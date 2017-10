U.S./Canada daily earnings hits & misses Nov 20 - 1800 ET

Nov 20 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AMERICAN WOODMARK CORP Q2 HOME FURNISHINGS USD 0.05 0.12 0.07 141.3 159.8 18.5 BEST BUY INCORPORATED Q3 RETAILING - GOODS USD 0.12 0.03 -0.09 10727.2 10753.0 25.8 BROWN SHOE COMPANY Q3 CLOTHING USD 0.46 0.60 0.14 703.3 732.2 28.9 CAMPBELL SOUP COMPANY Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.85 0.88 0.03 2366.4 2336.0 -30.4 CERES INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.33 -0.27 0.06 1.2 1.2 -0.1 CHICO'S FAS INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.22 0.25 0.03 632.4 636.7 4.3 CHIPMOS TECHNOLOGIES (BE Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.44 0.44 0.00 175.5 175.5 0.0 CITI TRENDS INC Q3 RETAILING - GOODS USD -0.41 -0.25 0.16 141.6 149.0 7.4 COURIER CORPORATION Q4 COMMUNICATIONS USD 0.45 0.58 0.13 -- -- -- DAKTRONICS, INC. Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.15 0.27 0.13 142.7 149.9 7.2 DIANA SHIPPING INC Q3 MARITIME USD 0.14 0.15 0.01 53.4 56.2 2.9 DSW INC Q3 CLOTHING USD 0.89 1.02 0.13 588.2 592.7 4.6 EATON VANCE CORPORATION Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.48 0.53 0.05 301.5 309.9 8.4 FRED'S INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.20 0.18 -0.02 452.1 450.6 -1.5 GEORGE WESTON LIMITED Q3 RETAILING - FOODS CAD 1.41 1.49 0.08 10195.9 10164.0 -31.9 HEWLETT PACKARD CO Q4 COMPUTER MFRS USD 1.14 1.16 0.02 30426.6 29959.0 -467.6 HJ HEINZ CO Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.88 0.90 0.02 2850.8 2827.2 -23.6 HORMEL FOODS CORPORATION Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.50 0.49 -0.01 2234.1 2170.2 -63.9 IEC ELECTRONICS CORPORAT Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.21 0.20 -0.01 37.9 37.1 -0.8 INERGY LP Q4 GAS USD -0.06 0.00 0.05 288.4 304.2 15.8 INERGY MIDSTREAM LP Q4 GAS USD 0.23 0.17 -0.06 52.3 47.5 -4.8 JIAYUAN.COM INTERNATIONA Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.07 0.10 0.03 16.3 18.1 1.8 JINKOSOLAR HOLDING CO LTD Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.79 -0.20 0.59 233.5 221.1 -12.4 KIRKLAND'S INC Q3 RETAILING - GOODS USD -0.05 -0.02 0.03 98.2 96.7 -1.5 MECOX LANE LTD Q3 RETAILING - GOODS USD -0.11 -0.10 0.01 34.0 36.0 2.0 MEDTRONIC INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.88 0.88 0.00 4045.7 4095.0 49.3 NORTHERN TECHNOLOGIES IN Q4 ELECTRONICS USD 0.21 0.09 -0.12 6.0 5.2 -0.8 NOVUS ENERGY INC Q3 OIL CAD 0.01 0.01 0.00 20.5 19.4 -1.1 PATTERSON COMPANIES INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.49 0.44 -0.05 895.5 867.2 -28.3 PHOENIX NEW MEDIA LTD Q3 COMMUNICATIONS USD 0.03 0.02 -0.01 44.4 45.6 1.2 PHYSICIANS FORMULA HOLDI Q3 COSMETICS USD -0.06 -0.10 -0.04 15.0 19.1 4.1 PLANAR SYSTEMS INCORPORA Q4 OTHER COMPUTERS USD -0.04 -0.13 -0.09 44.5 41.4 -3.1 RAVEN INDS INC Q3 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.34 0.30 -0.04 101.7 97.0 -4.7 SALESFORCE.COM INC Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.32 0.33 0.01 776.5 788.4 11.9 SCHOOL SPECIALTY INC Q2 HOME FURNISHINGS USD 0.74 0.82 0.08 237.0 236.9 -0.1 SHANGPHARMA CORP Q3 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.20 0.15 -0.05 34.1 31.9 -2.2 SIGNET JEWELERS LTD Q3 RETAILING - GOODS USD 0.37 0.43 0.06 730.6 716.2 -14.4 TAOMEE HOLDINGS LTD Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.05 0.05 0.00 11.7 11.8 0.2 TECH DATA CORP Q3 OTHER COMPUTERS USD 1.33 1.21 -0.12 6197.9 6040.6 -157.4 TILLY'S INC Q3 CLOTHING USD 0.30 0.30 0.00 128.7 124.9 -3.8 TRINA SOLAR LTD Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.65 -0.60 0.05 321.3 298.0 -23.4 VALSPAR CORPORATION Q4 BUILDING & RELATED USD 0.85 0.86 0.01 1069.7 1024.3 -45.4 WILHELMINA INTERNATIONAL Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.00 0.00 0.00 13.9 13.6 -0.3 ZALE CORP Q1 RETAILING - GOODS USD -0.68 -0.88 -0.20 364.7 357.5 -7.2