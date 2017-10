U.S./Canada daily earnings hits & misses Nov 28 - 1800 ET

Nov 28 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AEROPOSTALE INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.29 0.31 0.02 600.4 605.9 5.5 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS Q3 RETAILING - GOODS USD 0.39 -- -- 873.3 910.4 37.1 ANN INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.75 0.76 0.01 606.1 612.5 6.5 CASCADE CORP Q3 MACHINERY USD 1.18 1.16 -0.02 135.7 137.2 1.5 CGI GROUP INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.41 -- -- 1637.0 1609.7 -27.3 CGI GROUP INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.42 -- -- 1697.0 1609.7 -87.3 COLDWATER CREEK INC Q3 RETAILING - GOODS USD -0.75 -0.45 0.30 180.8 188.1 7.4 EXPRESS INC Q3 CLOTHING USD 0.17 0.20 0.03 468.8 468.5 -0.3 FIFTH STREET FINANCE CORP Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.27 0.26 -0.01 42.6 42.5 0.0 FRESH MARKET INC Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.26 0.23 -0.03 318.7 321.5 2.8 GORDMANS STORES INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.19 0.21 0.02 142.0 143.1 1.1 GUESS ? Q3 CLOTHING USD 0.44 0.43 -0.01 624.5 628.8 4.3 INFOBLOX INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.00 0.06 0.06 46.2 49.5 3.3 JA SOLAR HOLDINGS CO LTD Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.20 -0.10 0.10 237.0 260.9 24.0 JOS A BANK CLOTHIERS INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.56 0.47 -0.09 231.8 232.9 1.0 LA-Z-BOY INC Q2 HOME FURNISHINGS USD 0.20 0.15 -0.05 325.4 322.3 -3.0 LE GAGA HOLDINGS LTD Q2 MULTI-IND BASIC USD 0.12 0.04 -0.08 20.0 13.8 -6.2 MOTORCAR PARTS OF AMERIC Q1 AUTO PART MFG USD -0.10 -0.32 -0.22 86.8 91.1 4.3 MOVADO GROUP INCORPORATED Q3 RETAILING - GOODS USD 0.61 0.67 0.06 155.6 160.2 4.6 NEW YORK & CO INC Q3 RETAILING - GOODS USD -0.07 -0.06 0.01 215.5 219.3 3.7 PINECREST ENERGY INC Q3 OIL CAD 0.03 0.02 -0.01 25.2 21.0 -4.2 POST HOLDINGS INC Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.36 0.35 -0.01 233.6 247.2 13.7 REITMANS CANADA LIMITED Q3 RETAILING - GOODS CAD 0.12 0.00 -0.12 242.9 236.2 -6.6 RUE21 INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.39 0.41 0.02 228.8 225.2 -3.7 SEMILEDS CORP Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.24 -0.60 -0.36 7.8 5.5 -2.4 SEMTECH CORPORATION Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.43 0.53 0.10 151.3 160.9 9.6 SUBURBAN PROPANE PARTNER Q4 GAS UTILITIES USD -0.75 -1.19 -0.44 267.1 226.3 -40.8 TIVO INC Q3 COMMUNICATIONS USD -0.21 -- -- 59.9 61.0 1.0 WORKDAY INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.59 -0.39 0.20 64.0 72.6 8.6 YINGLI GREEN ENERGY HOLD Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.63 -0.98 -0.36 353.2 355.9 2.7