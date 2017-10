U.S./Canada daily earnings hits & misses Jan 23 - 1800 ET

Jan 23 (Reuters) - The following U.S.-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. ***** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ABBOTT LABS Q4 DRUGS USD 1.50 1.51 0.01 10577.6 10837.0 259.4 AIR PRODUCTS & CHEMICALS Q1 CHEMICALS USD 1.29 1.30 0.01 2483.5 2562.4 78.9 ALLEGHENY TECHNOLOGIES Q4 STEEL USD 0.14 0.18 0.04 1141.4 1101.1 -40.3 ALTERA CORPORATION Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.39 0.37 -0.02 450.7 439.4 -11.3 AMGEN INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD 1.39 1.40 0.01 4371.5 4421.0 49.5 APPLE INC Q1 COMPUTER MFRS USD 13.44 13.81 0.37 54727.3 54512.0 -215.3 ASTORIA FINANCIAL CORPOR Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.14 0.17 0.03 87.2 87.0 -0.2 BAKER HUGHES INCORPORATED Q4 OIL USD 0.61 0.62 0.01 5204.8 5221.0 16.2 BANCORP INC Q4 BANKING USD 0.14 0.15 0.01 29.2 37.7 8.5 BANCORPSOUTH INC Q4 BANKING USD 0.24 0.18 -0.06 174.9 171.8 -3.1 BANNER CORPORATION Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.63 0.69 0.06 42.1 41.5 -0.6 CATHAY GENERAL BANCORP Q4 BANKING USD 0.33 0.31 -0.02 90.0 93.3 3.3 CELADON GROUP INC Q2 TRUCKING USD 0.32 0.32 0.00 156.5 148.1 -8.4 CHECK POINT SOFTWARE TEC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.88 0.91 0.03 373.7 368.6 -5.2 COACH INC Q2 CLOTHING USD 1.28 1.23 -0.05 1600.8 1503.8 -97.0 COHEN & STEERS INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.42 0.49 0.07 70.5 71.1 0.5 CROWN CASTLE INTERNATION Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.14 -0.07 -0.21 626.9 674.1 47.1 CUBIST PHARMACEUTICALS I Q4 DRUGS USD 0.48 0.93 0.45 246.5 245.9 -0.5 EAGLE BANCORP INC Q4 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.43 0.44 0.01 38.8 40.8 2.0 EAST WEST BANCORP, INC. Q4 BANKING USD 0.49 0.49 0.01 210.8 244.9 34.1 ENERGEN CORPORATION Q4 OIL USD 0.74 0.65 -0.09 445.0 433.0 -12.0 EXAR CORPORATION Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.07 0.09 0.03 31.4 31.0 -0.4 F5 NETWORKS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.15 1.14 -0.01 366.7 365.5 -1.3 FIRST CASH FINANCIAL SER Q4 FINANCE & LOAN USD 0.91 0.93 0.02 171.3 179.2 7.9 FIRST MIDWEST BANCORP Q4 BANKING USD 0.19 0.13 -0.06 96.1 98.6 2.5 FIRST NIAGARA FINANCIAL Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.18 0.19 0.01 358.6 344.1 -14.5 GENERAL DYNAMICS CORP Q4 DEFENSE USD 1.88 1.39 -0.49 8804.2 8078.0 -726.2 GREENHILL & CO INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.72 0.50 -0.22 103.0 92.3 -10.7 HEARTLAND EXPRESS Q4 TRUCKING USD 0.16 0.17 0.01 135.4 136.2 0.8 HEXCEL CORPORATION Q4 DEFENSE USD 0.39 0.36 -0.03 393.3 387.3 -6.0 HILL ROM HOLDINGS INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.44 0.47 0.03 413.9 428.4 14.5 INVENSENSE INC Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.17 0.19 0.03 58.3 58.9 0.6 LAM RESEARCH CORP Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.44 0.45 0.01 847.8 860.9 13.1 LSI CORP Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.14 0.18 0.04 590.5 600.1 9.6 MAINSOURCE FINANCIAL GRP Q4 FINANCE & LOAN USD 0.32 0.34 0.02 34.8 35.0 0.2 MARINE PRODUCTS CORP Q4 LEISURE PRODUCTS USD 0.06 0.03 -0.03 -- -- -- MCDONALDS CORP Q4 RETAILING - FOODS USD 1.33 1.38 0.05 6890.6 6952.1 61.5 MERIDIAN BIOSCIENCE Q1 DRUGS USD 0.19 0.20 0.01 44.3 45.4 1.0 MOLEX INC Q2 ELECTRICAL USD 0.39 0.40 0.02 948.6 967.7 19.1 MOTOROLA SOLUTIONS INC Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 1.02 1.10 0.08 2451.1 2441.0 -10.1 NETFLIX INC. Q4 COMMUNICATIONS USD -0.13 0.13 0.26 934.1 945.2 11.1 NOBLE CORP Q4 OIL USD 0.61 0.51 -0.10 958.6 966.4 7.7 NORTHRIM BANCORP Q4 BANKING USD 0.46 0.48 0.02 10.5 10.8 0.3 NOVARTIS AG Q4 DRUGS USD 1.19 1.27 0.08 14421.7 14828.0 406.3 NVE CORP Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.58 0.60 0.02 6.8 6.5 -0.2 OCEANFIRST FINANCIAL CORP Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.21 0.29 0.09 17.8 18.0 0.2 OLD SECOND BANCORP, INC. Q4 FINANCE & LOAN USD -0.03 0.02 0.05 25.5 25.6 0.2 PACIFIC PREMIER BANCORP Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.25 0.32 0.07 12.2 12.6 0.4 PARAMETRIC TECHNOLOGY CO Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.33 0.36 0.03 320.3 321.3 1.0 POLYCOM INC Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.15 0.17 0.02 350.8 353.0 2.2 PRAXAIR Q4 CHEMICALS USD 1.38 1.38 0.00 2774.2 2799.0 24.8 PROVIDENT NEW YORK BANCO Q1 SAVINGS AND LOANS USD 0.15 0.16 0.02 27.8 27.9 0.1 QUEST DIAGNOSTICS INC Q4 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.02 1.01 -0.01 1800.1 1773.8 -26.3 RAYMOND JAMES FINANCIAL Q1 INVESTMENTS USD 0.68 0.69 0.01 1075.4 1109.5 34.0 RLI CORPORATION Q4 INSURANCE USD 0.45 0.89 0.44 133.6 -- -- ROLLINS INC Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.17 0.16 -0.01 304.9 306.4 1.5 RPC INCORPORATED Q4 OIL USD 0.24 0.26 0.02 453.8 469.9 16.1 SANDISK CORPORATION Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.76 1.05 0.29 1525.9 1541.5 15.6 SEALY CORP Q4 CLOTHING USD -0.03 -0.03 0.00 285.5 358.1 72.6 SOUTHWEST BANCORP INC/OK Q4 BANKING USD 0.22 0.05 -0.17 21.7 22.2 0.4 ST JUDE MEDICAL INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.90 0.92 0.02 1371.7 1372.0 0.3 STRYKER CORPORATION Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 1.13 1.14 0.02 2266.7 2337.0 70.3 SUSQUEHANNA BANCSHARES I Q4 BANKING USD 0.23 0.24 0.01 196.1 199.1 3.0 SY BANCORP INC Q4 BANKING USD 0.47 0.47 0.00 28.5 28.4 -0.1 SYMANTEC CORPORATION Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.38 0.45 0.07 1735.5 1791.0 55.5 SYMMETRICOM INCORPORATED Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.03 0.01 0.04 47.5 49.2 1.7 TE CONNECTIVITY SA Q1 ELECTRONICS USD 0.64 0.65 0.01 3204.2 3134.0 -70.2 TECHE HOLDING CO Q1 FINANCE & LOAN USD 0.94 0.86 -0.08 13.9 13.6 -0.3 TEXAS CAPITAL BANCSHARES Q4 INSURANCE USD 0.83 0.76 -0.07 100.8 101.2 0.3 TEXTRON INC Q4 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.55 0.56 0.01 3422.3 3362.0 -60.3 UMPQUA HOLDINGS CORP Q4 BANKING USD 0.23 0.26 0.03 137.1 148.8 11.7 UNION FIRST MARKET BANKS Q4 FINANCE & LOAN USD 0.36 0.37 0.01 54.4 51.0 -3.4 UNITED RENTALS INC Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 1.01 1.27 0.26 1256.8 1249.0 -7.8 UNITED TECHNOLOGIES CP Q4 MULTI-IND CAP GOOD USD 1.03 -- -- 16625.0 16443.0 -182.0 UNIVEST CORP OF PA Q4 BANKING USD 0.31 0.30 -0.01 29.0 28.5 -0.5 US AIRWAYS GROUP INC Q4 AIRLINES USD 0.19 0.26 0.07 3277.4 3278.0 0.6 VARIAN MEDICAL SYSTEM Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.87 0.86 -0.01 676.1 678.4 2.3 WELLPOINT INC Q4 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.95 1.03 0.08 15280.8 15271.3 -9.5 WESTERN DIGITAL CORP Q2 OTHER COMPUTERS USD 1.82 2.09 0.27 3678.1 3824.0 145.9