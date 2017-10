U.S./Canada daily earnings hits & misses Nov 19 - 1800 ET

Nov 19 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Monday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AGILENT TECHNOLOGIES INC Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.80 0.86 0.06 1756.6 1767.0 10.4 AIRMEDIA GROUP INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.01 0.07 0.06 70.1 71.4 1.3 ASIA ENTERTAINMENT & RES Q3 LEISURE USD 0.33 0.31 -0.02 53.8 54.0 0.3 BOB EVANS FARMS INC Q2 RETAILING - FOODS USD 0.61 0.53 -0.08 414.2 410.9 -3.3 BROCADE COMMUNICATIONS S Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.14 0.17 0.03 566.6 578.4 11.8 CHARM COMMUNICATIONS INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.04 0.02 -0.02 44.5 48.8 4.3 CHINA CORD BLOOD CORP Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.04 0.05 0.01 18.5 20.4 1.9 CHINACACHE INTERNATIONAL Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.06 0.06 0.01 34.3 33.3 -1.0 DIANA CONTAINERSHIPS INC Q3 MARITIME USD 0.05 0.05 0.00 14.3 14.6 0.3 ECOTALITY INC Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.17 -- -- 10.5 14.4 4.0 EDIETS.COM INC Q3 RETAILING - GOODS USD -0.01 -0.12 -0.11 6.2 3.2 -3.0 EDLEUN GROUP INC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC CAD 0.00 0.00 0.00 9.8 8.8 -1.0 GREENHUNTER ENERGY INC Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.06 -0.09 -0.03 5.7 4.9 -0.8 HASTINGS ENTERTAINMENT I Q3 RETAILING - GOODS USD -1.02 -0.98 0.04 102.6 101.3 -1.3 ITHACA ENERGY INC Q3 OIL USD 0.03 0.02 -0.01 60.1 41.6 -18.6 JACK IN THE BOX INC Q4 RETAILING - FOODS USD 0.37 0.43 0.06 488.3 357.6 -130.7 KRISPY KREME DOUGHNUTS I Q3 RETAILING - FOODS USD 0.08 0.12 0.04 104.6 107.1 2.5 LACLEDE GROUP INC Q4 GAS UTILITIES USD -0.16 -0.03 0.13 187.1 169.5 -17.6 LOWE'S COMPANIES INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.35 0.40 0.05 11921.9 12073.0 151.1 NUANCE COMMUNICATIONS INC Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.48 0.51 0.03 496.5 490.1 -6.4 PARALLEL ENERGY TRUST Q3 OIL CAD -0.12 -0.12 0.00 30.3 16.5 -13.7 PERFECT WORLD CO LTD Q3 LEISURE TIME CNY 2.65 2.83 0.18 678.6 695.8 17.2 QIHOO 360 TECHNOLOGY CO Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.16 0.20 0.04 81.6 84.0 2.4 REGULUS THERAPEUTICS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.17 -0.10 0.07 3.2 2.8 -0.4 SHOE CARNIVAL, INC. Q3 RETAILING - GOODS USD 0.58 -- -- 243.4 244.4 1.0 TYSON FOODS INC Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.44 0.55 0.11 8476.8 8373.0 -103.8 URBAN OUTFITTERS INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.41 0.40 -0.01 692.4 692.9 0.5 VIRNETX HOLDING CORP Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.17 -0.09 0.08 0.8 0.4 -0.5 XUEDA EDUCATION GROUP Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.01 -0.05 -0.04 67.4 69.5 2.1