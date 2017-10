U.S./Canada daily earnings hits & misses July 31 - 0800 ET

July 31 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ACORDA THERAPEUTICS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.12 0.11 -0.01 72.5 75.7 3.1 AETNA INCORPORATED Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.25 1.31 0.06 8813.1 8835.1 22.0 ALLOT COMMUNICATIONS LTD Q2 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.14 0.15 0.01 25.0 26.4 1.4 AM CASTLE & CO Q2 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.29 0.11 -0.18 360.8 329.4 -31.4 ANHEUSER-BUSCH INBEV Q2 BEVERAGES USD 1.11 1.22 0.11 9915.8 9871.0 -44.8 ARCHER DANIELS MIDLAND CO Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.60 0.43 -0.17 21746.3 22675.0 928.7 ARKANSAS BEST CORP Q2 TRUCKING USD 0.17 0.18 0.01 508.2 510.5 2.3 BRUKER CORP Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.16 0.12 -0.04 425.0 420.7 -4.3 CEVA INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.17 0.19 0.02 13.5 13.6 0.1 COACH INC Q4 CLOTHING USD 0.85 0.86 0.01 1198.7 1155.2 -43.5 COBALT INTERNATIONAL ENE Q2 OIL USD -0.09 -0.11 -0.02 0.0 0.0 0.0 CUMMINS INCORPORATED Q2 MACHINERY USD 2.28 2.45 0.17 4473.0 4452.0 -21.0 DENTSPLY INTERNATIONAL I Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.57 0.62 0.06 745.0 763.0 18.0 DISCOVERY COMMUNICATIONS Q2 COMMUNICATIONS USD 0.70 0.76 0.06 1157.1 1142.0 -15.1 DORMAN PRODUCTS INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.43 0.54 0.11 146.1 144.2 -1.9 ENBRIDGE ENERGY PARTNERS Q2 GAS UTILITIES USD 0.30 0.23 -0.07 1772.3 1551.1 -221.2 ENTERGY CP Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 1.66 2.11 0.45 2700.8 2518.6 -182.2 EXLSERVICE HOLDINGS INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.32 0.36 0.04 107.2 108.0 0.8 FORTIS INCORPORATED Q2 UNDESIGNATED ENERGY CAD 0.33 0.33 0.00 833.8 792.0 -41.8 FOSTER WHEELER AG Q2 MACHINERY USD 0.43 0.32 -0.11 1131.6 943.0 -188.6 FRESH DEL MONTE PRODUCE Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.91 1.01 0.10 1011.4 957.6 -53.8 GERON CORP Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.14 -0.14 0.00 0.4 0.1 -0.3 GOODYEAR TIRE & RUBR CO Q2 RUBBER USD 0.45 -- -- 5736.5 5150.0 -586.5 HARRIS CORPORATION DEL Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 1.41 1.42 0.02 1432.7 1436.2 3.5 HARSCO CORPORATION Q2 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.35 0.50 0.15 821.9 770.6 -51.3 HEADWATERS Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.04 0.03 -0.01 165.1 175.7 10.5 HEARTLAND PAYMENT SYSTEM Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.40 0.50 0.11 137.8 -- -- HEIDRICK & STRUGGLES INT Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.32 0.11 -0.21 125.9 121.8 -4.2 HOLLY ENERGY PARTNERS LP Q2 OIL USD 0.73 0.63 -0.10 64.5 63.7 -0.8 HONDA MOTOR CO LTD Q1 AUTOMOTIVE MFG USD 1.18 0.92 -0.26 32249.4 30714.0 -1535.4 HUDSON GLOBAL INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.08 0.01 0.09 202.3 204.8 2.5 IMPAX LABORATORIES INC Q2 DRUGS USD 0.45 0.60 0.15 162.0 166.5 4.4 INGREDION INC Q2 FOOD PROCESSORS USD 1.23 1.33 0.10 1703.7 -- -- KAISER FEDERAL FINANCIAL Q4 BANKING USD 0.16 0.19 0.03 8.6 8.8 0.2 KULICKE & SOFFA INDS INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.67 0.90 0.24 239.6 255.5 16.0 LCA-VISION INCORPORATED Q2 HOSPITALS USD -0.16 -0.17 -0.02 25.0 25.2 0.2 LEXICON PHARMACEUTICALS Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.06 -0.05 0.01 0.3 0.2 -0.1 LIN TV CORP. Q2 COMMUNICATIONS USD 0.20 0.27 0.07 114.6 121.0 6.4 LPL FINANCIAL HOLDINGS I Q2 INVESTMENTS USD 0.56 0.49 -0.07 913.6 907.8 -5.7 MARATHON PETROLEUM CORP Q2 OIL USD 2.51 2.53 0.02 18644.8 20240.0 1595.2 MDC HOLDINGS Q2 HOME BUILDING USD 0.06 0.22 0.16 273.2 258.3 -14.9 MEDIDATA SOLUTIONS INC Q2 HOSPITAL SUPPLIES USD 0.23 0.23 0.00 52.2 53.5 1.3 MEDNAX INC Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.19 1.22 0.04 437.3 449.5 12.2 MULTIMEDIA GAMES HOLDING Q3 LEISURE USD 0.18 0.25 0.07 37.7 40.5 2.8 NISOURCE INC Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.20 0.23 0.03 1194.7 1038.1 -156.6 NOVA MEASURING INSTRUMEN Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.18 0.20 0.02 25.6 27.1 1.4 NUMEREX CORP Q2 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.05 0.04 -0.01 15.8 16.4 0.6 PENSKE AUTOMOTIVE GROUP Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.54 0.55 0.02 3267.2 3372.5 105.2 PFIZER INC Q2 DRUGS USD 0.54 0.62 0.08 14865.5 15057.0 191.5 PUBLIC SERVICE ENTERPRIS Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.45 0.43 -0.02 2384.5 -- -- REVLON Q2 COSMETICS USD 0.34 0.33 -0.01 346.9 357.1 10.2 RTI BIOLOGICS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.04 0.05 0.01 44.2 45.2 1.0 SCHIFF NUTRITION INTERNA Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.12 0.07 -0.05 60.2 67.4 7.2 TECHNE CORP Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.85 0.80 -0.05 80.1 78.7 -1.5 THOMSON REUTERS CORPORAT Q2 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.50 0.54 0.04 3207.1 3189.0 -18.1 TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS Q2 AUTOMOTIVE MFG USD 1.55 1.72 0.17 4185.7 4239.0 53.3 TYCO INTERNATIONAL LIMIT Q3 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.93 1.01 0.09 4536.2 4460.0 -76.2 US ECOLOGY INC Q2 MACHINERY USD 0.22 0.39 0.17 36.4 40.0 3.6 YANDEX NV Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.17 -- -- 207.7 207.2 -0.5 ZEBRA TECHNOLOGIES CORP Q2 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.61 0.58 -0.03 250.2 247.1 -3.1 ZELTIQ AESTHETICS INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.18 -0.24 -0.06 20.9 22.3 1.4