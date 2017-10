U.S./Canada daily earnings hits & misses Aug 15 - 1800 ET

Aug 15 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. ***** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ABERCROMBIE & FITCH Q2 RETAILING - GOODS USD 0.17 -- -- 994.0 951.4 -42.6 AFC ENTERPRISES Q2 RETAILING - FOODS USD 0.26 0.27 0.01 38.8 39.6 0.8 AGILENT TECHNOLOGIES INC Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.83 0.79 -0.04 1787.2 1723.0 -64.2 APPLIED MATERIALS INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.22 0.24 0.02 2318.6 2343.0 24.4 ARGONAUT GOLD INC Q2 PRECIOUS METALS USD 0.11 0.11 0.00 37.7 37.5 -0.2 AVIAT NETWORKS INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.02 0.02 0.00 111.7 116.0 4.3 BIOLINE RX LTD Q2 HOME HEALTH CARE USD -0.25 -0.20 0.05 0.0 0.0 0.0 CACI INTERNATIONAL INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.50 1.59 0.09 962.1 948.9 -13.2 CANADIAN SOLAR INC Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD -0.30 -0.59 -0.29 393.9 348.2 -45.7 CASH STORE FINANCIAL SER Q3 FINANCIAL SERVICES CAD 0.05 -0.06 -0.11 48.9 48.4 -0.5 CATALYST PHARMACEUTICAL Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD -0.05 -0.01 0.04 0.0 0.0 0.0 CHINA CERAMICS CO LTD Q2 UNDESIGNATED CONR DUR USD 0.61 0.67 0.06 63.0 69.5 6.5 CHINA DISTANCE EDUCATION Q3 COMMUNICATIONS USD 0.05 0.04 -0.01 12.6 13.1 0.5 CISCO SYS INC Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.46 0.47 0.02 11600.5 11690.0 89.5 CITI TRENDS INC Q2 RETAILING - GOODS USD -0.44 -0.54 -0.11 133.5 132.3 -1.2 DEERE & COMPANY Q3 MACHINERY USD 2.31 1.98 -0.33 9525.1 -- -- DIGITAL DOMAIN MEDIA GRO Q2 COMMUNICATIONS USD -0.33 -0.59 -0.26 36.8 33.0 -3.8 DULUTH METALS LTD Q2 NONFERROUS BASE METALS CAD -0.02 -0.08 -0.06 -- -- -- ECA MARCELLUS TRUST I Q2 OIL USD 0.50 0.60 0.10 9.3 8.8 -0.6 GEOMET INC Q2 OIL USD 0.03 -0.01 -0.04 15.6 7.8 -7.8 HOT TOPIC Q2 RETAILING - GOODS USD -0.02 -0.02 0.00 159.3 157.8 -1.5 IMMUNOCELLULAR THERAPEUT Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.09 -0.16 -0.07 0.0 0.0 0.0 INTERTAPE POLYMER Q2 UNDESIGNATED CAPITAL USD 0.14 0.16 0.03 205.9 197.8 -8.1 KNIGHTSBRIDGE TANKERS LTD Q2 MARITIME USD 0.29 0.08 -0.21 21.9 13.0 -8.9 LABRADOR IRON MINES HOLD Q1 METAL FABRICATORS & DIST CAD 0.05 -0.16 -0.21 57.6 -- -- LIMITED BRANDS INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.48 0.50 0.02 2376.6 2399.1 22.5 MIGAO CORP Q1 CHEMICALS CAD 0.08 -0.07 -0.15 83.1 36.7 -46.4 MIPS TECHNOLOGIES INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.34 0.35 0.01 38.4 38.4 0.0 MULTIBAND CORP Q2 COMMUNICATIONS USD 0.03 -0.01 -0.04 75.3 69.8 -5.5 NETAPP INC Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.38 0.42 0.04 1457.5 1444.6 -12.9 NGL ENERGY PARTNERS LP Q1 RETAILING - GOODS USD -0.41 -0.62 -0.21 281.3 326.4 45.2 PAN AMERICAN SILVER CORP Q2 PRECIOUS METALS USD 0.33 0.04 -0.29 251.8 200.6 -51.2 PERNIX THERAPEUTICS HOLD Q2 DRUGS USD 0.01 -0.03 -0.04 10.9 10.5 -0.4 PETSMART INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.66 0.71 0.05 1602.9 1619.7 16.8 SECOND WAVE PETROLEUM INC Q2 OIL CAD -0.02 0.06 0.08 -- -- -- SHARPS COMPLIANCE CORP Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.01 -0.04 -0.03 5.6 4.5 -1.1 SILVERCREST MINES INC Q2 PRECIOUS METALS CAD 0.06 0.10 0.04 13.9 -- -- SILVERCREST MINES INC Q2 PRECIOUS METALS USD 0.06 0.10 0.04 14.0 16.0 2.0 SINOVAC BIOTECH LTD Q2 DRUGS USD -0.10 -0.02 0.08 8.3 9.4 1.1 STAPLES INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.22 0.18 -0.04 5719.5 5498.5 -221.0 SYNERON MEDICAL LTD Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.04 0.05 0.02 66.9 68.1 1.1 TARGET CORPORATION Q2 RETAILING - GOODS USD 1.01 1.06 0.05 16751.6 16779.0 27.4 TECHPRECISION CORP Q1 METAL FABRICATORS & DIST USD -0.06 -0.04 0.02 6.4 7.1 0.7 UNWIRED PLANET INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.06 -0.07 -0.01 0.0 0.0 0.0 VALUEVISION MEDIA INC. Q2 COMMUNICATIONS USD -0.14 -0.08 0.06 129.2 135.2 5.9 VILLAGE FARMS INTERNATIO Q2 FINANCIAL SERVICES CAD -- -- -- 46.4 39.5 -6.9 VIMPELCOM LTD Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.29 0.30 0.01 5746.6 5745.0 -1.6 WALDRON ENERGY CORP Q2 OIL CAD -0.05 -0.05 0.00 6.2 5.7 -0.4 XUEDA EDUCATION GROUP Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.15 0.20 0.05 89.8 96.9 7.1 YUCHENG TECHNOLOGIES LTD Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.10 0.10 0.00 20.0 21.5 1.5