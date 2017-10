U.S./Canada daily earnings hits & misses Aug 9 - 1800 ET

Aug 9 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 51JOB INC Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.57 0.61 0.04 55.4 56.7 1.3 7 DAYS GROUP HOLDINGS LTD Q2 LEISURE CNY 1.09 1.11 0.02 640.8 632.7 -8.1 ABRAXAS PETROLEUM CORPOR Q2 OIL USD 0.01 0.02 0.01 19.8 15.9 -3.9 ACCO BRANDS CORPORATION Q2 OFFICE PRODUCTS USD 0.20 0.26 0.06 468.3 438.7 -29.6 ACELRX PHARMACEUTICALS I Q2 DRUGS USD -0.39 -0.35 0.04 0.4 0.2 -0.1 ACORN ENERGY INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.18 -0.17 0.01 6.3 5.9 -0.4 ADVANCE AUTO PARTS Q2 RETAILING - GOODS USD 1.39 1.34 -0.05 1482.7 1461.0 -21.7 ALIMERA SCIENCES INC Q2 DRUGS USD -0.16 -0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 ALLIANT TECHSYSTEMS INC Q1 DEFENSE USD 1.42 2.16 0.74 963.7 1082.3 118.6 ALTUS GROUP LTD Q2 INVESTMENTS CAD 0.12 0.14 0.02 -- -- -- AMC NETWORKS INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.57 0.58 0.01 324.5 327.6 3.1 AMTECH SYS INC Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.51 -0.31 0.20 19.3 24.3 5.0 ANACOR PHARMACEUTICALS I Q2 DRUGS USD -0.45 -0.47 -0.02 3.1 2.6 -0.6 APPLIED INDUSTRIAL TECHN Q4 MACHINERY USD 0.71 0.75 0.04 627.3 620.0 -7.3 ARADIGM CORPORATION Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.01 -0.01 0.00 0.2 0.2 0.1 ARENA PHARMACEUTICALS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.07 -0.12 -0.05 10.0 22.0 11.9 ARSENAL ENERGY INC Q2 OIL CAD -0.01 0.04 0.05 -- -- -- ASSURED GUARANTY LTD Q2 INSURANCE USD 0.58 0.61 0.03 183.7 219.3 35.6 ATRIUM INNOVATIONS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.40 0.35 -0.05 108.8 109.5 0.7 AURIZON MINES LTD Q2 PRECIOUS METALS CAD 0.08 0.05 -0.03 63.5 60.9 -2.6 AURIZON MINES LTD Q2 PRECIOUS METALS CAD 0.09 0.05 -0.04 73.3 60.9 -12.4 BACTERIN INTERNATIONAL H Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.04 0.02 0.06 8.3 8.2 -0.1 BALLY TECHNOLOGIES INC Q4 LEISURE USD 0.78 0.78 0.01 244.0 245.8 1.8 BELDEN INC Q2 ELECTRONICS USD 0.73 0.92 0.19 501.3 484.0 -17.3 BENEV CAPITAL INC Q2 CHEMICALS CAD -- -- -- 7.2 8.2 1.0 BIODELIVERY SCIENCES INTL Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.26 0.08 -0.18 16.3 15.1 -1.2 BIOSPECIFICS TECHNOLOGIE Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.07 0.10 0.03 2.5 2.6 0.1 BITAUTO HOLDINGS LTD Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.11 0.11 0.00 35.1 39.0 3.9 BOFI HOLDING INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.53 0.64 0.11 18.5 19.5 1.0 BOMBARDIER INC Q2 AUTOMOTIVE MFG USD 0.10 0.10 0.00 4578.4 4170.0 -408.4 BOMBARDIER INC Q2 AUTOMOTIVE MFG USD 0.11 0.10 -0.01 4674.0 4170.0 -504.0 BOTTOMLINE TECHNOLOGIES Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.22 0.26 0.04 59.8 61.4 1.6 BRIGGS & STRATTON CORP Q4 MACHINERY USD 0.28 0.22 -0.06 606.2 501.2 -105.0 BRINKER INTERNATIONAL Q4 RETAILING - FOODS USD 0.58 0.61 0.03 734.4 728.4 -6.0 BROADRIDGE FINANCIAL SOL Q4 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.97 1.00 0.03 814.1 800.3 -13.8 BROOKS AUTOMATION INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.19 0.14 -0.05 143.3 140.4 -2.9 CAE INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES CAD 0.18 0.18 0.01 503.7 480.1 -23.6 CAE INC Q1 DEFENSE CAD 0.17 0.18 0.01 503.9 480.1 -23.8 CALLON PETE INC Q2 OIL USD -0.02 0.01 0.03 25.8 25.4 -0.4 CALMENA ENERGY SERVICES Q2 OIL CAD -0.01 -0.02 -0.01 33.6 34.2 0.6 CANADIAN NATURAL RESOURC Q2 OIL CAD 0.53 0.55 0.02 3643.8 3826.0 182.2 CANADIAN NATURAL RESOURC Q2 OIL CAD 0.58 0.55 -0.03 3407.6 3826.0 418.4 CAPSTONE TURBINE Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD -0.02 -0.03 -0.01 30.9 28.8 -2.1 CAREFUSION CORP Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.50 0.51 0.01 959.9 968.0 8.1 CARFINCO INCOME FUND Q2 FINANCE & LOAN CAD 0.21 0.22 0.01 17.4 17.7 0.2 CASCADES INCORPORATED Q2 FOREST PRODUCTS CAD 0.09 0.08 -0.01 952.0 944.0 -8.0 CATHEDRAL ENERGY SERVICE Q2 OIL CAD -0.03 -0.09 -0.06 39.8 40.7 0.9 CECO ENVIRONMENTAL CORP. Q2 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.15 0.15 0.01 35.8 34.6 -1.2 CEDAR FAIR L P Q2 LEISURE USD 0.40 0.76 0.37 296.6 357.6 61.0 CEDAR REALTY TRUST INC Q2 INVESTMENTS USD -0.09 0.01 0.10 33.8 -- -- CHINA AUTOMOTIVE SYSTEMS Q2 AUTO PART MFG USD 0.12 -- -- 90.0 80.4 -9.6 CHINA LODGING GROUP LTD Q2 LEISURE CNY 0.83 1.14 0.31 749.4 798.2 48.8 CHYRON CORPORATION Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.00 -0.04 -0.04 9.8 7.7 -2.1 CLEAN DIESEL TECHNOLOGIE Q2 CHEMICALS USD -0.32 -0.31 0.01 16.9 16.7 -0.2 CODEXIS INC Q2 CHEMICALS USD -0.19 -0.15 0.04 29.8 22.9 -6.9 COGENT COMMUNICATIONS GR Q2 COMMUNICATIONS USD 0.00 -0.04 -0.04 79.5 77.8 -1.6 CONNECTICUT WATER SERVICE Q2 WATER UTILITIES USD 0.41 -- -- 20.6 21.3 0.8 CONSOLIDATED WATER COMPA Q2 WATER UTILITIES USD 0.17 0.13 -0.04 18.1 16.2 -1.9 CORNERSTONE THERAPEUTICS Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.02 0.11 0.13 18.8 21.5 2.6 CROCOTTA ENERGY INC Q2 OIL CAD 0.00 0.01 0.01 19.0 17.5 -1.5 CTPARTNERS EXECUTIVE SEA Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.07 0.07 0.00 32.5 -- -- CUMULUS MEDIA INC - CL A Q2 COMMUNICATIONS USD 0.07 0.07 0.00 297.8 281.0 -16.8 CYTRX CORP Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.30 -0.63 -0.33 0.1 0.0 -0.1 DARLING INTERNATIONAL IN Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.34 0.31 -0.03 438.1 436.7 -1.5 DAVIS & HENDERSON INCOME Q2 FINANCIAL SERVICES CAD 0.46 0.55 0.09 193.4 197.1 3.7 DEEP DOWN INC Q2 OIL USD 0.00 0.06 0.06 9.3 7.9 -1.3 DENISON MINES CORP Q2 NONFERROUS BASE METALS USD -0.02 -0.01 0.01 17.4 2.4 -15.0 DEVRY INC DEL Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.44 0.47 0.03 506.2 505.9 -0.3 DIGITAL GENERATION INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.11 -0.01 -0.12 100.7 96.3 -4.3 DOREL INDUSTRIES B Q2 HOME FURNISHINGS USD 0.92 0.95 0.03 651.0 633.7 -17.3 EDELMAN FINANCIAL GROUP Q2 INVESTMENTS USD 0.11 0.09 -0.02 45.0 45.3 0.3 ELIZABETH ARDEN INC Q4 COSMETICS USD 0.20 0.28 0.08 263.8 265.5 1.7 EMULEX CORPORATION Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.22 0.26 0.05 126.9 129.0 2.0 ESCO TECHNOLOGIES INC Q3 DEFENSE USD 0.64 0.51 -0.13 187.2 169.4 -17.7 EXACTTARGET INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.08 0.01 0.09 65.9 69.3 3.5 FAIRBORNE ENERGY LTD Q2 ALTERNATIVE ENERGY CAD -0.11 -0.10 0.01 33.9 31.6 -2.3 FEIHE INTERNATIONAL INC Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.32 0.29 -0.03 63.0 63.4 0.4 FIRSTHAND TECHNOLOGY VAL Q2 FINANCIAL SERVICES USD -0.76 -1.54 -0.78 0.1 0.2 0.0 FORTUNA SILVER MINES INC Q2 PRECIOUS METALS USD 0.08 0.05 -0.03 -- -- -- FULL HOUSE RESORTS INC Q2 LEISURE USD 0.05 0.03 -0.02 32.4 27.8 -4.5 FUSHI COPPERWELD INC Q2 NONFERROUS BASE METALS USD 0.18 0.19 0.02 71.8 77.3 5.5 FUSION-IO INC Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.04 0.09 0.05 95.8 106.6 10.8 FUTUREFUEL CORP Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.24 0.20 -0.04 80.3 103.2 22.9 FX ENERGY INC Q2 OIL USD 0.01 0.02 0.02 9.4 8.6 -0.8 GAIAM INC Q2 RETAILING - GOODS USD -0.06 -0.05 0.01 43.3 45.4 2.1 GENIVAR INC Q2 MACHINERY CAD 0.40 0.26 -0.14 152.9 149.6 -3.3 GENON ENERGY INC Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD -0.09 -0.14 -0.05 712.4 521.0 -191.4 GENVEC INC. Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.14 -0.28 -0.14 4.5 2.5 -2.0 GEOKINETICS INC Q2 OIL USD -1.72 -1.58 0.14 103.0 134.8 31.8 GLOBAL POWER EQUIPMENT G Q2 MACHINERY USD 0.19 -- -- 122.6 94.7 -27.9 GMX RESOURCES INC. Q2 OIL USD -0.18 -0.18 0.00 14.9 16.3 1.4 GREAT CANADIAN GAMING CO Q2 LEISURE CAD 0.15 0.15 0.00 103.9 101.3 -2.6 GUARDIAN CAPITAL GROUP ' Q2 INVESTMENTS CAD 0.14 0.09 -0.05 -- -- -- HARVEST NATURAL RESOURCES Q2 OIL USD 0.07 0.29 0.23 0.0 0.0 0.0 HOUSTON WIRE & CABLE CO Q2 ELECTRICAL USD 0.26 0.25 -0.01 100.0 98.1 -2.0 HOWARD HUGHES CORP Q2 INVESTMENTS USD 0.10 -- -- 36.7 93.9 57.3 IBI GROUP INC Q2 UNDESIGNATED FINANCE CAD 0.25 0.28 0.03 90.4 88.6 -1.9 IMPERVA INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.05 -0.02 0.03 23.6 24.6 1.0 IMRIS INC Q2 MEDICAL SUPPLIES CAD -0.14 -0.09 0.05 15.1 17.2 2.1 IMRIS INC Q2 MEDICAL SUPPLIES CAD -0.14 -0.09 0.05 15.2 17.2 2.1 INCONTACT INC Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.05 -0.04 0.01 25.8 26.2 0.4 INNERWORKINGS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.09 0.09 0.00 192.6 201.4 8.8 INOVIO BIOMEDICAL CORP Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.04 -0.03 0.01 2.1 0.4 -1.6 INUVO INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.03 -0.13 -0.10 11.9 12.9 1.0 INVESTMENT TECHNOLOGY GR Q2 INVESTMENTS USD 0.09 0.05 -0.04 129.7 126.9 -2.8 IVANHOE ENERGY INC Q2 OIL USD -0.03 -0.01 0.02 11.8 11.3 -0.6 JAMES RIVER COAL CO Q2 COAL USD -0.79 -0.74 0.05 274.7 277.4 2.7 KOHL'S CORP Q2 RETAILING - GOODS USD 0.96 1.00 0.04 4222.1 4205.0 -17.1 KOPPERS HOLDINGS INC Q2 CHEMICALS USD 1.14 1.05 -0.09 419.0 411.3 -7.7 LAWSON PRODS INC Q2 BUILDING MATERIALS USD -0.43 -0.39 0.04 84.2 74.3 -9.9 LIONS GATE ENTERTAINMENT Q1 LEISURE USD 0.09 -0.33 -0.42 445.1 471.8 26.7 LOCAL.COM CORP Q2 COMMUNICATIONS USD 0.01 -0.13 -0.14 27.1 27.1 0.0 LRR ENERGY LP Q2 OIL USD 0.32 0.54 0.22 29.0 40.4 11.5 MAC-GRAY CORP Q2 UNDESIGNATED CONR NON DU USD 0.11 0.03 -0.08 79.5 78.6 -0.9 MAGNUM HUNTER RESOURCES Q2 OIL USD -0.04 -- -- 69.3 60.3 -9.0 MANULIFE FINANCIAL CORP Q2 FINANCIAL SERVICES CAD 0.32 -- -- 9605.1 11296.0 1690.9 MEDICAL PROPERTIES TRUST Q2 INVESTMENTS USD 0.13 0.14 0.01 46.9 51.1 4.1 MEDIVATION INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.20 -0.15 -0.35 47.0 42.9 -4.0 MESA LABORATORIES INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.61 0.59 -0.02 10.9 10.6 -0.3 METROPOLITAN HEALTH NETW Q2 UNDESIGNATED HEALTH USD 0.18 0.07 -0.11 196.4 193.4 -3.0 MICHAEL BAKER CORP Q2 BUILDING MATERIALS USD 0.61 0.28 -0.33 162.8 155.3 -7.5 MOBILE MINI INC Q2 CONTAINERS USD 0.17 0.18 0.01 94.7 94.2 -0.5 MONMOUTH REAL ESTATE INV Q3 INVESTMENTS USD 0.08 0.05 -0.03 12.9 12.0 -0.9 MTR GAMING GROUP INC Q2 LEISURE USD -- -- -- 126.1 122.3 -3.8 NEKTAR THERAPEUTICS Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.34 -0.30 0.04 19.9 23.7 3.8 NESTLE SA Q1 FOOD PROCESSORS USD 1.64 1.71 0.07 45192.0 47079.7 1887.7 NEW JERSEY RESOURCES CORP Q3 GAS UTILITIES USD 0.07 0.10 0.03 662.9 425.1 -237.8 NEWCASTLE INVESTMENT CORP Q2 INVESTMENTS USD 0.30 0.29 -0.01 77.5 82.4 4.9 NEWFOUNDLAND CAPITAL COR Q2 COMMUNICATIONS CAD 0.19 0.15 -0.04 34.7 34.3 -0.4 NORDSTROM INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.74 0.75 0.01 3020.2 3009.0 -11.2 NORSAT INTERNATIONAL INC Q2 ELECTRONICS USD 0.01 0.05 0.04 10.3 10.5 0.2 NORTHERN OIL AND GAS INC Q2 OIL USD 0.24 0.22 -0.02 69.1 70.4 1.3 NVIDIA CORPORATION Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.14 0.22 0.08 1007.7 1044.3 36.5 OLYMPIC STEEL, INC. Q2 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.52 0.41 -0.11 380.4 367.4 -13.0 OM GROUP INC Q2 CHEMICALS USD 0.60 0.59 -0.01 446.5 436.5 -10.0 ONCOTHYREON INC Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD -0.14 -0.14 0.00 0.0 0.0 0.0 OPEN TEXT CORPORATION Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.15 1.17 0.02 310.8 305.6 -5.2 OPEN TEXT CORPORATION Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.16 1.17 0.01 309.5 305.6 -3.8 ORBCOMM INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.04 0.04 0.00 16.6 16.3 -0.3 ORBIT INTERNATIONAL CP Q2 DEFENSE USD -0.05 0.04 0.09 6.9 7.5 0.6 OSI SYSTEMS INC. Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.80 0.95 0.15 218.2 235.2 17.1 OSISKO MINING CORP Q2 PRECIOUS METALS CAD 0.07 0.04 -0.03 152.8 157.1 4.3 PACIRA PHARMACEUTICALS I Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.43 -0.23 0.20 8.8 12.3 3.6 PARKLAND FUEL CORP Q2 OIL CAD 0.05 0.37 0.32 1054.3 1015.0 -39.3 PEGASYSTEMS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.12 0.09 -0.03 113.3 105.1 -8.3 PEMBINA PIPELINE CORP Q2 MULTI-IND CAP GOOD CAD 0.30 0.28 -0.02 954.1 870.9 -83.2 PENNANTPARK FLOATING RAT Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.26 0.27 0.01 3.3 3.2 -0.1 PFSWEB INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.09 0.01 0.10 57.9 68.8 10.9 PNI DIGITAL MEDIA INC Q3 LEISURE TIME CAD -0.01 0.00 0.01 5.4 5.7 0.3 PNI DIGITAL MEDIA INC Q3 LEISURE TIME CAD -0.01 -- -- 5.1 5.7 0.6 POST HOLDINGS INC Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.41 0.51 0.10 242.3 241.9 -0.4 PREMIUM BRANDS HOLDINGS Q2 FOOD PROCESSORS CAD 0.35 0.34 -0.01 260.0 251.0 -9.0 PROGENICS PHARMACEUTICALS Q2 DRUGS USD -0.32 -0.32 0.00 2.6 1.8 -0.8 PURE TECHNOLOGIES LTD Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES CAD 0.02 -0.04 -0.06 17.7 9.7 -8.1 QUEST SOFTWARE INC. Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.34 0.31 -0.03 224.9 215.7 -9.2 RANDGOLD RESOURCES LTD. Q2 PRECIOUS METALS USD 1.25 1.26 0.01 349.5 346.6 -2.9 RED ROBIN GOURMET BURGERS Q2 RETAILING - FOODS USD 0.50 0.52 0.02 224.7 223.7 -1.0 RELM WIRELESS CORPORATION Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.01 0.09 0.08 6.0 9.3 3.3 RENTRAK CORP Q1 LEISURE USD -0.01 -0.05 -0.04 23.9 23.2 -0.6 RETROCOM MID-MARKET REIT Q2 INVESTMENTS CAD 0.08 0.09 0.01 21.1 19.7 -1.4 REVETT MINERALS INC Q2 NONFERROUS BASE METALS USD 0.01 -0.01 -0.02 -- -- -- REVETT MINERALS INC Q2 NONFERROUS BASE METALS USD 0.12 -0.01 -0.13 -- -- -- RICK'S CABARET INTERNATI Q3 RETAILING - FOODS USD 0.28 -- -- 22.7 23.9 1.2 RMP ENERGY INC Q2 GAS CAD -0.03 0.03 0.06 17.0 17.0 0.0 ROYAL GOLD INCORPORATED Q4 PRECIOUS METALS USD 0.44 0.34 -0.10 69.3 60.1 -9.2 RRSAT GLOBAL COMMS NETWO Q2 COMMUNICATIONS USD 0.11 0.08 -0.03 28.7 28.1 -0.6 SAGENT PHARMACEUTICALS I Q2 DRUGS USD -0.26 -0.17 0.09 39.7 42.7 3.0 SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE Q3 CHEMICALS USD 1.90 1.60 -0.30 1106.0 1062.2 -43.8 SHAWCOR LTD Q2 OIL CAD 0.35 0.30 -0.05 307.4 326.9 19.6 SILVER STANDARD RESOURCES Q2 PRECIOUS METALS USD 0.08 -0.02 -0.10 54.8 42.4 -12.3 SS&C TECHNOLOGIES HOLDIN Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.31 0.33 0.02 118.0 121.2 3.2 STONERIDGE INC. Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.04 -- -- 247.3 234.3 -13.1 SUNESIS PHARMACEUTICALS Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.20 -0.18 0.02 0.0 1.5 1.5 SUNOPTA INC Q2 RETAILING - FOODS USD 0.10 0.11 0.01 307.4 282.3 -25.0 SYNUTRA INTERNATIONAL INC Q1 FOOD PROCESSORS USD -0.01 -0.17 -0.17 66.0 53.6 -12.4 TEEKAY CORP Q2 MARITIME USD -0.44 -0.25 0.19 444.1 -- -- TEEKAY LNG PARTNERS LP Q2 MARITIME USD 0.45 0.62 0.17 100.3 96.4 -4.0 TEEKAY OFFSHORE PARTNERS Q2 MARITIME USD 0.25 0.29 0.04 247.4 251.2 3.8 TEEKAY TANKERS LTD Q2 MARITIME USD 0.00 0.01 0.01 32.0 32.0 0.0 THOMPSON CREEK METALS CO Q2 NONFERROUS BASE METALS USD -0.11 -0.09 0.02 113.9 113.5 -0.4 THOMPSON CREEK METALS CO Q2 NONFERROUS BASE METALS USD -0.08 -0.09 -0.01 113.5 113.5 0.0 TIM HORTONS INC Q2 RETAILING - FOODS CAD 0.69 0.69 0.00 781.8 785.6 3.7 TIM HORTONS INC Q2 RETAILING - FOODS CAD 0.70 0.69 -0.01 781.9 785.6 3.7 TOWER SEMICONDUCTOR LTD Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.70 2.08 1.38 168.2 168.6 0.4 TRANS1 INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.20 -0.23 -0.03 3.5 3.5 -0.1 TRANSGLOBE ENERGY CORP Q2 OIL USD 0.28 0.25 -0.03 73.7 73.8 0.1 TRANSGLOBE ENERGY CORP Q2 OIL USD 0.28 0.25 -0.03 74.5 73.8 -0.7 TRANZYME PHARMA Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.23 -0.23 0.00 3.0 2.4 -0.6 UBIQUITI NETWORKS INC Q4 TELEPHONE UTILITIES USD 0.29 0.30 0.01 94.6 94.9 0.3 UNIGENE LABORATORIES INC. Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.06 -0.05 0.01 1.7 2.7 1.1 URANERZ ENERGY CORP Q2 NONFERROUS BASE METALS USD -0.03 0.02 0.05 -- -- -- US CONCRETE INC Q2 BUILDING MATERIALS USD 0.14 -0.03 -0.17 151.4 151.1 -0.3 US PHYSICAL THERAPY INC Q2 HOSPITALS USD 0.44 0.41 -0.03 63.8 64.0 0.2 VERSO PAPER CORP Q2 FOREST PRODUCTS USD -0.55 -0.39 0.16 360.0 365.3 5.3 VICWEST INC Q2 BUILDING & RELATED CAD 0.24 0.22 -0.02 117.8 107.7 -10.1 VIPSHOP HOLDINGS LTD Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.17 -0.08 0.09 120.5 135.3 14.7 VIROPHARMA INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.12 -0.06 -0.18 104.4 94.6 -9.7 WAGEWORKS INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.12 0.18 0.06 42.5 33.9 -8.6 WALTER INVESTMENT MANAGE Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.64 0.62 -0.02 165.6 -- -- WAVE SYSTEMS CORPORATION Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.04 -0.07 -0.03 8.5 7.8 -0.8 WENDYS CO Q2 RETAILING - FOODS USD 0.05 0.05 0.00 647.5 645.9 -1.6 WIRELESS RONIN TECHNOLOG Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.07 -0.05 0.02 1.8 1.6 -0.3 YONGYE INTERNATIONAL INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.89 0.78 -0.11 204.2 177.6 -26.6