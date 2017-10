U.S./Canada daily earnings hits & misses Aug 29 - 1800 ET

Aug 29 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ADEPT TECHNOLOGY INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.02 -0.03 -0.02 17.7 17.0 -0.8 AMAYA GAMING GROUP INC Q2 LEISURE CAD 0.00 -0.05 -0.05 16.5 14.5 -1.9 AMERICAN SOFTWARE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.10 0.09 -0.01 26.2 25.9 -0.3 BROWN-FORMAN CORP Q1 BEVERAGES USD 0.63 0.69 0.06 840.6 878.1 37.5 CASELLA WASTE SYSTEMS INC Q1 MACHINERY USD -0.24 -0.31 -0.07 121.9 121.2 -0.7 CHRISTOPHER & BANKS CORP Q2 RETAILING - GOODS USD -0.24 -0.06 0.18 102.5 103.4 0.9 COLDWATER CREEK INC Q2 RETAILING - GOODS USD -0.18 -0.14 0.04 179.7 163.7 -16.0 CROSSROADS SYSTEMS INC. Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.16 -0.29 -0.13 3.8 3.5 -0.3 CULP INCORPORATED Q1 TEXTILES USD 0.26 0.34 0.08 64.8 69.2 4.4 EGAIN COMM. CORP. Q4 COMMUNICATIONS USD -0.03 -0.14 -0.11 12.5 10.6 -1.8 ENERGOLD DRILLING CORP Q2 PRECIOUS METALS CAD 0.09 -- -- 42.6 32.7 -10.0 EPALS CORP Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD -0.02 -0.03 -0.01 4.6 3.0 -1.6 FLOW INTERNATIONAL CORPO Q1 MACHINERY USD 0.05 0.05 0.00 64.7 66.2 1.5 FRESH MARKET INC Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.27 0.28 0.01 308.0 313.0 5.0 GENESCO INC Q2 CLOTHING USD 0.27 0.50 0.23 533.6 543.5 9.9 GREENWAY MEDICAL TECHNOL Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.09 0.10 0.01 34.4 36.4 2.0 GREIF INC Q3 CONTAINERS USD 0.72 0.75 0.03 1110.5 1102.8 -7.7 HJ HEINZ CO Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.81 0.87 0.06 2833.8 2791.2 -42.6 ISLE OF CAPRIS CASINOS I Q1 LEISURE USD 0.11 0.12 0.02 244.2 235.8 -8.4 JA SOLAR HOLDINGS CO LTD Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.14 -0.22 -0.08 292.7 284.4 -8.4 JOS A BANK CLOTHIERS INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.73 0.83 0.10 251.1 260.3 9.3 JOY GLOBAL INC Q3 MACHINERY USD 1.88 1.82 -0.06 1424.4 1388.7 -35.7 LANTRONIX INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.01 -- -- 12.1 11.6 -0.5 LTX-CREDENCE CORP Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.03 0.04 0.01 44.2 43.5 -0.7 NEW ZEALAND ENERGY CORP Q2 OIL CAD 0.01 0.01 0.00 -- -- -- NOAH EDUCATION HOLDINGS Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.01 0.03 0.02 6.1 7.3 1.2 OXFORD INDUSTRIES INC Q2 CLOTHING USD 0.63 0.65 0.02 205.0 206.9 1.9 PANDORA MEDIA INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.03 0.00 0.03 100.9 101.3 0.3 PETROFRONTIER CORP Q2 OIL CAD -0.03 -0.03 0.00 -- -- -- REX AMERICAN RESOURCES C Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.13 0.07 -0.06 135.8 153.2 17.4 RODINIA OIL CORP Q2 OIL CAD -0.01 -0.02 -0.01 0.0 0.0 0.0 ROUTE1 INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.00 0.00 0.00 1.4 1.9 0.5 STAR BULK CARRIERS CORP Q2 MARITIME USD -0.05 -0.06 -0.01 20.2 21.8 1.6 TIVO INC Q2 COMMUNICATIONS USD -0.24 -0.23 0.01 54.3 65.3 11.0 VERA BRADLEY INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.35 0.33 -0.02 122.2 123.0 0.9 VIRIDIS ENERGY INC Q2 ELECTRICAL UTILITIES CAD -2.18 -0.02 2.16 4.0 2.4 -1.6 YINGLI GREEN ENERGY HOLD Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.33 -0.58 -0.26 489.4 488.5 -0.9 ZALE CORP Q4 RETAILING - GOODS USD -0.84 -0.61 0.23 405.4 407.0 1.6