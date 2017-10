U.S./Canada daily earnings hits & misses Aug 14 - 1800 ET

Aug 14 - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ADVANCED PHOTONIX INC Q1 DEFENSE USD -0.02 -0.03 -0.01 6.3 6.2 -0.1 AEOLUS PHARMACEUTICALS I Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.01 0.05 0.06 3.1 1.4 -1.6 AETERNA ZENTARIS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.05 0.04 0.09 7.9 7.5 -0.5 AETERNA ZENTARIS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.06 0.04 0.10 7.9 7.5 -0.5 ALPHA & OMEGA SEMICONDUC Q4 ELECTRONICS USD 0.19 0.32 0.13 90.1 94.3 4.1 AMERICAN APPAREL INC Q2 CLOTHING USD -0.10 -0.14 -0.04 149.2 149.5 0.3 ARES COMMERCIAL REAL EST Q2 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.09 -0.02 -0.11 2.0 1.6 -0.4 ATS AUTOMATION TOOLING Q1 MACHINERY CAD 0.13 0.13 0.00 161.8 152.2 -9.6 AUTOMATED BENEFITS CORP Q2 UNDESIGNATED TECHNOLOGY CAD 0.00 0.00 0.00 4.2 4.6 0.4 AUTONAVI HOLDINGS LTD Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.26 0.26 0.00 40.9 40.2 -0.7 AXOGEN INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.19 -0.16 0.03 2.0 2.0 0.0 B2GOLD CORP Q2 PRECIOUS METALS USD 0.04 0.06 0.02 60.5 57.3 -3.2 BAYTEX ENERGY CORP Q2 OIL CAD 0.30 1.30 1.00 266.3 -- -- BIOANALYTICAL SYSTEMS INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.14 -0.10 0.04 7.2 7.2 0.0 BIRCHCLIFF ENERGY LTD Q2 OIL CAD 0.00 0.00 0.00 56.4 57.7 1.3 BOARDWALK REAL ESTATE IN Q2 INVESTMENTS CAD 0.69 0.47 -0.22 107.3 109.3 2.0 BOB EVANS FARMS INC Q1 RETAILING - FOODS USD 0.60 0.58 -0.02 410.0 409.7 -0.3 BRIDGELINE DIGITAL INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.04 -0.02 0.02 6.9 6.4 -0.5 CACHE INCORPORATED Q2 RETAILING - GOODS USD 0.20 0.08 -0.12 61.6 61.6 0.0 CARDIUM THERAPEUTICS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.02 -0.02 0.00 0.0 0.0 0.0 CARMANAH TECHNOLOGIES CO Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.01 -- -- 9.7 6.1 -3.6 CASCADE BANCORP Q2 BANKING USD 0.04 0.04 0.01 15.9 15.9 0.0 CELLCOM ISRAEL LTD Q2 TELEPHONE UTILITIES ILS 1.00 1.22 0.23 1562.8 1498.0 -64.8 CELSION CORP Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.19 -0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 CENTAMIN PLC Q2 PRECIOUS METALS USD 0.04 0.04 0.00 96.9 96.8 -0.1 CHEMUNG FINL CORP Q2 BANKING USD 0.53 0.52 -0.01 -- -- -- CHINA HOUSING & LAND DEV Q2 INVESTMENTS USD 0.03 0.05 0.02 21.5 35.0 13.5 CHINA TRANSINFO TECHNOLO Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.08 0.09 0.01 38.7 31.4 -7.3 CINEDIGM DIGITAL CINEMA Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.03 -0.09 -0.07 23.7 20.9 -2.8 CLAUDE RESOURCES INC Q2 PRECIOUS METALS CAD 0.02 0.01 -0.01 23.3 20.1 -3.2 CORRIDOR RESOURCES INC Q2 OIL CAD -0.04 -0.03 0.01 2.6 2.7 0.2 COUNSEL CORP Q2 INVESTMENTS CAD 0.03 0.04 0.01 33.2 38.8 5.7 COVER-ALL TECHNOLOGIES I Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.04 0.00 -0.04 4.4 5.4 1.0 CRH PLC Q1 BUILDING MATERIALS USD 0.15 0.07 -0.07 11279.9 11423.0 143.1 CROWN CRAFTS INCORPORATED Q1 TEXTILES USD 0.07 0.09 0.02 17.1 17.5 0.3 CRUMBS BAKE SHOP INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD -0.08 -0.14 -0.06 19.2 11.1 -8.1 CVD EQUIPTMENT CORP Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.17 0.13 -0.04 8.8 7.1 -1.7 CYCLACEL PHARMACEUTICALS Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.08 -0.06 0.02 0.2 0.1 0.0 D-BOX TECHNOLOGIES INC Q1 LEISURE CAD -0.01 0.00 0.01 3.4 3.6 0.2 DDS WIRELESS INTERNATION Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.03 0.01 -0.02 10.4 10.6 0.2 DERMA SCIENCES INC. Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.23 -0.23 0.00 18.0 17.6 -0.4 DICK'S SPORTING GOODS INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.64 0.65 0.01 1435.6 1437.0 1.4 ECOSYNTHETIX INC Q2 CHEMICALS USD -0.03 -0.05 -0.02 5.5 3.7 -1.7 ECOTALITY INC Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.10 -0.16 -0.07 9.8 13.0 3.2 EDIETS.COM INC Q2 RETAILING - GOODS USD -0.05 -0.01 0.04 6.2 5.6 -0.6 ELBIT SYSTEMS LTD. Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.98 -- -- 694.9 676.4 -18.5 EMED MINING PUBLIC LIMIT Q2 PRECIOUS METALS CAD 0.00 0.00 0.00 -- -- -- ENTREC CORP Q2 TRUCKING CAD 0.02 0.04 0.02 22.9 28.7 5.8 ESTEE LAUDER COMPANIES Q4 COSMETICS USD 0.16 0.17 0.01 2212.6 2253.9 41.3 ETRION CORP Q2 OIL USD 0.01 0.00 0.00 18.9 19.2 0.3 FIRST MAJESTIC SILVER CO Q2 PRECIOUS METALS USD 0.21 0.15 -0.06 58.3 54.8 -3.6 FIRST MARBLEHEAD CORP Q4 FINANCIAL SERVICES USD -0.12 -0.14 -0.02 12.0 8.9 -3.1 FLEXIBLE SOLUTIONS INTER Q2 CHEMICALS USD 0.01 -0.04 -0.05 4.2 3.8 -0.4 FLOWERS FOODS INC Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.22 0.22 0.00 703.8 681.6 -22.2 GALENA BIOPHARMA INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.16 -0.01 0.15 0.0 0.0 0.0 HOLLYSYS AUTOMATION TECH Q4 COMPUTER MFRS USD 0.22 0.22 0.00 87.9 88.1 0.2 HOME DEPOT INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.97 1.01 0.04 20744.2 20570.0 -174.2 HUDBAY MINERALS INC Q2 NONFERROUS BASE METALS CAD 0.08 0.05 -0.03 169.0 189.9 20.8 HUDBAY MINERALS INC Q2 NONFERROUS BASE METALS CAD 0.08 0.05 -0.03 156.4 189.9 33.5 IBERIAN MINERALS CORP Q2 NONFERROUS BASE METALS USD 0.06 0.05 -0.01 134.2 124.3 -9.9 INVIVO THERAPEUTICS HOLD Q2 HOME HEALTH CARE USD -0.04 -0.04 0.00 -- -- -- IROC ENERGY SERVICES CORP Q2 MACHINERY CAD 0.00 0.00 0.00 16.7 16.7 0.0 JACK HENRY & ASSOCIATES Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.46 0.50 0.04 265.3 266.6 1.3 JDS UNIPHASE CORP Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.12 0.15 0.03 422.6 439.3 16.7 JINPAN INTERNATIONAL LTD Q2 ELECTRICAL USD 0.15 0.14 -0.01 55.6 55.5 -0.1 KARNALYTE RESOURCES INC Q2 CHEMICALS CAD -0.05 -0.06 -0.01 -- -- -- KIOR INC Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.23 -0.22 0.01 1.0 0.0 -1.0 KIT DIGITAL INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.37 -1.85 -1.48 60.8 51.1 -9.7 LEGUMEX WALKER INC Q2 MULTI-IND BASIC CAD -0.04 -0.06 -0.02 70.5 68.5 -2.0 LIFEWAY FOODS Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.06 0.13 0.07 19.5 20.6 1.1 MARTINREA INTERNATIONAL Q2 AUTO PART MFG CAD 0.31 0.29 -0.02 717.6 762.6 44.9 MEDICAL FACILITIES CORP Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.16 0.06 -0.09 56.6 55.1 -1.5 MICHAEL KORS HOLDINGS LTD Q1 RETAILING - GOODS USD 0.20 0.34 0.14 368.0 397.4 29.4 MYRIAD GENETICS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.34 0.34 0.00 131.9 133.0 1.1 NATIONSTAR MORTGAGE HOLD Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.34 0.44 0.10 170.5 200.0 29.5 NEONODE INC Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.03 -0.10 -0.07 2.0 2.0 0.0 NETLIST INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.06 -0.12 -0.07 14.1 10.6 -3.5 NEWLINK GENETICS CORP Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.31 -0.31 0.00 0.4 0.6 0.2 NOVUS ENERGY INC Q2 OIL CAD 0.01 0.01 0.00 17.7 16.7 -0.9 NUPATHE INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.41 -0.42 -0.01 0.0 0.0 0.0 NYMOX PHARMACEUTICAL CORP Q2 DRUGS CAD -0.06 -0.05 0.01 0.7 0.8 0.0 PARKERVISION INCORPORATED Q2 COMMUNICATIONS USD -0.06 -0.07 -0.01 -- -- -- PHOTRONICS INCORP Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.15 0.16 0.01 116.9 116.6 -0.3 PHYSICIANS FORMULA HOLDI Q2 COSMETICS USD 0.03 0.13 0.10 22.5 26.1 3.6 PLC SYSTEMS INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.05 -0.05 0.00 0.2 0.4 0.1 PLUG POWER INC Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.16 -0.17 -0.01 9.4 7.7 -1.7 PUMA BIOTECHNOLOGY INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.35 -0.22 0.13 0.0 0.0 0.0 QKL STORES INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.06 0.00 -0.06 91.2 83.2 -8.0 RAM POWER CORP Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.01 0.00 0.01 7.2 7.0 -0.2 RENEGADE PETROLEUM LTD Q2 OIL CAD 0.03 0.01 -0.02 26.6 25.9 -0.8 RENEWABLE ENERGY GROUP I Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.24 0.39 0.15 263.3 271.9 8.6 RESPONSE GENETICS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.12 -0.11 0.01 4.8 3.8 -1.0 SABINA GOLD & SILVER CORP Q2 PRECIOUS METALS CAD -0.01 0.00 0.01 -- -- -- SAKS INCORPORATED Q2 RETAILING - GOODS USD -0.09 -0.05 0.04 703.9 704.1 0.2 SHORETEL INC Q4 TELEPHONE UTILITIES USD -0.03 0.00 0.03 74.3 78.5 4.2 SKY MOBI LTD Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.04 0.00 -0.04 24.9 24.1 -0.8 SORL AUTO PARTS INC Q2 AUTO PART MFG USD 0.18 0.16 -0.02 52.9 52.1 -0.8 SPARK NETWORKS INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.04 -0.06 -0.02 15.5 15.0 -0.4 SPARTAN OIL CORP Q2 OIL CAD 0.06 0.06 0.00 -- -- -- STRATEGIC OIL & GAS LTD Q2 OIL CAD 0.00 0.01 0.01 16.8 16.9 0.1 TEKMIRA PHARMACEUTICALS Q2 DRUGS CAD -0.16 -0.14 0.02 -- -- -- TENGION INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -1.83 -1.40 0.43 0.0 0.0 0.0 TIMMINS GOLD CORP Q2 PRECIOUS METALS CAD 0.07 0.04 -0.03 37.4 38.2 0.8 TJX COMPANIES INCORPORAT Q2 RETAILING - GOODS USD 0.55 0.56 0.01 5999.6 5945.6 -54.0 TOTAL ENERGY SERVICES INC Q2 OIL CAD 0.16 0.10 -0.06 63.9 54.3 -9.6 TOWERS WATSON & CO Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 1.24 1.25 0.01 868.1 826.2 -41.9 TRI-TECH HOLDING INC Q2 WATER UTILITIES USD 0.20 0.17 -0.03 22.8 23.0 0.2 TWIN BUTTE ENERGY LTD Q2 OIL CAD 0.03 0.15 0.12 72.9 70.2 -2.7 ULTRAPETROL BAHAMAS LTD Q2 MARITIME USD -0.20 -0.27 -0.07 51.9 79.5 27.6 VALSPAR CORPORATION Q3 BUILDING & RELATED USD 0.96 0.97 0.01 1129.0 1078.3 -50.7 VELTI PLC Q2 TELEPHONE UTILITIES USD -0.01 -0.01 0.00 56.9 58.7 1.8 VERMILLION INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.20 -0.25 -0.05 0.3 0.3 0.0 VIRTUALSCOPICS INC Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.00 -0.06 -0.06 4.0 3.3 -0.6 WIDEPOINT CORP Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.00 -0.01 -0.01 13.3 12.5 -0.8