U.S./Canada daily earnings hits & misses July 31 - 1800 ET

July 31 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. ***** ompany Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ACADIAN TIMBER CORP Q2 FOREST PRODUCTS CAD 0.08 0.03 -0.05 13.3 14.3 1.0 ACORDA THERAPEUTICS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.12 0.11 -0.01 72.5 75.7 3.1 ADVISORY BOARD CO. Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.24 0.31 0.07 104.6 104.1 -0.5 AETNA INCORPORATED Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.25 1.31 0.06 8813.1 8835.1 22.0 AFFILIATED MANAGERS GROUP Q2 INVESTMENTS USD 1.64 1.66 0.02 446.5 429.6 -16.9 AFFYMETRIX INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.07 -- -- 65.6 66.4 0.8 ALLIED WORLD ASSURANCE C Q2 INSURANCE USD 1.76 2.35 0.59 407.3 429.7 22.5 ALLOT COMMUNICATIONS LTD Q2 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.14 0.15 0.01 25.0 26.4 1.4 ALLSTATE CORPORATION Q2 INSURANCE USD 0.51 0.87 0.36 6822.3 6864.0 41.8 AM CASTLE & CO Q2 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.29 0.11 -0.18 360.8 329.4 -31.4 AMERICAN CAPITAL LTD Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.21 0.58 0.38 138.4 163.0 24.6 AMERICAN REALTY CAPITAL Q2 INVESTMENTS USD -0.09 0.02 0.11 3.2 3.3 0.2 AMYRIS INC Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.63 -0.66 -0.03 39.1 19.3 -19.8 ANHEUSER-BUSCH INBEV Q2 BEVERAGES USD 1.11 1.22 0.11 9915.8 9871.0 -44.8 ARCHER DANIELS MIDLAND CO Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.60 0.43 -0.17 21746.3 22675.0 928.7 ARKANSAS BEST CORP Q2 TRUCKING USD 0.17 0.18 0.01 508.2 510.5 2.3 ARTHUR J GALLAGHER & CO Q2 INSURANCE USD 0.56 0.56 0.00 604.2 649.9 45.7 ATMEL CORP Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.04 0.08 0.04 372.1 368.2 -3.9 AUXILIUM PHARMACEUTICALS Q2 DRUGS USD -0.06 0.16 0.22 74.0 78.2 4.2 AVX CORPORATION Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.20 0.17 -0.03 369.8 353.2 -16.6 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD Q2 INSURANCE USD 0.93 0.90 -0.03 909.6 801.6 -108.0 BANKRATE INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.18 0.18 0.00 123.6 122.1 -1.5 BIG 5 SPORTING GOODS CORP Q2 RETAILING - GOODS USD 0.10 -- -- 227.4 226.6 -0.8 BLACK BOX CORPORATION Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.62 0.56 -0.06 256.2 247.8 -8.4 BMC SOFTWARE Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.75 0.65 -0.10 521.8 504.4 -17.4 BRAVO BRIO RESTAURANT GR Q2 RETAILING - FOODS USD 0.25 0.25 0.00 105.3 102.8 -2.5 BRE PROPERTIES INCORPORA Q2 INVESTMENTS USD 0.27 0.26 -0.01 97.3 98.1 0.8 BREKFORD CORP Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.01 0.00 -0.01 5.0 4.1 -0.9 BRUKER CORP Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.16 0.12 -0.04 425.0 420.7 -4.3 BTU INTERNATIONAL Q2 ELECTRICAL USD -0.26 -0.23 0.03 14.4 14.6 0.2 CABOT CORPORATION Q3 CHEMICALS USD 1.00 1.00 0.00 909.0 846.0 -63.0 CAMPUS CREST COMMUNITIES Q2 INVESTMENTS USD -0.01 -0.02 -0.01 18.1 17.9 -0.3 CAPITAL PRODUCT PARTNERS Q2 MARITIME USD 0.03 0.03 0.01 37.7 37.8 0.2 CARDTRONICS INC Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.38 0.38 0.00 191.0 192.0 1.1 CAREER EDUCATION CORP Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD -0.01 -0.18 -0.17 383.5 369.0 -14.6 CARPENTER TECHNOLOGY CORP Q4 STEEL USD 0.79 0.80 0.01 628.1 643.7 15.7 CASCADE MICROTECH INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.06 0.15 0.09 27.5 27.6 0.1 CBRE GROUP INC Q2 INVESTMENTS USD 0.26 0.27 0.01 1572.1 1601.1 29.0 CEVA INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.17 0.19 0.02 13.5 13.6 0.1 CHEFS' WAREHOUSE INC Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.24 0.23 -0.01 118.1 114.8 -3.2 CHESAPEAKE LODGING TRUST Q2 INVESTMENTS USD 0.29 0.28 -0.01 68.3 67.0 -1.2 CLECO CORPORATION Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.56 0.64 0.08 279.6 240.1 -39.5 CLOUD PEAK ENERGY INC Q2 COAL USD 0.36 0.34 -0.02 359.5 343.2 -16.3 COACH INC Q4 CLOTHING USD 0.85 0.86 0.01 1198.7 1155.2 -43.5 COBALT INTERNATIONAL ENE Q2 OIL USD -0.09 -0.11 -0.02 0.0 0.0 0.0 COMMVAULT SYSTEMS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.23 0.30 0.07 108.9 111.3 2.4 CONCEPTUS INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.00 0.00 0.00 35.2 35.5 0.3 CONVERGYS GROUP Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.17 0.19 0.02 483.8 491.1 7.3 CON-WAY INC Q2 TRUCKING USD 0.69 0.66 -0.03 1459.3 1446.1 -13.2 COUSINS PROPERTIES INC Q2 INVESTMENTS USD 0.03 0.06 0.03 37.5 35.6 -1.8 CRAY INC Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.14 0.33 0.19 83.5 84.2 0.7 CRYOLIFE INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.03 0.02 -0.01 32.8 33.2 0.4 CUMMINS INCORPORATED Q2 MACHINERY USD 2.28 2.45 0.17 4473.0 4452.0 -21.0 CYTOKINETICS INC Q2 DRUGS USD -0.13 -0.13 0.00 1.0 1.8 0.8 DDR CORP Q2 INVESTMENTS USD 0.00 -0.16 -0.16 193.6 194.7 1.1 DELPHI AUTOMOTIVE PLC Q2 AUTO PART MFG USD 0.91 1.01 0.10 4083.5 3997.0 -86.5 DELTEK INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.13 0.14 0.01 87.7 86.0 -1.7 DENNY'S CORPORATION Q2 RETAILING - FOODS USD 0.07 0.10 0.03 124.7 124.7 0.0 DENTSPLY INTERNATIONAL I Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.57 0.62 0.06 745.0 763.0 18.0 DIGITAL RIVER INC Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.18 0.20 0.02 93.4 90.8 -2.6 DIGITALGLOBE INC Q2 TELEPHONE UTILITIES USD 0.11 0.21 0.10 92.6 101.8 9.2 DINEEQUITY INC Q2 RETAILING - FOODS USD 1.01 1.06 0.05 223.5 229.4 5.9 DISCOVERY COMMUNICATIONS Q2 COMMUNICATIONS USD 0.70 0.76 0.06 1157.1 1142.0 -15.1 DORMAN PRODUCTS INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.43 0.54 0.11 146.1 144.2 -1.9 DOUGLAS EMMETT INC Q2 INVESTMENTS USD 0.06 0.05 -0.01 143.2 128.2 -15.0 DREAMWORKS ANIMATION SKG Q2 LEISURE USD 0.25 0.15 -0.10 186.2 162.8 -23.4 DYNAMIC MATERIALS CORP Q2 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.18 0.20 0.02 47.2 48.7 1.5 ECOLAB INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.72 0.72 0.00 3015.8 2958.7 -57.1 EDISON INTERNATIONAL Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.28 0.32 0.04 3118.6 3057.0 -61.6 ELECTRONIC ARTS Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.42 -0.41 0.01 500.1 491.0 -9.1 ENBRIDGE ENERGY MGMT Q2 GAS UTILITIES USD 0.33 0.23 -0.10 1650.9 1551.1 -99.8 ENBRIDGE ENERGY PARTNERS Q2 GAS UTILITIES USD 0.30 0.23 -0.07 1772.3 1551.1 -221.2 ENDURANCE SPECIALTY HOLD Q2 INSURANCE USD 1.03 1.18 0.15 459.0 484.4 25.4 ENTERGY CP Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 1.66 2.11 0.45 2700.8 2518.6 -182.2 EPIQ SYSTEMS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.24 0.24 0.00 88.2 97.9 9.7 EXACTECH INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.23 0.23 0.00 55.8 55.2 -0.6 EXCO RESOURCES INC Q2 OIL USD -0.01 0.05 0.06 145.3 118.0 -27.3 EXLSERVICE HOLDINGS INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.32 0.36 0.04 107.2 108.0 0.8 FALCONSTOR SOFTWARE INC Q2 OTHER COMPUTERS USD -0.06 -0.10 -0.04 19.4 16.5 -3.0 FARO TECHNOLOGIES INC. Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.46 0.28 -0.18 74.0 66.8 -7.3 FIRST BANCORP PUERTO RICO Q2 SAVINGS AND LOANS USD -0.02 0.05 0.07 103.9 108.7 4.8 FMC CORPORATION Q2 CHEMICALS USD 0.90 0.92 0.02 901.4 905.2 3.8 FORTIS INCORPORATED Q2 UNDESIGNATED ENERGY CAD 0.33 0.33 0.00 833.8 792.0 -41.8 FOSTER WHEELER AG Q2 MACHINERY USD 0.43 0.32 -0.11 1131.6 943.0 -188.6 FRANKLIN ELEC INC Q2 ELECTRICAL USD 1.04 1.06 0.02 249.4 246.7 -2.7 FRESH DEL MONTE PRODUCE Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.91 1.01 0.10 1011.4 957.6 -53.8 FRONTIER COMMUNICATIONS Q2 TELEPHONE UTILITIES USD 0.05 0.08 0.03 1243.9 1258.8 14.9 GENWORTH FINANCIAL INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.18 0.16 -0.02 2515.0 2557.0 42.0 GENWORTH MI CANADA INC Q2 INSURANCE CAD 0.80 0.79 -0.01 146.0 -- -- GEORGE WESTON LIMITED Q2 RETAILING - FOODS CAD 0.98 1.06 0.09 7694.1 7627.0 -67.1 GERON CORP Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.14 -0.14 0.00 0.4 0.1 -0.3 GIGOPTIX INC Q2 ELECTRICAL USD 0.00 0.02 0.02 9.8 9.6 -0.2 GLADSTONE COMMERCIAL COR Q2 INVESTMENTS USD 0.03 -0.02 -0.05 12.1 12.3 0.3 GLATFELTER Q2 FOREST PRODUCTS USD 0.05 0.12 0.07 396.3 384.7 -11.6 GOODYEAR TIRE & RUBR CO Q2 RUBBER USD 0.45 -- -- 5736.5 5150.0 -586.5 GUIDANCE SOFTWARE INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.03 0.05 0.03 30.1 31.5 1.4 HANESBRANDS INC Q2 CLOTHING USD 0.49 0.67 0.18 1246.3 1180.7 -65.6 HARRIS CORPORATION DEL Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 1.41 1.42 0.02 1432.7 1436.2 3.5 HARSCO CORPORATION Q2 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.35 -- -- 821.9 770.6 -51.3 HCC INS HLDGS INC Q2 INSURANCE USD 0.75 0.95 0.20 563.9 -- -- HCP INC Q2 INVESTMENTS USD 0.46 0.48 0.02 461.5 462.8 1.2 HEADWATERS Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.04 0.03 -0.01 165.1 175.7 10.5 HEALTHCARE REALTY TRUST Q2 INVESTMENTS USD 0.03 0.04 0.01 78.6 78.7 0.2 HEARTLAND PAYMENT SYSTEM Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.40 -- -- 137.8 135.3 -2.5 HEIDRICK & STRUGGLES INT Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.32 0.11 -0.21 125.9 121.8 -4.2 HOLLY ENERGY PARTNERS LP Q2 OIL USD 0.73 0.63 -0.10 64.5 63.7 -0.8 HONDA MOTOR CO LTD Q1 AUTOMOTIVE MFG USD 1.18 0.92 -0.26 32249.4 30714.0 -1535.4 HUDSON GLOBAL INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.08 0.01 0.09 202.3 204.8 2.5 IEC ELECTRONICS CORPORAT Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.20 0.22 0.03 37.8 36.0 -1.7 IMPAX LABORATORIES INC Q2 DRUGS USD 0.45 0.60 0.15 162.0 166.5 4.4 INGREDION INC Q2 FOOD PROCESSORS USD 1.23 1.33 0.10 1703.7 -- -- INSITE VISION INC Q2 DRUGS USD -0.05 -0.05 -0.01 2.4 1.8 -0.6 INSPERITY INC Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.21 0.22 0.01 529.9 519.3 -10.6 INTERACTIVE INTELLIGENCE Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.03 0.03 0.00 54.6 54.8 0.2 INTEVAC INC Q2 OTHER COMPUTERS USD -0.07 -0.06 0.01 30.8 31.8 1.0 IPG PHOTONICS CORP Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.66 0.72 0.06 134.8 137.9 3.2 IRIS INTERNATIONAL INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.05 0.07 0.02 32.4 30.9 -1.5 JONES LANG LASALLE INC Q2 INVESTMENTS USD 1.26 1.13 -0.13 933.1 921.3 -11.8 KAISER FEDERAL FINANCIAL Q4 BANKING USD 0.16 0.19 0.03 8.6 8.8 0.2 KEYNOTE SYSTEMS INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.18 0.18 0.00 30.6 30.3 -0.3 KEYW HOLDING CORP Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.01 0.01 0.00 56.3 56.2 -0.2 KFORCE INC Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.22 0.24 0.02 275.7 274.1 -1.6 KIMCO REALTY CORP Q2 INVESTMENTS USD 0.06 0.10 0.04 222.9 226.7 3.8 KULICKE & SOFFA INDS INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.67 0.90 0.24 239.6 255.5 16.0 LANDEC CORP Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.09 0.11 0.02 76.9 82.6 5.7 LCA-VISION INCORPORATED Q2 HOSPITALS USD -0.16 -0.17 -0.02 25.0 25.2 0.2 LEMAITRE VASCULAR INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.04 0.05 0.01 14.1 14.4 0.3 LEXICON PHARMACEUTICALS Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.06 -0.05 0.01 0.3 0.2 -0.1 LIFE TECHNOLOGIES CORP Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.97 0.96 -0.01 943.6 949.3 5.7 LIN TV CORP. Q2 COMMUNICATIONS USD 0.20 0.27 0.07 114.6 121.0 6.4 LIQUIDITY SERVICES INC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.47 0.56 0.10 123.8 121.3 -2.5 LOUISIANA PACIFIC CORP Q2 FOREST PRODUCTS USD 0.05 0.02 -0.03 419.3 427.8 8.5 LPL FINANCIAL HOLDINGS I Q2 INVESTMENTS USD 0.56 0.49 -0.07 913.6 907.8 -5.7 MARATHON PETROLEUM CORP Q2 OIL USD 2.51 2.53 0.02 18644.8 20240.0 1595.2 MARKET LEADER INC Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD -0.05 -0.08 -0.03 11.3 11.1 -0.2 MARTIN MARIETTA MATERIALS Q2 BUILDING & RELATED USD 1.01 0.92 -0.09 531.4 545.7 14.3 MCG CAPITAL CORPORATION Q2 INVESTMENTS USD 0.06 0.07 0.01 16.6 17.9 1.3 MCGRATH RENTCORP Q2 RETAILING - GOODS USD 0.48 0.42 -0.06 86.9 83.8 -3.1 MDC HOLDINGS Q2 HOME BUILDING USD 0.06 0.22 0.16 273.2 258.3 -14.9 MEDIDATA SOLUTIONS INC Q2 HOSPITAL SUPPLIES USD 0.23 0.23 0.00 52.2 53.5 1.3 MEDNAX INC Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.19 1.22 0.04 437.3 449.5 12.2 MERCURY COMPUTER SYSTEMS Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.09 -- -- 64.3 60.9 -3.4 MERGE HEALTHCARE INC Q2 HOME HEALTH CARE USD 0.01 0.02 0.01 60.6 62.9 2.3 MIDDLEBURG FINANCIAL CORP Q2 BANKING USD 0.18 0.25 0.07 10.3 9.7 -0.6 MUELLER WATER PRODUCTS I Q3 WATER UTILITIES USD 0.04 0.05 0.01 274.1 275.9 1.8 MULTIMEDIA GAMES HOLDING Q3 LEISURE USD 0.18 0.25 0.07 37.7 40.5 2.8 NATIONAL INTERSTATE CORP Q2 INSURANCE USD 0.46 0.36 -0.10 114.8 121.1 6.3 NAVARRE CORP Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.01 -0.02 -0.03 101.6 91.3 -10.3 NEUROCRINE BIOSCIENCES I Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.03 -0.01 0.02 11.0 10.6 -0.4 NISOURCE INC Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.20 0.23 0.03 1194.7 1038.1 -156.6 NORTH VALLEY BANCORP Q2 BANKING USD 0.09 -- -- 10.7 12.0 1.3 NOVA MEASURING INSTRUMEN Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.18 0.20 0.02 25.6 27.1 1.4 NUMEREX CORP Q2 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.05 0.04 -0.01 15.8 16.4 0.6 OCLARO INC Q4 ELECTRONICS USD -0.15 -0.21 -0.06 105.7 104.4 -1.3 OIL STATES INTERNATIONAL Q2 OIL USD 1.87 1.98 0.12 1040.4 1091.1 50.7 ONEOK INC Q2 GAS UTILITIES USD 0.34 0.29 -0.05 3564.8 2529.3 -1035.5 ONEOK PARTNERS LP Q2 OIL USD 0.70 0.69 -0.01 2855.1 2124.8 -730.3 OPTIMER PHARMACEUTICALS Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.06 -0.01 0.05 44.4 49.8 5.3 PAPA JOHN'S INTERNATIONA Q2 RETAILING - FOODS USD 0.56 0.61 0.06 311.1 318.6 7.5 PC-TEL INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.10 0.09 -0.01 20.2 20.0 -0.2 PENNSYLVANIA REAL ESTATE Q2 INVESTMENTS USD -- -- -- 71.8 72.4 0.6 PENSKE AUTOMOTIVE GROUP Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.54 0.55 0.02 3267.2 3372.5 105.2 PFIZER INC Q2 DRUGS USD 0.54 0.62 0.08 14865.5 15057.0 191.5 PIONEER NATURAL RESOURCE Q2 OIL USD 0.97 0.78 -0.19 727.0 648.9 -78.1 PIONEER SOUTHWEST ENERGY Q2 OIL USD 0.57 0.47 -0.10 43.1 42.6 -0.6 POLYONE CORPORATION Q2 CHEMICALS USD 0.33 0.37 0.04 844.7 792.0 -52.7 POLYPORE INTERNATIONAL I Q2 CHEMICALS USD 0.54 0.51 -0.03 185.6 185.8 0.2 PUBLIC SERVICE ENTERPRIS Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.45 0.43 -0.02 2384.5 2098.0 -286.5 QEP RESOURCES INC Q2 GAS USD 0.33 0.31 -0.02 612.3 499.3 -113.0 QUANTUM CORP Q1 OTHER COMPUTERS USD -0.04 -0.04 -0.01 140.9 140.9 0.0 QUICKLOGIC CORP Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.09 -0.08 0.01 4.0 4.1 0.1 QUINSTREET INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.18 0.18 0.00 80.5 85.7 5.2 REACHLOCAL INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.02 0.01 0.03 109.4 112.2 2.8 REGENCY CENTERS CORP Q2 INVESTMENTS USD 0.14 0.06 -0.08 121.8 -- -- RENAISSANCERE HOLDINGS L Q2 INSURANCE USD 2.48 2.14 -0.34 322.7 310.5 -12.2 REVLON Q2 COSMETICS USD 0.34 0.33 -0.01 346.9 357.1 10.2 ROGERS CORPORATION Q2 ELECTRICAL USD 0.40 0.47 0.07 128.2 126.7 -1.5 ROGERS SUGAR INC Q3 FINANCIAL SERVICES CAD 0.09 0.08 -0.01 -- -- -- RPX CORP Q2 MULTI-IND BASIC USD 0.22 0.29 0.07 51.0 55.2 4.2 RTI BIOLOGICS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.04 0.05 0.01 44.2 45.2 1.0 SAPUTO INC Q1 FOOD PROCESSORS CAD 0.66 0.60 -0.06 1640.9 1698.3 57.4 SCHIFF NUTRITION INTERNA Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.12 0.07 -0.05 60.2 67.4 7.2 SCORPIO TANKERS INC Q2 MARITIME USD -0.11 -0.10 0.01 25.1 27.0 1.9 SILICON IMAGE INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.02 0.05 0.03 59.8 63.8 4.0 SOLAR CAPITAL LTD Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.58 0.56 -0.02 36.5 34.8 -1.7 SOLAR SENIOR CAPITAL LTD Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.31 0.36 0.05 4.5 5.6 1.1 SOURCEFIRE INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.14 0.16 0.02 48.9 50.6 1.7 SOUTHERN COMMUNITY FINAN Q2 BANKING USD -0.04 0.07 0.11 12.3 14.6 2.3 SOUTHERN COPPER CORP Q2 NONFERROUS BASE METALS USD 0.62 0.66 0.05 1659.4 1659.9 0.5 SPANSION INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.17 0.22 0.05 228.4 233.4 5.0 SUN HEALTHCARE GROUP INC Q2 HOME HEALTH CARE USD 0.14 0.15 0.01 465.8 457.1 -8.7 SUPPORT.COM INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.05 -0.02 0.03 16.8 17.3 0.5 SYSTEMAX INC. Q2 RETAILING - GOODS USD 0.17 -0.02 -0.19 870.2 849.5 -20.7 TAKE-TWO INTERACTIVE SOF Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.65 -1.16 -0.51 254.2 226.1 -28.0 TANGER FACTORY OUTLET CE Q2 INVESTMENTS USD 0.12 0.12 0.00 85.1 87.3 2.2 TEAM HEALTH HOLDINGS INC Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.39 0.39 0.00 493.6 506.3 12.7 TEAM INCORPORATED Q4 OIL USD 0.67 0.71 0.04 178.7 187.9 9.2 TECHNE CORP Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.85 0.80 -0.05 80.1 78.7 -1.5 TELECOM ARGENTINA (B) Q2 TELEPHONE UTILITIES USD 0.79 0.65 -0.14 1192.4 1183.1 -9.4 TELEFLEX INC Q2 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 1.10 1.23 0.13 402.5 383.3 -19.1 TERNIUM SA Q2 STEEL USD 0.63 0.56 -0.07 2178.6 2157.2 -21.4 THERAVANCE INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.43 -0.42 0.01 2.0 1.4 -0.5 THOMSON REUTERS CORPORAT Q2 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.50 0.54 0.04 3207.1 3189.0 -18.1 TOROMONT INDS LTD Q2 MACHINERY CAD 0.36 0.33 -0.03 372.1 379.6 7.5 TRANSALTA CORP Q2 ELECTRICAL UTILITIES CAD -0.07 -0.10 -0.03 548.1 407.0 -141.1 TRANSALTA CORP Q2 ELECTRICAL UTILITIES CAD 0.05 -0.10 -0.15 -- -- -- TRIMAC TRANSPORTATION LI Q2 RAILROADS CAD 0.08 0.10 0.02 93.3 86.5 -6.8 TRUE RELIGION APPAREL INC Q2 CLOTHING USD 0.35 0.39 0.04 107.3 104.9 -2.4 TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS Q2 AUTOMOTIVE MFG USD 1.55 1.72 0.17 4185.7 4239.0 53.3 TTM TECHNOLOGIES Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.23 0.17 -0.06 329.2 327.4 -1.8 TWIN DISC INC Q4 MACHINERY USD 0.63 -- -- 93.9 96.1 2.2 TYCO INTERNATIONAL LIMIT Q3 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.93 1.01 0.09 4536.2 4460.0 -76.2 ULTIMATE SOFTWARE GROUP Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.17 0.21 0.04 79.0 79.2 0.2 UNIT CORPORATION Q2 OIL USD 0.99 1.10 0.11 329.9 329.9 0.0 UNITED STATES STEEL CORP Q2 STEEL USD 0.47 0.69 0.22 4993.5 5017.0 23.5 UQM TECHNOLOGY INC Q1 MACHINERY USD 0.00 -0.04 -0.04 5.4 2.9 -2.4 US ECOLOGY INC Q2 MACHINERY USD 0.22 0.39 0.17 36.4 40.0 3.6 US SILICA HOLDINGS INC Q2 NONFERROUS BASE METALS USD 0.36 0.36 0.00 103.7 104.6 0.9 USEC INCORPORATED Q2 NONFERROUS BASE METALS USD -0.01 -0.48 -0.47 -- -- -- VALERO ENERGY CORPORATION Q2 OIL USD 1.43 1.50 0.07 32618.8 34662.0 2043.2 VERISK ANALYTICS INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.46 0.47 0.01 371.1 373.2 2.2 VIRTUS INVESTMENT PARTNE Q2 FINANCIAL SERVICES USD 1.06 1.04 -0.02 66.0 66.8 0.8 VISHAY INTERTECHNOLOGY I Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.26 0.24 -0.02 589.2 588.2 -1.0 WABASH NATL CORP Q2 TRUCK MFG USD 0.22 0.06 -0.16 386.0 287.1 -98.9 WATTS WATER TECHNOLOGIES Q2 MACHINERY USD 0.55 0.53 -0.02 386.4 371.1 -15.3 WEB.COM GROUP, INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.36 0.38 0.02 120.5 121.7 1.2 WEBMD HEALTH CORP Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD -0.10 -0.11 -0.01 114.7 112.7 -2.1 WESCO AIRCRAFT HOLDINGS Q3 RETAILING - GOODS USD 0.23 0.24 0.01 188.1 189.3 1.2 YANDEX NV Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.17 -- -- 207.7 207.2 -0.5 ZEBRA TECHNOLOGIES CORP Q2 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.61 0.58 -0.03 250.2 247.1 -3.1 ZELTIQ AESTHETICS INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.18 -0.24 -0.06 20.9 22.3 1.4