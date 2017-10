U.S./Canada daily earnings hits & misses Jan 30 - 1810 ET

Jan 30 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ACXIOM CORPORATION Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.16 0.19 0.03 275.6 273.1 -2.5 ADT CORP Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.43 0.44 0.01 816.5 809.0 -7.5 AGF MANAGEMENT LTD Q4 FINANCIAL SERVICES CAD 0.12 0.16 0.05 120.5 125.0 4.5 ALIGN TECHNOLOGY INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.22 0.27 0.05 134.7 142.8 8.1 ALLIANCE FIBER OPTIC PRO Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.23 0.66 0.43 12.4 12.2 -0.2 ALPHA & OMEGA SEMICONDUC Q2 ELECTRONICS USD 0.23 0.18 -0.05 90.4 89.4 -1.0 AMDOCS LTD Q1 COMMUNICATIONS USD 0.71 0.73 0.02 825.2 826.4 1.2 AMERIPRISE FINANCIAL INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 1.47 1.71 0.24 2651.0 2674.0 23.0 APPLIED MICRO CIRCUITS C Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.12 -0.10 0.02 51.0 51.7 0.7 ARKANSAS BEST CORP Q4 TRUCKING USD -0.04 -0.31 -0.27 524.2 537.0 12.9 ATWOOD OCEANICS INCORPOR Q1 OIL USD 0.93 1.10 0.18 232.9 245.1 12.2 AUDIOCODES LTD Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.01 0.03 0.02 32.9 32.8 -0.1 AVALONBAY COMMUNITIES INC Q4 INVESTMENTS USD 0.88 1.19 0.31 275.0 275.8 0.8 AVERY DENNISON CORPORATI Q4 CHEMICALS USD 0.49 -- -- 1471.3 1532.2 60.9 AVIAT NETWORKS INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.06 0.11 0.05 123.8 129.0 5.2 BANK OF HAWAII CORP Q4 BANKING USD 0.89 0.90 0.01 145.1 143.3 -1.8 BNC BANCORP Q4 BANKING USD 0.09 0.19 0.10 25.7 34.5 8.8 BOEING COMPANY Q4 DEFENSE USD 1.19 1.28 0.09 22355.5 22302.0 -53.5 BOK FINANCIAL CORPORATION Q4 BANKING USD 1.26 1.21 -0.05 349.2 336.0 -13.2 BOOZ ALLEN HAMILTON HOLD Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.38 0.41 0.03 1430.4 1392.7 -37.7 CABOT CORPORATION Q1 CHEMICALS USD 0.77 0.66 -0.11 864.0 820.0 -44.0 CACI INTERNATIONAL INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.64 1.69 0.05 962.4 931.6 -30.7 CADENCE DESIGN SYSTEMS I Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.19 0.20 0.01 340.7 345.6 4.9 CALLAWAY GOLF CO Q4 LEISURE PRODUCTS USD -0.49 -0.49 0.00 124.1 117.9 -6.2 CAPITAL BANK FINANCIAL C Q4 BANKING USD 0.16 0.17 0.01 81.7 81.4 -0.3 CAPSTEAD MORTGAGE CORPOR Q4 INSURANCE USD 0.33 0.31 -0.02 61.6 61.2 -0.4 CARDIOVASCULAR SYSTEMS I Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.31 -0.28 0.03 23.7 25.3 1.6 CEVA INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.19 0.19 0.00 13.0 13.0 0.0 CGI GROUP INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.45 0.44 -0.01 2463.9 2532.9 69.0 CGI GROUP INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.46 0.44 -0.02 2483.7 2532.9 49.2 CITRIX SYSTEMS INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.84 0.90 0.06 705.7 740.0 34.3 COHU INC Q4 ELECTRICAL USD -0.21 -0.21 0.00 48.0 50.7 2.7 COMMVAULT SYSTEMS INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.32 0.39 0.07 122.7 128.1 5.5 CONCUR TECHNOLOGIES INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.20 0.30 0.10 121.6 122.8 1.2 COVENANT TRANSPORTATION Q4 TRUCKING USD 0.08 0.10 0.02 173.4 177.5 4.1 CROWN HOLDINGS INC Q4 CONTAINERS USD 0.54 0.51 -0.03 2047.9 2037.0 -10.9 CULLEN FROST BANKERS INC Q4 BANKING USD 0.93 0.97 0.04 235.2 248.0 12.9 DICE HOLDINGS INC Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.14 0.15 0.01 51.4 52.7 1.3 DSP GROUP INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.02 0.06 0.04 38.2 38.4 0.2 DUKE REALTY CORP Q4 INVESTMENTS USD -0.01 -0.12 -0.11 212.9 221.0 8.1 EDUCATION MANAGEMENT Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.19 0.25 0.06 651.2 654.9 3.7 ELECTRONIC ARTS Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.56 0.57 0.01 1289.3 1182.0 -107.3 ENERGY XXI (BERMUDA) LIM Q2 OIL USD 0.70 0.48 -0.22 349.9 320.5 -29.4 EVERBANK FINANCIAL CORP Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.33 0.34 0.01 261.4 272.2 10.8 EVERCORE PARTNERS INC Q4 INVESTMENTS USD 0.52 0.81 0.29 153.4 212.0 58.7 EXCO TECHNOLOGIES LTD Q1 MACHINERY CAD 0.16 0.14 -0.02 65.0 56.7 -8.3 EXPONENT INC Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.63 0.60 -0.03 65.3 65.0 -0.3 EXTREME NETWORKS INC. Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.04 0.03 -0.01 79.6 75.6 -4.1 FACEBOOK INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.15 0.17 0.02 1533.0 1585.0 52.0 FAIR ISAAC CORPORATION Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.73 0.77 0.04 180.0 190.0 10.0 FINANCIAL INSTITUTIONS I Q4 BANKING USD 0.46 0.43 -0.03 29.3 29.4 0.1 FIRST COMMONWEALTH FINAN Q4 BANKING USD 0.12 0.09 -0.03 62.2 62.3 0.1 FIRST LONG ISLAND CORP Q4 BANKING USD 0.59 0.56 -0.03 16.9 16.6 -0.3 FORTINET INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.15 0.17 0.02 144.2 151.2 7.0 FUSION-IO INC Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.08 0.13 0.05 120.3 120.6 0.3 GRIFFON CORPORATION Q1 BUILDING MATERIALS USD 0.01 0.05 0.04 442.9 423.7 -19.2 HAEMONETICS CORP Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.47 0.50 0.03 251.9 247.4 -4.5 HEALTH NET INC Q4 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.38 0.36 -0.02 2774.2 2826.8 52.6 HESS CORP Q4 OIL USD 1.20 1.20 0.00 9630.3 9698.0 67.7 HUDSON CITY BANCORP INC Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.12 0.10 -0.02 197.9 192.3 -5.6 INDEPENDENT BANK CORP MI Q4 BANKING USD 0.20 -- -- 38.3 42.3 3.9 INTEGRATED SILICON SOLUT Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.21 0.18 -0.03 78.0 76.4 -1.6 INTERSIL CORPORATION Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.07 -0.15 -0.08 138.2 137.5 -0.7 JDS UNIPHASE CORP Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.14 0.18 0.04 424.2 429.4 5.2 KILROY REALTY CP Q4 INVESTMENTS USD 0.04 -0.01 -0.04 102.4 101.3 -1.1 KNIGHT TRANSPORTATION, I Q4 TRUCKING USD 0.22 0.22 0.01 235.1 242.3 7.2 L-3 COMMUNICATION HOLDIN Q4 DEFENSE USD 2.12 2.25 0.13 3462.1 3560.0 97.9 LAS VEGAS SANDS CORP Q4 LEISURE USD 0.59 0.54 -0.05 3011.5 -- -- LIGHTPATH TECHNOLOGIES Q2 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.01 0.01 0.00 3.2 2.9 -0.3 MAGNACHIP SEMICONDUCTOR Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.71 0.77 0.06 219.3 218.1 -1.2 MANPOWER INC Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.77 0.91 0.14 5133.7 5202.6 68.9 MARATHON PETROLEUM CORP Q4 OIL USD 2.10 2.26 0.16 19069.3 20684.0 1614.7 MARKETAXESS HOLDINGS INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.36 0.36 0.01 50.4 50.4 0.0 MARLIN BUSINESS SERVICES Q4 LEASING USD 0.29 0.28 -0.01 15.7 16.1 0.4 MEADWESTVACO CORP Q4 FOREST PRODUCTS USD 0.18 0.07 -0.11 1332.1 1328.0 -4.1 MERITOR INC Q1 AUTO PART MFG USD 0.04 -0.11 -0.15 940.7 891.0 -49.7 MIPS TECHNOLOGIES INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.03 -0.01 0.02 13.8 14.6 0.8 MKS INSTRUMENTS INC. Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.00 0.10 0.10 125.2 133.8 8.6 MPLX LP Q4 OIL USD 0.22 0.18 -0.04 113.4 128.3 14.9 MULTIMEDIA GAMES HOLDING Q1 LEISURE USD 0.13 0.24 0.11 39.9 44.3 4.4 MURPHY OIL CORPORATION Q4 OIL USD 1.36 2.07 0.71 6806.7 7389.2 582.5 NEW YORK COMMUNITY BANCO Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.30 0.28 -0.02 293.9 290.0 -3.9 NORTHROP GRUMMAN CORPORA Q4 DEFENSE USD 1.74 2.14 0.40 6331.5 6476.0 144.5 O2MICRO INTERNATIONAL Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.24 -0.32 -0.08 16.5 16.8 0.4 OCEAN SHORE HOLDING CO Q4 BANKING USD 0.18 0.18 0.00 -- -- -- OLD LINE BANCSHARES, INC. Q4 BANKING USD 0.27 0.25 -0.02 9.4 9.3 0.0 OWENS ILLINOIS INC Q4 CONTAINERS USD 0.37 0.40 0.03 1745.6 1748.0 2.4 PEOPLES FEDERAL BANCSHAR Q1 FINANCE & LOAN USD 0.11 0.13 0.02 -- -- -- PHILLIPS 66 Q4 OIL USD 1.68 2.06 0.38 46026.3 43985.0 -2041.3 PIPER JAFFRAY COMPANIES Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.69 0.88 0.19 129.9 140.9 11.0 PORTER BANCORP INC Q4 BANKING USD -0.38 -0.59 -0.22 11.5 11.0 -0.5 QUALCOMM INC Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD 1.13 1.26 0.14 5900.4 6018.0 117.6 QUANTUM CORP Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.00 0.02 0.02 159.8 159.4 -0.4 REGENCY CENTERS CORP Q4 INVESTMENTS USD 0.15 -0.41 -0.56 114.8 -- -- RIVERVIEW BANCORP INC Q3 SAVINGS AND LOANS USD 0.01 0.05 0.04 7.7 7.4 -0.3 ROCKVILLE FINANCIAL INC Q4 BANKING USD 0.16 0.16 0.00 21.4 22.2 0.8 ROCKWELL AUTOMATION INC Q1 MACHINERY USD 1.27 1.23 -0.04 1480.7 1489.2 8.5 SAIA INC Q4 TRUCKING USD 0.33 0.33 0.01 261.8 264.4 2.6 SEI INVESTMENTS COMPANY Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.32 0.32 0.00 257.5 261.6 4.2 SENSATA TECHNOLOGIES HOL Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.46 0.47 0.01 445.5 445.4 -0.1 SHARPS COMPLIANCE CORP Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.02 -0.03 -0.01 5.7 5.7 0.0 SHORETEL INC Q2 TELEPHONE UTILITIES USD -0.03 -0.04 -0.01 77.8 74.6 -3.2 SILICON GRAPHICS INTERNA Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.08 0.10 0.02 170.5 171.2 0.7 SILICON LABORATORIES INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.58 0.61 0.03 147.7 152.5 4.8 SKYWORKS SOLUTIONS INC Q1 LEISURE PRODUCTS USD 0.54 0.55 0.01 450.7 453.7 3.1 SOUTHERN COMPANY Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.40 0.44 0.05 4525.3 3703.0 -822.3 STATE BANK FINANCIAL CORP Q4 BANKING USD 0.26 0.28 0.02 36.8 41.8 5.0 SURMODICS INC Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.18 0.22 0.04 13.6 13.9 0.2 TCF FINANCIAL CORPORATION Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.18 0.15 -0.03 200.9 201.1 0.2 TETRA TECH INC Q1 MACHINERY USD 0.41 0.41 0.00 521.4 -- -- TFS FINANCIAL CORP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.02 0.04 0.02 66.4 68.4 2.0 TRACTOR SUPPLY COMPANY Q4 RETAILING - GOODS USD 1.03 1.11 0.08 1284.7 1286.2 1.5 UNITIL CORP Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.63 0.66 0.03 101.0 98.8 -2.2 VALLEY NATIONAL BANCORP Q4 BANKING USD 0.19 0.19 0.00 152.6 152.4 -0.2 VIRTUSA CORP Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.28 0.29 0.01 85.6 86.5 0.9 WASHINGTON TR BANCORP Q4 BANKING USD 0.56 0.55 -0.01 39.9 41.1 1.2 WESTFIELD FINANCIAL INC Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.05 0.07 0.02 7.7 7.6 -0.1 WISCONSIN ENERGY Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.41 0.43 0.02 1112.8 1071.2 -41.6 WORLD ACCEP CORP DEL Q3 FINANCE & LOAN USD 1.65 1.58 -0.07 149.6 149.6 0.0