U.S./Canada daily earnings hits & misses Aug 2 - 1900 ET

Aug 2 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ABIOMED INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.03 0.08 0.05 37.0 38.8 1.8 ACCELRYS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.08 0.07 -0.01 40.1 41.6 1.4 ACTIVE NETWORK INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.15 0.11 -0.04 120.8 121.6 0.8 ACTIVISION BLIZZARD INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.12 0.20 0.08 834.8 1054.0 219.2 ACTUATE CORPORATION Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.13 0.13 0.00 36.2 36.2 0.1 ADDUS HOMECARE CORP Q2 HOME HEALTH CARE USD 0.11 0.14 0.03 68.6 70.3 1.7 AGENUS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.27 -0.31 -0.04 0.9 0.6 -0.3 AINSWORTH LUMBER CO LTD Q2 FOREST PRODUCTS CAD -0.02 -- -- 100.0 90.5 -9.5 AIR METHODS CORPORATION Q2 BIOTECHNOLOGY USD 2.09 2.43 0.34 220.1 222.5 2.4 AIR TRANSPORT SERVICES G Q2 AIRLINES USD 0.18 0.17 -0.01 158.4 153.6 -4.8 AIRCASTLE LTD Q2 AIRLINES USD 0.27 0.36 0.09 161.8 172.2 10.4 ALLETE INC Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.37 0.39 0.02 228.1 216.4 -11.7 ALLIANCEBERNSTEIN HOLDIN Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.24 0.24 0.00 637.7 642.2 4.4 AMEREN CORPORATION Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.62 0.73 0.11 1747.9 1660.0 -87.9 AMERICAN CAPITAL AGENCY Q2 INVESTMENTS USD 0.86 -0.88 -1.74 413.9 384.0 -29.9 AMERICAN EQUITY INVT LIF Q2 INSURANCE USD 0.47 0.43 -0.04 339.6 320.3 -19.3 AMERICAN INTERNATIONAL G Q2 INSURANCE USD 0.57 1.06 0.49 8836.4 8820.0 -16.4 AMERICAN SCIENCE & ENGIN Q1 ELECTRICAL USD 0.42 0.47 0.05 48.0 47.3 -0.7 AMERICAN SUPERCONDUCTOR Q1 ELECTRICAL USD -0.23 -0.20 0.03 27.9 28.7 0.8 AMERICAN VANGAURD CORP Q2 CHEMICALS USD 0.24 0.30 0.06 86.3 84.8 -1.5 AMERICAN WATER WORKS CO Q2 WATER UTILITIES USD 0.49 0.66 0.17 708.6 745.6 37.0 AMERIGON INC Q2 AUTO PART MFG USD 0.15 -- -- 133.6 136.2 2.5 AMN HEALTHCARE SERVICES Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.07 0.11 0.04 231.0 235.8 4.8 ANDERSONS (THE) Q2 FOOD PROCESSORS USD 1.64 1.56 -0.08 1398.0 1315.8 -82.2 ANSYS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.66 0.72 0.06 193.3 195.9 2.6 AP PHARMA INC. Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.02 -0.02 0.00 0.0 0.0 0.0 APACHE CORP Q2 OIL USD 2.53 2.07 -0.46 4257.1 3972.0 -285.1 APARTMENT INVESTMENT& MA Q2 INVESTMENTS USD -0.18 0.00 0.18 267.4 270.9 3.4 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT Q2 FINANCIAL SERVICES USD -0.17 0.05 0.22 -72.5 211.6 284.2 ARABIAN AMERICAN DEVELOP Q2 OIL USD 0.15 0.15 0.00 69.3 61.8 -7.5 ARIAD PHARMACEUTICALS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.27 -0.31 -0.04 1.9 0.3 -1.6 ARQULE INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.07 -0.01 0.06 9.9 11.8 2.0 ATLAS AIR WORLDWIDE HOLD Q2 AIRLINES USD 0.92 1.18 0.26 398.0 424.7 26.7 ATRICURE INC Q2 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.08 -0.08 -0.01 18.0 12.7 -5.3 AUTOBYTEL INC Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.04 0.02 -0.02 16.6 15.7 -0.9 AVEO PHARMACEUTICALS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.89 -0.68 0.21 1.5 1.9 0.3 AXCELIS TECHNOLOGIES Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.05 0.00 0.05 63.0 59.1 -3.9 BALDWIN & LYONS INC Q2 INSURANCE USD 0.40 0.51 0.11 -- -- -- BEAM INC Q2 HOME PRODUCTS USD 0.54 0.58 0.04 583.9 595.5 11.6 BEAM INC Q3 HOME PRODUCTS USD 0.57 1.15 0.58 617.6 3411.7 2794.1 BEAM INC Q3 HOME PRODUCTS USD 0.57 1.15 0.58 617.6 7224.0 6606.4 BEAM INC Q3 HOME PRODUCTS USD 0.57 1.96 1.39 617.6 3411.7 2794.1 BEAM INC Q3 HOME PRODUCTS USD 0.57 1.96 1.39 617.6 7224.0 6606.4 BECTON DICKINSON & CO Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 1.53 1.52 -0.01 2016.9 1980.5 -36.4 BERRY PETROLEUM CO Q2 OIL USD 0.84 0.73 -0.11 239.6 221.8 -17.8 BILL BARRETT CORP Q2 OIL USD 0.05 -0.05 -0.10 171.3 160.4 -10.9 BIOCRYST PHARMACEUTICALS Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.26 -0.25 0.01 5.4 4.2 -1.2 BIOMIMETIC THERAPEUTICS Q2 DRUGS USD -0.22 -0.23 -0.01 0.3 0.4 0.1 BLACKROCK KELSO CAPITAL Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.30 0.25 -0.05 34.2 34.5 0.2 BLUE NILE INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.07 0.11 0.04 88.9 91.0 2.1 BODY CENTRAL CORP Q2 RETAILING - GOODS USD 0.20 0.21 0.01 78.5 79.4 0.8 BOISE INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.13 0.14 0.01 626.0 637.8 11.9 BONAVISTA ENERGY CORP Q2 OIL CAD -0.01 0.02 0.03 202.4 193.8 -8.6 CADENCE PHARMACEUTICALS Q2 DRUGS USD -0.23 -0.25 -0.02 10.6 11.1 0.5 CALAMOS ASSET MANAGEMENT Q2 INVESTMENTS USD 0.17 0.18 0.01 85.2 82.7 -2.5 CALLIDUS SOFTWARE INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.03 -0.03 0.00 23.0 23.8 0.8 CAMDEN PROPERTY TRUST Q2 INVESTMENTS USD 0.30 0.26 -0.04 152.7 159.3 6.6 CANELSON DRILLING INC Q2 FINANCIAL SERVICES CAD 0.06 0.05 -0.01 37.2 37.5 0.2 CANWEL BUILDING MATERIAL Q2 BUILDING MATERIALS CAD 0.09 -- -- 231.1 207.0 -24.1 CARDICA INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.10 -0.10 -0.01 1.0 0.9 -0.1 CARDINAL HEALTH INCORPOR Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.72 0.73 0.01 27254.1 26764.0 -490.1 CARRIAGE SERVICES Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.22 0.16 -0.06 50.1 50.1 0.0 CBS CORPORATION Q2 COMMUNICATIONS USD 0.59 0.65 0.06 3530.3 3476.0 -54.3 CCL INDUSTRIES 'B' Q2 COSMETICS CAD 0.77 0.76 -0.01 -- -- -- CEC ENTERTAINMENT INC. Q2 RETAILING - FOODS USD 0.36 0.23 -0.13 183.4 182.4 -0.9 CENTERPOINT ENERGY INC Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.25 0.27 0.02 2015.2 1525.0 -490.2 CERUS CORP Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.08 -0.10 -0.02 9.1 9.2 0.1 CHART INDUSTRIES INC Q2 MACHINERY USD 0.63 0.57 -0.06 238.0 239.9 2.0 CHECKPOINT SYSTEMS INC Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.05 -0.22 -0.18 192.4 198.4 6.0 CIGNA CORPORATION Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.42 1.49 0.07 7262.1 7461.0 198.9 CIMAREX ENERGY CO Q2 OIL USD 0.91 0.79 -0.12 381.6 353.1 -28.5 CIRCOR INTERNATIONAL Q2 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.50 0.64 0.14 218.1 219.9 1.8 CLOROX COMPANY Q4 HOME PRODUCTS USD 1.27 1.32 0.05 1532.6 1541.0 8.4 COLONY FINANCIAL INC Q2 INVESTMENTS USD 0.38 0.36 -0.02 19.9 25.6 5.7 COMSCORE INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.01 -0.09 -0.08 64.2 60.3 -3.9 CONSOLIDATED COMMUNICATI Q2 TELEPHONE UTILITIES USD 0.16 0.18 0.02 91.3 93.0 1.7 CREDIT ACCEPTANCE CORP Q2 FINANCE & LOAN USD 1.94 2.18 0.24 -- -- -- CUBESMART Q2 INVESTMENTS USD -0.02 -0.04 -0.02 68.4 69.3 0.9 CUMBERLAND PHARMACEUTICA Q2 DRUGS USD 0.07 0.09 0.03 12.7 12.4 -0.3 CURIS INCORPORATED Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.05 -0.04 0.01 3.2 4.4 1.1 CURTISS WRIGHT CORPORATI Q2 MACHINERY USD 0.46 0.48 0.02 545.4 526.4 -19.0 DCT INDUSTRIAL TRUST INC Q2 INVESTMENTS USD -0.03 -0.02 0.01 66.5 64.9 -1.5 DENBURY RESOURCES INC Q2 OIL USD 0.34 0.35 0.02 611.3 601.8 -9.5 DEPOMED INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.21 -0.28 -0.07 16.7 14.1 -2.6 DIANA SHIPPING INC Q2 MARITIME USD 0.19 0.21 0.02 55.8 57.6 1.8 DISCOVERY LABORATORIES I Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.21 -0.16 0.05 0.0 0.0 0.0 DIXIE GROUP INCORPORATED Q2 CLOTHING USD 0.04 -0.03 -0.07 69.2 66.6 -2.6 DOLBY LABORATORIES INC Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.51 0.55 0.04 217.8 219.0 1.2 DRESSER RAND GROUP INC Q2 OIL USD 0.49 0.45 -0.04 699.7 635.8 -63.9 DREW INDUSTRIES INC Q2 BUILDING MATERIALS USD 0.57 0.52 -0.05 229.1 251.0 21.9 DUKE ENERGY CORPORATION Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.97 1.02 0.05 4249.1 3577.0 -672.1 DUSA PHARMACEUTICALS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.06 0.08 0.02 11.8 11.7 -0.1 EAGLE MATERIALS INC Q1 BUILDING & RELATED USD 0.38 0.31 -0.07 149.5 154.0 4.5 EARTHLINK INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.03 -0.01 -0.04 339.0 338.2 -0.8 EASTERN INSURANCE HOLDIN Q2 INSURANCE USD 0.20 0.28 0.08 39.9 38.8 -1.1 EDGEN GROUP INC Q2 OIL USD 0.12 0.25 0.13 468.7 496.5 27.8 EINSTEIN NOAH RESTAURANT Q2 RETAILING - FOODS USD 0.23 0.25 0.02 109.2 103.7 -5.5 EMERGENT BIOSOLUTIONS INC Q2 DRUGS USD 0.23 0.21 -0.02 76.8 70.4 -6.4 EMERITUS CORP Q2 HOSPITALS USD -0.31 -0.36 -0.05 325.2 323.8 -1.4 ENBRIDGE INC Q2 GAS UTILITIES CAD 0.38 0.36 -0.02 4860.8 5718.0 857.2 ENCORE CAPITAL GRP INC Q2 FINANCE & LOAN USD 0.70 0.64 -0.06 139.0 141.1 2.1 ENDEAVOUR INTERNATIONAL Q2 OIL USD -0.30 -0.90 -0.60 37.6 23.0 -14.5 ENDOCYTE INC Q2 DRUGS USD 0.39 -0.15 -0.54 27.1 7.8 -19.3 ENERGY PARTNERS LTD Q2 OIL USD 0.47 0.52 0.05 97.0 99.3 2.2 ENPRO INDUSTRIES INC Q2 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.70 -- -- 320.3 301.7 -18.6 ENSTAR GROUP LTD Q2 INSURANCE USD 0.00 -- -- 23.0 24.4 1.4 ENTRAVISION COMMUNICATIO Q2 COMMUNICATIONS USD 0.02 0.02 0.01 53.1 54.5 1.4 EOG RESOURCES INC Q2 OIL USD 0.91 1.16 0.25 2517.7 2909.3 391.6 EQUITY FINANCIAL HOLDING Q2 FINANCIAL SERVICES CAD 0.03 0.03 0.00 7.3 6.9 -0.4 ERIE INDEMNITY COMPANY - Q2 INSURANCE USD 0.94 0.82 -0.12 318.2 1160.0 841.8 EXAMWORKS GROUP INC Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD -0.11 -0.10 0.01 125.0 127.8 2.8 EXELIS INC Q2 DEFENSE USD 0.44 0.46 0.02 1365.3 1379.0 13.8 EXELIXIS Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.27 -0.25 0.02 11.0 7.8 -3.2 EXIDE TECHNOLOGIES Q1 ELECTRICAL USD 0.01 -- -- 736.8 693.4 -43.3 EXTERRAN HOLDINGS INC Q2 OIL USD -0.40 -0.48 -0.08 627.1 630.7 3.6 EXTERRAN PARTNERS LP Q2 OIL USD 0.14 0.18 0.04 96.2 97.2 1.0 FAIRPOINT COMMUNICATIONS Q2 TELEPHONE UTILITIES USD -1.40 -1.43 -0.03 244.1 243.5 -0.6 FBL FINANCIAL GROUP - CL Q2 INSURANCE USD 0.74 0.72 -0.02 87.0 89.4 2.4 FEI COMPANY Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.67 0.74 0.07 220.5 221.5 1.0 FIDUS INVESTMENT CORP Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.39 0.36 -0.03 7.9 7.6 -0.3 FLUOR CORP Q2 BUILDING MATERIALS USD 0.92 0.95 0.03 6721.9 7128.3 406.4 FORTRESS INVESTMENT GROU Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.09 0.09 0.00 167.3 199.0 31.8 FRANKLIN FINANCIAL CORP Q3 BANKING USD 0.13 0.08 -0.05 -- -- -- FURIEX PHARMACEUTICALS I Q2 DRUGS USD -0.47 -2.09 -1.62 10.1 13.1 3.0 FURNITURE BRANDS INTL INC Q2 HOME FURNISHINGS USD -0.05 -0.12 -0.07 284.7 265.4 -19.3 FX ALLIANCE INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.23 0.23 0.00 31.0 31.4 0.4 GEEKNET INC Q2 COMMUNICATIONS USD -0.38 -0.37 0.01 22.8 23.1 0.3 GENERAC HOLDINGS INC Q2 ELECTRICAL USD 0.55 0.58 0.03 227.9 239.1 11.3 GENERAL MOTORS CO Q2 AUTOMOTIVE MFG USD 0.74 0.90 0.16 38578.3 37600.0 -978.3 GENESEE & WYOMING INC-CL Q2 RAILROADS USD 0.68 -- -- 218.2 217.4 -0.8 GENESIS ENERGY LP Q2 OIL USD 0.24 0.23 -0.01 993.3 922.7 -70.7 GENTIVA HEALTH SERVICES Q2 UNDESIGNATED CONR NON DU USD 0.28 0.35 0.07 435.3 427.7 -7.6 GIBRALTAR INDUSTRIES INC Q2 STEEL USD 0.35 0.28 -0.07 230.8 219.7 -11.0 GILDAN ACTIVEWEAR INC Q3 CLOTHING USD 0.68 0.66 -0.02 592.9 600.2 7.3 GILDAN ACTIVEWEAR INC Q3 CLOTHING USD 0.67 0.66 -0.01 591.1 600.2 9.1 GLU MOBILE INC Q2 LEISURE USD -0.04 0.00 0.04 21.9 24.2 2.3 GOVERNMENT PROPERTIES IN Q2 INVESTMENTS USD 0.26 0.25 -0.01 50.5 50.3 -0.2 GP STRATEGIES CORP Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.26 0.31 0.05 97.5 102.3 4.8 GRIFFON CORPORATION Q3 BUILDING MATERIALS USD 0.05 0.13 0.08 486.6 480.2 -6.4 H&E EQUIPMENT SERVICES I Q2 MACHINERY USD 0.22 0.30 0.08 207.6 209.0 1.4 HARRIS TEETER SUPERMARKE Q3 RETAILING - FOODS USD 0.62 0.32 -0.30 1157.4 1152.7 -4.7 HARTE-HANKS INC. Q2 COMMUNICATIONS USD 0.13 0.13 0.01 199.9 199.1 -0.8 HAYNES INTERNATIONAL INC. Q3 METAL FABRICATORS & DIST USD 1.17 1.11 -0.06 158.9 141.6 -17.4 HENRY SCHEIN Q2 RETAILING - GOODS USD 1.10 1.11 0.01 2208.8 2201.5 -7.3 HERCULES TECHNOLOGY GROW Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.24 0.25 0.01 23.1 23.9 0.7 HEROUX-DEVTEK INC. Q1 MACHINERY CAD 0.21 0.20 -0.01 96.4 99.2 2.8 HHGREGG INC Q1 RETAILING - GOODS USD -0.16 -0.16 0.00 486.8 489.9 3.1 HOME PROPERTIES INC Q2 INVESTMENTS USD 0.29 0.28 -0.01 158.1 162.4 4.3 HORNBECK OFFSHORE SVCS I Q2 OIL USD 0.42 0.35 -0.07 131.7 131.6 -0.1 HUDSON TECHNOLOGIES, INC. Q2 MACHINERY USD 0.10 0.20 0.10 19.1 22.3 3.1 ICF INTERNATIONAL INC Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.54 0.52 -0.02 250.6 239.6 -11.0 IDACORP INC. Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.51 0.71 0.20 240.6 254.7 14.1 IGM FINANCIAL INC Q2 INVESTMENTS CAD 0.75 0.70 -0.05 654.8 637.6 -17.1 II-VI INCORPORATED Q4 MACHINERY USD 0.24 0.22 -0.02 135.7 136.9 1.2 IMMERSION CORPORATION Q2 OTHER COMPUTERS USD -0.08 -0.08 0.00 7.8 6.5 -1.3 INCYTE CORP Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.00 0.03 0.03 84.6 86.5 2.0 INDUSTRIAL ALLIANCE INSU Q2 FINANCIAL SERVICES CAD 0.59 0.75 0.16 1699.7 -- -- INERGY LP Q3 GAS USD -0.21 -0.17 0.04 396.0 371.6 -24.4 INERGY MIDSTREAM LP Q3 GAS USD 0.19 0.21 0.02 40.4 48.6 8.2 INLAND REAL ESTATE CORP Q2 INVESTMENTS USD 0.03 0.05 0.02 39.9 40.4 0.5 INTEGRAMED AMERICA INC Q2 HOSPITALS USD 0.14 0.13 -0.01 76.1 76.2 0.1 INTER PIPELINE FUND Q2 GAS UTILITIES CAD 0.25 0.39 0.14 247.3 275.6 28.3 INTERMEC INC Q2 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD -0.05 0.02 0.07 196.1 201.0 4.9 INVENTURE FOODS INC Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.08 0.08 0.00 48.5 48.0 -0.5 IRIDIUM COMMUNICATIONS I Q2 TELEPHONE UTILITIES USD 0.20 0.23 0.03 101.2 97.3 -3.9 KBW INC Q2 INVESTMENTS USD -0.04 -0.16 -0.12 58.4 55.4 -3.0 KELLOGG CO Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.84 0.84 0.00 3382.5 3474.0 91.5 KIMBALL INTL INC Q4 HOME FURNISHINGS USD 0.02 0.18 0.16 -- -- -- KINDRED HEALTHCARE INC Q2 HOSPITALS USD 0.37 0.41 0.04 1569.2 1535.8 -33.4 KITE REALTY GROUP TRUST Q2 INVESTMENTS USD -- -- -- 26.5 25.1 -1.4 KODIAK OIL & GAS CORP Q2 OIL USD 0.10 0.08 -0.02 99.9 85.8 -14.1 KRAFT FOODS, INC. Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.66 0.68 0.02 13956.2 13286.0 -670.2 KRATOS DEFENSE & SECURIT Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.09 -0.39 -0.30 226.3 219.8 -6.5 K-SWISS INC Q2 CLOTHING USD -0.23 -0.33 -0.10 46.2 44.8 -1.5 LEAR CORP Q2 AUTO PART MFG USD 1.28 1.35 0.07 3646.2 3665.0 18.8 LENDER PROCESSING SERVIC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.60 0.76 0.16 511.3 533.2 21.9 LIBERTY GLOBAL INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.05 -0.83 -0.87 2538.7 2524.5 -14.2 LIMELIGHT NETWORKS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.05 -0.05 0.00 45.5 44.4 -1.1 LINCOLN EDUCATIONAL SERV Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.16 -0.14 0.02 101.8 100.4 -1.4 LINKEDIN CORP Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.15 0.16 0.01 215.7 228.2 12.5 LUMOS NETWORKS CORP Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.25 0.13 -0.12 50.9 50.8 -0.1 M/A-COM TECHNOLOGY SOLUT Q3 ELECTRONICS USD 0.28 0.25 -0.03 80.1 77.1 -2.9 MAGNACHIP SEMICONDUCTOR Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.36 0.48 0.12 200.5 202.6 2.1 MAIN STREET CAPITAL CORP Q2 INVESTMENTS USD 0.44 0.47 0.03 20.0 20.3 0.3 MANITOBA TELECOM SVCS INC Q2 TELEPHONE UTILITIES CAD 0.64 0.67 0.03 438.1 431.6 -6.5 MARKWEST ENERGY PARTNERS Q2 GAS USD 0.40 1.47 1.07 350.6 446.1 95.4 MARLIN BUSINESS SERVICES Q2 LEASING USD 0.19 0.23 0.04 13.7 13.8 0.1 MASTEC INCORPORATED Q2 ELECTRICAL USD 0.35 0.37 0.02 902.2 992.2 90.1 MATSON INC Q2 MARITIME USD 0.34 0.29 -0.05 409.3 394.2 -15.1 MAXLINEAR INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.01 0.05 0.04 24.0 24.4 0.5 MAXWELL TECHNOLOGIES INC. Q2 DEFENSE USD 0.01 0.09 0.08 41.4 40.9 -0.6 MCCOY CORP Q2 TRUCK MFG CAD 0.10 0.08 -0.02 42.7 41.1 -1.5 MEDLEY CAPITAL CORP Q3 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.33 0.36 0.03 11.0 12.3 1.2 MEMSIC INC Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.06 -0.02 0.04 15.0 14.4 -0.5 MERCADOLIBRE INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.49 0.57 0.08 88.0 88.8 0.8 MERCER INTERNATIONAL INC Q2 FOREST PRODUCTS EUR 0.09 0.03 -0.06 209.0 204.1 -4.9 METHYLGENE INC Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF CAD -0.01 -0.01 0.00 0.0 0.0 0.0 MGIC INVT CORP WIS Q2 INSURANCE USD -0.56 -1.35 -0.79 301.0 321.1 20.1 MICROCHIP TECHNOLOGY INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.48 0.49 0.01 356.1 352.1 -4.0 MICROVISION INC Q2 OTHER COMPUTERS USD -0.34 -0.26 0.08 1.6 1.3 -0.3 MID-AMERICA APARTMENT CO Q2 INVESTMENTS USD 0.39 0.69 0.30 121.4 123.7 2.3 MIDDLESEX WATER CO Q2 WATER UTILITIES USD 0.23 0.23 0.00 26.8 27.4 0.6 MOHAWK INDS INC Q2 HOME FURNISHINGS USD 1.13 1.14 0.02 1554.7 1469.8 -84.9 MOLYCORP INC Q2 NONFERROUS BASE METALS USD 0.08 -0.01 -0.09 115.6 104.6 -11.0 MOMENTA PHARMACEUTICALS Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.18 -0.20 -0.03 19.0 21.9 2.9 MONSTER WORLDWIDE INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.06 0.06 0.00 243.3 237.0 -6.3 MOVE INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.08 0.10 0.02 48.9 49.3 0.4 MSCI INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.49 0.50 0.01 237.1 238.6 1.5 MTS SYS CORPORATION Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.93 1.07 0.15 138.0 141.7 3.7 MULTI FINELINE ELECTRONI Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.07 0.18 0.11 170.5 170.0 -0.5 NATIONAL CINEMEDIA INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.12 -0.03 -0.15 108.5 110.1 1.6 NATIONAL RETAIL PROPERTI Q2 INVESTMENTS USD 0.27 0.26 -0.01 80.8 78.8 -2.0 NAVIGATORS GROUP INC Q2 INSURANCE USD 0.71 0.88 0.17 207.9 196.0 -11.9 NEOPHOTONICS CORP Q2 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD -0.14 -0.06 0.08 61.0 63.0 2.0 NETSPEND HOLDINGS INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.13 0.15 0.03 82.6 85.3 2.7 NETWORK ENGINES Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.01 0.03 0.02 53.5 64.6 11.1 NEWSTAR FINANCIAL INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.11 0.11 0.00 20.6 23.2 2.7 NEXJ SYSTEMS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD -0.12 -0.16 -0.04 8.2 7.1 -1.1 NIC INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.09 0.09 0.00 51.0 52.0 0.9 NISKA GAS STORAGE PARTNE Q1 GAS USD 0.07 0.13 0.06 48.9 -2.8 -51.7 NORTHSTAR REALTY FINANCE Q2 INVESTMENTS USD 0.32 0.16 -0.16 119.8 122.2 2.4 NOVADAQ TECHNOLOGIES INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.03 -0.04 -0.01 5.5 5.4 -0.1 NOVADAQ TECHNOLOGIES INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.04 -0.04 0.00 5.2 5.4 0.2 OBAGI MEDICAL PRODUCTS I Q2 HOME HEALTH CARE USD 0.14 0.18 0.04 30.4 30.5 0.1 OCH-ZIFF CAPITAL MANAGEM Q2 INVESTMENTS USD 0.13 0.15 0.02 125.0 178.4 53.4 OCULUS INNOVATIVE SCIENC Q1 DRUGS USD -0.05 -0.05 0.00 3.6 4.1 0.5 OCWEN FINANCIAL CP Q2 SAVINGS AND LOANS USD 0.32 0.33 0.01 187.7 211.4 23.7 OFFICEMAX INC Q2 FOREST PRODUCTS USD 0.07 0.12 0.05 1638.4 1602.4 -36.0 OGE ENERGY CORP Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.90 0.95 0.05 -- -- -- OLD DOMINION FREIGHT LIN Q2 TRUCKING USD 0.77 0.83 0.06 547.6 541.5 -6.1 ON SEMICONDUCTOR CORP Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.14 0.14 0.00 764.7 744.8 -19.9 ONCOGENEX PHARMACEUTICAL Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.53 -0.29 0.24 2.0 2.4 0.5 ONCOLYTICS BIOTECH INC Q2 BIOTECHNOLOGY CAD -0.12 -0.13 -0.02 0.0 0.0 0.0 ONCOLYTICS BIOTECH INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.12 -0.13 -0.01 -- -- -- ONLINE RESOURCES CORP Q2 COMMUNICATIONS USD 0.04 0.06 0.02 38.8 40.4 1.6 OPENTABLE INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.37 0.42 0.05 39.4 39.6 0.2 ORION MARINE GROUP INC Q2 MULTI-IND CAP GOOD USD -0.27 -0.20 0.07 53.8 67.1 13.4 OYO GEOSPACE CORPORATION Q3 ELECTRONICS USD 1.95 1.67 -0.28 61.2 55.2 -6.0 PAIN THERAPEUTICS INC Q2 DRUGS USD -0.01 0.00 0.01 2.7 2.7 0.0 PALADIN LABS INC Q2 DRUGS CAD 0.47 0.52 0.05 38.3 37.1 -1.2 PAR PHARMACEUTICAL COMPA Q2 DRUGS USD 1.08 1.62 0.54 289.5 294.3 4.8 PARKER DRILLING CO Q2 OIL USD 0.19 0.18 -0.01 183.5 178.3 -5.2 PARKER HANNIFIN CORP Q4 MACHINERY USD 1.91 1.96 0.05 3418.8 3411.7 -7.2 PC CONNECTION INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.32 0.33 0.01 540.8 542.6 1.8 PDC ENERGY INC Q2 OIL USD 0.05 -0.06 -0.11 99.3 106.0 6.7 PDL BIOPHARMA INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.49 0.52 0.03 125.1 125.9 0.8 PEBBLEBROOK HOTEL TRUST Q2 INVESTMENTS USD 0.14 0.10 -0.04 98.8 94.2 -4.6 PEET'S COFFEE & TEA INC Q2 BEVERAGES USD 0.33 0.30 -0.03 97.2 95.4 -1.9 PENNYMAC MORTGAGE INVEST Q2 INVESTMENTS USD 0.68 0.79 0.11 45.3 64.4 19.1 PERFICIENT INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.24 0.24 0.00 80.6 81.8 1.2 PERKINELMER INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.49 0.53 0.04 537.0 532.3 -4.8 PETROMINERALES LTD Q2 OIL USD 0.75 -- -- 265.2 258.7 -6.5 PETROQUEST ENERGY INC Q2 OIL USD -0.03 0.01 0.04 35.1 33.4 -1.7 PHARMERICA CORP Q2 DRUGS USD 0.30 0.20 -0.10 488.5 458.5 -30.0 PINNACLE WEST CAPITAL CO Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 1.05 1.12 0.07 860.9 624.1 -236.9 PITNEY BOWES INC Q2 OFFICE PRODUCTS USD 0.49 0.50 0.01 1249.3 1245.8 -3.5 PLAINS EXPLORATION & PRO Q2 OIL USD 0.65 0.35 -0.30 582.2 566.7 -15.5 PRIMERO MINING CORP Q2 PRECIOUS METALS USD 0.12 0.17 0.05 49.5 57.1 7.5 PRIMERO MINING CORP Q2 NULL USD 0.14 0.17 0.03 -- -- -- PROCERA NETWORKS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.06 0.08 0.02 13.4 14.7 1.2 PROS HOLDINGS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.09 0.10 0.01 27.6 28.1 0.6 PUBLIC STORAGE INC Q2 INVESTMENTS USD 0.95 0.77 -0.18 418.3 420.5 2.2 QLT INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.22 -0.33 -0.11 10.4 8.0 -2.5 QUANTA SERVICES INC Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.30 0.31 0.02 1451.8 1516.7 64.9 REALPAGE INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.11 0.11 0.00 78.3 78.8 0.5 REDWOOD TRUST INC Q2 INVESTMENTS USD 0.18 0.24 0.06 28.4 31.0 2.6 REIS INC Q2 INVESTMENTS USD 0.03 0.04 0.01 7554.0 7522.1 -31.9 RESMED INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.49 0.55 0.06 368.4 371.9 3.6 RETAIL OPPORTUNITY INVES Q2 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.02 0.09 0.07 18.3 18.1 -0.2 RHINO RESOURCES INC Q2 NONFERROUS BASE METALS USD 0.31 0.46 0.15 81.4 72.8 -8.6 RITCHIE BROS AUCTIONEERS Q2 MACHINERY USD 0.36 0.30 -0.06 133.8 127.2 -6.6 RITCHIE BROS AUCTIONEERS Q2 MACHINERY USD 0.36 0.30 -0.06 139.9 127.2 -12.6 ROFIN-SINAR TECHNOLOGY I Q3 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.28 0.29 0.01 132.8 131.7 -1.2 ROVI CORP Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.37 0.37 0.01 158.0 158.3 0.3 ROWAN COS INC Q2 OIL USD 0.50 0.51 0.01 341.2 351.0 9.8 RUBICON TECHNOLOGY INC Q2 ELECTRONICS USD -0.12 -0.06 0.06 16.4 17.0 0.6 RUSSEL METALS Q2 STEEL CAD 0.41 0.38 -0.03 690.6 718.7 28.1 SANDRIDGE ENERGY INC Q2 OIL USD 0.01 0.07 0.06 481.4 478.4 -3.0 SAUL CENTERS INC Q2 INVESTMENTS USD -- -- -- 46.6 47.5 0.9 SBA COMMUNICATIONS CORP Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.16 -0.22 -0.06 223.9 229.1 5.2 SCANA CORPORATION Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.49 0.54 0.05 909.0 907.0 -2.0 SCIQUEST INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.06 0.06 0.00 15.1 15.2 0.1 SCRIPPS NETWORKS INTERAC Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.87 0.93 0.06 592.8 601.0 8.2 SEALED AIR CORPORATION Q2 CONTAINERS USD 0.35 0.20 -0.15 2045.5 2004.4 -41.1 SEMPRA ENERGY Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.81 0.98 0.17 2304.1 2089.0 -215.1 SIERRA WIRELESS INC Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.16 0.30 0.14 154.5 167.4 12.9 SIERRA WIRELESS INC Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.19 0.30 0.11 159.2 167.4 8.2 SILVERCORP METALS INC Q1 PRECIOUS METALS USD 0.08 -- -- 56.1 44.5 -11.6 SKULLCANDY INC Q2 LEISURE PRODUCTS USD 0.22 0.24 0.02 65.9 72.4 6.5 SMART BALANCE INC Q2 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.05 0.05 0.00 77.1 76.0 -1.1 SMART TECHNOLOGIES INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.13 0.10 -0.03 184.9 174.5 -10.4 SMITH & NEPHEW Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.91 0.90 -0.01 1066.5 1029.0 -37.5 SOUTHWESTERN ENERGY CO Q2 OIL USD 0.26 0.26 0.01 633.1 599.7 -33.3 SPARTAN MOTORS Q2 TRUCK MFG USD 0.02 0.08 0.06 105.0 114.4 9.4 SPECTRA ENERGY CORP Q2 GAS UTILITIES USD 0.36 0.33 -0.03 1266.1 1112.0 -154.1 SPECTRA ENERGY PARTNERS Q2 GAS USD 0.39 0.42 0.03 58.4 58.7 0.3 SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS Q2 DEFENSE USD 0.52 0.43 -0.09 1327.8 1341.0 13.2 ST JOE COMPANY Q2 FOREST PRODUCTS USD -0.02 0.00 0.02 -- -- -- STANTEC INC Q2 MULTI-IND BASIC CAD 0.60 0.67 0.07 369.8 396.6 26.8 STANTEC INC Q2 INDUSTRIAL SERVICES CAD 0.61 0.67 0.06 374.1 396.6 22.6 STATE AUTO FINL CORP Q2 INSURANCE USD -0.40 -0.18 0.22 300.5 286.7 -13.8 STEINWAY MUSICAL INSTRUM Q2 LEISURE PRODUCTS USD 0.34 0.20 -0.14 93.0 85.7 -7.3 STERIS CORP Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.45 0.53 0.08 321.9 -- -- SUBURBAN PROPANE PARTNER Q3 GAS UTILITIES USD -0.20 -- -- 205.8 371.6 165.8 SUNOCO INCORPORATED Q2 OIL USD 0.48 1.22 0.74 5955.1 12229.0 6273.9 SUNOCO LOGISTICS PARTNER Q2 OIL USD 0.72 1.37 0.65 2992.5 3318.0 325.5 SUNRISE SENIOR LIVING INC Q2 HOSPITALS USD -0.02 0.41 0.43 342.3 337.7 -4.6 SUNSTONE HOTEL INVESTORS Q2 INVESTMENTS USD 0.05 0.03 -0.02 240.1 237.8 -2.2 SUPERIOR PLUS CORP Q2 MULTI-IND CAP GOOD CAD -0.07 0.07 0.14 905.6 834.5 -71.1 SWIFT ENERGY COMPANY Q2 OIL USD -0.05 0.07 0.12 127.9 134.8 6.9 SYMMETRY MEDICAL INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.13 0.14 0.02 103.0 102.3 -0.6 SYNAPTICS INC. Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.51 0.54 0.03 136.2 137.6 1.4 TECO ENERGY INC Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.35 0.34 -0.01 875.6 788.4 -87.2 TELULAR CORPORATION Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.08 0.08 0.00 23.8 22.9 -0.9 TERADATA CORP Q2 COMPUTER MFRS USD 0.65 0.77 0.12 660.4 665.0 4.6 TERRITORIAL BANCORP INC Q2 SAVINGS AND LOANS USD 0.32 0.37 0.06 13.9 14.4 0.4 THRESHOLD PHARMACEUTICAL Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.11 0.27 0.38 1.7 1.8 0.1 TIME WARNER CABLE INC Q2 COMMUNICATIONS USD 1.39 -- -- 5394.6 5404.0 9.4 TMS INTERNATIONAL CORP Q2 MULTI-IND BASIC USD 0.27 0.25 -0.02 725.5 669.4 -56.2 TPC GROUP INC Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.08 0.21 0.29 750.8 690.1 -60.7 TWO HARBORS INVESTMENT C Q2 INVESTMENTS USD 0.40 0.35 -0.05 99.4 90.4 -9.1 UFP TECHNOLOGIES, INC. Q2 CONTAINERS USD 0.37 0.39 0.02 33.1 33.7 0.6 ULTRA PETROLEUM CORPORAT Q2 OIL USD 0.33 -7.76 -8.09 266.2 170.3 -96.0 ULTRALIFE CORP Q2 ELECTRICAL USD 0.00 -0.18 -0.18 34.8 18.7 -16.1 UNIVERSAL ELECTRONICS IN Q2 HOME FURNISHINGS USD 0.36 0.41 0.05 115.8 116.7 0.9 UNIVERSAL TECHNICAL INST Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.04 0.04 0.00 100.1 99.6 -0.5 VALEANT PHARMACEUTICALS Q2 BIOTECHNOLOGY USD 1.02 1.01 -0.01 830.3 820.1 -10.2 VALEANT PHARMACEUTICALS Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.99 1.01 0.02 822.9 820.1 -2.8 VALUECLICK INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.22 0.25 0.03 158.0 161.0 3.0 VANDA PHARMACEUTICALS INC Q2 DRUGS USD -0.27 -0.28 -0.01 8.3 8.4 0.1 VANGUARD NATURAL RESOURC Q2 OIL USD 0.36 0.17 -0.19 73.7 66.4 -7.2 VERMILION ENERGY INC Q2 OIL CAD 0.65 0.38 -0.27 240.1 233.2 -6.9 VIASAT INC. Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.12 -0.18 -0.07 229.4 241.8 12.3 VISTEON CORP Q2 AUTOMOTIVE MFG USD 0.84 0.80 -0.04 1745.3 1693.0 -52.3 VOLCANO CORP Q2 HOSPITAL SUPPLIES USD 0.05 0.06 0.01 95.9 95.4 -0.5 WESCAST INDUSTRIES INC. Q2 AUTO PART MFG CAD 0.05 -0.09 -0.14 -- -- -- WEST PHARMACEUTICAL SERV Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.68 0.79 0.11 321.5 324.8 3.3 WESTLAKE CHEMICAL CORP Q2 CHEMICALS USD 1.41 1.59 0.18 953.1 914.0 -39.1 WESTPORT INNOVATIONS INC Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.29 -0.11 0.18 97.2 106.1 8.9 WESTPORT INNOVATIONS INC Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.30 -0.11 0.19 97.4 106.1 8.7 WI-LAN INC Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.08 0.08 0.00 21.1 20.8 -0.3 WI-LAN INC Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.08 0.08 0.00 20.9 20.8 -0.1 WINTHROP REALTY TRUST INC Q2 INVESTMENTS USD -- -- -- 19.5 13.3 -6.3 WORLD ENERGY SOLUTIONS I Q2 UNDESIGNATED ENERGY USD 0.00 0.01 0.01 7.6 8.2 0.7 WORLD WRESTLING ENTERTAI Q2 COMMUNICATIONS USD 0.17 0.16 -0.01 143.1 141.6 -1.4 WPX ENERGY INC Q2 OIL USD -0.14 0.03 0.17 538.0 775.0 237.0 XCEL ENERGY INC Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.36 0.38 0.02 2502.7 2274.7 -228.0 XYLEM INC Q2 MACHINERY USD 0.48 0.49 0.01 992.1 966.0 -26.1 ZAGG INC Q2 CLOTHING USD 0.18 0.18 0.00 59.4 61.6 2.3 ZIOPHARM ONCOLOGY INC Q2 OTHER COMPUTERS USD -0.26 -0.30 -0.05 0.2 0.2 0.1 ZIPCAR INC Q2 AUTO PART MFG USD 0.00 -0.01 -0.01 73.1 70.8 -2.3 ZOLTEK COMPANIES INC Q3 CHEMICALS USD 0.13 0.16 0.03 48.0 48.1 0.1