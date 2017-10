U.S./Canada daily earnings hits & misses July 26- 0700 ET

July 26(Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ABB LTD Q2 ELECTRICAL USD 0.37 0.28 -0.09 10294.6 9663.0 -631.6 AIXTRON SE Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT EUR -0.05 -0.12 -0.07 56.0 46.1 -9.9 ALASKA AIR GROUP Q2 AIRLINES USD 1.51 1.53 0.02 1213.0 1213.2 0.2 ARCTIC CAT INC Q1 RECREATIONAL VEHICLES USD -0.08 0.14 0.22 98.8 111.3 12.6 ASTRAZENECA PLC Q2 DRUGS USD 1.36 1.53 0.17 6784.0 6660.0 -124.0 BALL CORPORATION Q2 CONTAINERS USD 0.87 0.89 0.02 2354.9 2296.3 -58.6 CABOT MICROELECTRONICS C Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.54 0.55 0.01 115.4 115.7 0.3 CARBO CERAMICS INC Q2 OIL USD 1.28 1.38 0.10 162.7 177.6 14.9 CASH AMERICA INTERNATION Q2 FINANCE & LOAN USD 0.97 0.94 -0.03 407.2 411.6 4.5 CORPORATE OFFICE PROPERT Q2 INVESTMENTS USD 0.13 0.09 -0.04 137.2 133.4 -3.8 COVIDIEN PLC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 1.06 1.07 0.01 3011.9 3007.0 -4.9 DESTINATION MATERNITY CO Q3 RETAILING - GOODS USD 0.55 0.52 -0.03 140.9 138.8 -2.0 DUNKIN BRANDS GROUP INC Q2 LEISURE USD 0.33 0.33 0.00 170.1 172.4 2.2 ENERSIS Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.26 0.19 -0.07 3440.6 3329.6 -111.0 ENTERPRISE FINANCIAL SER Q2 BANKING USD 0.26 0.44 0.18 33.8 35.0 1.2 EVERCORE PARTNERS INC Q2 INVESTMENTS USD 0.48 0.49 0.01 163.2 172.1 8.9 INTEGRA LIFESCIENCES HOL Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.69 0.74 0.06 205.4 -- -- INVACARE CORPORATION Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.32 0.30 -0.02 466.4 454.9 -11.5 IRON MOUNTAIN INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.31 0.35 0.04 761.2 752.2 -9.0 LINN ENERGY LLC Q2 OIL USD 0.42 0.31 -0.11 470.7 -- -- MEG ENERGY CORP Q2 OIL CAD 0.10 0.06 -0.04 267.9 -- -- METROPCS COMMUNICATIONS Q2 COMMUNICATIONS USD 0.21 0.41 0.20 1261.0 1281.2 20.2 MONEYGRAM INTERNATIONAL Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.23 -0.35 -0.58 332.4 330.1 -2.2 NORBORD INC Q2 FOREST PRODUCTS USD 0.18 0.14 -0.04 280.1 -- -- PATTERSON UTI ENERGY INC Q2 OIL USD 0.44 0.49 0.05 663.5 681.1 17.6 PETROLEUM GEO-SERVICES Q2 OIL USD 0.12 0.21 0.09 354.0 404.8 50.8 PULTEGROUP INC Q2 HOME BUILDING USD 0.05 -- -- 1106.9 1069.4 -37.4 QUALITY SYS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.35 0.26 -0.09 120.4 118.3 -2.1 RIMAGE CORPORATION Q2 OTHER COMPUTERS USD -0.15 -0.24 -0.09 20.4 18.3 -2.1 ROYAL DUTCH SHELL PLC Q2 OIL USD 2.04 1.82 -0.22 105970.2 117068.0 11097.8 SAFEGUARD SCIENTIFICS INC Q2 OTHER COMPUTERS USD -0.25 -0.48 -0.23 0.0 0.0 0.0 SEQUANS COMMUNICATIONS SA Q2 ELECTRONICS USD -0.22 -0.21 0.01 6.4 7.0 0.6 SPECTRANETICS CORP Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.01 0.02 0.01 34.1 35.0 1.0 STARWOOD HOTELS & RESORT Q2 LEISURE USD 0.62 0.70 0.08 1566.4 1618.0 51.6 STRAYER EDUCATION Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 1.86 1.85 -0.01 147.8 146.3 -1.6 SYNGENTA AG Q1 CHEMICALS USD 3.30 3.43 0.13 7486.3 8265.0 778.7 TOWER FINANCIAL CORPORAT Q2 BANKING USD 0.22 0.28 0.06 8.1 5.9 -2.2 UNITED COMMUNITY BANKS I Q2 BANKING USD 0.16 0.13 -0.03 72.0 69.7 -2.3 UNITED THERAPEUTICS CORP Q2 DRUGS USD 1.12 1.34 0.22 213.3 221.8 8.5 UNIVERSAL TRUCKLOAD SERV Q2 TRUCKING USD 0.30 0.34 0.04 190.3 185.1 -5.2 VASCO DATA SECURITY INTL Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.12 0.19 0.07 44.1 46.6 2.5 WORLD ACCEP CORP DEL Q1 FINANCE & LOAN USD 1.50 1.63 0.13 133.8 132.8 -1.0 ((Bangalore Equities Newsdesk +91 80 4135 5800; within U.S. +1 646 223 8780)