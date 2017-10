U.S./Canada daily earnings hits & misses Sept 6 - 1800 ET

Sept 6 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ACCURAY INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.12 -0.20 -0.08 106.9 101.1 -5.8 ADF GROUP INC Q2 STEEL CAD 0.00 0.00 0.00 13.0 10.6 -2.4 BAZAARVOICE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.14 -0.07 0.07 32.8 35.7 2.8 COM DEV INTERNATIONAL LTD Q3 TELEPHONE UTILITIES CAD 0.05 0.05 0.00 52.2 54.5 2.3 COOPER COMPANIES INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 1.29 1.45 0.16 367.6 378.2 10.6 DESCARTES SYSTEMS GROUP Q2 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.13 0.15 0.02 31.1 30.5 -0.5 DESCARTES SYSTEMS GROUP Q2 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.14 0.15 0.01 31.4 30.5 -0.8 DIAGNOCURE INC Q3 SERVICES TO MEDICAL PROF CAD -0.02 -0.01 0.01 -- -- -- ENGHOUSE SYSTEMS LTD Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.18 -- -- 38.2 35.4 -2.7 ENVIVIO INC Q2 COMMUNICATIONS USD -0.11 -0.13 -0.02 10.7 10.8 0.1 HOVNANIAN ENTERPRISES INC Q3 BUILDING MATERIALS USD -0.13 -0.02 0.11 388.4 387.0 -1.4 INFOBLOX INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.01 0.01 0.00 43.5 45.1 1.5 LANNETT CO INC Q4 DRUGS USD 0.03 0.05 0.02 33.1 35.7 2.6 LAYNE CHRISTENSEN COMPANY Q2 MACHINERY USD 0.43 0.25 -0.18 292.7 289.6 -3.2 LJ INTERNATIONAL INC Q2 RETAILING - GOODS USD -0.06 -0.06 0.00 47.2 42.8 -4.4 MATTRESS FIRM HOLDING CO Q2 RETAILING - GOODS USD 0.28 0.30 0.02 263.3 262.0 -1.2 MET-PRO CORP Q2 MACHINERY USD 0.14 0.11 -0.03 26.5 28.0 1.5 NAVISTAR INTERNATIONAL Q3 TRUCK MFG USD -1.36 -1.25 0.11 2963.6 3319.0 355.4 NORTH WEST COMPANY INC Q2 RETAILING - GOODS CAD 0.36 0.38 0.02 402.2 383.8 -18.4 QUIKSILVER INC Q3 CLOTHING USD 0.05 0.09 0.04 527.2 512.4 -14.7 SMITH & WESSON HOLDING C Q1 LEISURE PRODUCTS USD 0.18 0.28 0.10 128.7 136.0 7.3 TRANSCONTINENTAL INC Q3 COMMUNICATIONS CAD 0.42 0.31 -0.11 546.4 517.0 -29.4 ULTA SALON COSMETICS & F Q2 RETAILING - GOODS USD 0.51 0.54 0.03 473.8 481.7 7.9 URSTADT BIDDLE PROPERTIE Q3 INVESTMENTS USD 0.18 0.15 -0.03 23.3 23.1 -0.3 USA TECHNOLOGIES INC Q4 OTHER COMPUTERS USD -0.04 -0.02 0.02 8.0 7.9 -0.1 UTI WORLDWIDE INC Q2 MULTI-IND TRANSN USD 0.23 0.20 -0.03 1282.9 1155.8 -127.1 VITERRA INC Q3 FOOD PROCESSORS CAD 0.32 0.30 -0.02 3319.0 -- -- ((Bangalore Equities Newsdesk +91 80 4135 5800; within U.S. +1 646 223 8780)