0.06 1647.1 1668.0 20.9 SYMETRA FINANCIAL CORP Q2 INSURANCE USD 0.33 0.34 0.01 508.8 508.4 -0.4 SYNACOR INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.04 0.04 0.00 30.7 30.8 0.1 T ROWE PRICE GROUP INC Q2 INVESTMENTS USD 0.81 0.79 -0.02 759.0 736.8 -22.2 TAL INTERNATIONAL GROUP Q2 MARITIME USD 0.98 1.00 0.02 142.4 150.0 7.6 TC PIPELINES, LP Q2 GAS UTILITIES USD 0.66 0.60 -0.06 60.2 47.0 -13.2 TE CONNECTIVITY SA Q3 ELECTRONICS USD 0.78 0.79 0.01 3549.2 3499.0 -50.2 TECK RESOURCES LTD Q2 NONFERROUS BASE METALS CAD 0.64 0.53 -0.11 2469.5 2561.0 91.5 TECK RESOURCES LTD Q2 NONFERROUS BASE METALS CAD 0.63 0.53 -0.10 2518.4 2561.0 42.6 TEREX CP Q2 MACHINERY USD 0.49 0.76 0.27 2024.3 2011.5 -12.8 TESLA MOTORS INC Q2 AUTOMOTIVE MFG USD -0.93 -0.89 0.04 30.7 26.7 -4.0 TEXAS CAPITAL BANCSHARES Q2 INSURANCE USD 0.71 0.76 0.05 89.9 90.6 0.7 THE JONES GROUP INC Q2 CLOTHING USD 0.07 0.22 0.15 867.1 854.8 -12.3 THERMO FISHER SCIENTIFIC Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 1.16 1.22 0.06 3054.8 3108.1 53.3 TORCHMARK CORPORATION Q2 INSURANCE USD 1.31 1.30 -0.01 870.0 -- -- TRACTOR SUPPLY COMPANY Q2 RETAILING - GOODS USD 1.39 1.45 0.06 1304.6 1291.9 -12.7 TRINITY INDS INC Q2 MACHINERY USD 0.73 0.84 0.11 996.2 1028.4 32.2 TRIQUINT SEMICONDUCTOR I Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.11 -0.09 0.02 176.8 178.0 1.2 TRUEBLUE INC Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.26 0.26 0.00 356.7 354.3 -2.4 TUPPERWARE BRANDS CORP Q2 HOME PRODUCTS USD 1.27 1.31 0.04 661.1 638.9 -22.2 TURKCELL ILETISIM HIZMET Q2 TELEPHONE UTILITIES USD -- -- -- 1404.1 1420.7 16.6 TYLER TECHNOLOGIES INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.22 0.22 0.00 88.4 91.4 3.0 UNIFI INC Q4 TEXTILES USD 0.26 0.26 0.00 202.4 187.9 -14.5 UNITIL CORP Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.01 -0.03 -0.04 78.2 68.8 -9.4 UNIVERSAL AMERICAN CORPO Q2 INSURANCE USD 0.15 0.09 -0.06 553.7 542.1 -11.6 UNIVEST CORP OF PA Q2 BANKING USD 0.31 0.28 -0.03 29.2 26.1 -3.1 US AIRWAYS GROUP INC Q2 AIRLINES USD 1.56 1.61 0.05 3753.8 3754.0 0.2 USG CORPORATION Q2 BUILDING & RELATED USD -0.12 -0.15 -0.03 848.1 825.0 -23.1 VARIAN MEDICAL SYSTEM Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.93 0.96 0.03 711.7 705.3 -6.4 VISA INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD 1.45 1.56 0.11 2521.5 2565.0 43.5 WATSCO INC Q2 BUILDING MATERIALS USD 1.30 1.15 -0.15 1048.4 1011.8 -36.6 WELLPOINT INC Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 2.08 2.04 -0.04 15273.5 15173.3 -100.2 WESTERN DIGITAL CORP Q4 OTHER COMPUTERS USD 2.47 3.35 0.88 4253.7 4754.0 500.3 WESTFIELD FINANCIAL INC Q2 SAVINGS AND LOANS USD 0.05 0.04 -0.01 7.6 7.7 0.1 WHITING PETROLEUM CORP Q2 GAS USD 0.83 0.73 -0.10 531.6 502.2 -29.4 WHOLE FOODS MARKET INC Q3 RETAILING - FOODS USD 0.61 0.63 0.02 2730.4 2727.3 -3.1 WR GRACE & CO Q2 CHEMICALS USD 1.10 1.14 0.05 816.2 826.7 10.5 WYNDHAM WORLDWIDE CORP Q2 LEISURE USD 0.84 0.87 0.03 1160.2 1139.0 -21.2 ZYNGA INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.06 0.01 -0.05 344.1 301.6 -42.5