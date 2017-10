U.S./Canada daily earnings hits & misses Dec 6 - 1800 ET

Dec 6 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ADF GROUP INC Q3 STEEL CAD 0.00 -0.04 -0.04 13.5 7.7 -5.8 ANALOGIC CORP Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.57 0.35 -0.22 128.1 119.9 -8.2 BIO-REFERENCE LABS INC. Q4 UNDESIGNATED CONR NON DU USD 0.46 0.46 0.00 175.6 176.1 0.4 BIOX CORP Q4 ALTERNATIVE ENERGY CAD -0.05 -0.24 -0.19 13.9 16.8 2.9 CANADIAN IMPERIAL BANK C Q4 BANKING CAD 1.99 2.04 0.06 3219.1 3159.0 -60.1 CANADIAN IMPERIAL BANK C Q4 BANKING CAD 1.98 2.04 0.06 3206.7 3159.0 -47.7 CANTEL MEDICAL CORP Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.28 0.35 0.07 100.1 99.7 -0.5 COMTECH TELECOMMUNICATIO Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.30 -- -- 92.6 91.0 -1.7 COOPER COMPANIES INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 1.55 1.47 -0.08 397.4 396.3 -1.1 DOLLARAMA INC Q3 RETAILING - GOODS CAD 0.70 0.71 0.01 458.1 458.0 -0.1 EMCORE CORP Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.17 -0.28 -0.12 46.7 47.5 0.8 ESTERLINE TECHNOLOGIES C Q4 ELECTRICAL USD 1.60 1.77 0.17 523.7 530.7 7.0 FLOW INTERNATIONAL CORPO Q2 MACHINERY USD 0.06 0.06 0.00 67.0 67.0 0.1 FOREST CITY ENTERPRISES Q3 INVESTMENTS USD 0.07 -0.11 -0.18 358.6 291.4 -67.2 H&R BLOCK INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD -0.40 -0.37 0.03 130.5 137.3 6.8 HARRY WINSTON DIAMOND CO Q3 PRECIOUS METALS USD 0.14 0.04 -0.10 200.7 180.4 -20.3 HARRY WINSTON DIAMOND CO Q3 PRECIOUS METALS USD 0.11 0.04 -0.07 191.3 180.4 -10.9 HI-TECH PHARMACAL Q2 DRUGS USD 0.53 0.66 0.14 55.0 57.5 2.5 KORN/FERRY INTERNATIONAL Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.19 0.25 0.06 191.9 204.8 12.9 LAYNE CHRISTENSEN COMPANY Q3 MACHINERY USD 0.40 0.45 0.05 295.5 282.9 -12.6 LULULEMON ATHLETICA INC Q3 CLOTHING USD 0.37 0.39 0.02 305.4 316.5 11.1 LULULEMON ATHLETICA INC Q3 CLOTHING USD 0.37 0.39 0.02 305.3 316.5 11.3 METHODE ELECTRS INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.12 0.13 0.01 122.8 129.8 7.0 MET-PRO CORP Q3 MACHINERY USD 0.16 0.19 0.03 28.5 29.8 1.3 NATIONAL BANK OF CANADA Q4 BANKING CAD 1.93 1.93 0.00 1250.0 1240.0 -10.0 PACIFIC & WESTERN CREDIT Q4 FINANCIAL SERVICES CAD -0.03 -0.10 -0.07 -- -- -- PALO ALTO NETWORKS Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.03 0.04 0.01 83.7 85.9 2.3 SMITH & WESSON HOLDING C Q2 LEISURE PRODUCTS USD 0.24 0.24 0.01 134.4 136.6 2.1 SONIC FOUNDRY INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.03 -0.03 -0.06 7.4 6.2 -1.2 TITAN MACHINERY INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.65 0.66 0.01 512.8 582.1 69.3 TORONTO-DOMINION BANK Q4 BANKING CAD 1.81 1.83 0.02 6000.7 5889.0 -111.7 TORONTO-DOMINION BANK Q4 BANKING CAD 1.79 1.83 0.05 6055.3 5889.0 -166.3 TRANSCONTINENTAL INC Q4 COMMUNICATIONS CAD 0.64 0.77 0.13 597.8 585.1 -12.7 UTI WORLDWIDE INC Q3 MULTI-IND TRANSN USD 0.25 0.16 -0.09 1217.5 1128.9 -88.6