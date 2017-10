U.S./Canada daily earnings hits & misses Feb 6 - 1800 ET

Feb 6 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ABIOMED INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.07 0.07 0.00 38.0 38.3 0.2 ACCURAY INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.32 -0.30 0.02 74.2 77.8 3.6 ADEPT TECHNOLOGY INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.18 -0.49 -0.31 11.3 10.8 -0.5 ADVISORY BOARD CO. Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.30 0.28 -0.02 115.6 116.2 0.7 AEROFLEX HOLDING CORP Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.07 0.10 0.03 150.4 156.2 5.8 AGL RESOURCES INC Q4 GAS UTILITIES USD 0.95 0.91 -0.04 1498.8 1218.0 -280.8 AKAMAI TECHNOLOGIES Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.49 0.54 0.05 381.3 377.9 -3.4 ALBANY INTERNATIONAL Q4 MACHINERY USD 0.31 0.25 -0.06 174.4 194.3 19.9 ALICO INCORPORATED Q1 UNDESIGNATED CONR NON DU USD 0.37 0.14 -0.23 31.8 21.4 -10.5 ALLSTATE CORPORATION Q4 INSURANCE USD -0.05 0.59 0.64 6546.3 6637.0 90.7 AMBASSADOR GROUP INC Q4 COMMUNICATIONS USD -0.49 -0.58 -0.09 -- -- -- AMERCO Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 1.42 1.89 0.47 -- -- -- ANDERSONS (THE) Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.89 0.80 -0.09 1410.9 1680.6 269.7 ANNALY CAPITAL MANAGEMEN Q4 INVESTMENTS USD 0.35 -- -- 414.4 571.2 156.7 APOLLO INVESTMENT CORP Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.21 0.21 0.00 80.6 83.2 2.7 ARCELORMITTAL Q4 STEEL USD -2.78 -2.58 0.20 19736.0 19309.0 -427.0 ARGO GROUP INTERNATIONAL Q4 INSURANCE USD -0.88 -0.24 0.64 305.7 314.7 9.1 ARRIS GROUP INC Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.28 0.28 0.00 354.3 344.0 -10.3 ASSURANT INC Q4 INSURANCE USD -0.38 0.07 0.45 2108.0 2161.0 52.9 ATMEL CORP Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.07 0.07 0.00 340.8 345.1 4.3 ATMI INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.32 0.32 0.00 100.9 100.1 -0.8 ATMOS ENERGY CORPORATION Q1 GAS UTILITIES USD 0.77 0.71 -0.06 1175.3 -- -- ATS AUTOMATION TOOLING Q3 MACHINERY CAD 0.12 0.12 0.00 149.8 144.2 -5.6 BADGER METER INCORPORATED Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.44 0.39 -0.05 75.6 74.3 -1.2 BIOCLINICA INC Q4 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.09 0.07 -0.02 24.6 27.6 3.0 BOFI HOLDING INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.70 0.70 0.00 23.1 24.9 1.8 BRANDYWINE REALTY TRUST Q4 INVESTMENTS USD -0.04 -0.03 0.01 141.5 142.5 1.0 CAESARSTONE SDOT YAM LTD Q4 BUILDING MATERIALS USD 0.30 0.32 0.02 73.0 76.2 3.2 CALIAN TECHNOLOGIES LTD Q1 INDUSTRIAL SERVICES CAD 0.46 0.45 -0.01 -- -- -- CAMBREX CORPORATION Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.13 0.24 0.11 68.0 69.9 1.9 CANACCORD FINANCIAL INC Q3 FINANCIAL SERVICES CAD 0.18 0.17 -0.01 220.7 230.0 9.3 CBRE GROUP INC Q4 INVESTMENTS USD 0.49 0.55 0.06 1874.7 2005.8 131.2 CINCINNATI FINANCIAL CORP Q4 INSURANCE USD 0.49 1.11 0.62 1027.0 1070.0 43.0 COLFAX CORP Q4 MACHINERY USD 0.39 0.42 0.03 1040.5 1027.4 -13.1 COMPASS MINERALS INTERNA Q4 CHEMICALS USD 0.98 1.02 0.04 283.1 267.1 -16.0 CONSOLIDATED GRAPHICS INC Q3 COMMUNICATIONS USD 1.18 1.71 0.53 289.5 295.3 5.8 CON-WAY INC Q4 TRUCKING USD 0.28 0.26 -0.02 1354.7 1363.9 9.1 COPA HOLDINGS SA Q4 AIRLINES USD 2.23 2.01 -0.22 602.3 599.8 -2.5 CORBY DISTILLERIES 'A' Q2 BEVERAGES CAD 0.34 0.32 -0.02 -- -- -- CORPORATE EXECUTIVE BOAR Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.68 0.69 0.01 187.9 202.5 14.6 COVANTA HOLDING CORP Q4 INSURANCE USD 0.23 0.20 -0.03 410.9 430.0 19.1 COVENTRY HEALTH CARE INC Q4 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.67 0.91 0.24 3509.2 3445.8 -63.4 CUMMINS INCORPORATED Q4 MACHINERY USD 1.75 2.00 0.25 4044.5 4292.0 247.5 CVS CAREMARK CORP Q4 RETAILING - GOODS USD 1.10 -- -- 31134.7 31394.0 259.3 CYS INVESTMENTS INC Q4 INVESTMENTS USD 0.40 0.21 -0.19 111.3 79.6 -31.7 DEVRY INC DEL Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.56 0.87 0.31 496.6 505.2 8.7 DIGITAL RIVER INC Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.28 0.31 0.03 98.2 101.3 3.1 DUPONT FABROS TECHNOLOGY Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.14 0.11 -0.03 86.3 86.0 -0.3 EAGLE MATERIALS INC Q3 BUILDING & RELATED USD 0.44 0.43 -0.01 154.8 164.7 10.0 ENERSYS INC Q3 ELECTRICAL USD 0.80 0.88 0.08 548.5 557.3 8.8 EQUIFAX INC Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.75 0.78 0.03 556.9 558.1 1.2 EVEREST RE GROUP LTD Q4 INSURANCE USD 0.29 0.80 0.51 1056.3 1119.4 63.1 EXIDE TECHNOLOGIES Q3 ELECTRICAL USD 0.02 -0.20 -0.22 780.6 804.9 24.3 FARMER BROTHERS COMPANY Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.20 0.04 -0.16 132.2 135.7 3.5 FEI COMPANY Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.70 0.72 0.02 229.5 230.9 1.5 FIFTH STREET FINANCE CORP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.27 0.27 0.00 47.5 51.8 4.3 FMC CORPORATION Q4 CHEMICALS USD 0.81 0.81 0.00 1009.3 1000.0 -9.3 FORMFACTOR INC. Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.34 -0.32 0.02 48.8 47.7 -1.2 GENOMIC HEALTH INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.03 0.06 0.03 58.9 60.4 1.5 GEOSPACE TECHNOLOGIES CO Q1 ELECTRONICS USD 1.22 1.70 0.48 66.1 77.8 11.7 GILDAN ACTIVEWEAR INC Q1 CLOTHING USD 0.30 0.32 0.02 398.0 420.8 22.8 GILDAN ACTIVEWEAR INC Q1 CLOTHING USD 0.30 0.32 0.02 399.9 420.8 20.9 GLAXOSMITHKLINE PLC Q4 DRUGS USD 0.73 1.04 0.31 10664.5 11019.2 354.8 GLOBECOMM SYSTEMS INC. Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.15 0.17 0.02 88.7 79.7 -8.9 GREEN MOUNTAIN COFFEE RO Q1 RETAILING - FOODS USD 0.65 0.76 0.11 1331.5 1339.1 7.6 GREEN PLAINS RENEWABLE E Q4 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.86 0.94 0.08 821.9 883.7 61.8 HANOVER INSURANCE GROUP Q4 INSURANCE USD -1.77 -1.65 0.12 1027.7 1033.9 6.3 HIMAX TECHNOLOGIES INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.08 0.08 0.00 190.9 190.6 -0.2 HORNBECK OFFSHORE SVCS I Q4 OIL USD 0.24 0.31 0.07 128.4 133.2 4.8 HUSKY ENERGY INC Q4 OIL CAD 0.56 0.50 -0.06 6439.4 5756.0 -683.4 HYPERDYNAMICS CORP Q2 OIL USD -0.03 -0.03 0.00 0.0 0.0 0.0 IAC/INTERACTIVECORP Q4 LEISURE USD 0.78 -- -- 758.1 765.3 7.1 INTACT FINANCIAL CORP Q4 INSURANCE CAD 1.34 1.42 0.08 1762.6 1742.0 -20.6 INTERCONTINENTALEXCHANGE Q4 FINANCIAL SERVICES USD 1.75 1.76 0.01 322.0 323.4 1.3 INTERNATIONAL SHIPHOLDIN Q4 MARITIME USD 0.12 -0.74 -0.86 63.0 56.8 -6.2 INTL FCSTONE INC Q1 INVESTMENTS USD 0.37 0.40 0.03 128.7 116.5 -12.2 IROBOT CORP Q4 ELECTRONICS USD -0.35 -0.21 0.14 100.9 100.7 -0.2 IXIA INC Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.23 0.24 0.02 123.4 124.1 0.8 KEYW HOLDING CORP Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.01 0.00 -0.01 76.1 74.2 -1.9 KNIGHTSBRIDGE TANKERS LTD Q4 MARITIME USD 0.04 0.05 0.01 12.3 8.6 -3.7 LEAPFROG ENTERPRISES INC Q4 LEISURE TIME USD 0.49 0.60 0.11 224.5 244.7 20.2 LINCOLN NATL CP IND Q4 INSURANCE USD 1.06 1.10 0.04 2870.0 2947.0 77.1 LPL FINANCIAL HOLDINGS I Q4 INVESTMENTS USD 0.48 0.50 0.02 918.2 944.2 26.0 MACERICH COMPANY Q4 INVESTMENTS USD 0.25 1.27 1.02 220.6 238.6 18.0 MARATHON OIL CORP Q4 OIL USD 0.67 0.55 -0.12 3927.7 4236.0 308.3 MATRIX SERVICE CO Q2 OIL USD 0.24 0.29 0.05 213.4 221.4 8.1 MELCO CROWN ENTERTAINMEN Q4 LEISURE USD 0.21 0.07 -0.14 1074.0 1101.8 27.8 META FINANCIAL GROUP INC Q1 SAVINGS AND LOANS USD 0.47 0.78 0.31 20.9 22.2 1.3 METALS USA HOLDINGS CORP Q4 STEEL USD 0.30 0.22 -0.08 455.7 437.5 -18.2 METTLER-TOLEDO INTL Q4 MACHINERY USD 3.19 3.47 0.28 643.0 657.3 14.3 MID-AMERICA APARTMENT CO Q4 INVESTMENTS USD 0.38 0.45 0.07 129.3 131.2 1.9 MOD-PAC CORP Q4 FOREST PRODUCTS USD 0.11 0.31 0.20 -- -- -- MONEYGRAM INTERNATIONAL Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.26 0.27 0.01 346.0 354.4 8.4 MONOLITHIC POWER SYSTEMS Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.20 0.21 0.01 48.2 48.2 0.0 NEWS CORP Q2 COMMUNICATIONS USD 0.43 0.44 0.02 9277.1 9425.0 147.9 NORTH VALLEY BANCORP Q4 BANKING USD 0.19 0.08 -0.11 11.3 12.0 0.8 NU SKIN ENTERPRISES INC Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.94 0.97 0.04 579.5 588.2 8.7 ORASURE TECHNOLOGIES INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.14 -0.11 0.03 20.9 22.1 1.3 ORCHIDS PAPER PRODUCTS CO Q4 FOREST PRODUCTS USD 0.34 0.30 -0.04 26.7 24.0 -2.6 PAA NATURAL GAS STORAGE Q4 GAS USD 0.29 0.31 0.03 74.8 112.7 37.8 PAIN THERAPEUTICS INC Q4 DRUGS USD -0.02 -0.04 -0.03 2.8 2.5 -0.3 PARTNERRE LTD Q4 INSURANCE USD -0.47 1.55 2.02 907.3 920.3 13.0 PATRIOT TRANSPORTATION H Q1 MULTI-IND TRANSN USD 0.19 0.26 0.07 31.9 33.1 1.2 PENNANTPARK INVESTMENT C Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.27 0.28 0.01 32.2 33.0 0.8 PENSKE AUTOMOTIVE GROUP Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.53 0.57 0.05 3312.4 3371.3 58.9 PEREGRINE SEMICONDUCTOR Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.20 0.19 -0.01 62.3 63.0 0.7 PETROLOGISTICS LP Q4 CHEMICALS USD 0.29 -- -- 181.2 166.1 -15.1 PHH CORP Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.75 0.89 0.15 736.3 783.0 46.8 PLAINS ALL AMERICAN PIPE Q4 OIL USD 0.77 1.01 0.24 9894.3 9439.0 -455.3 PLANAR SYSTEMS INCORPORA Q1 OTHER COMPUTERS USD -0.05 0.05 0.10 42.0 44.2 2.2 PLATINUM UNDERWRITER HOL Q4 INSURANCE USD 0.59 3.19 2.60 161.3 166.7 5.3 PROLOGIS INC Q4 INVESTMENTS USD -0.03 0.02 0.05 484.0 517.6 33.5 PROTECTIVE LIFE CORP Q4 INSURANCE USD 0.88 0.98 0.10 883.3 -- -- PRUDENTIAL FINANCIAL INC Q4 INSURANCE USD 1.74 1.69 -0.05 12859.2 46139.0 33279.8 PSIVIDA CORP Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.13 -0.11 0.02 0.6 0.6 0.0 QUALSTAR Q2 OTHER COMPUTERS USD -0.08 -0.08 0.00 3.6 3.4 -0.2 RALPH LAUREN CORP Q3 CLOTHING USD 2.19 2.24 0.05 1845.7 1846.1 0.4 REALD INC Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.09 -0.08 0.01 47.8 46.9 -0.8 RENAISSANCERE HOLDINGS L Q4 INSURANCE USD 0.30 0.65 0.35 311.2 348.4 37.2 RTI INTERNATIONAL METALS Q4 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.17 0.23 0.06 188.8 196.4 7.6 SANGAMO BIOSCIENCES INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.12 -0.07 0.05 6.0 8.9 3.0 SCHWEITZER-MAUDUIT INTL Q4 TOBACCO USD 0.98 0.88 -0.10 215.4 196.8 -18.6 SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE Q1 CHEMICALS USD -1.14 -1.12 0.02 199.7 205.8 6.1 SIERRA WIRELESS INC Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.19 0.33 0.14 162.0 163.8 1.8 SIERRA WIRELESS INC Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.20 0.33 0.14 162.3 -- -- SINCLAIR BROADCAST GROUP Q4 COMMUNICATIONS USD 0.59 0.72 0.14 311.7 329.5 17.8 SMART TECHNOLOGIES INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.06 -0.02 -0.08 147.0 138.9 -8.1 SMART TECHNOLOGIES INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.06 -0.02 -0.08 151.0 138.9 -12.1 SPECTRUM BRANDS HOLDINGS Q1 HOME PRODUCTS USD 0.57 0.72 0.15 895.3 870.3 -25.0 SPORT CHALET INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.04 -0.13 -0.17 101.7 97.6 -4.1 SPS COMMERCE INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.09 0.12 0.03 21.9 22.5 0.6 STERICYCLE INC. Q4 MACHINERY USD 0.86 0.88 0.02 491.4 503.6 12.3 STERIS CORP Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.56 0.53 -0.03 368.8 380.4 11.6 SWS GROUP INC Q2 INVESTMENTS USD 0.07 0.05 -0.02 78.2 85.1 6.9 TESORO CORP Q4 OIL USD 1.37 1.34 -0.03 6951.3 8273.0 1321.7 THE MADISON SQUARE GARDE Q2 MULTI-IND BASIC USD 0.36 0.60 0.24 407.0 387.9 -19.1 TIME WARNER INC Q4 COMMUNICATIONS USD 1.10 1.17 0.07 8228.4 8164.0 -64.4 TMX GROUP LTD Q4 MULTI-INDUSTRY FINANCE CAD 0.73 0.95 0.22 180.8 181.1 0.3 TRC COS INC Q2 MACHINERY USD 0.16 0.14 -0.02 -- -- -- TRIPLE S MANAGEMENT CORP Q4 UNDESIGNATED HEALTH USD 0.62 0.53 -0.09 617.7 599.3 -18.4 TRIQUINT SEMICONDUCTOR I Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.02 0.04 0.02 222.8 233.6 10.8 TRUE RELIGION APPAREL INC Q4 CLOTHING USD 0.53 0.55 0.02 129.3 137.0 7.7 TRUEBLUE INC Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.14 0.19 0.06 336.7 344.6 7.9 TYLER TECHNOLOGIES INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.28 0.28 0.00 94.7 95.4 0.6 USG CORPORATION Q4 BUILDING & RELATED USD -0.26 -0.46 -0.20 790.0 815.0 25.0 VIASAT INC. Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.33 0.04 0.37 269.2 286.4 17.2 VICAL INCORPORATED Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.10 -0.09 0.01 1.6 2.3 0.7 VISA INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 1.79 1.82 0.03 2817.2 2846.0 28.8 WESTJET AIRLINES LTD Q4 AIRLINES CAD 0.42 0.46 0.04 856.7 860.6 4.0 WEX INC Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 1.06 1.07 0.01 164.4 169.0 4.6 WGL HOLDING INC Q1 GAS UTILITIES USD 1.04 1.14 0.10 746.1 686.7 -59.3 WMS INDUSTRIES INC Q2 LEISURE PRODUCTS USD 0.15 -- -- 166.2 157.5 -8.7 WR GRACE & CO Q4 CHEMICALS USD 1.06 1.11 0.05 790.1 797.8 7.7 WYNDHAM WORLDWIDE CORP Q4 LEISURE USD 0.60 0.63 0.03 1056.0 1094.0 38.0 YELP INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.05 -0.06 -0.02 40.3 41.2 0.9