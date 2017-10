U.S./Canada daily earnings hits & misses July 30 - 1800 ET

July 30 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Monday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. ***** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 1ST CONSTITUTION BANCORP Q2 BANKING USD 0.25 0.25 0.00 8.0 7.8 -0.2 ACTIVE POWER INC Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.01 0.01 0.02 20.7 21.7 0.9 ACXIOM CORPORATION Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.10 0.17 0.07 269.4 271.7 2.2 ADVANCED ENERGY INDUSTRI Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.13 0.18 0.05 117.0 115.7 -1.4 ADVENT SOFTWARE INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.24 0.24 0.01 89.1 89.7 0.6 ALEXANDRIA REAL ESTATE E Q2 INVESTMENTS USD 0.36 -- -- 144.6 154.1 9.5 ALLISON TRANSMISSION HOL Q2 AUTOMOTIVE MFG USD 0.40 -- -- 589.0 559.4 -29.6 AMERICAN FINANCIAL GROUP Q2 INSURANCE USD 0.78 0.91 0.13 701.9 640.0 -61.9 AMERISAFE INC Q2 INSURANCE USD 0.40 0.18 -0.22 78.6 81.5 2.9 ANADARKO PETROLEUM CO Q2 OIL USD 0.77 0.85 0.08 3384.8 3222.0 -162.8 ANADIGICS INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.20 -0.25 -0.05 26.3 25.1 -1.2 ARMSTRONG WORLD INDUSTRI Q2 BUILDING MATERIALS USD 0.78 0.71 -0.07 762.4 709.9 -52.5 ARROW ELECTRONICS INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 1.13 1.11 -0.02 5173.2 5150.6 -22.6 ASIAINFO-LINKAGE INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.26 0.26 0.00 125.4 126.3 0.8 ASSET ACCEPTANCE CAPITAL Q2 UNDESIGNATED FINANCE USD 0.10 0.12 0.03 59.5 -- -- ASTEX PHARMACEUTICALS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.07 0.01 0.08 -- -- -- AVID TECHNOLOGY INCORPOR Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.16 -0.11 0.05 154.0 -- -- BNC BANCORP Q2 BANKING USD 0.12 0.13 0.01 22.6 29.8 7.2 BOARDWALK PIPELINE PARTN Q2 OIL USD 0.25 0.31 0.06 280.7 275.8 -4.9 BROOKFIELD INFRASTRUCTUR Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.34 -0.14 -0.48 497.6 -- -- C.I.T. GROUP INC-A Q2 FINANCIAL SERVICES USD -0.57 -0.35 0.22 -274.3 -229.9 44.4 CAFEPRESS INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.09 0.10 0.01 48.7 47.1 -1.6 CAL-MAINE FOODS INC Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.45 0.43 -0.02 -- -- -- CAPITALSOURCE INC. Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.15 0.17 0.02 95.5 97.8 2.3 CAPITOL FEDERAL FINANCIAL Q3 SAVINGS AND LOANS USD 0.13 0.12 -0.01 48.1 46.2 -1.9 CELADON GROUP INC Q4 TRUCKING USD 0.32 0.39 0.07 165.3 157.5 -7.8 CIRRUS LOGIC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.21 0.22 0.01 100.9 99.0 -1.9 CNA FINANCIAL CORPORATION Q2 INSURANCE USD 0.56 0.47 -0.09 1930.1 -- -- COGNEX CORPORATION Q2 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.39 0.45 0.06 84.4 -- -- COMPASS MINERALS INTERNA Q2 CHEMICALS USD 0.26 0.31 0.05 179.8 178.5 -1.3 COMSTOCK RESOURCES Q2 OIL USD -0.34 -0.43 -0.09 107.2 125.0 17.8 CORPORATE EXECUTIVE BOAR Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.36 0.48 0.12 131.9 135.7 3.8 CRESCENT FINANCIAL BANCS Q2 BANKING USD 0.01 -0.03 -0.04 8.7 9.1 0.4 DANAOS CORP Q2 MARITIME USD 0.17 0.15 -0.02 145.0 146.7 1.6 DENDREON CORP Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.59 -0.65 -0.06 85.8 82.8 -3.0 DIEBOLD INCORPORATED Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.58 0.49 -0.09 731.2 743.2 12.0 DSP GROUP INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.05 0.02 0.07 44.7 44.2 -0.5 DYNEX CAPITAL INC Q2 INVESTMENTS USD 0.35 0.35 0.00 21.7 19.0 -2.7 EASTMAN CHEMICAL COMPANY Q2 CHEMICALS USD 1.30 1.40 0.10 1938.8 1853.0 -85.8 EXTRA SPACE STORAGE INC Q2 INVESTMENTS USD 0.17 0.22 0.05 86.7 95.0 8.2 FIRST CONNECTICUT BANCOR Q2 BANKING USD 0.05 0.05 0.00 14.6 14.8 0.2 FIRST FINANCIAL CORP / I Q2 FINANCE & LOAN USD 0.61 0.66 0.05 35.6 39.4 3.8 FIRST LONG ISLAND CORP Q2 BANKING USD 0.58 0.60 0.02 16.6 -- -- FIRST NATIONAL FINANCIAL Q2 FINANCIAL SERVICES CAD 0.37 0.28 -0.09 79.7 -- -- FISERV INC Q2 OTHER COMPUTERS USD 1.26 1.28 0.02 1116.3 1100.0 -16.3 FLOWSERVE CORP Q2 MACHINERY USD 1.90 1.93 0.03 1165.0 1182.2 17.3 FOREST OIL CORPORATION Q2 OIL USD 0.05 0.06 0.01 158.8 135.7 -23.0 FRANKLIN RES INC Q3 INVESTMENTS USD 2.05 2.12 0.08 1800.4 1783.6 -16.8 GENERAL CABLE CORP Q2 ELECTRICAL USD 0.72 0.74 0.02 1585.5 1478.1 -107.4 GLADSTONE INVESTMENT CORP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.15 0.15 0.00 5.8 5.9 0.1 GREENLIGHT CAPITAL RE LTD Q2 INSURANCE USD -1.03 -0.98 0.05 64.1 92.9 28.8 HEARTLAND FINANCIAL USA, Q2 BANKING USD 0.46 0.77 0.32 57.7 65.5 7.7 HERBALIFE LTD Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.96 1.10 0.14 979.0 1031.9 53.0 HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC Q2 UNDESIGNATED TRANSPORT USD 0.32 0.35 0.03 2237.0 2225.1 -11.9 HOLOGIC INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.34 0.35 0.01 476.2 470.2 -6.0 HOMESTREET INC Q2 FINANCE & LOAN USD 1.65 2.43 0.78 47.7 -- -- HSBC HOLDINGS PLC Q1 BANKING USD -- -- -- 36848.0 32202.0 -4646.0 HUMANA INC Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 2.28 2.19 -0.09 9797.3 9699.0 -98.3 INDEPENDENT BANK CORP MI Q2 BANKING USD 0.01 0.11 0.10 35.8 34.9 -0.9 INTEGRATED DEVICE TECH I Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.06 0.08 0.02 128.8 130.2 1.4 KADANT Q2 MACHINERY USD 0.57 0.56 -0.01 83.8 83.0 -0.8 KONA GRILL INC Q2 RETAILING - FOODS USD 0.15 0.19 0.04 24.7 25.0 0.3 LINCOLN ELECTRIC HOLDING Q2 MACHINERY USD 0.84 0.81 -0.03 797.0 744.0 -52.9 LOEWS CORPORATION Q2 INSURANCE USD 0.73 0.47 -0.26 -- -- -- LUFKIN INDS INC Q2 OIL USD 0.82 0.66 -0.16 307.7 305.6 -2.1 LUMINEX Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.08 0.07 -0.01 49.2 48.3 -0.9 MAGICJACK VOCALTEC LTD Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.48 -- -- 38.0 38.6 0.6 MARTHA STEWART LIVING Q2 COMMUNICATIONS USD -0.07 -0.03 0.04 51.8 47.9 -3.9 MASCO CORPORATION Q2 BUILDING MATERIALS USD 0.11 0.10 -0.01 2084.5 2004.0 -80.5 MDC PARTNERS INC Q2 COMMUNICATIONS USD -0.10 -0.60 -0.50 270.5 274.1 3.6 MEADOWBROOK INSURANCE GR Q2 INSURANCE USD -0.18 -0.17 0.01 230.6 235.1 4.5 MERCURY GENERAL CORPORAT Q2 INSURANCE USD 0.66 0.19 -0.47 681.1 647.7 -33.4 MONOLITHIC POWER SYSTEMS Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.25 0.28 0.03 58.1 58.6 0.5 MORGANS HOTEL GROUP CO Q2 LEISURE USD -0.27 -0.52 -0.25 49.1 47.8 -1.3 MWI VETERINARY SUPPLY INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 1.05 1.15 0.10 525.0 554.7 29.7 NATIONAL FINANCIAL PARTN Q2 FINANCE & LOAN USD 0.54 0.66 0.12 253.6 255.4 1.9 NEWMARKET CORP Q2 CHEMICALS USD 4.55 4.69 0.14 613.7 590.4 -23.3 NORTHEAST UTILS Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.45 0.45 0.00 1499.1 1628.7 129.6 OLD NATIONAL BANCORP IND Q2 BANKING USD 0.24 0.29 0.05 117.7 124.5 6.8 OSIRIS THERAPEUTICS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.15 -0.13 0.02 1.6 1.6 0.1 PARTNERRE LTD Q2 INSURANCE USD 1.97 2.20 0.23 1152.1 1136.0 -16.1 PEARSON PLC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.28 0.07 -0.21 3989.3 3311.8 -677.5 PLUM CREEK TIMBER CO INC Q2 FOREST PRODUCTS USD 0.18 0.22 0.04 273.3 294.0 20.7 PLX TECHNOLOGY INC. Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.02 -0.07 -0.05 28.6 26.1 -2.5 PMC-SIERRA INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.08 0.09 0.01 137.6 137.8 0.2 POST PROPERTIES INC Q2 INVESTMENTS USD 0.19 -- -- 81.2 82.2 1.0 PROVIDENT FINANCIAL HLDGS Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.24 0.39 0.15 19.3 23.4 4.1 QUAKER CHEM CORPORATION Q2 CHEMICALS USD 0.80 0.99 0.19 179.9 176.8 -3.1 REALD INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.15 0.05 -0.10 70.4 68.2 -2.2 ROPER INDUSTRIES INC Q2 MACHINERY USD 1.15 1.15 0.00 747.0 724.9 -22.1 RUDOLPH TECHNOLOGIES INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.18 0.23 0.05 53.8 56.3 2.5 SEAGATE TECHNOLOGY Q4 OTHER COMPUTERS USD 2.51 2.41 -0.10 4561.5 4482.0 -79.5 STATE BANK FINANCIAL CORP Q2 BANKING USD 0.29 0.34 0.05 36.9 46.4 9.5 SUPERIOR ENERGY SERVICES Q2 OIL USD 0.82 0.83 0.01 1278.9 1243.3 -35.6 SUPERIOR ENERGY SERVICES Q3 OIL USD 0.81 0.45 -0.36 1308.9 84.3 -1224.6 TEXAS ROADHOUSE INC Q2 LEISURE USD 0.24 0.28 0.04 320.5 320.3 -0.2 TFS FINANCIAL CORP Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.03 0.00 -0.03 65.7 65.9 0.2 TGC INDUSTRIES INC Q2 OIL USD 0.09 -0.10 -0.19 37.8 30.4 -7.4 THL CREDIT INC Q2 INVESTMENTS USD 0.31 0.32 0.01 11.2 11.8 0.6 TICC CAPITAL CORP Q2 INVESTMENTS USD 0.28 0.27 -0.01 16.0 20.5 4.4 TRIMAS CORP Q2 AUTO PART MFG USD 0.55 0.61 0.06 324.2 338.4 14.2 UDR INC Q2 INVESTMENTS USD -0.10 -- -- 182.9 177.5 -5.4 UNILIFE CORP Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.16 -0.21 -0.05 2.6 1.2 -1.3 UNI-PIXEL INC Q2 OTHER COMPUTERS USD -0.31 -0.29 0.02 0.4 0.1 -0.3 UNS ENERGY CORP Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.62 0.64 0.02 369.8 367.2 -2.6 VANTAGE DRILLING CO Q2 OIL USD -0.03 -0.03 0.00 124.5 105.1 -19.4 VERTEX PHARMACEUTICALS I Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.59 0.06 -0.53 472.2 418.3 -53.9 VIRTUSA CORP Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.22 0.24 0.02 75.8 76.2 0.4 W&T OFFSHORE INC Q2 OIL USD 0.23 0.28 0.05 218.8 215.5 -3.3 WAUSAU PAPER CORP Q2 FOREST PRODUCTS USD 0.09 0.09 0.00 232.4 212.9 -19.5