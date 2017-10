U.S./Canada daily earnings hits & misses Feb 5 - 1800 ET

Feb 5 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ACADIA REALTY TRUST Q4 INVESTMENTS USD 0.16 0.17 0.02 25.1 -- -- AECOM TECHNOLOGY CORP Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.30 0.36 0.06 2014.0 2017.3 3.3 AFLAC INCORPORATED Q4 INSURANCE USD 1.48 1.48 0.00 6502.7 6375.0 -127.7 AGCO CORP Q4 MACHINERY USD 0.98 0.99 0.02 2603.4 2703.4 100.0 ALLERGAN INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 1.18 1.15 -0.03 1508.1 1508.9 0.8 ALLIANT TECHSYSTEMS INC Q3 DEFENSE USD 1.71 1.93 0.22 1004.2 1056.2 51.9 ALLOT COMMUNICATIONS LTD Q4 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.16 0.14 -0.02 29.8 28.5 -1.4 ALTERRA CAPITAL HOLDINGS Q4 INSURANCE USD -0.42 -0.52 -0.10 387.4 408.2 20.8 ARCH COAL INCORPORATED Q4 COAL USD -0.15 -- -- 997.6 968.2 -29.4 ARM HOLDINGS PLC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.19 0.20 0.01 237.1 262.8 25.7 ASTRONICS CORPORATION Q4 DEFENSE USD 0.37 0.37 0.00 70.4 67.4 -3.0 AUTOMATIC DATA PROCESSING Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.71 0.72 0.01 2718.3 2747.8 29.5 BEASLEY BROADCAST GROUP Q4 COMMUNICATIONS USD 0.18 0.16 -0.02 -- -- -- BECTON DICKINSON & CO Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 1.24 1.35 0.11 1863.5 1900.2 36.6 BELL ALIANT INC Q4 INVESTMENTS CAD 0.41 0.37 -0.04 697.1 694.8 -2.3 BG GROUP PLC Q4 GAS USD 0.31 0.30 -0.01 -- -- -- BIOMED REALTY TRUST INC Q4 INVESTMENTS USD 0.03 0.03 0.01 134.7 138.8 4.1 BP PLC Q4 OIL USD 1.11 1.25 0.15 -- -- -- CARDINAL HEALTH INCORPOR Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.86 0.93 0.07 24611.8 25232.0 620.2 CASCADE MICROTECH INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.10 0.12 0.02 29.3 30.4 1.1 CBL & ASSOCIATES PROPERT Q4 INVESTMENTS USD 0.18 0.33 0.15 276.8 278.4 1.5 CENTENE CORP Q4 INSURANCE USD 0.32 -- -- 2400.3 2396.6 -3.7 CERNER CORPORATION Q4 HOME HEALTH CARE USD 0.64 0.67 0.03 696.5 710.4 13.9 CH ROBINSON WORLDWIDE INC Q4 MULTI-IND TRANSN USD 0.70 -- -- 2869.8 2970.9 101.1 CHIPOTLE MEXICAN GRILL I Q4 RETAILING - FOODS USD 1.96 1.95 -0.01 698.9 699.2 0.3 CHURCH & DWIGHT INCORPOR Q4 HOME PRODUCTS USD 0.57 -- -- 805.1 809.7 4.6 CME GROUP INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.63 0.63 0.00 660.2 660.9 0.7 COMPUTER SCIENCES CORP Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.58 0.77 0.19 3692.1 3781.0 88.9 CONCEPTUS INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.11 0.17 0.06 40.2 40.7 0.5 CSG SYSTEMS INTERNATIONA Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.48 0.67 0.19 187.5 198.0 10.5 CYTOKINETICS INC Q4 DRUGS USD -0.11 -0.07 0.04 1.3 2.2 0.9 DELPHI AUTOMOTIVE PLC Q4 AUTO PART MFG USD 0.87 0.90 0.04 3763.8 3767.0 3.2 DIAMOND OFFSHORE DRILLING Q4 OIL USD 1.10 1.40 0.30 740.0 750.5 10.5 EATON CORP PLC Q4 AUTO PART MFG USD 0.93 0.82 -0.11 4364.8 4333.0 -31.8 EGAIN COMM. CORP. Q2 COMMUNICATIONS USD -0.07 0.02 0.09 12.6 14.7 2.2 EMCORE CORP Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.03 0.00 0.03 49.1 49.3 0.2 EMERSON ELECTRIC CO Q1 ELECTRICAL USD 0.62 0.62 0.00 5428.9 5553.0 124.1 ENTROPIC COMMUNICATIONS Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.08 0.08 0.00 90.7 89.7 -1.0 EQUITY RESIDENTIAL Q4 INVESTMENTS USD 0.52 1.17 0.65 551.8 545.4 -6.4 ESTEE LAUDER COMPANIES Q2 COSMETICS USD 1.05 1.02 -0.03 2899.8 2838.8 -61.0 EXPEDIA INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.65 0.63 -0.02 930.7 974.9 44.2 FBR AND CO Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.14 0.17 0.03 53.4 58.9 5.5 FIRST BANCORP PUERTO RICO Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.10 0.07 -0.03 124.6 125.6 1.1 FISERV INC Q4 OTHER COMPUTERS USD 1.39 1.39 0.00 1180.0 1156.0 -24.0 FOX CHASE BANCORP INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.13 0.16 0.03 8.2 9.6 1.4 GAMCO INVESTORS INC Q4 INVESTMENTS USD 0.94 0.67 -0.27 -- -- -- GENWORTH FINANCIAL INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.27 0.34 0.07 2562.6 2538.0 -24.6 GENWORTH MI CANADA INC Q4 INSURANCE CAD 0.78 0.90 0.12 146.9 147.0 0.1 GLU MOBILE INC Q4 LEISURE USD -0.07 -0.05 0.02 20.0 20.8 0.8 HAIN CELESTIAL GROUP Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.69 0.72 0.03 473.4 455.3 -18.1 HAMPDEN BANCORP INC Q2 BANKING USD 0.17 0.14 -0.03 -- -- -- HANESBRANDS INC Q4 CLOTHING USD 1.01 0.78 -0.23 1152.1 1153.3 1.1 HCA HOLDINGS INC Q4 HOSPITALS USD 0.82 0.92 0.10 8991.9 9538.0 546.1 HEALTHCARE SVCS GROUP INC Q4 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.18 0.19 0.01 278.4 277.0 -1.4 HNI CORP Q4 OFFICE PRODUCTS USD 0.43 0.40 -0.03 519.2 527.5 8.3 HORACE MANN EDUCATORS CO Q4 INSURANCE USD 0.35 0.67 0.32 251.0 255.4 4.4 IEC ELECTRONICS CORPORAT Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.17 0.02 -0.15 35.8 33.0 -2.8 INDIGO BOOKS & MUSIC INC Q3 RETAILING - GOODS CAD 1.16 0.86 -0.30 341.1 335.6 -5.5 INERGY LP Q1 GAS USD 0.09 0.08 -0.01 375.6 438.6 63.0 INERGY MIDSTREAM LP Q1 GAS USD 0.13 0.07 -0.06 62.9 50.4 -12.5 INFINERA CORP Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.06 -0.05 0.01 127.4 128.1 0.6 INVESCO MORTGAGE CAPITAL Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.65 0.77 0.13 84.6 80.3 -4.3 JACK HENRY & ASSOCIATES Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.50 0.57 0.07 274.8 278.7 3.9 JIVE SOFTWARE INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.15 -0.14 0.01 31.2 32.5 1.4 K12 INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.22 0.24 0.02 208.1 206.0 -2.1 KELLOGG CO Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.66 0.65 -0.01 3437.5 3563.0 125.5 KFORCE INC Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.22 0.24 0.02 268.2 269.8 1.6 KIMCO REALTY CORP Q4 INVESTMENTS USD 0.06 0.14 0.09 227.6 229.1 1.5 KKR FINANCIAL HOLDINGS L Q4 INVESTMENTS USD 0.39 0.40 0.01 147.2 133.7 -13.6 KNOLL INC Q4 OFFICE PRODUCTS USD 0.29 0.37 0.09 235.0 250.0 15.0 LACLEDE GROUP INC Q1 GAS UTILITIES USD 1.09 1.24 0.15 351.3 307.0 -44.3 LENNOX INTERNATIONAL INC Q4 BUILDING MATERIALS USD 0.55 0.56 0.01 666.5 684.9 18.4 LIBERTY PROPERTY TRUST Q4 INVESTMENTS USD 0.25 0.32 0.07 174.4 176.2 1.9 LITTELFUSE INC Q4 ELECTRICAL USD 0.84 0.81 -0.03 158.4 158.8 0.4 MAGELLAN MIDSTREAM PARTN Q4 GAS UTILITIES USD 0.65 0.69 0.04 505.3 503.2 -2.1 MAXLINEAR INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.02 0.02 0.00 25.5 24.8 -0.7 MEASUREMENT SPECIALTIES Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.36 0.34 -0.02 -- -- -- MESA LABORATORIES INC Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.67 0.44 -0.23 11.8 11.4 -0.4 MUELLER INDUSTRIES INCOR Q4 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.55 0.56 0.01 210.0 504.0 294.0 MUELLER WATER PRODUCTS I Q1 WATER UTILITIES USD -0.01 -0.02 -0.01 229.4 245.1 15.7 MULTI COLOR CORPORATION Q3 COMMUNICATIONS USD 0.43 0.42 -0.01 154.2 157.0 2.8 MYRIAD GENETICS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.38 0.42 0.04 143.7 149.1 5.4 NEUSTAR INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.72 0.75 0.03 214.3 214.2 -0.1 NORTH AMERICAN ENERGY PA Q3 OIL CAD 0.07 0.13 0.06 197.0 189.1 -7.9 NORTH AMERICAN ENERGY PA Q3 OIL CAD 0.06 0.13 0.07 212.5 189.1 -23.4 NYSE EURONEXT Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.38 0.43 0.05 555.3 562.0 6.7 OFFICIAL PAYMENTS HOLDIN Q1 OTHER COMPUTERS USD -0.04 -0.05 -0.01 36.3 33.4 -2.9 ONEBEACON INSURANCE GROU Q4 INSURANCE USD 0.13 -0.13 -0.26 298.4 286.0 -12.4 PACIFIC BIOSCIENCES OF C Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.37 -0.39 -0.02 4.4 5.9 1.5 PANERA BREAD CO Q4 RETAILING - FOODS USD 1.74 1.75 0.01 574.8 571.5 -3.3 PANTRY INC. Q1 RETAILING - FOODS USD -0.11 -0.08 0.03 1923.3 1915.2 -8.1 PIKE ELECTRIC CORP Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.25 0.67 0.42 241.0 273.7 32.7 POWELL INDS INC Q1 ELECTRICAL USD 0.54 0.62 0.08 158.9 153.9 -5.0 REVLON Q4 COSMETICS USD 0.73 0.58 -0.15 380.4 391.3 10.9 RG BARRY CORP Q2 CLOTHING USD 0.50 0.46 -0.04 52.8 48.5 -4.3 SHUTTERFLY INC Q4 COMMUNICATIONS USD 1.01 1.40 0.39 309.7 351.8 42.0 SILICON IMAGE INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.04 0.08 0.04 59.5 59.6 0.1 SIRIUS XM RADIO INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.02 0.02 0.00 898.6 892.4 -6.2 SPARTON CORP Q2 DEFENSE USD 0.20 0.26 0.06 55.9 66.0 10.1 SPECTRA ENERGY CORP Q4 GAS UTILITIES USD 0.31 0.32 0.01 1398.7 1347.0 -51.7 SPECTRA ENERGY PARTNERS Q4 GAS USD 0.37 0.40 0.03 60.5 59.0 -1.5 STANLEY FURNITURE CO Q4 HOME FURNISHINGS USD -0.14 -0.21 -0.08 24.4 23.4 -1.1 SUNCOKE ENERGY INC Q4 NONFERROUS BASE METALS USD 0.34 0.39 0.05 470.5 491.4 20.9 TAKE-TWO INTERACTIVE SOF Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.54 0.67 0.13 361.9 -- -- TEAM HEALTH HOLDINGS INC Q4 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.36 0.39 0.03 535.2 544.8 9.7 TECHNE CORP Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.77 0.74 -0.03 76.4 75.1 -1.3 TECO ENERGY INC Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.21 0.22 0.01 750.0 688.4 -61.6 THORATEC CORPORATION Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.38 0.38 0.00 119.1 128.5 9.4 TOYOTA MOTOR CORPORATION Q3 AUTOMOTIVE MFG USD 1.23 0.78 -0.45 57806.7 6566.1 -51240.6 TRIMBLE NAVIGATION LTD Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.56 0.57 0.01 505.2 515.5 10.3 TTM TECHNOLOGIES Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.21 0.26 0.05 376.8 382.4 5.6 UDR INC Q4 INVESTMENTS USD -0.04 -0.05 -0.01 184.4 182.4 -1.9 ULTIMATE SOFTWARE GROUP Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.39 0.38 -0.01 90.8 92.2 1.4 UNUM GROUP Q4 INSURANCE USD 0.77 0.82 0.05 2625.3 2658.2 32.9 UROLOGIX INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.05 -0.05 0.00 4.0 4.4 0.3 USANA HEALTH SCIENCES INC Q4 UNDESIGNATED CONR NON DU USD 1.21 1.27 0.06 165.8 168.5 2.7 VASCULAR SOLUTIONS INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.17 0.18 0.01 25.6 25.3 -0.3 VISHAY INTERTECHNOLOGY I Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.08 0.11 0.03 520.8 530.6 9.8 VITESSE SEMICONDUCTOR CO Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.16 -0.16 0.00 26.0 25.7 -0.3 VOCUS INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.16 0.16 0.00 47.5 47.4 -0.1 WABASH NATL CORP Q4 TRUCK MFG USD 0.31 0.32 0.01 423.9 415.8 -8.1 WALT DISNEY COMPANY Q1 LEISURE USD 0.76 0.79 0.03 11209.2 11341.0 131.8 ZYNGA INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.03 0.01 0.04 212.1 261.3 49.2