U.S./Canada daily earnings hits & misses July 27 - 1800 ET

July 27 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Friday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. ***** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ADVANCED SEMICONDUCTOR E Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.05 0.08 0.03 1559.7 1553.4 -6.3 ALARIS ROYALTY CORP Q2 FINANCIAL SERVICES CAD 0.20 0.20 0.00 7.3 7.2 -0.1 ALCATEL-LUCENT Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.00 -0.13 -0.13 4473.7 4545.3 71.6 ALLIANCE HOLDINGS GP LP Q2 COAL USD 0.90 0.91 0.02 516.7 529.8 13.0 ALLIANCE RESOURCE PARTNE Q2 COAL USD 1.63 1.83 0.20 510.5 529.9 19.3 ALTRA HOLDINGS INC Q2 MACHINERY USD 0.41 0.42 0.01 191.7 187.9 -3.7 AMCOL INTERNATIONAL CORP Q2 PRECIOUS METALS USD 0.57 0.65 0.08 265.1 257.5 -7.6 AMERICAN AXLE & MFG HOLD Q2 AUTO PART MFG USD 0.49 0.55 0.06 710.6 739.8 29.2 AON PLC Q2 INSURANCE USD 1.01 1.02 0.01 2886.3 2821.0 -65.3 ARCH COAL INCORPORATED Q2 COAL USD -0.18 -0.10 0.08 998.0 1063.5 65.6 ATCO LIMITED Q2 GAS CAD 1.36 1.28 -0.08 -- -- -- BARNES GROUP INCORPORATED Q2 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.48 0.45 -0.03 316.7 293.4 -23.3 BELO CORP Q2 COMMUNICATIONS USD 0.19 0.24 0.05 173.3 177.6 4.3 CALPINE CORPORATION Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.00 -- -- 1221.4 879.0 -342.4 CAMECO CORP Q2 NONFERROUS BASE METALS CAD 0.24 0.09 -0.15 514.8 391.0 -123.8 CANADIAN OIL SANDS LTD Q2 OIL CAD 0.32 0.21 -0.11 728.7 866.0 137.3 CANADIAN UTILITIES 'A' Q2 ELECTRICAL UTILITIES CAD 0.85 0.67 -0.18 -- -- -- CELESTICA INC Q2 ELECTRONICS USD 0.24 0.22 -0.02 1691.6 1744.7 53.1 CEMENTOS ARGOS SA Q2 BUILDING MATERIALS USD 0.18 -- -- 538.4 611.0 72.6 CHEVRON CORP Q2 OIL USD 3.24 3.60 0.36 68556.6 62608.0 -5948.6 CITY HOLDING COMPANY Q2 BANKING USD 0.66 0.68 0.02 37.0 24.6 -12.4 COLFAX CORP Q2 MACHINERY USD 0.36 0.35 -0.01 1019.2 1045.7 26.5 COVENTRY HEALTH CARE INC Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.63 0.68 0.05 3503.3 3517.8 14.5 D R HORTON INC Q3 HOME BUILDING USD 0.20 -- -- 1189.3 1116.2 -73.1 DOMTAR CORP Q2 FOREST PRODUCTS USD 1.77 -- -- 1430.0 1368.0 -62.0 DONEGAL GROUP INC Q2 INSURANCE USD 0.13 0.08 -0.05 -- -- -- DTE ENERGY COMPANY Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.70 0.86 0.16 1999.4 2025.0 25.6 ELDORADO GOLD CORP Q2 PRECIOUS METALS USD 0.12 0.07 -0.05 303.2 244.2 -59.0 ELDORADO GOLD CORP Q2 PRECIOUS METALS USD 0.12 0.07 -0.05 310.1 244.2 -65.9 FIRST COMMUNITY BANCSHAR Q2 BANKING USD 0.29 -- -- 28.5 27.8 -0.7 FIRST NIAGARA FINANCIAL Q2 SAVINGS AND LOANS USD 0.18 0.17 -0.01 341.1 354.6 13.5 GLENTEL INCORPORATED Q2 COMMUNICATIONS CAD 0.22 0.22 0.01 159.0 144.7 -14.3 GOLDCORP 'A' Q2 PRECIOUS METALS USD 0.47 0.41 -0.06 1448.3 1113.0 -335.3 GORMAN RUPP CO Q2 MACHINERY USD 0.44 0.36 -0.08 98.2 92.6 -5.6 HELMERICH & PAYNE INC Q3 OIL USD 1.16 1.37 0.21 780.4 -- -- HERCULES OFFSHORE INC Q2 OIL USD -0.10 -0.12 -0.02 174.8 179.0 4.2 HMS HOLDINGS CORP Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.14 0.15 0.01 121.8 120.1 -1.7 HOME FEDERAL BANCORP INC Q2 SAVINGS AND LOANS USD 0.02 0.04 0.03 11.5 11.4 0.0 ISTAR FINANCIAL INC Q2 INVESTMENTS USD -0.42 -0.70 -0.28 92.9 96.7 3.8 KAYDON CORPORATION Q2 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.45 0.42 -0.03 128.2 124.4 -3.8 KKR & CO LP Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.16 0.74 0.58 190.6 188.5 -2.1 KVH INDUSTRIES INC Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.03 0.03 0.00 30.3 32.0 1.7 LACLEDE GROUP INC Q3 GAS UTILITIES USD 0.31 0.38 0.07 336.1 186.8 -149.2 LEGG MASON INC Q1 INVESTMENTS USD 0.00 -0.07 -0.07 645.2 630.7 -14.5 LIFEPOINT HOSPITALS INC Q2 HOSPITALS USD 0.81 0.83 0.02 829.3 827.3 -2.0 LOGITECH INTERNATIONAL SA Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.01 -- -- 466.1 468.6 2.5 LYONDELLBASELL INDUSTRIE Q2 MULTI-IND BASIC USD 1.42 1.66 0.25 13000.8 11248.0 -1752.8 MAGELLAN HEALTH SERVICES Q2 HOSPITALS USD 0.91 0.97 0.06 825.0 805.5 -19.5 MARRIOTT VACATIONS WORLD Q2 LEISURE USD 0.30 0.33 0.03 408.5 383.0 -25.5 MATERION CORP Q2 PRECIOUS METALS USD 0.35 0.38 0.03 374.1 325.1 -49.0 MCCLATCHY COMPANY Q2 COMMUNICATIONS USD 0.08 0.19 0.11 -- -- -- MEGA BRANDS INC Q2 LEISURE TIME USD -0.05 0.10 0.15 88.3 94.5 6.2 MERCK & CO INC Q2 DRUGS USD 1.01 1.05 0.04 12151.8 12311.0 159.2 MONOTYPE IMAGING HOLDING Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.24 0.27 0.03 37.8 38.5 0.7 MOOG INC Q3 DEFENSE USD 0.84 0.85 0.01 625.9 611.2 -14.7 NEWELL RUBBERMAID INC Q2 HOME PRODUCTS USD 0.45 0.47 0.02 1522.1 1516.2 -5.9 NUSTAR ENERGY LP Q2 GAS UTILITIES USD 0.51 -0.06 -0.57 1246.0 1901.9 655.9 NUSTAR GP HOLDINGS LLC Q2 GAS USD 0.26 -0.78 -1.04 10.6 -- -- NV ENERGY INC Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.18 0.29 0.11 748.0 740.7 -7.3 OMEGA HEALTHCARE INVESTO Q2 INVESTMENTS USD 0.25 0.29 0.04 81.4 83.8 2.4 OMNIAMERICAN BANCORP INC Q2 BANKING USD 0.09 0.13 0.04 13.3 13.1 -0.2 ONEBEACON INSURANCE GROU Q2 INSURANCE USD 0.26 0.21 -0.05 274.0 284.3 10.3 PACIFIC RIM MINING CORP Q4 PRECIOUS METALS USD 0.00 0.00 0.00 -- -- -- PARKE BANCORP INC Q2 BANKING USD 0.31 0.30 -0.01 8.6 8.2 -0.4 PILGRIM'S PRIDE CORP Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.28 0.27 -0.01 2041.5 1974.5 -67.0 PROSPERITY BANCSHARES, I Q2 BANKING USD 0.77 0.78 0.01 98.9 97.3 -1.6 PROVIDENT FINANICAL SERV Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.28 0.28 0.00 54.9 54.6 -0.3 RADWARE LTD Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.43 0.43 0.00 47.0 46.8 -0.2 RUTH'S HOSPITALITY GROUP Q2 LEISURE USD 0.13 0.17 0.04 95.0 97.7 2.7 SAIA INC Q2 TRUCKING USD 0.50 0.72 0.22 286.3 287.5 1.3 SANDSTORM METALS & ENERG Q2 MULTI-IND BASIC USD 0.00 0.00 0.00 -- -- -- SCBT FINANCIAL CORPORATI Q2 BANKING USD 0.49 0.55 0.06 52.7 54.3 1.5 SILICONWARE PRECISION IN Q2 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.06 0.08 0.02 566.9 558.9 -8.0 STANDARD REGISTER CO Q2 OFFICE PRODUCTS USD -0.08 -0.02 0.06 154.5 155.1 0.6 TMX GROUP INC Q2 MULTI-INDUSTRY FINANCE CAD 0.74 0.81 0.07 160.7 167.5 6.8 TRANSCANADA CORP Q2 GAS UTILITIES CAD 0.48 0.43 -0.05 2106.7 1806.0 -300.7 TRANSCANADA CORP Q2 GAS UTILITIES CAD 0.47 0.43 -0.04 2243.9 1086.0 -1157.9 TRICO BANCSHARES Q2 BANKING USD 0.27 0.33 0.06 33.4 36.5 3.1 UR ENERGY INC Q2 NONFERROUS BASE METALS CAD -0.02 -0.02 -0.01 0.0 0.0 0.0 VALLEY FINANCIAL CORP Q2 INSURANCE USD 0.26 0.33 0.07 6.5 6.5 0.0 VIAD CORP Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.19 0.29 0.10 244.2 246.5 2.2 WABCO HOLDINGS INC Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 1.17 1.19 0.02 675.9 635.2 -40.7 WEST BANCORPORATION Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.23 0.24 0.01 12.7 13.7 1.0 WEYERHAEUSER CO Q2 BUILDING MATERIALS USD 0.10 0.09 -0.01 1747.7 1793.0 45.3 WHITE MOUNTAIN INSURANCE Q2 INSURANCE USD 5.65 5.14 -0.51 -- -- -- WISDOMTREE INVESTMENTS I Q2 COMMUNICATIONS USD 0.02 0.02 0.00 21.2 20.4 -0.8