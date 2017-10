U.S./Canada daily earnings hits & misses Nov 29 - 1800 ET

Nov 29 (Reuters) - The following U.S- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AMERICAN SOFTWARE INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.09 0.10 0.01 -- -- -- AVAGO TECHNOLOGIES LTD Q4 ELECTRONICS USD 0.67 0.71 0.04 615.2 618.0 2.8 AVEDA TRANSPORTATION AND Q3 BIOTECHNOLOGY CAD -0.01 -0.04 -0.03 19.3 19.9 0.7 BARNES & NOBLE INC Q2 RETAILING - GOODS USD -0.06 -0.04 0.02 1910.9 1884.5 -26.4 BEACON ROOFING SUPPLY INC Q4 BUILDING & RELATED USD 0.60 0.60 0.00 599.6 598.2 -1.4 CHRISTOPHER & BANKS CORP Q3 RETAILING - GOODS USD -0.15 0.10 0.25 114.0 117.3 3.2 CRACKER BARREL OLD COUNT Q1 RETAILING - FOODS USD 1.06 1.08 0.02 629.7 627.5 -2.3 DESCARTES SYSTEMS GROUP Q3 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.14 0.16 0.02 32.0 32.7 0.7 DESCARTES SYSTEMS GROUP Q3 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.14 0.16 0.03 32.1 32.7 0.6 DESTINY MEDIA TECHNOLOGI Q4 COMMUNICATIONS USD -- -- -- 1000.0 941.4 -58.6 EPALS CORP Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD -0.03 -0.03 0.00 3.8 3.0 -0.8 FIVE BELOW INC Q3 HOME PRODUCTS USD 0.01 0.03 0.02 81.4 86.6 5.2 FRONTLINE LTD Q3 MARITIME USD -0.49 -0.67 -0.18 67.9 62.8 -5.2 GILDAN ACTIVEWEAR INC Q4 CLOTHING USD 0.79 0.78 -0.01 561.8 561.7 -0.1 GILDAN ACTIVEWEAR INC Q4 CLOTHING USD 0.80 0.78 -0.02 562.7 561.7 -1.0 GOLUB CAPITAL BDC INC Q4 INVESTMENTS USD 0.30 0.30 0.00 15.8 16.2 0.4 IONA ENERGY INC Q3 OIL CAD 0.00 -0.01 -0.01 6.7 -- -- ISLE OF CAPRIS CASINOS Q2 LEISURE USD 0.05 -0.01 -0.06 233.1 223.2 -9.9 KROGER CO/THE Q3 RETAILING - FOODS USD 0.43 0.46 0.03 21650.2 21807.0 156.8 LIQUIDITY SERVICES INC Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.37 0.40 0.03 114.6 -- -- LTX-CREDENCE CORP Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.04 0.03 -0.01 43.8 43.2 -0.6 MENTOR GRAPHICS CORP Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.28 0.32 0.04 265.3 268.8 3.5 MITEL NETWORKS CORP Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.15 0.25 0.10 142.5 145.5 3.0 NEW JERSEY RESOURCES CORP Q4 GAS UTILITIES USD -0.26 -0.27 -0.01 555.1 568.5 13.4 OCEANAGOLD CORP Q3 PRECIOUS METALS USD 0.06 0.00 -0.06 99.3 91.2 -8.1 OMNIVISION TECHNOLOGIES Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.31 0.33 0.02 375.0 390.1 15.2 PACIFIC SUNWEAR OF CALIF Q3 RETAILING - GOODS USD -0.03 -0.03 0.00 226.2 228.4 2.2 PETROCHINA CO LTD Q1 OIL USD -- -- -- 65946.0 83312.6 17366.6 PETROCHINA CO LTD Q2 OIL USD -- -- -- 73314.1 82284.0 8969.9 PIVOTAL THERAPEUTICS INC Q3 DRUGS CAD -0.01 -0.01 0.00 0.1 -- -- ROYAL BANK OF CANADA Q4 BANKING CAD 1.26 1.25 -0.01 7426.6 7518.0 91.4 ROYAL BANK OF CANADA Q4 BANKING CAD 1.24 1.25 0.01 7222.0 7518.0 296.0 SHIP FINANCE INTERNATION Q3 MARITIME USD 0.34 0.44 0.10 85.8 74.3 -11.5 SPLUNK INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.02 -0.01 0.01 46.8 52.0 5.3 SYCAMORE NETWORKS INC Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.16 -0.14 0.02 10.6 12.1 1.5 TECSYS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.04 0.01 -0.03 10.5 10.7 0.2 TIFFANY AND COMPANY Q3 RETAILING - GOODS USD 0.63 0.49 -0.14 859.2 852.7 -6.4 ULTA SALON COSMETICS & F Q3 RETAILING - GOODS USD 0.56 0.59 0.03 504.1 505.6 1.5 ZUMIEZ INC Q3 CLOTHING USD 0.48 0.51 0.04 182.3 180.0 -2.3