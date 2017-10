U.S./Canada daily earnings hits & misses Aug 8 - 1510 ET

Aug 8 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev A123 SYSTEMS INC Q2 TOOLS AND HARDWARE USD -0.42 -- -- 23.0 17.0 -6.0 AAON INC Q2 BUILDING MATERIALS USD 0.23 0.38 0.15 72.5 83.3 10.8 ACCRETIVE HEALTH INC Q2 HOME HEALTH CARE USD 0.08 0.03 -0.05 234.6 236.7 2.0 ACHILLION PHARMACEUTICAL Q2 DRUGS USD -0.17 -0.16 0.01 0.1 0.0 -0.1 ACQUITY GROUP LTD Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.14 0.18 0.05 35.0 35.5 0.5 AEGERION PHARMACEUTICALS Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.51 -0.63 -0.12 0.0 0.0 0.0 AIR CANADA Q2 AIRLINES CAD -0.01 -0.05 -0.04 3020.5 2989.0 -31.5 ALERE INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.52 0.48 -0.04 655.0 698.4 43.4 ALMOST FAMILY INC Q2 HOME HEALTH CARE USD 0.49 0.49 0.00 90.2 86.9 -3.3 ALPHA NATURAL RESOURCES Q2 COAL USD -0.33 -0.33 -0.01 1764.9 1848.1 83.2 AMERICAN PUBLIC EDUCATIO Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.45 0.51 0.06 72.0 74.6 2.6 ANTARES PHARMA INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.02 -0.03 -0.01 4.6 4.5 -0.1 APOLLO INVESTMENT CORP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.20 0.18 -0.02 82.4 80.3 -2.0 ATLANTIC POWER CORP Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD -0.03 0.01 0.04 170.9 -- -- ATLANTIC POWER CORP Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD -0.01 0.01 0.02 -- -- -- AUTHENTEC INC Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.01 0.03 0.02 18.8 20.5 1.7 AVNET INCORPORATED Q4 ELECTRICAL USD 1.08 0.99 -0.09 6545.6 6037.4 -508.2 BCE INCORPORATED Q2 TELEPHONE UTILITIES CAD 0.81 1.02 0.21 4964.9 4923.0 -41.9 BCE INCORPORATED Q2 TELEPHONE UTILITIES CAD 0.81 1.02 0.21 4972.9 4923.0 -49.9 BIOCLINICA INC Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.06 0.06 0.00 22.6 23.1 0.5 BIOX CORP Q3 ALTERNATIVE ENERGY CAD -0.01 -0.07 -0.06 18.0 10.1 -7.9 BORALEX INC Q2 ALTERNATIVE ENERGY CAD -0.08 -0.15 -0.07 39.8 39.1 -0.7 BROADWIND ENERGY INC Q2 MULTI-IND CAP GOOD USD -0.02 -0.03 -0.01 52.8 56.3 3.5 CALGON CARBON CORPORATION Q2 CHEMICALS USD 0.20 0.19 -0.01 147.5 148.4 0.9 CAPLEASE INC Q2 INVESTMENTS USD -0.13 -0.13 0.00 40.1 39.7 -0.4 CARLYLE GROUP LP Q2 FINANCIAL SERVICES USD -0.04 -0.19 -0.15 105.4 248.4 143.0 CENTURY CASINOS INC Q2 LEISURE USD 0.06 0.05 -0.01 18.4 17.8 -0.6 CHESAPEAKE UTILITIES Q2 GAS UTILITIES USD 0.40 0.52 0.13 88.2 83.9 -4.3 CINCINNATI BELL INC Q2 TELEPHONE UTILITIES USD 0.06 0.05 -0.01 370.0 368.2 -1.8 CLEAN HARBORS Q2 MACHINERY USD 0.56 0.44 -0.12 550.1 523.1 -27.0 CLOVIS ONCOLOGY INC Q2 DRUGS USD -0.61 -0.61 0.00 0.0 0.0 0.0 COLUMBIA LABORATORIES INC Q2 DRUGS USD 0.00 0.02 0.02 5.7 7.4 1.7 COMMONWEALTH REIT Q2 INVESTMENTS USD -- -- -- 251.2 255.4 4.1 COMPUTER MODELLING GROUP Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.16 0.16 0.00 16.7 16.5 -0.2 COMPUTER SCIENCES CORP Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.22 0.36 0.14 3887.4 3957.0 69.6 CONSOLIDATED GRAPHICS INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.06 0.05 -0.01 238.6 238.3 -0.3 CORE-MARK HOLDING CO INC Q2 RETAILING - FOODS USD 1.04 0.94 -0.10 2362.5 2287.3 -75.2 DELEK US HOLDINGS INC Q2 RETAILING - GOODS USD 1.03 1.17 0.14 1489.8 2134.2 644.4 DISH NETWORK CORP Q2 COMMUNICATIONS USD 0.68 -- -- 3643.6 3571.8 -71.8 ECHOSTAR CORP Q2 TELEPHONE UTILITIES USD 0.08 0.41 0.33 789.1 806.0 16.9 EDWARDS GROUP LTD Q2 MACHINERY USD 0.00 0.25 0.25 244.9 256.1 11.2 ENERGYSOLUTIONS INC Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD -0.03 0.06 0.09 406.5 392.6 -13.8 ERICKSON AIR-CRANE INC Q2 MACHINERY USD -0.06 0.14 0.20 33.2 37.9 4.7 EZCHIP SEMICONDUCTOR LTD Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.26 0.29 0.03 15.5 15.8 0.3 FIESTA RESTAURANT GROUP Q2 RETAILING - FOODS USD 0.22 0.17 -0.05 -- -- -- FINNING INTERNATIONAL INC Q2 MACHINERY CAD 0.46 0.47 0.01 1612.4 1764.5 152.1 FORESTAR GROUP INC Q2 INVESTMENTS USD -0.03 0.07 0.10 31.0 35.3 4.3 FUEL SYSTEMS SOLUTIONS I Q2 AUTO PART MFG USD 0.10 0.11 0.02 105.1 109.0 3.9 GLOBAL PARTNERS LP Q2 OIL USD 0.20 0.66 0.46 3620.5 3916.1 295.6 GTX INC Q2 DRUGS USD -0.17 -0.17 0.00 2.3 1.6 -0.6 HOLLYFRONTIER CORP Q2 OIL USD 2.26 2.39 0.13 5086.4 4806.7 -279.7 HUNTINGTON INGALLS INDUS Q2 SHIPBUILDING USD 0.69 1.00 0.31 1609.2 1721.0 111.8 INTERXION HOLDING NV Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES EUR 0.12 0.13 0.01 68.2 68.0 -0.2 INTL FLAVORS & FRAGRANCE Q2 COSMETICS USD 1.02 -- -- 729.4 721.3 -8.1 KELLY SERVICES INC Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.30 0.34 0.04 1406.1 1366.1 -40.0 LAMAR ADVERTISING CO Q2 COMMUNICATIONS USD 0.15 0.15 0.00 304.0 304.9 0.9 LB FOSTER CO Q2 STEEL USD 0.90 0.87 -0.03 160.5 164.9 4.4 LIBERTY INTERACTIVE CORP Q2 COMMUNICATIONS USD 0.23 -- -- 2336.4 2365.0 28.6 LIBERTY MEDIA CORP - CAP Q2 COMMUNICATIONS USD 0.73 -- -- 520.2 537.0 16.8 LIONBRIDGE TECHNOLOGIES, Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.00 0.11 0.11 114.8 119.2 4.3 LMI AEROSPACE INC Q2 DEFENSE USD 0.42 0.43 0.01 69.3 69.3 0.0 MACY'S INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.65 0.67 0.03 6098.6 6118.0 19.4 MAGIC SOFTWARE ENTERPRIS Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.10 -- -- 28.0 28.0 0.0 MAIDENFORM BRANDS INC Q2 CLOTHING USD 0.48 0.49 0.01 154.0 157.5 3.5 MEMC ELECTRONIC MATERIAL Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.02 0.14 0.16 749.5 933.4 183.9 MOLEX INC Q4 ELECTRICAL USD 0.38 0.41 0.03 880.5 858.5 -22.0 NEVSUN RESOURCES LTD Q2 PRECIOUS METALS USD 0.19 0.19 0.00 146.8 147.7 0.9 NEVSUN RESOURCES LTD Q2 PRECIOUS METALS USD 0.16 0.19 0.03 -- -- -- NRG ENERGY INC. Q2 UNDESIGNATED ENERGY USD 0.15 1.08 0.93 2679.6 2166.0 -513.6 NXSTAGE MEDICAL INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.09 -0.09 0.00 58.3 59.0 0.7 ONE LIBERTY PROPERTIES I Q2 INVESTMENTS USD -- -- -- 11.7 11.7 0.0 ORBITZ WORLDWIDE INC. Q2 LEISURE USD 0.05 0.04 -0.01 207.8 201.0 -6.8 PERION NETWORK LTD Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.23 0.18 -0.05 11.1 12.3 1.2 PERMA-FIX ENVIRONMENTAL Q2 MACHINERY USD 0.03 -0.02 -0.05 40.4 34.0 -6.4 PPL CORPORATION Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.41 0.51 0.10 2237.9 2549.0 311.1 PRIMORIS SERVICES CORP Q2 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.22 0.23 0.01 327.9 337.4 9.5 RALCORP HOLDINGS, INC. Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.61 0.60 -0.01 1028.4 1026.2 -2.2 RALPH LAUREN CORP Q1 CLOTHING USD 1.78 2.03 0.25 1584.2 1593.4 9.2 RIO TINTO PLC Q1 PRECIOUS METALS USD 2.87 2.78 -0.08 -- -- -- RONA INCORPORATED Q2 TOOLS AND HARDWARE CAD 0.37 0.36 -0.01 1406.3 1417.1 10.8 ROSE ROCK MIDSTREAM LP Q2 OIL USD 0.40 0.31 -0.09 155.5 157.4 1.9 SAVIENT PHARMACEUTICALS Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.44 -0.54 -0.10 5.2 4.6 -0.6 SEMAFO INC Q2 PRECIOUS METALS USD 0.06 0.07 0.01 98.0 98.4 0.3 SKYWEST INC Q2 AIRLINES USD 0.14 0.33 0.19 941.0 937.2 -3.8 SODASTREAM INTERNATIONAL Q2 BEVERAGES USD 0.46 0.52 0.06 90.6 103.0 12.4 SPECTRUM PHARMACEUTICALS Q2 DRUGS USD 0.32 0.29 -0.03 63.4 68.7 5.3 STILLWATER MINING CO. Q2 PRECIOUS METALS USD 0.05 -- -- 209.2 212.8 3.5 SURGE ENERGY INC Q2 UNDESIGNATED ENERGY CAD 0.04 0.18 0.14 49.1 48.9 -0.1 SUSSER HOLDINGS CORP Q2 RETAILING - GOODS USD 1.31 1.40 0.09 1526.2 1506.5 -19.7 TELUS CORPORATION Q2 TELEPHONE UTILITIES CAD 1.00 1.01 0.01 2680.0 2665.0 -15.0 TERRENO REALTY CORP Q2 INVESTMENTS USD -- -- -- 6.3 7.6 1.3 TETRA TECHNOLOGIES INC D Q2 OIL USD 0.23 -- -- 241.9 234.9 -6.9 TIDEWATER INC Q1 OIL USD 0.60 0.64 0.05 292.6 294.4 1.8 TITANIUM METALS CORP Q2 PRECIOUS METALS USD 0.16 0.17 0.01 289.1 281.7 -7.4 TREEHOUSE FOODS INC Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.58 0.60 0.02 533.4 527.4 -6.0 VENOCO INC Q2 OIL USD 0.02 0.22 0.20 82.9 82.5 -0.4 VIMICRO INTERNATIONAL CO Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.11 -0.10 0.01 11.6 11.6 0.0 VIMICRO INTERNATIONAL CO Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.05 -- -- 16.2 20.1 3.9 VISHAY PRECISION GROUP I Q2 INVESTMENTS USD 0.19 0.21 0.02 57.4 55.3 -2.0 VITACOST.COM INC Q2 RETAILING - GOODS USD -0.20 -0.13 0.07 83.7 79.9 -3.8 WILLIAMS CONTROLS INCORP Q3 TRUCK MFG USD 0.19 0.11 -0.08 18.3 16.4 -1.9 YORK WATER CO Q2 WATER UTILITIES USD 0.20 0.17 -0.03 10.9 10.4 -0.5