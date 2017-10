U.S./Canada daily earnings hits & misses Aug 6 - 1500 ET

Aug 6 (Reuters) - The following U.S.-listed companies reported earnings on Monday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AES CORP Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.27 0.18 -0.09 4692.5 4192.0 -500.5 AMERICAN STATES WATER CO Q2 WATER UTILITIES USD 0.64 0.79 0.15 110.7 114.3 3.6 AMTRUST FINANCIAL SERVIC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.69 0.64 -0.05 340.5 334.0 -6.5 ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED Q2 PRECIOUS METALS USD 1.11 0.66 -0.45 -- -- -- CHANGYOU.COM LTD Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.11 1.29 0.18 142.7 147.3 4.6 CINEMARK HOLDINGS INC Q2 LEISURE USD 0.37 0.45 0.08 630.7 649.6 18.9 CLEVELAND BIOLABS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.04 -0.14 -0.10 5.0 0.3 -4.7 COGNIZANT TECH SOLUTIONS Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.80 0.82 0.02 1790.9 1795.2 4.3 COMPRESSCO PARTNERS LP Q2 OIL USD 0.17 -- -- 22.6 23.9 1.3 CRAWFORD & CO Q2 INSURANCE USD 0.15 0.20 0.05 279.6 319.0 39.5 CRESTWOOD MIDSTREAM PART Q2 GAS USD 0.19 0.05 -0.14 56.3 48.2 -8.1 DRIL-QUIP Q2 OIL USD 0.71 0.74 0.04 170.0 176.6 6.6 FIRST PACTRUST BANCORP I Q2 SAVINGS AND LOANS USD 0.03 -0.09 -0.12 9.9 8.4 -1.4 FREIGHTCAR AMERICA INC Q2 RAILROADS USD 0.57 0.46 -0.11 189.3 181.2 -8.1 GOLUB CAPITAL BDC INC Q3 INVESTMENTS USD 0.30 0.26 -0.04 14.9 -- -- HCA HOLDINGS INC Q2 HOSPITALS USD 0.78 0.85 0.07 8829.8 9153.0 323.2 HEALTH CARE REIT Q2 INVESTMENTS USD 0.32 -- -- 442.9 453.1 10.2 HORSEHEAD HOLDING CORP Q2 NONFERROUS BASE METALS USD 0.04 -- -- 121.6 117.5 -4.1 INTERNATIONAL BANCSHARES Q2 BANKING USD 0.42 0.31 -0.11 120.2 -- -- ISIS PHARMACEUTICALS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.10 -0.01 0.09 40.1 47.3 7.3 KOSMOS ENERGY LTD Q2 OIL USD -0.09 -0.07 0.02 110.9 112.7 1.7 MAKEMYTRIP LTD Q1 MULTI-IND TRANSN USD 0.07 0.05 -0.02 24.4 23.9 -0.5 MFA FINANCIAL INC Q2 INVESTMENTS USD 0.22 0.20 -0.02 87.9 82.8 -5.1 NATIONAL HEALTH INVS INC Q2 INVESTMENTS USD 0.67 0.61 -0.06 23.0 21.8 -1.2 ORBOTECH LTD Q2 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.06 -0.02 -0.08 105.9 101.3 -4.5 PETROLEO BRASILEIRO SA Q2 OIL USD 0.47 0.22 -0.25 34229.7 34659.0 429.3 RESOLUTE ENERGY CORP Q2 OIL USD 0.03 0.00 -0.03 57.9 64.5 6.6 ROMA FINANCIAL CORP Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.06 0.03 -0.03 -- -- -- SELECT INCOME REIT Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.50 0.49 -0.01 26.5 27.9 1.5 SOHU.COM INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.39 -- -- 248.1 255.7 7.7 STANDARD MTR PRODS INC Q2 AUTO PART MFG USD 0.53 0.59 0.07 260.1 268.9 8.7 TARGA RESOURCES PARTNERS Q2 GAS USD 0.40 0.35 -0.05 1737.7 1318.4 -419.3 TESCO CORP Q2 OIL USD 0.33 0.11 -0.22 149.6 136.7 -12.9 TYSON FOODS INC Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.54 0.50 -0.04 8722.1 8308.0 -414.1 UNITED FIRE & CAS CO Q2 INSURANCE USD 0.26 0.56 0.31 196.6 199.6 3.0 (Bangalore Equities Newsdesk +91 80 4135 5800; within U.S. +1 646 223 8780)