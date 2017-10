U.S./Canada daily earnings hits & misses Nov 27 - 1800 ET

Nov 27 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ADT CORP Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.43 0.43 0.00 818.2 812.0 -6.2 ALIMENTATION COUCHE-TARD Q2 RETAILING - FOODS USD 0.94 -- -- 8945.9 9315.7 369.8 ANALOG DEVICES INC Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.57 0.58 0.02 697.0 695.0 -2.0 CHINA DISTANCE EDUCATION Q4 COMMUNICATIONS USD 0.10 0.11 0.02 15.8 16.7 0.9 CHINA SUNERGY CO LTD Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD -1.16 -1.74 -0.58 55.0 59.5 4.5 COPART INCORPORATED Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.36 0.36 0.01 236.1 238.9 2.8 CULP INCORPORATED Q2 TEXTILES USD 0.21 0.31 0.10 60.1 65.6 5.5 DATAWATCH CORPORATION Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.06 0.04 -0.02 7.7 6.0 -1.7 GLOBUS MARITIME LTD Q3 MARITIME USD -0.07 -0.09 -0.02 7.2 6.6 -0.6 GREEN MOUNTAIN COFFEE RO Q4 RETAILING - FOODS USD 0.48 0.64 0.16 902.7 946.7 44.0 GUIDEWIRE SOFTWARE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.01 0.11 0.10 60.6 63.3 2.7 PAN ORIENT ENERGY CORP Q3 OIL CAD 0.03 -0.03 -0.06 7.4 7.8 0.4 PVH CORP Q3 CLOTHING USD 2.30 2.34 0.04 1638.2 1642.8 4.6 RALCORP HOLDINGS, INC. Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.87 0.92 0.05 1095.7 1067.3 -28.4 TIO NETWORKS CORP Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.01 0.00 0.00 10.4 10.7 0.4 UNIVERSAL TECHNICAL INST Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.12 0.06 -0.06 104.2 101.3 -2.9 ZOLTEK COMPANIES INC Q4 CHEMICALS USD 0.14 0.12 -0.02 46.7 44.2 -2.5