U.S./Canada daily earnings hits & misses Jan 24 - 1800 ET

Jan 24 (Reuters) - The following U.S. and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. ***** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 3M CO Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 1.41 1.41 0.00 7182.7 7387.0 204.3 8X8 INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.05 0.05 0.00 27.3 27.3 0.0 AIRGAS INCORPORATED Q3 CHEMICALS USD 1.07 1.04 -0.03 1192.5 1207.7 15.2 ALASKA AIR GROUP Q4 AIRLINES USD 0.71 0.70 -0.01 1131.9 1132.0 0.1 AMERICAN NATIONAL BANKSH Q4 BANKING USD 0.43 0.50 0.07 11.5 12.2 0.7 AMERICAN RIVER BANKSHARES Q4 BANKING USD 0.08 0.09 0.01 5.6 5.4 -0.2 AMERISOURCEBERGEN CORP Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.67 0.71 0.05 21688.2 21466.3 -221.9 AMETEK INCORPORATED Q4 ELECTRICAL USD 0.48 0.49 0.01 869.4 841.8 -27.6 AO SMITH CORP Q4 ELECTRICAL USD 0.81 0.91 0.10 500.1 524.3 24.2 ARCTIC CAT INC Q3 RECREATIONAL VEHICLES USD 1.33 1.30 -0.03 224.4 218.0 -6.4 AT&T INC Q4 TELEPHONE UTILITIES USD 0.46 0.44 -0.02 32221.7 32605.0 383.3 AVNET INCORPORATED Q2 ELECTRICAL USD 0.83 1.01 0.18 6239.3 6699.5 460.2 AVX CORPORATION Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.16 0.12 -0.04 353.6 339.9 -13.7 BANCFIRST CORP Q4 BANKING USD 0.79 0.79 0.00 61.7 64.1 2.4 BAXTER INTERNATIONAL Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 1.26 1.26 0.00 3716.4 3753.0 36.6 BOLT TECHNOLOGY CORP Q2 MACHINERY USD 0.24 0.20 -0.04 15.3 14.4 -0.9 BRIDGE CAPITAL HOLDINGS Q4 BANKING USD 0.23 0.23 0.00 15.6 15.8 0.2 BRIGGS & STRATTON CORP Q2 MACHINERY USD 0.02 0.07 0.05 447.9 439.1 -8.9 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Q4 DRUGS USD 0.43 0.47 0.04 4123.4 4191.0 67.6 BRUNSWICK CORPORATION Q4 RECREATIONAL VEHICLES USD -0.08 0.02 0.10 849.3 829.8 -19.5 BRYN MAWR BK CORP Q4 BANKING USD 0.40 0.40 0.01 28.6 30.1 1.5 CABOT MICROELECTRONICS C Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.43 0.48 0.05 103.8 106.5 2.7 CASH AMERICA INTERNATION Q4 FINANCE & LOAN USD 1.20 1.29 0.09 480.1 491.6 11.5 CELGENE CORPORATION Q4 BIOTECHNOLOGY USD 1.31 1.32 0.01 1455.1 1447.4 -7.7 CEPHEID INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.01 0.08 0.09 92.9 92.4 -0.4 CIRRUS LOGIC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 1.41 1.64 0.23 286.0 310.1 24.2 CITY NATIONAL CORPORATION Q4 BANKING USD 1.00 0.87 -0.13 300.0 303.6 3.6 CLEARFIELD INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.03 0.04 0.01 -- -- -- COBIZ FINANCIAL INC Q4 BANKING USD 0.15 0.17 0.02 35.2 33.9 -1.3 COHERENT INC Q1 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.71 0.73 0.03 186.6 183.2 -3.3 COLONIAL PROPERTY TRUST Q4 INVESTMENTS USD 0.03 0.18 0.15 99.6 103.0 3.4 COLUMBIA BKG SYS INC Q4 BANKING USD 0.30 0.34 0.04 62.0 61.5 -0.5 COVANCE INC Q4 HOME HEALTH CARE USD 0.71 0.73 0.02 549.3 562.2 12.9 CYPRESS SEMICONDUCTOR CO Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.04 0.05 0.01 178.1 180.3 2.2 DELUXE CORPORATION Q4 COMMUNICATIONS USD 0.85 0.95 0.10 380.0 387.6 7.6 DFC GLOBAL CORP Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.54 0.56 0.02 287.7 292.9 5.2 DIGI INTL INC Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.04 0.05 0.01 47.0 47.0 0.0 DIME COMMUNITY BANCSHARES Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.12 0.19 0.07 34.2 8.6 -25.7 DOVER CORPORATION Q4 BUILDING MATERIALS USD 1.07 1.09 0.02 1996.9 2013.8 16.9 DOVER MOTORSPORTS INC Q4 LEISURE USD 0.00 -0.07 -0.07 -- -- -- E*TRADE FINANCIAL CORP Q4 INVESTMENTS USD -0.54 -0.65 -0.11 476.5 467.7 -8.9 ELECTRONICS FOR IMAGING Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.36 0.42 0.06 168.6 174.1 5.5 ENTERPRISE FINANCIAL SER Q4 BANKING USD 0.32 0.23 -0.09 35.9 36.5 0.6 EQT CORP Q4 GAS UTILITIES USD 0.41 0.48 0.07 420.9 419.5 -1.4 EQT MIDSTREAM PARTNERS LP Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.40 -- -- 38.4 41.8 3.4 FAIRCHILD SEMICON. INTL Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.10 0.10 0.00 340.3 333.4 -6.9 FEDERATED INVESTORS INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.40 0.44 0.04 251.2 244.8 -6.4 FIRST FINANCIAL BANKSHAR Q4 BANKING USD 0.60 0.58 -0.02 56.6 53.7 -2.9 FIRST FINANCIAL HOLDINGS Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.31 0.41 0.10 32.1 35.1 3.0 FIRST MERCHANTS CORPORAT Q4 BANKING USD 0.30 0.32 0.02 52.6 52.5 -0.1 FLEXTRONICS INTERNATIONA Q3 ELECTRONICS USD 0.21 0.21 0.01 6001.3 6123.3 122.0 GLACIER BANCORP INCORPOR Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.28 0.29 0.01 55.6 51.5 -4.1 GREAT SOUTHERN BANCORP I Q4 BANKING USD 0.48 0.60 0.12 48.6 44.6 -4.0 HANCOCK HLDG CO Q4 BANKING USD 0.63 0.54 -0.09 243.6 247.1 3.5 HANMI FINANCIAL Q4 BANKING USD 0.45 0.44 -0.01 33.0 33.9 0.9 HERITAGE COMMERCE CORPOR Q4 BANKING USD 0.08 0.08 0.00 12.0 12.2 0.2 HERITAGE FINANCIAL GROUP Q4 FINANCE & LOAN USD 0.23 0.16 -0.07 14.8 16.3 1.5 HERITAGE OAKS BANCORP Q4 BANKING USD 0.10 0.10 0.00 13.4 14.3 0.9 HUBBELL INC Q4 ELECTRICAL USD 1.20 1.20 0.00 758.3 752.5 -5.8 INDEPENDENT BANK CORP MA Q4 BANKING USD 0.57 0.61 0.05 59.3 62.5 3.2 INFORMATICA CORP Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.37 0.41 0.04 217.5 234.7 17.2 INTERNATIONAL SPEEDWAY C Q4 LEISURE USD 0.56 0.61 0.05 186.8 189.4 2.6 ITERIS INC Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.02 -0.01 -0.03 15.7 14.0 -1.7 ITT EDUCATIONAL SERVICES Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 1.81 2.08 0.27 313.6 300.8 -12.8 JANUS CAPITAL GROUP INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.14 0.17 0.03 213.4 216.6 3.2 JB HUNT TRANSPORT SERVIC Q4 TRUCKING USD 0.69 0.70 0.01 1326.0 1338.1 12.2 JUNIPER NETWORKS INC Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.22 0.28 0.06 1128.4 1140.8 12.4 KENNAMETAL INC Q2 PRECIOUS METALS USD 0.64 0.52 -0.12 640.6 633.1 -7.4 KEY TECHNOLOGY Q1 MACHINERY USD -0.05 -0.16 -0.11 22.0 19.9 -2.1 KEYCORP Q4 BANKING USD 0.21 -- -- 1056.0 1073.0 17.0 KLA-TENCOR CORPORATION Q2 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.56 0.63 0.07 633.8 673.0 39.3 KNIGHT CAPITAL GROUP INC Q4 INVESTMENTS USD 0.03 0.01 -0.02 283.7 287.7 4.0 LAKELAND BANCORP INC Q4 BANKING USD 0.19 0.20 0.01 28.6 29.6 1.0 LATTICE SEMICONDUCTOR CO Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.07 -0.06 0.01 65.9 65.9 0.0 LOCKHEED MARTIN CORPORAT Q4 DEFENSE USD 1.82 1.91 0.09 11157.8 12099.0 941.3 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS Q2 ELECTRICAL USD 0.42 0.42 0.00 610.2 605.3 -4.9 MCCORMICK & CO INC Q4 FOOD PROCESSORS USD 1.14 1.11 -0.03 1170.8 1145.8 -25.0 MEREDITH CORP Q2 COMMUNICATIONS USD 0.85 0.89 0.04 374.4 360.6 -13.8 MICROS SYSTEM INC Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.58 0.58 0.00 320.6 324.5 3.9 MICROSEMI CORPORATION Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.52 0.50 -0.02 252.1 247.6 -4.5 MICROSOFT CORP Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.75 0.76 0.01 21528.1 21456.0 -72.1 NATIONAL PENN BANCSHARES Q4 FINANCE & LOAN USD 0.17 0.17 0.00 91.0 86.2 -4.9 NAVIOS MARITIME PARTNERS Q4 MARITIME USD 0.27 0.29 0.02 50.7 52.8 2.0 NOKIA OYJ Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.06 0.08 0.02 10546.6 10565.9 19.3 NVR INC Q4 HOME BUILDING USD 11.08 11.98 0.90 905.6 925.4 19.8 OLD REP INTL CORP Q4 INSURANCE USD -0.06 -0.09 -0.03 1220.1 1279.0 58.9 OPEN TEXT CORPORATION Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.40 1.58 0.19 353.5 352.2 -1.3 OPEN TEXT CORPORATION Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.38 1.58 0.20 351.8 352.2 0.4 ORITANI FINANCIAL CORP Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.21 0.20 -0.01 24.0 24.1 0.1 OSI SYSTEMS INC. Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.67 0.70 0.03 211.4 194.0 -17.4 POPULAR INC Q4 BANKING USD 0.51 0.81 0.30 456.6 483.4 26.8 PRECISION CASTPARTS CORP Q3 METAL FABRICATORS & DIST USD 2.48 2.40 -0.08 2112.0 2043.2 -68.8 PREFERRED BANK LOS ANGEL Q4 BANKING USD 0.21 0.25 0.04 13.6 14.2 0.6 PROVIDENT FINANCIAL HLDGS Q2 SAVINGS AND LOANS USD 0.48 0.64 0.17 27.4 28.8 1.4 QLOGIC CORPORATION Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.18 0.20 0.02 117.4 119.4 1.9 QUALITY SYS INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.29 0.26 -0.03 119.3 114.5 -4.8 RAMBUS INC. Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.29 -0.14 0.15 60.0 57.4 -2.6 RAYONIER INC. Q4 FOREST PRODUCTS USD 0.58 0.59 0.01 437.8 434.3 -3.5 RAYTHEON CO Q4 DEFENSE USD 1.31 1.47 0.16 6413.7 6439.0 25.3 RESMED INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.51 0.54 0.03 363.8 376.5 12.8 RICHELIEU HARDWARE LTD Q4 TOOLS AND HARDWARE CAD 0.58 0.60 0.02 -- -- -- SANDY SPRING BANCORP INC Q4 BANKING USD 0.40 0.40 0.00 32.3 30.9 -1.4 SCANSOURCE INC Q2 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.62 0.64 0.02 743.7 747.7 4.1 SEACOAST BANKING FLORIDA Q4 BANKING USD 0.00 -0.01 -0.01 21.8 21.2 -0.6 SELECT COMFORT CORPORATI Q4 HOME FURNISHINGS USD 0.32 0.22 -0.10 230.1 220.6 -9.5 SIMMONS FIRST NATIONAL C Q4 BANKING USD 0.40 0.44 0.05 42.2 45.4 3.2 SOMERSET HILLS BANCORP Q4 BANKING USD 0.15 0.16 0.01 3.0 2.9 -0.1 SOUTHERN NATIONAL BANCOR Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.14 0.11 -0.03 8.2 8.3 0.1 SOUTHWEST AIRLS CO Q4 AIRLINES USD 0.08 0.09 0.02 4208.4 4173.0 -35.4 STANLEY BLACK & DECKER I Q4 TOOLS AND HARDWARE USD 1.28 1.37 0.09 2620.8 2668.5 47.7 STARBUCKS CORP Q1 RETAILING - GOODS USD 0.57 0.57 0.00 3837.2 3799.6 -37.6 STELLARONE CORP Q4 BANKING USD 0.24 0.27 0.03 33.2 33.6 0.5 STERLING BANCORP Q4 BANKING USD 0.17 0.17 0.00 35.0 34.5 -0.6 STERLING FINANCIAL CORP Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.52 0.33 -0.19 76.1 76.1 0.0 STRATTEC SECURITY CORP Q2 AUTO PART MFG USD 0.59 0.70 0.11 69.4 72.2 2.8 SVB FINANCIAL GROUP Q4 BANKING USD 0.88 1.12 0.24 214.8 287.3 72.5 SYNAPTICS INC. Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.45 0.53 0.08 137.7 143.0 5.3 TAYLOR CAPITAL CORP Q4 BANKING USD 0.53 0.65 0.12 39.0 40.5 1.5 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC Q4 DEFENSE USD 1.08 1.17 0.09 553.0 567.4 14.4 TEMPUR-PEDIC INTERNATION Q4 HOME FURNISHINGS USD 0.55 0.60 0.05 339.0 341.1 2.1 TIMKEN CO Q4 MACHINERY USD 0.62 0.80 0.18 1056.6 1080.3 23.7 TOWER FINANCIAL CORPORAT Q4 BANKING USD 0.32 0.36 0.04 8.0 7.6 -0.3 TRAVELZOO INC Q4 LEISURE USD 0.22 0.24 0.03 35.5 37.0 1.5 UNION PACIFIC CORP Q4 RAILROADS USD 2.16 2.19 0.03 5307.9 5250.0 -57.9 UNITED COMMUNITY BANKS I Q4 BANKING USD 0.12 0.11 -0.01 68.4 -- -- UNITED CONTINENTAL HOLDI Q4 AIRLINES USD -0.61 -0.58 0.03 8672.8 8702.0 29.2 UNITED FINANCIAL BANCORP Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.16 0.20 0.05 17.9 16.2 -1.6 UROPLASTY INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.04 -0.03 0.01 6.1 5.6 -0.5 VERISIGN INC Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.51 0.59 0.08 229.2 230.2 1.0 WEST COAST BANCORP / ORE Q4 BANKING USD 0.26 0.30 0.04 30.2 28.7 -1.5 WW GRAINGER INC Q4 UNDESIGNATED CAPITAL USD 2.61 2.42 -0.19 2236.7 2226.1 -10.5 XEROX CORPORATION Q4 ELECTRICAL USD 0.29 0.30 0.01 5876.0 5923.0 47.0 YADKIN VALLEY FINANCIAL Q4 BANKING USD -0.98 -- -- 19.4 15.7 -3.6