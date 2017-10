U.S./Canada daily earnings hits & misses Jan 29 - 1800 ET

Jan 29 (Reuters) - The following U.S. and Canada- listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 1ST CONSTITUTION BANCORP Q4 BANKING USD 0.26 0.20 -0.06 8.0 8.8 0.8 ACE LIMITED Q4 INSURANCE USD 1.28 -- -- 3266.5 3657.0 390.5 AFFILIATED MANAGERS GROUP Q4 INVESTMENTS USD 2.43 2.55 0.12 528.2 491.0 -37.2 AK STEEL HOLDING CORPORA Q4 STEEL USD -0.35 -0.30 0.05 1418.0 1423.1 5.1 ALLIANCE HOLDINGS GP LP Q4 COAL USD 0.81 0.88 0.08 535.8 549.3 13.5 ALLIANCE RESOURCE PARTNE Q4 COAL USD 1.32 0.88 -0.44 536.3 549.3 13.1 AMAZON.COM INC. Q4 RETAILING - GOODS USD 0.28 0.21 -0.07 22260.0 21268.0 -992.0 AMERIS BANCORP Q4 BANKING USD 0.07 0.15 0.08 39.1 41.5 2.3 ANIXTER INTERNATIONAL INC Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 1.31 1.32 0.01 1542.3 1544.4 2.1 ARTHUR J GALLAGHER & CO Q4 INSURANCE USD 0.38 0.35 -0.03 631.3 673.2 41.9 ASHLAND INC Q1 CHEMICALS USD 1.37 1.12 -0.25 1903.1 -- -- ASPEN TECHNOLOGIES INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.05 0.13 0.08 67.5 77.3 9.8 BANKUNITED INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.48 0.76 0.28 172.0 180.1 8.1 BLACK BOX CORPORATION Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.64 0.79 0.15 -- -- -- BOSTON SCIENTIFIC CORP Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.11 0.11 0.00 1762.2 1821.0 58.8 BROADCOM CORP CL A Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.73 0.76 0.03 2066.4 2028.0 -38.4 BUCKEYE TECHNOLOGIES INC Q2 FOREST PRODUCTS USD 0.69 0.60 -0.09 204.2 204.3 0.2 C.I.T. GROUP INC-A Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.61 -- -- -22.6 -9.6 13.0 CANADIAN PACIFIC RAILWAYS Q4 RAILROADS CAD 1.28 1.28 0.00 1489.7 1502.0 12.3 CANADIAN PACIFIC RAILWAYS Q4 RAILROADS CAD 1.28 1.28 0.00 1486.3 1502.0 15.7 CAPITAL CITY BANK GROUP Q4 BANKING USD 0.01 0.11 0.11 34.4 34.7 0.3 CAPITALSOURCE INC. Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.13 0.16 0.03 95.6 96.0 0.4 CAPITOL FEDERAL FINANCIAL Q1 SAVINGS AND LOANS USD 0.12 0.12 0.00 45.8 45.6 -0.2 CITY HOLDING COMPANY Q4 BANKING USD 0.68 0.73 0.05 38.3 39.8 1.5 CONCURRENT COMPUTER CORP Q2 COMPUTER MFRS USD 0.01 0.08 0.07 16.4 16.6 0.2 CORNING INCORPORATED Q4 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.32 0.34 0.02 2073.0 2146.0 73.0 CSS INDUSTRIES INCORPORA Q3 OFFICE PRODUCTS USD 1.28 1.21 -0.07 129.0 116.0 -13.0 D R HORTON INC Q1 HOME BUILDING USD 0.14 0.20 0.06 1101.3 -- -- DANAHER CORPORATION Q4 MACHINERY USD 0.86 0.87 0.01 4814.1 4975.2 161.1 DHT HOLDINGS INC Q4 MARITIME USD -0.04 0.04 0.08 18.7 16.9 -1.8 DOLBY LABORATORIES INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.45 0.50 0.05 221.0 236.6 15.6 ELI LILLY & CO Q4 DRUGS USD 0.78 0.85 0.07 5808.4 5957.3 148.9 EMC CORPORATION MASS Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.52 0.54 0.02 5975.6 6030.0 54.4 FIRST BUSEY CORPORATION- Q4 FINANCE & LOAN USD 0.05 0.05 0.00 41.9 43.2 1.4 FIRST FINANCIAL BANCORP Q4 BANKING USD 0.25 0.28 0.03 87.8 88.1 0.3 FIRSTBANK CORPORATION / Q4 FINANCE & LOAN USD 0.28 0.35 0.08 16.4 16.8 0.4 FORD MOTOR CO Q4 AUTOMOTIVE MFG USD 0.25 0.31 0.06 32940.1 34500.0 1560.0 FREESCALE SEMICONDUCTOR Q4 ELECTRONICS USD -0.18 -0.15 0.03 940.4 957.0 16.6 G&K SERVICES INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.60 0.68 0.08 226.1 229.2 3.1 GENTEX CORP Q4 AUTO PART MFG USD 0.26 0.30 0.04 258.1 260.3 2.2 GLADSTONE CAPITAL Q1 INVESTMENTS USD 0.21 0.21 0.00 9.2 9.8 0.6 HARLEY-DAVIDSON INC Q4 AUTOMOTIVE MFG USD 0.32 0.31 -0.01 976.7 1010.9 34.2 HARMONIC INC Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.08 0.09 0.01 137.5 133.4 -4.1 HAWAIIAN HOLDINGS INC Q4 AIRLINES USD 0.10 0.00 -0.10 498.2 493.0 -5.2 HEADWATERS Q1 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.05 -0.06 -0.01 148.0 149.6 1.6 HOMETRUST BANCSHARES INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.13 0.11 -0.02 16.9 16.4 -0.4 HUB GROUP INC. CL-A Q4 MULTI-IND TRANSN USD 0.50 0.51 0.01 817.9 801.0 -16.8 HUTCHINSON TECHNOLOGY INC Q1 OTHER COMPUTERS USD -0.49 -0.19 0.30 64.4 63.7 -0.7 IDEXX LABS INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.71 0.74 0.03 325.1 319.5 -5.6 ILLINOIS TOOL WKS INC Q4 MACHINERY USD 0.89 0.89 0.00 4151.7 4221.0 69.3 INTERNATIONAL PAPER CO Q4 FOREST PRODUCTS USD 0.65 0.69 0.04 6967.8 7075.0 107.2 INTEVAC INC Q4 OTHER COMPUTERS USD -0.26 -0.15 0.11 18.1 17.5 -0.6 IXYS Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.07 0.04 -0.03 68.5 63.8 -4.7 JETBLUE AIRWAY CORP Q4 AIRLINES USD 0.02 -- -- 1211.9 1194.0 -17.9 JONES LANG LASALLE INC Q4 INVESTMENTS USD 2.61 2.60 -0.01 1209.1 1248.7 39.6 KEYNOTE SYSTEMS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.23 0.33 0.10 32.5 33.9 1.4 KONINKLIJKE PHILIPS ELEC Q4 HOME FURNISHINGS USD 0.47 0.66 0.19 9726.9 9287.5 -439.5 KULICKE & SOFFA INDS INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.06 0.05 -0.01 107.2 114.0 6.8 LEXMARK INTERNATIONAL INC Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.90 -- -- 934.0 968.0 34.0 M/A-COM TECHNOLOGY SOLUT Q1 ELECTRONICS USD 0.21 0.20 -0.01 74.6 75.0 0.4 MANHATTAN ASSOCIATES INC Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.67 0.71 0.04 92.2 95.4 3.1 MARINEMAX INC Q1 RETAILING - GOODS USD -0.21 -0.18 0.03 94.1 99.1 5.0 MERCURY SYSTEMS INC Q2 OTHER COMPUTERS USD -0.20 -0.16 0.04 47.3 49.8 2.5 MERU NETWORKS INC Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.21 -0.13 0.08 26.1 28.2 2.1 METRO INC 'A' Q1 RETAILING - FOODS CAD 1.15 1.16 0.01 2763.7 2704.7 -59.0 MIDSOUTH BANCORP INC Q4 BANKING USD 0.21 0.12 -0.09 18.1 17.4 -0.7 MONRO MUFFLER BRAKE INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.36 0.37 0.01 187.5 190.4 2.9 NEWBRIDGE BANCORP Q4 BANKING USD 0.12 0.19 0.07 15.6 15.4 -0.2 NEXTERA ENERGY INC Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.95 1.03 0.08 4595.9 3375.0 -1220.9 NUCOR CORPORATION Q4 STEEL USD 0.31 0.45 0.15 4545.4 4451.3 -94.1 PAREXEL INTERNATIONAL CO Q2 HOME HEALTH CARE USD 0.33 0.41 0.08 414.8 422.1 7.3 PEABODY ENERGY CORPORATI Q4 COAL USD 0.25 -- -- 1929.9 2016.9 87.0 PERICOM SEMICONDUCTOR CO Q2 ELECTRONICS USD 0.02 0.04 0.03 29.5 30.4 1.0 PFIZER INC Q4 DRUGS USD 0.44 0.47 0.03 14369.2 15068.0 698.8 PLANTRONICS INCORPORATED Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.68 0.73 0.05 186.0 197.4 11.4 POLARIS INDUSTRIES INCOR Q4 RECREATIONAL VEHICLES USD 1.23 1.24 0.01 889.5 900.6 11.2 POLYONE CORPORATION Q4 CHEMICALS USD 0.21 0.21 0.00 670.8 679.4 8.6 POTLATCH CORP Q4 FOREST PRODUCTS USD 0.32 0.34 0.02 136.8 143.3 6.5 QUINSTREET INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.15 0.13 -0.02 77.2 71.8 -5.4 ROBERT HALF INTERNATIONA Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.41 0.42 0.01 1037.8 1034.2 -3.6 ROCHESTER MEDICAL CORPOR Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.10 0.09 -0.01 15.9 17.3 1.4 RYLAND GROUP INC Q4 HOME BUILDING USD 0.49 0.55 0.06 404.3 440.1 35.8 S & T BANCORP INC Q4 BANKING USD 0.32 0.32 0.00 47.3 47.0 -0.4 SILGAN HOLDINGS INC Q4 CONTAINERS USD 0.48 0.47 -0.01 852.1 858.8 6.7 SPANSION INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.36 0.34 -0.02 234.4 224.0 -10.4 STANCORP FINANCIAL GROUP Q4 INSURANCE USD 0.83 0.89 0.07 720.6 718.0 -2.6 T ROWE PRICE GROUP INC Q4 INVESTMENTS USD 0.89 0.88 -0.01 799.4 787.3 -12.1 TUPPERWARE BRANDS CORP Q4 HOME PRODUCTS USD 1.68 1.71 0.03 707.0 711.0 4.0 TYCO INTERNATIONAL LIMIT Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.39 0.40 0.01 2565.5 2600.0 34.5 UNISYS CORPORATION Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.93 1.67 0.74 923.9 979.3 55.4 UNITED BANKSHARES INC WV Q4 BANKING USD 0.44 0.42 -0.02 89.0 88.0 -1.0 UNITED STATES STEEL CORP Q4 STEEL USD -0.75 -0.41 0.34 4345.8 4487.0 141.2 UNIVERSAL STAINLESS & AL Q4 STEEL USD 0.16 -- -- 47.2 47.2 -0.1 USA TECHNOLOGIES INC Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.00 0.02 0.02 8.9 8.9 0.0 VALERO ENERGY CORPORATION Q4 OIL USD 1.18 1.88 0.70 31005.1 34695.0 3689.9 VERTEX PHARMACEUTICALS I Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.07 -0.09 -0.02 318.5 334.0 15.5 VIRTUS INVESTMENT PARTNE Q4 FINANCIAL SERVICES USD 1.52 1.50 -0.02 77.7 78.9 1.2 WADDELL & REED FINANCIAL Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.58 0.61 0.03 301.0 302.9 1.9 WEBSENSE INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.31 0.28 -0.03 91.4 91.7 0.4 WESBANCO, INC. Q4 BANKING USD 0.47 0.46 -0.01 43.1 43.3 0.2 WESCO AIRCRAFT HOLDINGS Q1 RETAILING - GOODS USD 0.28 0.25 -0.03 216.4 211.2 -5.2