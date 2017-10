U.S./Canada daily earnings hits & misses Aug 16 - 1800 ET

Aug 16 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. ***** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 21VIANET GROUP INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.12 0.12 0.00 57.8 57.4 -0.4 AEROFLEX HOLDING CORP Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.21 0.23 0.02 183.6 184.7 1.1 AEROPOSTALE INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.00 0.00 0.00 490.1 485.3 -4.8 APPLIED MINERALS INC Q2 MULTI-IND BASIC USD -0.02 -0.02 0.00 0.5 0.1 -0.4 AVAGO TECHNOLOGIES LTD Q3 ELECTRONICS USD 0.63 0.66 0.03 600.7 606.0 5.3 BON-TON STORES INC Q2 RETAILING - GOODS USD -1.70 -1.88 -0.18 601.7 594.9 -6.8 BROCADE COMMUNICATIONS S Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.12 0.14 0.02 536.5 555.3 18.8 BUCKLE INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.49 0.49 0.00 216.4 215.5 -0.9 CATO CORPORATION Q2 RETAILING - GOODS USD 0.57 0.59 0.02 234.1 234.1 0.0 CHILDREN'S PLACE Q2 RETAILING - GOODS USD -0.66 -0.62 0.04 353.3 360.8 7.6 CHINA HYDROELECTRIC CORP Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.03 0.17 0.14 25.7 33.9 8.2 COSI INC Q2 RETAILING - FOODS USD 0.02 0.00 -0.02 28.0 26.3 -1.7 DOLLAR TREE INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.47 0.51 0.04 1710.9 1704.6 -6.3 DRYSHIPS INC Q2 MARITIME USD 0.04 0.01 -0.03 342.7 336.1 -6.6 E-COMMERCE CHINA DANGDAN Q2 RETAILING - GOODS USD -0.23 -0.24 -0.01 186.7 190.1 3.5 E-HOUSE CHINA HOLDINGS L Q2 INVESTMENTS USD -0.02 0.03 0.05 101.6 91.6 -10.0 FRIENDFINDER NETWORKS INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.34 -0.16 -0.50 83.5 81.1 -2.4 G&K SERVICES INC Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.55 0.59 0.04 221.8 224.3 2.5 GAMESTOP CORP Q2 RETAILING - GOODS USD 0.15 0.16 0.01 1606.6 1550.2 -56.4 GAP INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.48 0.49 0.01 3526.9 3575.0 48.1 GRUPO FINANCIERO GALICIA Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.53 0.61 0.08 251.2 500.9 249.7 IFM INVESTMENTS LTD Q2 INVESTMENTS USD -0.50 -- -- 25.2 31.5 6.3 INDIANA COMMUNITY BANCORP Q2 SAVINGS AND LOANS USD 0.33 -0.94 -1.27 11.2 10.7 -0.6 ITHACA ENERGY INC Q2 OIL USD 0.04 0.11 0.08 40.7 35.8 -4.9 JUHL WIND INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.02 -0.05 -0.03 3.2 1.9 -1.4 LSI INDUSTRIES INC OHIO Q4 BUILDING MATERIALS USD 0.10 0.06 -0.04 80.2 71.2 -9.0 MARVELL TECHNOLOGY GROUP Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.26 0.24 -0.02 852.7 816.1 -36.6 NEW YORK & CO INC Q2 RETAILING - GOODS USD -0.11 -0.07 0.04 226.5 227.7 1.1 OCEAN RIG UDW INC Q2 OIL USD 0.25 0.00 -0.25 247.4 263.5 16.1 OI SA Q2 TELEPHONE UTILITIES USD 0.03 0.02 -0.01 3658.2 3516.3 -141.9 OPLINK COMMUNICATIONS INC Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.12 0.19 0.07 44.5 44.2 -0.2 PACIFIC DRILLING SA Q2 OIL USD 0.09 0.01 -0.08 164.9 156.8 -8.1 PERRIGO CO Q4 DRUGS USD 1.26 1.28 0.02 855.8 831.8 -24.0 PERRY ELLIS INTERNATIONAL Q2 CLOTHING USD 0.03 0.01 -0.02 208.6 209.4 0.9 QUALSTAR Q4 OTHER COMPUTERS USD -0.01 -- -- 4.9 4.3 -0.6 ROSS STORES INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.81 0.81 0.00 2328.6 2340.9 12.3 SCANSOURCE INC Q4 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.62 0.71 0.09 779.6 754.5 -25.1 SEARS HOLDINGS CORP. Q2 RETAILING - GOODS USD -0.86 -0.86 0.00 9630.6 9467.0 -163.6 SOLAR POWER INC Q2 MACHINERY USD -0.01 -- -- 24.4 24.4 0.0 SOUFUN HOLDINGS LTD Q2 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.41 0.46 0.05 91.6 97.0 5.4 STAGE STORES Q2 RETAILING - GOODS USD 0.34 0.37 0.03 368.7 381.6 12.9 STEIN MART INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.02 0.02 0.00 275.7 276.4 0.7 STORM RESOURCES LTD Q2 OIL CAD 0.02 0.03 0.02 9.1 9.4 0.3 TAOMEE HOLDINGS LTD Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.01 0.08 0.07 9.4 10.5 1.0 WAL-MART STORES INC Q2 RETAILING - GOODS USD 1.17 1.18 0.01 115751.4 114296.0 -1455.4