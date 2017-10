U.S./Canada daily earnings hits & misses Aug 13-1800 ET

Aug 13 - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Monday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ABSOLUTE SOFTWARE CORPOR Q4 UNDESIGNATED TECHNOLOGY CAD 0.01 -0.05 -0.06 19.0 -- -- AEGEAN MARINE PETROLEUM Q2 MARITIME USD 0.14 0.06 -0.08 1735.4 1888.1 152.7 AMERICAN MIDSTREAM PARTN Q2 MULTI-IND CAP GOOD USD -0.06 0.25 0.31 56.7 46.1 -10.6 ANTRIM ENERGY INC Q2 OIL USD -0.01 -0.01 0.00 0.0 0.0 0.0 AROTECH CORP. Q2 UNDESIGNATED CAPITAL USD -0.04 -0.09 -0.05 14.5 20.4 5.9 ARRAY BIOPHARMA INC Q4 UNDESIGNATED CONR NON DU USD -0.13 -0.09 0.04 21.4 20.7 -0.8 ASCENT SOLAR TECHNOLOGIE Q2 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD -0.14 -0.14 -0.01 0.6 0.2 -0.4 ASIA ENTERTAINMENT & RES Q2 LEISURE USD 0.40 -- -- 64.9 58.5 -6.4 ATHERSYS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.14 -0.13 0.01 2.5 2.7 0.2 ATNA RESOURCES LTD Q2 PRECIOUS METALS CAD 0.01 0.02 0.01 -- -- -- AUREUS MINING INC Q2 PRECIOUS METALS CAD -0.01 -0.04 -0.03 -- -- -- AURICO GOLD INC Q2 PRECIOUS METALS USD 0.09 0.08 -0.01 115.3 113.7 -1.6 BANKERS PETROLEUM LTD Q2 OIL USD 0.05 0.04 -0.01 97.3 98.6 1.3 CARGOJET INC Q2 AIRLINES CAD 0.05 0.17 0.12 40.5 40.5 0.0 CASH STORE FINANCIAL SER Q3 FINANCIAL SERVICES CAD 0.05 -0.03 -0.08 48.9 48.4 -0.5 CHORUS AVIATION INC Q2 AIRLINES CAD 0.12 0.22 0.10 408.9 426.3 17.4 CLAUDE RESOURCES INC Q2 PRECIOUS METALS CAD 0.02 0.00 -0.02 23.3 20.1 -3.2 CLEARONE COMMUNICATIONS Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.09 0.10 0.01 11.3 11.7 0.3 COGO GROUP INC Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.11 0.14 0.03 175.3 192.9 17.5 CREW ENERGY Q2 OIL CAD -0.07 0.20 0.27 108.7 99.9 -8.7 CTI INDUSTRIES CORP Q2 LEISURE TIME USD 0.09 -0.02 -0.11 13.4 11.8 -1.6 CYTOSORBENTS CORP Q2 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.01 -0.01 0.00 0.0 0.0 0.0 EASYHOME LTD Q2 HOME FURNISHINGS CAD 0.25 0.20 -0.05 48.8 48.9 0.1 ENERCARE INC Q2 HOME FURNISHINGS CAD -0.09 -0.05 0.04 62.4 63.2 0.8 ENSIGN ENERGY SERVICES I Q2 OIL CAD 0.18 0.12 -0.06 444.3 463.9 19.6 EXCHANGE INCOME CORP Q2 FINANCIAL SERVICES CAD 0.36 0.39 0.03 181.7 201.6 19.9 FORTEGRA FINANCIAL CORP Q2 INSURANCE USD 0.20 0.20 0.01 29.4 29.2 -0.2 GLOBAL SHIP LEASE INC Q2 MARITIME USD 0.13 0.16 0.03 39.0 39.2 0.2 GROUPON INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.03 0.08 0.05 573.1 568.3 -4.8 GSE SYSTEMS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.02 0.01 -0.01 13.1 13.2 0.1 HOMEQ CORP Q2 INVESTMENTS CAD 0.16 0.14 -0.02 7.1 7.0 -0.1 INTEROIL CORPORATION Q2 OIL USD 0.06 -0.17 -0.23 258.3 299.1 40.8 MEDGENICS INC Q2 HOME HEALTH CARE USD -0.40 -0.69 -0.29 0.0 0.0 0.0 MIDSTATES PETROLEUM CO I Q2 OIL USD 0.01 0.03 0.02 58.0 48.1 -10.0 ORVANA MINERALS CORP Q3 NONFERROUS BASE METALS USD 0.13 0.03 -0.10 -- -- -- OTC MARKETS GROUP INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.13 0.14 0.01 8.4 8.4 0.0 PDI INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.07 -0.03 0.04 31.1 27.8 -3.2 PENGROWTH ENERGY CORP Q2 OIL CAD -0.02 -- -- 313.3 328.4 15.1 PENGROWTH ENERGY CORP Q2 OIL CAD -0.04 -0.20 -0.16 -- -- -- PENN WEST PETROLEUM LTD Q2 OIL CAD -0.07 0.50 0.57 818.4 774.0 -44.4 PHOENIX NEW MEDIA LTD Q2 COMMUNICATIONS USD 0.10 0.07 -0.03 45.5 44.6 -0.9 PLANAR SYSTEMS INCORPORA Q3 OTHER COMPUTERS USD -0.20 -0.04 0.16 40.3 44.7 4.5 PROFIRE ENERGY INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.01 0.01 0.00 3.1 3.7 0.6 REAL GOODS SOLAR INC Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.04 -0.09 -0.05 28.5 21.4 -7.1 REPROS THERAPEUTICS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.19 -0.21 -0.03 0.0 0.0 0.0 ROCKY MOUNTAIN DEALERSHI Q2 MACHINERY CAD 0.28 0.23 -0.05 242.2 225.7 -16.4 SCORPIO MINING CORP Q2 PRECIOUS METALS CAD 0.01 0.00 -0.01 -- -- -- SERICA ENERGY PLC Q2 OIL USD -0.01 -0.01 0.00 -- -- -- SOUTHGOBI RESOURCES LTD Q2 NONFERROUS BASE METALS USD -0.05 -0.03 0.02 11.5 8.4 -3.1 SUMMER INFANT INC Q2 HOME HEALTH CARE USD 0.09 -0.02 -0.11 63.7 61.7 -1.9 SYSCO CORPORATION Q4 RETAILING - FOODS USD 0.54 0.55 0.01 11040.8 11045.4 4.6 TRANSCEPT PHARMACEUTICAL Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.24 -0.30 -0.06 1.9 0.5 -1.4 TUCOWS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.02 0.01 -0.01 -- -- -- VERASTEM INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.34 -0.34 0.00 0.0 0.0 0.0 WINSTAR RESOURCES LTD Q2 OIL CAD 0.06 0.07 0.01 -- -- -- WUXI PHARMATECH CAYMAN I Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.32 0.33 0.01 126.7 130.4 3.7