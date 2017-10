U.S./Canada daily earnings hits & misses Aug 7 - 1500 ET

Aug 7(Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 5N PLUS INC Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES CAD 0.07 -0.03 -0.10 163.5 141.5 -22.0 ADA-ES INC Q2 CHEMICALS USD -0.04 -0.26 -0.22 35.7 52.5 16.9 AECOM TECHNOLOGY CORP Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.64 0.63 -0.01 2089.7 2095.1 5.4 AERCAP HOLDINGS NV Q2 AIRLINES USD 0.44 0.43 -0.01 265.9 252.9 -13.0 AG MORTGAGE INVESTMENT T Q2 INVESTMENTS USD 0.75 2.85 2.10 14.5 15.4 1.0 AKORN INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.12 0.12 0.00 60.5 63.3 2.7 AMEDISYS INC Q2 HOME HEALTH CARE USD 0.24 0.27 0.03 374.9 378.5 3.6 AMERESCO INC Q2 ELECTRICAL USD 0.09 0.11 0.02 158.8 164.1 5.3 AMERIGAS PARTNERS, L.P. Q3 GAS UTILITIES USD -0.81 -0.80 0.01 614.2 571.9 -42.3 ARCOS DORADOS HOLDINGS I Q2 RETAILING - FOODS USD 0.07 0.06 -0.01 917.7 904.2 -13.5 ARES CAPITAL CORP Q2 INVESTMENTS USD 0.39 0.40 0.01 174.6 177.6 3.0 ASTRONICS CORPORATION Q2 DEFENSE USD 0.47 0.39 -0.08 62.2 65.0 2.8 AVISTA CORP Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.43 0.31 -0.12 379.0 343.6 -35.4 BEACON ROOFING SUPPLY INC Q3 BUILDING & RELATED USD 0.57 0.62 0.05 587.9 560.5 -27.4 BLOUNT INTERNATIONAL, IN Q2 MACHINERY USD 0.28 0.28 0.00 253.7 239.1 -14.6 BREITBURN ENERGY PARTNER Q2 OIL USD 0.21 1.29 1.08 114.5 95.0 -19.5 BRIDGEPOINT EDUCATION INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.74 0.84 0.10 260.6 256.3 -4.3 CABLEVISION SYSTEMS CORP Q2 COMMUNICATIONS USD 0.19 0.24 0.05 1694.7 1697.3 2.6 CAESARSTONE SDOT YAM LTD Q2 BUILDING MATERIALS USD 0.29 -- -- 72.2 75.4 3.2 CARRIZO OIL AND GAS INCO Q2 OIL USD 0.37 0.26 -0.11 90.5 92.0 1.5 CARROLS RESTAURANT GROUP Q2 RETAILING - FOODS USD -0.02 -- -- 183.0 122.1 -60.9 CHARTER COMMUNICATIONS I Q2 COMMUNICATIONS USD -0.37 -0.84 -0.47 1873.5 1884.0 10.5 CHESSWOOD GROUP LTD Q2 FINANCIAL SERVICES CAD -- -- -- 20.2 23.0 2.8 CHURCH & DWIGHT INCORPOR Q2 HOME PRODUCTS USD 0.55 0.56 0.01 702.7 696.4 -6.3 CIBER INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.01 0.00 -0.01 240.7 237.0 -3.7 COEUR D ALENE MINES CORP Q2 PRECIOUS METALS USD 0.23 -- -- 217.4 254.4 37.0 CORCEPT THERAPEUTICS INC Q2 DRUGS USD -0.11 -0.09 0.02 1.8 0.9 -0.9 CORCEPT THERAPEUTICS INC Q3 DRUGS USD -0.08 0.89 0.97 5.7 120.0 114.3 CPI AEROSTRUCTURES INC Q2 DEFENSE USD 0.33 0.36 0.03 21.7 20.9 -0.9 CROSSTEX ENERGY LP Q2 GAS USD -0.11 -0.13 -0.02 513.8 351.2 -162.6 CTC MEDIA INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.18 0.24 0.06 195.8 204.5 8.7 CVS CAREMARK CORP Q2 RETAILING - GOODS USD 0.80 0.81 0.01 30963.4 30714.0 -249.4 DELCATH SYSTEMS INC Q2 DRUGS USD -0.27 -0.26 0.01 0.1 0.1 0.0 DEMANDWARE INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.24 -0.12 0.12 16.3 18.4 2.0 EBIX INC Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.39 0.46 0.07 45.8 47.7 1.9 ELECTRO RENT CORP Q4 RETAILING - GOODS USD 0.22 0.26 0.04 -- -- -- EMC INSURANCE GROUP INC Q2 INSURANCE USD 0.02 -0.14 -0.16 123.0 121.6 -1.3 EMERSON ELECTRIC CO Q3 ELECTRICAL USD 1.00 1.04 0.04 6605.7 6484.0 -121.7 ENDEAVOUR SILVER CORP Q2 PRECIOUS METALS USD 0.08 0.06 -0.02 -- -- -- ENDEAVOUR SILVER CORP Q2 PRECIOUS METALS CAD 0.24 0.06 -0.18 -- -- -- ENDO HEALTH SOLUTIONS INC Q2 DRUGS USD 1.18 1.27 0.09 773.2 785.2 12.0 ENTEROMEDICS INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.15 -0.13 0.02 0.3 0.2 -0.1 EPSILON ENERGY LTD Q2 OIL USD -0.03 -0.04 -0.01 11.8 10.7 -1.1 EW SCRIPPS CO Q2 COMMUNICATIONS USD 0.10 0.11 0.01 208.4 216.9 8.6 EXPEDITORS INTL WASH INC Q2 MULTI-IND TRANSN USD 0.43 0.39 -0.04 1593.8 1505.0 -88.8 FIRSTENERGY CORP Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.64 0.60 -0.04 4037.6 -- -- FLAGSTONE REINSURANCE HO Q2 INSURANCE USD 0.11 0.12 0.01 99.1 164.9 65.8 FORACO INTERNATIONAL Q2 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.11 0.11 0.00 101.7 106.6 4.9 FOSSIL INCORPORATED Q2 HOME PRODUCTS USD 0.78 0.93 0.15 634.9 636.1 1.2 FURMANITE CORP Q2 OIL USD 0.06 0.06 0.00 85.2 85.9 0.7 GAYLORD ENTERTAINMENT CO. Q2 LEISURE USD 0.31 0.17 -0.14 248.9 253.2 4.3 GENERAL MOLY INC Q2 NONFERROUS BASE METALS USD -0.03 -0.03 0.00 0.0 0.0 0.0 GRAN TIERRA ENERGY INC Q2 OIL USD 0.13 0.05 -0.08 148.8 115.2 -33.7 GRAN TIERRA ENERGY INC Q2 OIL USD 0.09 0.05 -0.04 156.8 115.2 -41.6 GREAT LAKES DREDGE & DOC Q2 MARITIME USD 0.10 0.07 -0.03 164.8 166.5 1.7 HECLA MNG CO Q2 PRECIOUS METALS USD 0.04 0.02 -0.02 80.2 67.0 -13.2 HOSPITALITY PROPERTIES T Q2 INVESTMENTS USD 0.34 0.22 -0.12 323.9 343.2 19.3 IDENTIVE GROUP INC Q2 OTHER COMPUTERS USD -0.08 0.06 0.14 23.7 23.9 0.2 IMPERIAL METALS CORPORAT Q2 PRECIOUS METALS USD 0.09 0.14 0.05 70.0 69.0 -1.0 INFINITY PHARMACEUTICALS Q2 DRUGS USD -0.38 -0.54 -0.16 27.5 21.9 -5.6 INFINITY PROPERTY AND CA Q2 INSURANCE USD 0.53 0.46 -0.07 295.4 306.0 10.6 INSMED INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.33 -0.39 -0.06 0.0 0.0 0.0 INTELGENX TECHNOLOGIES C Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.01 -0.01 0.00 0.1 0.0 -0.1 INTELIQUENT Q2 COMMUNICATIONS USD 0.20 0.12 -0.08 72.4 68.3 -4.2 INTERCONTINENTAL HOTELS Q2 LEISURE USD 0.37 0.38 0.01 468.7 469.0 0.3 KOPIN CORP Q2 ELECTRICAL USD -0.02 -0.05 -0.04 25.1 22.8 -2.3 LEXINGTON REALTY TRUST Q2 INVESTMENTS USD -0.01 0.00 0.01 85.6 83.9 -1.6 LIFETIME BRANDS INC Q2 HOME FURNISHINGS USD 0.20 0.08 -0.12 98.5 94.9 -3.6 LTC PROPERTIES INCORPORA Q2 INVESTMENTS USD 0.41 0.40 -0.01 22.4 23.1 0.7 MANNKIND CORP Q2 DRUGS USD -0.25 -0.23 0.02 0.0 0.0 0.0 MARSH & MCLENNAN COS INC Q2 INSURANCE USD 0.58 0.61 0.03 3080.0 3026.0 -54.0 MAXIMUS INC Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.57 0.62 0.05 266.3 266.4 0.1 METALICO INC Q2 MULTI-IND BASIC USD 0.01 -0.01 -0.02 164.3 148.2 -16.0 MGE ENERGY INC Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.55 0.62 0.07 116.4 117.2 0.8 MGM RESORTS INTERNATIONAL Q2 LEISURE USD -0.15 -0.12 0.03 2340.7 2323.8 -16.9 MHI HOSPITALITY CORP Q2 INVESTMENTS USD -- -- -- 25.0 25.1 0.1 MIDWAY GOLD CORPORATION Q2 PRECIOUS METALS CAD -0.02 -0.03 -0.01 0.0 -- -- MODINE MFG CO Q1 AUTO PART MFG USD 0.14 0.07 -0.07 378.8 350.4 -28.5 MOLSON COORS BREWING CO Q2 BEVERAGES USD 1.19 1.38 0.19 934.8 999.4 64.6 MULTI COLOR CORPORATION Q1 COMMUNICATIONS USD 0.50 0.55 0.06 170.7 165.0 -5.6 NANOSPHERE INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.18 -0.19 -0.01 1.4 1.3 0.0 NATURAL GAS SERVICES GRO Q2 OIL USD 0.28 0.24 -0.04 25.9 24.5 -1.4 NEXSTAR BROADCASTING GRO Q2 COMMUNICATIONS USD 0.23 0.29 0.06 91.8 88.9 -2.9 NGP CAPITAL RESOURCES CO Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.12 -- -- 5.1 5.3 0.2 NN INC. Q2 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.36 0.35 -0.01 106.7 98.8 -7.9 NORDIC AMERICAN TANKER L Q2 MARITIME USD -0.19 -0.15 0.04 28.1 -- -- NUANCE COMMUNICATIONS INC Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.40 0.45 0.05 439.5 448.2 8.7 OAKTREE CAPITAL GROUP LLC Q2 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.62 0.60 -0.02 266.9 341.1 74.2 OFFICE DEPOT Q2 RETAILING - GOODS USD -0.09 -0.14 -0.05 2606.5 2507.2 -99.3 OREXIGEN THERAPEUTICS INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.17 -0.25 -0.08 0.9 0.9 0.0 OXFORD RESOURCE PARTNERS Q2 COAL USD -0.20 -0.07 0.13 90.4 80.2 -10.3 P G & E CORP Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.82 0.81 -0.01 3953.4 3593.0 -360.4 PANTRY INC. Q3 RETAILING - FOODS USD 0.64 0.70 0.06 2154.6 2137.1 -17.4 PEPCO HOLDINGS INC Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.31 0.25 -0.06 1851.7 1179.0 -672.7 PIONEER ENERGY SERVICES Q2 OIL USD 0.15 0.15 0.00 236.4 229.8 -6.6 PORTLAND GENERAL ELECTRI Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.34 0.34 0.00 376.3 413.0 36.7 PRESTIGE BRANDS HOLDINGS Q1 HOME HEALTH CARE USD 0.29 0.35 0.06 147.1 147.0 -0.1 PULSE SEISMIC INC Q2 UNDESIGNATED ENERGY CAD -0.04 0.03 0.07 6.6 13.5 6.9 QUICKSILVER RESOURCES INC Q2 OIL USD -0.06 -0.13 -0.07 173.7 -- -- RDA MICROELECTRONICS INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.30 0.31 0.01 95.4 -- -- RIGEL PHARMACEUTICALS Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.35 -0.35 0.00 0.6 1.5 1.0 ROCKWELL MEDICAL INC Q2 DRUGS USD -0.50 -0.58 -0.08 12.4 12.1 -0.3 SAGA COMMUNICATIONS Q2 COMMUNICATIONS USD 1.13 1.22 0.09 33.9 33.0 -0.9 SENOMYX INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.07 -0.08 -0.01 7.6 6.9 -0.7 SIRIUS XM RADIO INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.02 0.02 0.00 834.4 837.5 3.2 SNYDERS-LANCE INC Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.21 0.22 0.01 407.0 399.4 -7.6 SOUTH JERSEY INDUSTRIES Q2 GAS UTILITIES USD 0.27 0.28 0.02 169.1 121.9 -47.2 SPECTRUM BRANDS HOLDINGS Q3 HOME PRODUCTS USD 0.87 0.78 -0.09 837.8 824.8 -13.0 STARTEK INC Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD -0.15 -0.25 -0.10 48.4 44.4 -4.0 STONEMOR PARTNERS LP Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD -0.07 -0.11 -0.04 61.8 61.5 -0.3 SYPRIS SOLUTIONS INCORPO Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.15 0.25 0.10 94.2 98.9 4.7 TENET HEALTHCARE CORPORA Q2 HOSPITALS USD 0.05 0.10 0.06 2270.7 2265.0 -5.7 TEXTAINER GROUP HOLDINGS Q2 MULTI-IND TRANSN USD 1.02 0.89 -0.13 120.4 120.0 -0.4 THERMON GROUP HOLDINGS I Q1 MACHINERY USD 0.21 0.23 0.02 69.3 67.2 -2.1 TOWER INTERNATIONAL INC Q2 AUTO PART MFG USD 0.49 0.84 0.35 644.2 643.9 -0.4 TRANSDIGM GROUP INC Q3 DEFENSE USD 1.70 1.88 0.18 452.6 461.7 9.0 TRANSMONTAIGNE PARTNERS Q2 OIL USD 0.54 0.71 0.17 38.2 38.4 0.2 TRAVELCENTERS OF AMERICA Q2 LEISURE USD 0.88 1.04 0.16 2079.1 2041.5 -37.6 TREE.COM INC Q2 INVESTMENTS USD 0.03 0.13 0.10 21.9 17.0 -4.9 TVA GROUP INC Q2 COMMUNICATIONS CAD 0.52 -- -- 124.1 115.4 -8.8 UGI CORPORATION Q3 GAS UTILITIES USD -0.01 -0.03 -0.02 1331.2 1277.2 -54.0 UNI-SELECT Q2 AUTO PART MFG USD 0.81 0.75 -0.06 496.2 482.8 -13.4 VITAMIN SHOPPE INC Q2 HOME HEALTH CARE USD 0.51 0.55 0.04 242.2 245.0 2.8 VOYAGER OIL & GAS INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.01 0.02 0.01 6.4 6.8 0.4 WARREN RESOURCES INC Q2 OIL USD 0.04 0.07 0.04 27.1 30.2 3.1 WESDOME GOLD MINES LTD Q2 PRECIOUS METALS CAD 0.01 0.02 0.01 -- -- -- ZALICUS INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.11 -0.09 0.02 2.6 2.9 0.3