U.S./Canada daily earnings hits & misses Aug 3 - 1800 ET

Aug 3 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Friday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. ***** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ALLIANT ENERGY CORP Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.46 0.58 0.12 699.7 690.3 -9.4 AMERICAN ASSETS TRUST INC Q2 INVESTMENTS USD 0.01 0.04 0.03 56.4 57.8 1.5 AMERICAN CAPITAL MORTGAG Q2 INVESTMENTS USD 0.95 0.80 -0.15 30.0 29.9 -0.1 ARC RESOURCES LTD Q2 OIL CAD 0.06 0.13 0.07 330.4 -- -- ARTIO GLOBAL INVESTORS I Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.04 0.05 0.01 35.7 32.7 -3.0 ASSISTED LIVING CONCEPTS Q2 HOSPITALS USD 0.24 0.18 -0.06 58.6 56.9 -1.7 AVG TECHNOLOGIES NV Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.28 0.32 0.04 80.9 82.5 1.6 BALLANTYNE STRONG INC Q2 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.14 0.13 -0.01 48.7 46.7 -2.0 BEAZER HOMES Q3 HOME BUILDING USD -0.33 -0.40 -0.07 263.9 254.6 -9.3 BROOKFIELD OFFICE PROPER Q2 INVESTMENTS USD -- -- -- 582.0 569.0 -13.0 BROOKFIELD OFFICE PROPER Q2 INVESTMENTS USD 0.24 0.38 0.15 569.0 569.0 0.0 BUCKEYE PARTNERS LIMITED Q2 OIL USD 0.65 0.55 -0.10 1169.4 982.6 -186.7 CANADIAN REAL ESTATE INV Q2 INVESTMENTS CAD 0.21 0.25 0.04 91.7 -- -- CH ENERGY GROUP INC Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.52 0.10 -0.42 213.1 197.6 -15.5 CHENIERE ENERGY INC Q2 OIL USD -0.19 -- -- 74.5 61.4 -13.1 CHENIERE ENERGY PARTNERS Q2 GAS UTILITIES USD -0.05 0.17 0.22 -- -- -- COTT CORPORATION Q2 BEVERAGES USD 0.31 0.27 -0.04 595.0 625.8 30.8 COTT CORPORATION Q2 BEVERAGES USD 0.25 0.27 0.02 612.3 625.8 13.5 ELSTER GROUP SE Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.27 0.24 -0.03 472.6 463.4 -9.2 ENTERCOM COMMUNICATIONS Q2 COMMUNICATIONS USD 0.18 0.24 0.06 103.8 104.6 0.8 FEDERAL SIGNAL CORPORATI Q2 TRUCK MFG USD 0.11 0.15 0.04 210.9 204.4 -6.5 GARTNER INC. Q2 COMMUNICATIONS USD 0.41 0.43 0.02 401.0 397.5 -3.5 GMP CAPITAL INC Q2 FINANCIAL SERVICES CAD 0.03 -0.05 -0.08 64.6 62.7 -1.9 GRAY TELEVISION INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.17 0.17 0.00 94.7 94.7 0.0 GSE HOLDING INC Q2 CHEMICALS USD 0.33 0.29 -0.04 142.1 139.2 -3.0 HEALTH NET INC Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.66 -- -- 2796.4 2841.3 44.9 IMMUNOGEN INC Q4 DRUGS USD -0.30 -0.29 0.01 3.2 3.0 -0.2 INTERLINE BRANDS INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.35 0.32 -0.03 336.7 334.8 -1.9 ITT CORP Q2 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.37 0.50 0.13 569.7 567.5 -2.2 IXYS Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.19 0.19 0.00 88.0 80.9 -7.1 KEARNY FINANCIAL CORP Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.02 0.02 0.00 18.1 18.8 0.7 NATIONAL FUEL GAS CO N J Q3 GAS UTILITIES USD 0.46 0.54 0.08 388.0 328.9 -59.1 NEUROGESX INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.20 -0.17 0.03 2.9 3.1 0.1 NORTHWEST NAT GAS CO Q2 GAS UTILITIES USD 0.16 0.05 -0.11 171.1 106.6 -64.5 NOVAVAX INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.05 -0.05 0.00 6.7 7.1 0.4 NYSE EURONEXT Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.50 0.51 0.01 606.3 602.0 -4.3 PASON SYSTEMS INC Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES CAD 0.16 0.10 -0.06 82.1 81.1 -1.1 PNM RESOURCES INC Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.29 0.33 0.04 320.0 -- -- POLARIS MINERALS CORP Q2 MULTI-IND CAP GOOD USD -0.06 -- -- 8.8 7.7 -1.1 POWER FINANCIAL CORPORAT Q2 FINANCIAL SERVICES CAD 0.60 0.63 0.03 7938.0 8374.0 436.0 PROCTER & GAMBLE CO Q4 HOME PRODUCTS USD 0.77 0.82 0.05 20256.5 20212.0 -44.5 RBC BEARINGS INC Q1 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.61 0.62 0.02 104.6 103.3 -1.3 RICHMONT MINES INC Q2 PRECIOUS METALS CAD 0.07 0.21 0.13 -- 2841.3 -- RICHMONT MINES INC Q2 PRECIOUS METALS CAD 0.07 -0.06 -0.13 -- 2841.3 -- SAPPI Q3 FOREST PRODUCTS USD 0.03 -0.02 -0.05 1547.1 1544.0 -3.1 SENECA FOODS CORP Q1 FOOD PROCESSORS USD 1.00 0.07 -0.93 460.3 231.1 -229.2 SHENANDOAH TELECOMMU CO Q2 COMMUNICATIONS USD 0.17 0.24 0.07 70.0 71.4 1.4 SIRONA DENTAL SYSTEMS INC Q3 HOSPITAL SUPPLIES USD 0.77 0.80 0.03 233.5 242.0 8.5 SNC-LAVALIN GROUP 'A' Q2 BUILDING MATERIALS CAD 0.56 0.21 -0.35 1852.1 1906.3 54.2 SOVRAN SELF STORAGE INC Q2 INVESTMENTS USD 0.45 0.39 -0.06 55.9 58.7 2.8 SUPERIOR INDS INTL INC Q2 AUTO PART MFG USD 0.29 0.23 -0.06 213.8 215.1 1.3 SYNAGEVA BIOPHARMA CORP Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.44 -0.48 -0.04 2.0 2.2 0.2 TELEPHONE & DATA SYS INC Q2 TELEPHONE UTILITIES USD 0.45 0.39 -0.06 1309.6 1323.2 13.5 TELUS CORPORATION Q2 TELEPHONE UTILITIES CAD 1.01 -- -- 2675.9 2665.0 -10.9 TEVA PHARMACEUTICAL INDU Q2 DRUGS USD 1.28 1.28 0.00 5082.4 4994.0 -88.4 TOYOTA MOTOR CORPORATION Q1 AUTOMOTIVE MFG USD 1.96 2.30 0.34 68545.7 68769.7 223.9 TSAKOS ENERGY NAVIGATION Q2 MARITIME USD -0.16 -0.10 0.06 71.4 72.0 0.6 UIL HOLDING CORPORATION Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.33 0.23 -0.10 324.7 283.5 -41.2 UNITED STATES CELLULAR CP Q2 TELEPHONE UTILITIES USD 0.69 0.62 -0.07 1087.6 1104.4 16.8 VIACOM INC Q3 COMMUNICATIONS USD 1.00 0.97 -0.03 3485.1 3241.0 -244.1 WELLCARE HEALTH PLANS INC Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.21 1.24 0.03 1794.5 1811.2 16.7 WGL HOLDING INC Q3 GAS UTILITIES USD 0.01 0.08 0.07 504.1 438.3 -65.8 YRC WORLDWIDE INC Q2 TRUCKING USD -4.43 -4.13 0.30 1312.8 1250.8 -62.0