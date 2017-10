U.S./Canada daily earnings hits & misses Aug 10 - 1800 ET

Aug 10 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Friday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AEROCENTURY CORPORATION Q2 LEASING USD 0.04 0.61 0.57 6.2 7.5 1.3 CALFRAC WELL SERVICES LTD Q2 OIL CAD -0.05 -0.27 -0.22 344.1 335.8 -8.3 CANADIAN ZINC CORP Q2 NONFERROUS BASE METALS CAD -0.02 -0.02 -0.01 -- -- -- CELLDEX THERAPEUTICS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.25 -0.33 -0.08 2.2 2.0 -0.2 CELTIC EXPLORATION LTD Q2 OIL CAD -0.14 0.09 0.23 51.4 47.0 -4.4 CHEMOCENTRYX INC Q2 DRUGS USD -0.21 -0.30 -0.09 4.8 1.1 -3.6 CHINA YUCHAI INTERNATION Q2 TRUCK MFG USD 0.52 0.28 -0.24 555.2 541.7 -13.5 ECHO THERAPEUTICS INC Q2 TELEPHONE UTILITIES USD -0.07 -0.08 -0.01 0.2 0.0 -0.2 EMERA INC Q2 ELECTRICAL UTILITIES CAD 0.27 0.34 0.07 456.9 -- -- GALECTIN THERAPEUTICS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.16 -0.19 -0.03 0.0 0.0 0.0 HARMAN INTL INDS INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.65 0.67 0.02 1082.7 1090.8 8.1 HESKA CORPORATION Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.12 0.05 -0.07 19.8 15.7 -4.1 HISOFT TECHNOLOGY INTERN Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.29 0.30 0.01 71.3 71.8 0.5 HORIZON PHARMA INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.66 -0.68 -0.02 4.4 3.8 -0.6 JC PENNEY COMPANY INC Q2 RETAILING - GOODS USD -0.25 -- -- 3201.2 3022.0 -179.2 LOGAN INTERNATIONAL INC Q2 OIL CAD 0.07 0.07 0.00 33.6 -- -- LUCARA DIAMOND CORP Q2 PRECIOUS METALS USD -0.01 -0.02 -0.01 -- -- -- MERRIMACK PHARMACEUTICAL Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.27 -0.22 0.05 10.9 12.1 1.2 METRO INC 'A' Q3 RETAILING - FOODS CAD 1.37 -- -- 3681.5 3703.5 22.0 NEURALSTEM INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.05 -0.03 0.02 0.1 0.1 0.0 PATIENT SAFETY TECHNOLOG Q2 FINANCIAL SERVICES USD -0.04 0.00 0.04 3.2 4.4 1.2 PENN WEST PETROLEUM LTD Q2 OIL CAD -0.04 -- -- 766.5 770.0 3.5 RENTECH INCORPORATED Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.04 0.04 0.00 81.9 70.7 -11.2 RENTECH NITROGEN PARTNER Q2 CHEMICALS USD 1.08 -- -- 76.8 70.6 -6.2 RIOCAN REAL ESTATE INVST Q2 INVESTMENTS CAD 0.88 1.41 0.53 272.2 -- -- ROYAL NICKEL CORP Q2 NONFERROUS BASE METALS CAD -0.02 -0.02 0.00 -- -- -- SIMCERE PHARMACEUTICAL G Q2 DRUGS USD 0.10 0.08 -0.02 86.9 83.2 -3.7 STELLA-JONES INC Q2 FOREST PRODUCTS CAD 1.22 1.30 0.08 205.2 203.9 -1.3 SUPERNUS PHARMACEUTICALS Q2 DRUGS USD -0.48 -- -- 0.1 0.1 0.0 SUPERTEL HOSPITALITY INC Q2 INVESTMENTS USD -- -- -- 21.3 21.6 0.2 VALENER INC Q3 GAS CAD 0.05 0.04 -0.01 0.0 0.0 0.0 VANCEINFO TECHNOLOGIES I Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.20 0.19 -0.01 91.3 94.7 3.5 WAJAX CORP Q2 MACHINERY CAD 1.04 1.09 0.05 359.0 386.6 27.6 WILLDAN GROUP INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD -2.06 -0.98 1.08 26.9 23.5 -3.4 WINDSTREAM CORP Q2 TELEPHONE UTILITIES USD 0.13 -- -- 1543.8 1537.8 -6.0 XINYUAN REAL ESTATE CO L Q2 INVESTMENTS USD 0.40 0.94 0.54 213.3 253.1 39.8 ZAZA ENERGY CORP Q1 OIL USD -0.02 -1.09 -1.07 13.2 5.9 -7.3