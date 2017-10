U.S./Canada daily earnings hits & misses Aug 22 - 1800 ET

Aug 22 (Reuters) - The following U.S.-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. ****** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AMERICAN EAGLE OUTFITTERS Q2 RETAILING - GOODS USD 0.21 -- -- 719.3 739.7 20.4 CHICO'S FAS INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.30 0.32 0.02 641.3 641.7 0.4 CHINA CORD BLOOD CORP Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.04 0.06 0.02 16.2 18.2 1.9 CHINA NUOKANG BIO-PHARMA Q2 DRUGS USD 0.07 -- -- 11.8 11.5 -0.3 DFC GLOBAL CORP Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.56 0.58 0.02 281.2 266.7 -14.5 EATON VANCE CORPORATION Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.47 0.43 -0.04 304.3 298.8 -5.5 EXPRESS INC Q2 CLOTHING USD 0.17 0.18 0.01 467.0 454.9 -12.1 GLOBE SPECIALTY METALS Q4 NONFERROUS BASE METALS USD 0.15 0.17 0.02 181.5 191.7 10.2 GUESS ? Q2 CLOTHING USD 0.50 0.49 -0.01 629.9 635.4 5.4 HAIN CELESTIAL GROUP Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.45 0.47 0.02 365.6 350.8 -14.8 HEICO CORP Q3 DEFENSE USD 0.41 0.43 0.03 232.2 226.0 -6.3 HEWLETT PACKARD CO Q3 COMPUTER MFRS USD 0.98 1.00 0.02 30101.0 29669.0 -432.0 INTERNATIONAL RECTIFIER Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.15 -- -- 261.9 269.7 7.7 KAYAK SOFTWARE CORP Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.24 0.22 -0.02 75.2 76.9 1.7 KRISPY KREME DOUGHNUTS I Q2 RETAILING - FOODS USD 0.05 0.07 0.02 103.7 102.1 -1.6 PACIFIC SUNWEAR OF CALIF Q2 RETAILING - GOODS USD -0.12 -0.08 0.04 203.2 210.3 7.1 PROSPECT CAPITAL CORP Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.40 0.51 0.12 85.1 102.7 17.6 SEMTECH CORPORATION Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.41 0.41 0.00 149.6 150.7 1.1 SYNOPSYS INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.50 0.55 0.05 443.9 443.7 -0.2 TILLY'S INC Q2 CLOTHING USD 0.07 0.09 0.02 103.9 -- -- TOLL BROTHERS INC Q3 HOME BUILDING USD 0.18 0.36 0.18 510.1 554.3 44.2 VANGUARD HEALTH SYSTEMS Q4 HOSPITALS USD 0.12 0.23 0.11 1525.5 1454.8 -70.7