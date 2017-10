U.S./Canada daily earnings hits & misses Aug 1 - 1800 ET

Aug 1 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. ***** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ACADIA HEALTHCARE CO INC Q2 HOSPITALS USD 0.15 0.18 0.03 96.9 100.5 3.7 AGL RESOURCES INC Q2 GAS UTILITIES USD 0.28 0.30 0.02 878.6 686.0 -192.6 ALAMO GROUP INCORPORATED Q2 MACHINERY USD 0.78 0.77 -0.01 -- -- -- ALBANY INTERNATIONAL Q2 MACHINERY USD 0.27 -1.84 -2.11 186.9 191.9 5.0 ALBANY MOLECULAR RESEARCH Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.02 0.06 0.04 52.0 50.0 -2.0 ALEXANDER & BALDWIN INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.15 0.13 -0.02 81.7 72.4 -9.3 ALLEGIANT TRAVEL CO Q2 AIRLINES USD 1.24 1.30 0.06 231.1 231.2 0.1 ALLERGAN INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 1.06 1.07 0.01 1504.1 1491.4 -12.7 AMDOCS LTD Q3 COMMUNICATIONS USD 0.67 0.70 0.03 816.7 808.8 -7.9 AMERICAN SAFETY INSURANC Q2 INSURANCE USD 0.23 0.20 -0.03 68.9 70.1 1.2 AMERICAN TOWER CORP - CL Q2 COMMUNICATIONS USD 0.40 0.12 -0.28 698.5 697.7 -0.8 AMERIGROUP CORP Q2 HOME HEALTH CARE USD 0.69 0.63 -0.06 2180.4 2227.2 46.8 AMERISTAR CASINOS INC. Q2 LEISURE USD 0.59 0.51 -0.08 300.8 296.3 -4.5 ANIKA THERAPEUTICS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.16 0.26 0.10 18.4 19.6 1.2 ANNALY CAPITAL MANAGEMEN Q2 INVESTMENTS USD 0.49 0.68 0.19 528.1 -- -- ARTHROCARE CORPORATION Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.37 0.41 0.04 93.2 91.7 -1.5 ASHFORD HOSPITALITY TRUS Q2 INVESTMENTS USD 0.09 -0.20 -0.29 244.1 249.1 5.0 ATLANTIC TELE NETWORK INC Q2 TELEPHONE UTILITIES USD 0.55 0.67 0.12 185.7 185.3 -0.4 ATLAS PIPELINE PARTNERS- Q2 GAS USD 0.21 0.11 -0.10 320.4 324.1 3.7 ATWOOD OCEANICS INCORPOR Q3 OIL USD 0.73 0.79 0.06 169.7 178.6 8.9 AUTOMATIC DATA PROCESSING Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.53 0.53 0.00 2655.0 2636.6 -18.4 AVIS BUDGET GROUP INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.70 0.94 0.24 1912.9 1866.0 -46.9 AVON PRODUCTS INCORPORAT Q2 COSMETICS USD 0.21 0.20 -0.01 2664.8 2591.7 -73.1 AXT INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.05 0.04 -0.01 24.1 25.2 1.1 BALCHEM CORP Q2 CHEMICALS USD 0.31 0.33 0.02 76.2 79.0 2.8 BALTIC TRADING LTD Q2 MARITIME USD -0.17 -0.16 0.01 7.7 7.6 -0.1 BANKFINANCIAL CORP Q2 FINANCIAL SERVICES USD -0.20 0.04 0.24 14.8 -- -- BIOMARIN PHARMACEUTICAL Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.21 -0.27 -0.06 121.7 124.0 2.3 BIOSANTE PHARMACEUTICALS Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.41 -0.36 0.05 0.1 -- -- BOK FINANCIAL CORPORATION Q2 BANKING USD 1.13 1.43 0.30 317.4 368.4 51.0 BOOZ ALLEN HAMILTON HOLD Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.42 0.46 0.04 1448.2 1432.4 -15.8 BOSTON BEER Q2 BEVERAGES USD 1.28 1.19 -0.09 152.5 147.5 -5.0 BURGER KING WORLDWIDE INC Q2 RETAILING - FOODS USD 0.14 0.17 0.04 570.2 540.8 -29.4 CAL DIVE INTERNATIONAL I Q2 OIL USD -0.05 -0.06 -0.01 130.4 120.3 -10.1 CALUMET SPECIALTY PRODUC Q2 OIL USD 0.53 1.14 0.61 994.3 1087.0 92.7 CAMBREX CORPORATION Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.22 0.33 0.12 71.5 76.4 4.9 CAMTEK LTD Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.04 0.10 0.06 23.4 25.0 1.6 CANADA BREAD COMPANY LTD Q2 FOOD PROCESSORS CAD 0.70 1.09 0.39 405.7 404.9 -0.8 CAPITAL SENIOR LIVING CO Q2 HOSPITALS USD 0.09 0.08 -0.01 75.7 77.0 1.3 CARBONITE INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.19 -0.11 0.08 20.2 20.2 0.1 CARMIKE CINEMAS INC Q2 LEISURE USD 0.30 0.07 -0.23 136.7 136.3 -0.4 CATAMARAN CORP Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.54 0.49 -0.05 1737.4 1702.7 -34.7 CAVIUM INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.02 0.07 0.05 55.1 55.3 0.1 CBEYOND INC Q2 COMMUNICATIONS USD -0.02 -0.06 -0.05 122.3 120.6 -1.7 CENTRAL EUROPEAN MEDIA E Q2 COMMUNICATIONS USD 0.01 -0.05 -0.06 223.4 211.2 -12.2 CENTRAL GARDEN & PET COM Q3 HOME PRODUCTS USD 0.47 0.47 0.01 507.7 533.8 26.1 CHEMTURA CORP Q2 CHEMICALS USD 0.52 0.61 0.09 874.0 845.0 -29.0 CLEAR CHANNEL OUTDOOR HL Q2 COMMUNICATIONS USD 0.00 -0.04 -0.04 773.8 761.3 -12.5 CNH GLOBAL NV Q2 MACHINERY USD 1.49 1.47 -0.02 5270.7 5026.0 -244.7 COMCAST CORP Q2 COMMUNICATIONS USD 0.48 0.50 0.03 15199.9 15211.0 11.1 COMFORT SYSTEMS USA INC. Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.08 0.12 0.04 347.1 354.8 7.7 COMMTOUCH SOFTWARE Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.04 0.05 0.01 6.2 5.7 -0.5 CONCUR TECHNOLOGIES INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.21 0.22 0.02 112.7 113.2 0.5 CONSTELLATION SOFTWARE I Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.73 1.71 -0.02 208.7 209.0 0.3 CVR PARTNERS LP Q2 CHEMICALS USD 0.44 0.48 0.05 77.9 81.4 3.5 DAVITA INC Q2 HOSPITALS USD 1.47 1.49 0.02 1931.7 1929.7 -2.0 DAWSON GEOPHYSICAL COMPA Q3 OIL USD 0.41 0.14 -0.27 82.0 68.3 -13.7 DEVON ENERGY CORP Q2 OIL USD 0.81 0.55 -0.26 2377.0 2559.0 182.0 DIANA CONTAINERSHIPS INC Q2 MARITIME USD 0.20 0.10 -0.10 17.7 14.9 -2.8 DOLAN CO/THE Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.02 0.16 0.14 68.1 63.8 -4.4 DOLLAR THRIFTY AUTOMATIV Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 1.24 1.69 0.45 408.3 395.4 -12.9 DOMINION RESOURCE INC VA Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.60 0.59 -0.01 2961.9 3053.0 91.1 DST SYSTEMS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.97 0.77 -0.20 464.4 465.5 1.1 DXP ENTERPRISES INC Q2 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.78 0.80 0.02 257.5 261.9 4.4 DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.10 -0.09 0.01 2.9 2.7 -0.2 EAGLE ROCK ENERGY PARTNE Q2 OIL USD 0.04 -- -- 275.1 282.4 7.4 EDGEWATER TECH INC Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.09 0.04 -0.05 29.0 27.2 -1.8 EL PASO ELEC CO Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.71 0.77 0.06 243.3 164.4 -79.0 ELEPHANT TALK COMMUNICAT Q2 OTHER COMPUTERS USD -0.05 -- -- 9.3 7.1 -2.2 ELLIE MAE INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.12 0.27 0.15 20.1 23.6 3.5 ENBRIDGE INCOME FUND Q2 INVESTMENTS CAD 0.20 0.36 0.16 -- -- -- ENERGIZER HOLDINGS INC Q3 HOME PRODUCTS USD 1.32 1.18 -0.14 1224.9 1124.1 -100.8 ENI SPA Q2 OIL USD 1.18 0.97 -0.21 37299.6 38510.7 1211.1 ENSIGN GROUP INC Q2 HOSPITALS USD 0.59 0.67 0.08 206.6 204.3 -2.3 ENTERPRISE PRODUCTS PART Q2 OIL USD 0.58 0.64 0.06 11715.9 9789.8 -1926.1 ENTROPIC COMMUNICATIONS Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.08 0.09 0.01 79.4 89.1 9.6 EQUITY ONE INC. Q2 INVESTMENTS USD 0.07 0.06 -0.01 79.4 82.5 3.2 ESSEX PROPERTY TRUST, IN Q2 INVESTMENTS USD 0.40 1.07 0.67 128.6 -- -- EXCEL TRUST INC Q2 INVESTMENTS USD -0.06 -0.08 -0.03 19.5 -- -- EXELON CORP Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.63 0.61 -0.02 6036.2 6366.0 329.8 EXTREME NETWORKS INC. Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.08 0.08 0.00 84.2 87.6 3.4 FEDERAL REALTY INV TR Q2 INVESTMENTS USD 0.48 0.51 0.03 144.5 147.6 3.1 FIBREK INC Q2 FOREST PRODUCTS CAD -0.02 -0.20 -0.18 -- -- -- FINANCIAL ENGINES INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.10 0.11 0.01 43.7 44.3 0.6 FIRST QUANTUM MINERALS L Q2 NONFERROUS BASE METALS USD 0.22 0.30 0.08 688.3 722.3 34.0 FIRST SOLAR INC Q2 UNDESIGNATED CAPITAL USD 0.90 1.65 0.76 819.9 957.3 137.4 FIVE STAR QUALITY CARE I Q2 HOSPITALS USD 0.05 0.06 0.01 349.8 349.1 -0.7 FORMFACTOR INC. Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.13 -0.08 0.05 48.7 54.8 6.1 FRANKLIN STREET PROPERTI Q2 INVESTMENTS USD 0.07 0.07 0.00 38.7 38.9 0.2 GAIN CAPITAL HOLDINGS INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.02 0.13 0.12 32.7 45.7 13.0 GARMIN LTD Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.67 0.98 0.31 686.5 718.2 31.7 GENCO SHIPPING & TRADING Q2 MARITIME USD -0.65 -0.65 0.00 65.7 62.9 -2.8 GENERAL GROWTH PROPERTIES Q2 INVESTMENTS USD -0.01 0.04 0.05 590.7 624.1 33.4 GENPACT LTD Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.23 0.32 0.09 458.2 467.6 9.4 GEORGIA GULF CORP Q2 CHEMICALS USD 0.29 0.39 0.10 880.0 867.7 -12.3 GLADSTONE CAPITAL Q3 INVESTMENTS USD 0.21 0.23 0.02 9.6 10.0 0.3 GREEN MOUNTAIN COFFEE RO Q3 RETAILING - FOODS USD 0.50 0.52 0.02 873.3 869.2 -4.1 GT ADVANCED TECHNOLOGIES Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.06 0.16 0.10 114.2 167.3 53.1 HANGER INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.49 0.50 0.01 249.3 251.8 2.5 HANOVER INSURANCE GROUP Q2 INSURANCE USD 0.19 0.22 0.03 1107.6 1197.6 90.0 HARLEY-DAVIDSON INC Q2 AUTOMOTIVE MFG USD 1.05 1.07 0.02 1628.0 1569.0 -58.9 HARTFORD FINANCIAL SERVI Q2 INSURANCE USD 0.47 0.23 -0.24 7892.0 4574.0 -3318.0 HAVERTY FURNITURE COS INC Q2 HOME FURNISHINGS USD 0.02 0.11 0.10 151.5 151.5 0.0 HEMISPHERE GPS INC Q2 ELECTRONICS USD 0.01 -0.01 -0.02 19.5 19.6 0.1 HILLENBRAND INC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.35 0.37 0.02 242.6 238.4 -4.2 HOME CAPITAL GROUP INC-B Q2 FINANCE & LOAN CAD 1.53 1.54 0.01 91.9 -- -- HOMEOWNERS CHOICE INC Q2 INSURANCE USD 0.59 0.74 0.15 36.4 38.9 2.4 HOSPIRA INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.49 0.51 0.02 987.0 1033.3 46.3 HSN INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.60 -- -- 775.1 767.2 -8.0 HUDSON VALLEY HOLDING CO Q2 BANKING USD 0.27 0.25 -0.02 30.7 30.3 -0.4 HUNTSMAN CORP Q2 CHEMICALS USD 0.54 0.58 0.04 3016.4 2914.0 -102.4 HYATT HOTELS CORP Q2 LEISURE USD 0.23 0.24 0.01 1039.2 1014.0 -25.2 IMAGE SENSING SYSTEMS INC Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.03 0.05 0.02 6.2 5.7 -0.5 INNOVATIVE SOLUTIONS & S Q3 DEFENSE USD 0.00 0.02 0.02 -- -- -- INSIGHT ENTERPRISES, INC. Q2 RETAILING - GOODS USD 0.76 0.79 0.03 1471.2 1529.2 58.0 INTACT FINANCIAL CORP Q2 INSURANCE CAD 1.41 1.11 -0.30 1695.9 1589.0 -106.9 INTERCONTINENTALEXCHANGE Q2 FINANCIAL SERVICES USD 1.92 1.95 0.03 350.6 351.2 0.6 INTREPID POTASH INC Q2 CHEMICALS USD 0.25 0.25 0.00 96.6 98.8 2.2 INVESCO MORTGAGE CAPITAL Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.69 0.68 -0.01 87.5 82.3 -5.2 ITRON INCORPORATED Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.94 1.16 0.22 560.0 579.1 19.1 J2 GLOBAL INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.69 0.70 0.01 89.4 89.5 0.1 JAMBA INC Q2 BEVERAGES USD 0.07 0.05 -0.02 67.3 66.0 -1.3 KAPSTONE PAPER AND PACKA Q2 MULTI-IND BASIC USD 0.42 0.41 -0.01 304.2 306.3 2.1 KENNETH COLE PRODUCTIONS Q2 CLOTHING USD 0.06 -0.03 -0.09 107.7 97.3 -10.3 LEAPFROG ENTERPRISES INC Q2 LEISURE TIME USD -0.18 -0.12 0.06 66.3 71.5 5.2 LEGACY RESERVES LP Q2 OIL USD 0.45 0.21 -0.24 88.3 79.2 -9.2 LINCOLN NATL CP IND Q2 INSURANCE USD 1.00 1.09 0.09 2857.9 2899.0 41.1 LITTELFUSE INC Q2 ELECTRICAL USD 1.00 1.07 0.08 173.0 175.9 2.8 MACERICH COMPANY Q2 INVESTMENTS USD 0.39 1.00 0.61 201.6 204.5 3.0 MACQUARIE INFRASTRUCTURE Q2 MULTI-IND BASIC USD 0.78 0.93 0.15 253.9 258.5 4.6 MAGELLAN MIDSTREAM PARTN Q2 GAS UTILITIES USD 0.89 1.01 0.12 438.5 449.5 11.1 MAKO SURGICAL CORP Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.21 -0.20 0.01 23.7 23.7 -0.1 MANNING AND NAPIER INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.28 0.25 -0.03 88.5 81.5 -7.0 MANTECH INTERNATIONAL CO Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.77 0.67 -0.10 745.7 638.9 -106.8 MAPLE LEAF FOODS INC Q2 FOOD PROCESSORS CAD 0.23 0.28 0.05 1256.5 1260.3 3.8 MARATHON OIL CORP Q2 OIL USD 0.59 0.59 0.00 3348.4 3784.0 435.6 MARTIN MIDSTREAM PARTNER Q2 MARITIME USD 0.43 0.25 -0.18 330.1 292.9 -37.2 MASIMO CORP Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.28 -- -- 120.3 122.8 2.5 MASTERCARD INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 5.58 5.65 0.07 1878.9 1820.0 -58.9 MEASUREMENT SPECIALTIES Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.52 0.53 0.01 88.1 88.6 0.5 MEDALLION FINANCIAL CORP Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.23 0.30 0.08 8.1 8.1 -0.1 MEDASSETS INC Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.22 0.28 0.06 151.5 163.0 11.5 MERITOR INC Q3 AUTO PART MFG USD 0.38 0.38 0.00 1241.6 1113.0 -128.6 METLIFE INC Q2 INSURANCE USD 1.25 1.33 0.09 16983.9 16789.0 -194.9 MURPHY OIL CORPORATION Q2 OIL USD 1.33 1.52 0.19 9585.8 7190.3 -2395.5 NATIONAL AMERICAN UNIVER Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.03 0.05 0.02 30.5 33.1 2.6 NATURES SUNSHINE PRODUCTS Q2 RETAILING - GOODS USD 0.40 0.46 0.06 95.0 93.0 -2.0 NCI INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.07 0.11 0.04 88.2 91.2 3.0 NEW GOLD INC Q2 PRECIOUS METALS USD 0.10 0.10 0.00 232.3 176.1 -56.2 NEWBRIDGE BANCORP Q2 BANKING USD 0.06 0.01 -0.05 16.1 16.3 0.2 NEWPORT CORP Q2 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.18 0.24 0.06 157.7 153.7 -4.0 NPS PHARMACEUTICALS INCO Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.09 -0.19 -0.10 25.7 28.5 2.8 NTELOS HOLDINGS CORP Q2 COMMUNICATIONS USD 0.26 0.26 0.00 112.7 111.6 -1.1 NUVO RESEARCH INC Q2 DRUGS CAD 0.00 0.01 0.01 5.4 3.0 -2.4 O2MICRO INTERNATIONAL Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.02 -0.04 -0.02 28.1 28.3 0.3 OMNICELL INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.18 0.20 0.02 74.0 75.4 1.4 ONYX PHARMACEUTICALS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.66 -0.68 -0.02 72.1 72.7 0.6 ORIENT-EXPRESS HOTELS LTD Q2 LEISURE USD 0.13 0.14 0.01 183.0 165.0 -18.0 OVERSEAS SHIPHOLDING GRO Q2 MARITIME USD -1.36 -1.52 -0.16 208.4 210.0 1.6 OWENS CORNING INC Q2 BUILDING MATERIALS USD 0.64 0.54 -0.10 1499.1 1391.0 -108.1 PAR TECHNOLOGY CORP Q2 COMPUTER MFRS USD 0.02 -- -- 54.3 56.4 2.1 PATRIOT TRANSPORTATION H Q3 MULTI-IND TRANSN USD 0.24 0.28 0.04 32.4 33.0 0.6 PENN VIRGINIA CORP Q2 OIL USD -0.28 -0.23 0.05 81.9 76.8 -5.0 PGT INC Q2 HOME BUILDING USD 0.02 0.07 0.05 45.0 46.5 1.5 PHILLIPS 66 Q2 OIL USD 1.78 2.23 0.45 54552.6 -- -- PHOENIX COMPANIES Q2 INSURANCE USD 0.10 0.01 -0.09 252.0 -- -- PIEDMONT OFFICE REALTY T Q2 INVESTMENTS USD 0.09 -- -- 103.7 106.0 2.3 PORTFOLIO RECOVERY ASSOC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 1.64 1.87 0.23 140.7 147.9 7.1 POZEN INC Q2 DRUGS USD -0.25 -0.17 0.08 1.7 1.8 0.1 PRUDENTIAL FINANCIAL INC Q2 INSURANCE USD 1.55 1.34 -0.21 10629.2 11405.0 775.9 PS BUSINESS PARKS INC. Q2 INVESTMENTS USD 0.37 0.06 -0.31 84.2 85.8 1.6 RADIAN GROUP INC Q2 INSURANCE USD -0.55 -- -- 179.4 186.8 7.4 REGIONAL MANAGEMENT CORP Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.50 0.52 0.02 30.7 32.0 1.4 RESOLUTE FOREST PRODUCTS Q2 FOREST PRODUCTS USD 0.05 0.30 0.25 -- -- -- RESOLUTE FOREST PRODUCTS Q2 FOREST PRODUCTS USD 0.06 0.30 0.24 -- -- -- ROCKWOOD HOLDINGS INC Q2 CHEMICALS USD 1.18 1.24 0.06 969.5 905.6 -63.9 RR DONNELLEY & SONS COM Q2 COMMUNICATIONS USD 0.43 0.49 0.06 2566.8 2528.6 -38.2 RTI INTERNATIONAL METALS Q2 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.13 0.17 0.04 175.6 190.3 14.7 SAFETY INSURANCE GROUP I Q2 INSURANCE USD 0.79 1.11 0.33 -- -- -- SCHAWK INC Q2 MACHINERY USD 0.11 0.10 -0.01 -- -- -- SCHWEITZER-MAUDUIT INTL Q2 TOBACCO USD 1.83 1.64 -0.19 213.8 -- -- SENIOR HOUSING PROPERTIE Q2 INVESTMENTS USD 0.25 0.20 -0.05 147.0 147.0 0.0 SHIRE PLC Q2 DRUGS USD 1.50 1.68 0.18 1185.6 1207.8 22.2 SINCLAIR BROADCAST GROUP Q2 COMMUNICATIONS USD 0.29 0.37 0.08 248.0 253.6 5.6 SM ENERGY CO Q2 OIL USD 0.23 0.09 -0.14 368.1 304.4 -63.7 SMITH MICRO SOFTWARE INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.12 -0.10 0.02 11.0 10.2 -0.8 SPARTAN STORES INC Q1 RETAILING - FOODS USD 0.27 0.35 0.08 611.2 603.9 -7.3 SPEEDWAY MOTORSPORTS Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.59 0.65 0.07 157.8 181.0 23.2 SPX CORPORATION Q2 AUTO PART MFG USD 0.74 -- -- 1295.5 1260.3 -35.2 STAAR SURGICAL CO Q2 UNDESIGNATED HEALTH USD 0.01 -0.01 -0.02 16.6 15.9 -0.7 STONE ENERGY CORP. Q2 OIL USD 0.81 0.62 -0.19 246.1 226.6 -19.5 STRATASYS INC Q2 MACHINERY USD 0.32 0.32 0.00 46.4 49.4 3.0 STRONGCO CORP Q2 MACHINERY CAD 0.27 0.25 -0.02 124.6 132.2 7.7 STURM RUGER & CO INC Q2 LEISURE PRODUCTS USD 0.80 0.91 0.11 107.0 119.6 12.6 SURMODICS INC Q3 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.13 0.17 0.04 12.4 14.0 1.6 SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.26 0.29 0.03 66.7 67.0 0.3 TALISMAN ENERGY INC Q2 OIL CAD 0.09 0.07 -0.02 1878.9 1888.5 9.6 TALISMAN ENERGY INC Q2 OIL CAD 0.10 0.07 -0.03 1795.4 1888.5 93.1 TELETECH HOLDINGS Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.29 0.31 0.02 287.1 288.8 1.7 TERAGO INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.04 0.06 0.02 12.2 12.3 0.1 TETRA TECH INC Q3 MACHINERY USD 0.44 0.45 0.01 533.3 516.9 -16.5 THORATEC CORPORATION Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.45 0.45 0.00 120.8 118.7 -2.1 TIME WARNER INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.58 0.59 0.01 6939.7 -- -- TNS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.54 0.54 0.00 140.3 136.9 -3.4 TORSTAR 'B' Q2 COMMUNICATIONS CAD 0.48 0.44 -0.04 402.6 383.9 -18.7 TORTOISE ENERGY CAPITAL Q2 FINANCIAL SERVICES USD -- -- -- 13.3 12.7 -0.5 TRANSALTA CORP Q2 ELECTRICAL UTILITIES CAD -0.10 -0.10 0.00 548.1 407.0 -141.1 TRANSGENOMICS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.02 -0.01 0.01 9.1 9.1 0.0 TRANSOCEAN LTD Q2 OIL USD 0.45 0.74 0.30 2491.5 2575.0 83.5 TREDEGAR CORPORATION Q2 CHEMICALS USD 0.26 0.23 -0.03 227.3 216.1 -11.2 TRIANGLE CAPITAL CORP Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.49 0.51 0.02 21.1 22.0 0.8 TRIMBLE NAVIGATION LTD Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.70 0.72 0.02 512.0 517.6 5.6 TRIPLE S MANAGEMENT CORP Q2 UNDESIGNATED HEALTH USD 0.41 0.58 0.17 590.2 622.7 32.5 TRONOX INC Q2 CHEMICALS USD 0.73 1.23 0.50 535.7 428.9 -106.8 UBS AG Q2 BANKING USD 0.39 0.12 -0.27 -- -- -- UNION DRILLING INC Q2 OIL USD -0.05 0.03 0.08 64.3 68.1 3.8 UNITED ONLINE INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.13 0.18 0.05 232.0 231.9 -0.1 UNUM GROUP Q2 INSURANCE USD 0.76 0.79 0.03 2607.4 2617.9 10.5 VICAL INCORPORATED Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.07 -0.09 -0.03 4.4 1.6 -2.8 VONAGE HOLDINGS CORP Q2 TELEPHONE UTILITIES USD 0.07 0.09 0.03 212.0 211.9 -0.1 WALTER ENERGY INC Q2 COAL USD 0.36 0.43 0.07 665.3 677.6 12.3 WEIGHT WATCHERS INTL INC Q2 HOME HEALTH CARE USD 1.36 1.36 0.00 493.6 484.8 -8.8 WESTERN GAS PARTNERS LP Q2 OIL USD 0.45 0.33 -0.12 204.0 205.3 1.3 WESTJET AIRLINES LTD Q2 AIRLINES CAD 0.33 0.31 -0.02 815.9 809.3 -6.6 WILLIAMS COS INC Q2 GAS UTILITIES USD 0.26 0.22 -0.04 1972.0 -- -- WILLIAMS PARTNERS LP Q2 OIL USD 0.50 0.29 -0.21 1823.7 1583.0 -240.7 WILLIS GROUP HOLDINGS PLC Q2 INSURANCE USD 0.58 0.59 0.01 868.5 842.0 -26.5 WORLD FUEL SERVICES CORP Q2 OIL USD 0.67 0.68 0.01 10064.5 9618.8 -445.7 WRIGHT EXPRESS CORP Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.98 1.00 0.02 149.2 153.1 3.8 WRIGHT MEDICAL GROUP INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.03 0.08 0.05 121.6 123.3 1.7 YELP INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.06 -0.03 0.03 30.5 32.7 2.1