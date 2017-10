U.S./Canada daily earnings hits & misses Dec 4 - 1800 ET

Dec 4(Reuters) - The following U.S.- and Canada- listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AEROVIRONMENT INC Q2 DEFENSE USD 0.22 0.39 0.17 77.1 80.3 3.2 AMTECH SYS INC Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.52 -1.23 -0.71 12.6 10.9 -1.7 AUTOZONE INC Q1 AUTO PART MFG USD 5.39 5.41 0.02 2024.6 1991.0 -33.6 BANK OF MONTREAL Q4 BANKING CAD 1.43 1.65 0.22 3824.8 4176.0 351.2 BANK OF MONTREAL Q4 BANKING CAD 1.42 1.65 0.23 3985.7 4176.0 190.3 BIG LOTS INC Q3 RETAILING - GOODS USD -0.24 -0.10 0.14 1141.3 1134.2 -7.1 BRIDGELINE DIGITAL INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.01 -- -- 6.9 6.7 -0.2 CANADIAN WESTERN BANK Q4 BANKING CAD 0.58 0.55 -0.03 136.1 -- -- ENVIVIO INC Q3 COMMUNICATIONS USD -0.19 -0.18 0.01 7.3 7.2 -0.1 EVERTZ TECHNOLOGIES LTD Q2 ELECTRONICS CAD 0.26 0.26 0.00 84.2 83.2 -1.1 EXA CORPORATION Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.08 0.02 -0.06 13.8 12.7 -1.1 JTH HOLDING INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD -0.67 -0.51 0.16 6.6 7.3 0.7 MATTRESS FIRM HOLDING CO Q3 RETAILING - GOODS USD 0.46 0.47 0.01 271.6 277.3 5.7 MITCHAM INDUSTRIES INC Q3 OIL USD 0.19 -0.10 -0.29 24.1 18.6 -5.6 NCI BUILDING SYS INC Q4 MACHINERY USD 0.08 0.08 0.00 354.8 361.7 6.9 OXFORD INDUSTRIES INC Q3 CLOTHING USD 0.21 0.19 -0.02 182.8 181.4 -1.4 PANDORA MEDIA INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.01 0.05 0.04 117.0 120.0 3.0 PHOTRONICS INCORP Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.04 0.07 0.03 102.6 104.2 1.6 POWELL INDS INC Q4 ELECTRICAL USD 0.65 0.99 0.34 187.2 184.2 -3.1 SEACHANGE INTERNATIONAL Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.06 0.09 0.03 38.3 39.2 0.9 TOLL BROTHERS INC Q4 HOME BUILDING USD 0.23 0.35 0.12 566.7 632.8 66.1 VAIL RESORTS INC Q1 LEISURE USD -1.59 -1.70 -0.11 116.7 116.4 -0.3 VITESSE SEMICONDUCTOR CO Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.04 0.00 0.04 29.9 29.5 -0.4 VITESSE SEMICONDUCTOR CO Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.01 0.39 0.40 30.7 80.3 49.6