U.S./Canada daily earnings hits & misses Aug 23 - 1800 ET

Aug 23 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. ***** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 1-800-FLOWERS.COM INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.01 0.02 0.01 186.8 179.6 -7.2 ARUBA NETWORKS INC Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.17 0.18 0.02 136.8 139.2 2.4 AUTODESK INCORPORATED Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.49 0.48 -0.01 593.4 568.7 -24.7 BEBE STORES INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.03 0.04 0.01 128.4 131.5 3.1 BIG LOTS INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.41 0.36 -0.05 1239.3 1218.0 -21.2 BONA FILM GROUP LTD Q2 LEISURE USD 0.02 0.01 -0.01 26.3 20.7 -5.5 FRED'S INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.18 0.17 -0.01 466.8 470.8 4.0 GLOBAL SOURCES LTD. Q2 COMMUNICATIONS USD 0.26 0.31 0.05 65.2 66.8 1.6 GOLD FIELDS LIMITED Q2 PRECIOUS METALS USD 0.35 0.29 -0.06 -- -- -- HORMEL FOODS CORPORATION Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.41 0.41 0.00 2001.8 2008.2 6.4 IMMUNOMEDICS INCORPORATED Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.09 -0.10 -0.01 1.7 1.0 -0.7 JINKOSOLAR HOLDING CO LTD Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD -1.29 -2.00 -0.71 194.8 194.9 0.0 LANCASTER COLONY CORP Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.79 0.95 0.16 263.1 274.0 10.9 MENTOR GRAPHICS CORP Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.17 0.21 0.04 240.2 240.8 0.7 MICROS SYSTEM INC Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.60 0.68 0.08 302.0 302.5 0.5 NAVIOS MARITIME HOLDINGS Q2 SHIPBUILDING USD 0.10 0.04 -0.06 145.9 172.1 26.2 NET 1 UEPS TECHNOLOGIES Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.15 0.27 0.13 108.7 107.6 -1.1 NEXXUS LIGHTING, INC Q2 ELECTRICAL USD -0.07 -0.15 -0.08 2.0 1.1 -0.9 PAN ORIENT ENERGY CORP Q2 OIL CAD 0.08 0.08 0.00 14.0 12.5 -1.5 PARAGON SHIPPING INC Q2 MARITIME USD -0.05 0.00 0.06 13.3 12.0 -1.3 PATTERSON COMPANIES INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.49 -- -- 883.5 889.2 5.7 PETRONOVA INC Q2 OIL CAD -0.01 -0.01 0.00 -- -- -- QHR TECHNOLOGIES INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.02 0.00 -0.02 7.2 6.9 -0.3 REGIS CORP Q4 RETAILING - GOODS USD 0.31 0.40 0.09 569.4 568.2 -1.3 RUE21 INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.34 0.36 0.02 203.3 202.1 -1.3 SALESFORCE.COM INC Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.39 0.42 0.03 728.3 731.6 3.3 SCHOOL SPECIALTY INC Q1 HOME FURNISHINGS USD 0.65 1.16 0.51 266.8 252.1 -14.6 SHILOH INDUSTRIES Q3 STEEL USD 0.11 0.22 0.11 135.8 142.0 6.2 SHOE CARNIVAL, INC. Q2 RETAILING - GOODS USD 0.11 0.14 0.03 182.1 182.2 0.1 SIGNET JEWELERS LTD Q2 RETAILING - GOODS USD 0.83 0.85 0.02 857.5 853.9 -3.6 SOLERA HOLDINGS INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.60 0.64 0.04 195.6 198.4 2.8 TORO CO Q3 TOOLS AND HARDWARE USD 0.62 0.67 0.05 526.3 504.1 -22.2 UROLOGIX INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.06 -0.08 -0.02 4.8 4.5 -0.3