U.S./Canada daily earnings hits & misses Feb 7 - 1000 ET

Feb 7 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ADVANCE AUTO PARTS Q4 RETAILING - GOODS USD 0.75 0.88 0.13 1330.0 1329.2 -0.8 AIR CANADA Q4 AIRLINES CAD -0.19 -0.02 0.17 2817.1 2841.0 23.9 AIR CANADA Q4 AIRLINES CAD -0.19 -0.02 0.17 2814.4 2841.0 26.6 ALEXANDRIA REAL ESTATE E Q4 INVESTMENTS USD 0.33 0.36 0.03 153.8 154.2 0.4 AMERISTAR CASINOS INC. Q4 LEISURE USD 0.38 0.32 -0.06 291.1 288.8 -2.3 ARROW ELECTRONICS INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 1.06 1.22 0.16 5249.2 5402.7 153.5 BANCO LATINOAMERICANO DE Q4 FINANCE & LOAN USD 0.55 0.64 0.09 26.5 24.2 -2.3 BCE INCORPORATED Q4 TELEPHONE UTILITIES CAD 0.66 0.65 -0.01 5167.7 5161.0 -6.7 BCE INCORPORATED Q4 TELEPHONE UTILITIES CAD 0.66 0.65 -0.01 5173.6 5161.0 -12.6 BELDEN INC Q4 ELECTRONICS USD 0.66 0.78 0.12 476.6 477.7 1.1 BROADRIDGE FINANCIAL SOL Q2 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.18 0.17 -0.01 492.1 493.2 1.1 BROOKFIELD RENEWABLE ENE Q4 ELECTRICAL UTILITIES CAD 0.01 -- -- 366.0 317.0 -49.0 BUNGE LIMITED Q4 CHEMICALS USD 2.36 0.57 -1.79 18813.3 17040.0 -1773.3 CIGNA CORPORATION Q4 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.48 1.57 0.09 6788.0 6827.0 39.0 CINEPLEX INC Q4 FINANCIAL SERVICES CAD 0.42 0.51 0.09 285.6 298.7 13.1 COCA-COLA ENTERPRISES INC Q4 BEVERAGES USD 0.44 0.45 0.02 1916.8 1916.0 -0.8 COGNIZANT TECH SOLUTIONS Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.91 0.92 0.01 1950.2 1948.2 -2.0 CONVERGYS GROUP Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.24 0.25 0.01 511.0 508.8 -2.2 ENPRO INDUSTRIES INC Q4 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.26 0.27 0.01 282.1 279.3 -2.8 EXELON CORP Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.64 0.64 0.00 8426.7 6444.0 -1982.7 FLIR SYSTEMS INC Q4 DEFENSE USD 0.49 0.52 0.03 396.2 386.4 -9.8 FLOWERS FOODS INC Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.25 0.28 0.03 708.1 749.4 41.3 FORTIS INCORPORATED Q4 UNDESIGNATED ENERGY CAD 0.49 0.45 -0.04 1058.8 999.0 -59.8 GARTNER INC. Q4 COMMUNICATIONS USD 0.59 0.61 0.02 477.9 474.7 -3.2 GENTIVA HEALTH SERVICES Q4 UNDESIGNATED CONR NON DU USD 0.34 -- -- 432.8 425.0 -7.8 GLATFELTER Q4 FOREST PRODUCTS USD 0.37 -- -- 385.1 391.4 6.3 GOLUB CAPITAL BDC INC Q1 INVESTMENTS USD 0.30 0.34 0.04 17.6 18.6 1.0 GRAPHIC PACKAGING HOLDIN Q4 MULTI-IND BASIC USD 0.08 0.08 0.00 1077.8 1053.3 -24.5 HEALTHWAYS INC Q4 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.06 0.05 -0.01 175.1 175.2 0.1 HEARTLAND PAYMENT SYSTEM Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.37 0.38 0.01 138.3 135.7 -2.6 HOME LOAN SERVICING SOLU Q4 FINANCE & LOAN USD 0.39 0.44 0.05 52.5 60.6 8.1 INGREDION INC Q4 FOOD PROCESSORS USD 1.42 1.47 0.06 1615.3 1643.9 28.6 INNODATA INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.02 0.03 0.01 19.1 19.0 -0.1 INTL FLAVORS & FRAGRANCE Q4 COSMETICS USD 0.84 0.83 -0.01 661.0 680.6 19.6 LAZARD LTD Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.33 0.61 0.28 477.2 560.7 83.5 MACK-CALI REALTY CORPORA Q4 INVESTMENTS USD 0.14 0.10 -0.04 178.0 177.0 -1.0 MAKEMYTRIP LTD Q3 MULTI-IND TRANSN USD 0.03 -0.07 -0.10 21.9 22.4 0.5 MANULIFE FINANCIAL CORP Q4 FINANCIAL SERVICES CAD 0.32 0.28 -0.04 9745.8 7197.0 -2548.8 MANULIFE FINANCIAL CORP Q1 FINANCIAL SERVICES CAD 0.33 -0.02 -0.35 9649.8 2841.0 -6808.8 MANULIFE FINANCIAL CORP Q4 FINANCIAL SERVICES CAD 0.32 0.28 -0.04 -- 7197.0 -- MANULIFE FINANCIAL CORP Q1 FINANCIAL SERVICES CAD 0.35 -0.02 -0.37 -- 2841.0 -- MAXIMUS INC Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.56 0.63 0.07 284.6 286.3 1.7 MCCLATCHY COMPANY Q4 COMMUNICATIONS USD 0.44 0.39 -0.05 -- -- -- MEDICAL PROPERTIES TRUST Q4 INVESTMENTS USD 0.18 0.21 0.03 56.7 57.4 0.7 MONSTER WORLDWIDE INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.08 0.08 0.01 212.0 211.2 -0.7 MSCI INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.54 0.52 -0.02 244.4 247.1 2.7 NATIONAL RETAIL PROPERTI Q4 INVESTMENTS USD 0.27 0.32 0.05 86.7 88.9 2.2 NEW JERSEY RESOURCES CORP Q1 GAS UTILITIES USD 1.02 0.85 -0.17 477.4 736.0 258.6 NEW YORK TIMES CO Q4 COMMUNICATIONS USD 0.31 0.32 0.01 570.4 575.8 5.4 NOBLE ENERGY INC Q4 OIL USD 1.14 1.65 0.51 1138.9 1167.0 28.2 NOVADAQ TECHNOLOGIES INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.05 0.08 0.13 6.3 6.8 0.6 NOVADAQ TECHNOLOGIES INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.05 0.08 0.13 6.4 6.8 0.4 OCH-ZIFF CAPITAL MANAGEM Q4 INVESTMENTS USD 0.72 0.77 0.05 651.6 699.8 48.2 OLD DOMINION FREIGHT LIN Q4 TRUCKING USD 0.50 0.46 -0.04 535.2 527.3 -7.9 ON SEMICONDUCTOR CORP Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.07 0.08 0.01 671.2 680.2 9.0 PACER INTERNATIONAL INC. Q4 MULTI-IND TRANSN USD 0.05 0.06 0.01 360.5 351.9 -8.6 PALOMAR MEDICAL TECHNOLO Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.03 0.12 0.09 22.7 23.4 0.7 PATTERSON UTI ENERGY INC Q4 OIL USD 0.29 0.40 0.11 600.6 652.8 52.2 PENNYMAC MORTGAGE INVEST Q4 INVESTMENTS USD 0.83 0.83 0.00 117.4 124.9 7.6 PMFG INC Q2 MACHINERY USD 0.06 0.02 -0.04 39.4 31.5 -8.0 POST HOLDINGS INC Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.22 0.31 0.09 219.0 236.9 17.9 PRESTIGE BRANDS HOLDINGS Q3 HOME HEALTH CARE USD 0.34 0.37 0.03 158.5 160.2 1.7 RAND LOGISTICS INC Q3 MARITIME USD 0.18 0.15 -0.03 46.6 49.5 3.0 RBC BEARINGS INC Q3 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.59 0.53 -0.06 100.6 96.3 -4.3 RDA MICROELECTRONICS INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.34 0.34 0.01 104.9 115.6 10.7 ROFIN-SINAR TECHNOLOGY I Q1 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.28 0.32 0.04 133.8 142.2 8.5 RTI BIOLOGICS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.04 0.04 0.00 45.2 44.6 -0.6 SALLY BEAUTY HOLDINGS INC Q1 COSMETICS USD 0.34 0.32 -0.02 915.1 905.4 -9.7 SCRIPPS NETWORKS INTERAC Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.92 0.89 -0.03 613.9 604.7 -9.3 SEQUANS COMMUNICATIONS SA Q4 ELECTRONICS USD -0.23 -0.28 -0.06 4.4 3.1 -1.2 SHOPPERS DRUG MART CORP Q4 RETAILING - GOODS CAD 0.84 0.85 0.01 2674.3 2721.6 47.3 SIGMA-ALDRICH CORP Q4 CHEMICALS USD 0.95 0.96 0.02 659.5 655.0 -4.5 SMITH & NEPHEW Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 1.03 -- -- 1065.0 1077.0 12.0 SNAP-ON INCORPORATED Q4 TOOLS AND HARDWARE USD 1.38 1.43 0.05 755.4 753.2 -2.2 SPRINT NEXTEL CORP Q4 TELEPHONE UTILITIES USD -0.46 -0.42 0.04 8920.0 9005.0 85.0 STARWOOD HOTELS & RESORT Q4 LEISURE USD 0.65 0.70 0.05 1489.6 1533.0 43.4 SUBURBAN PROPANE PARTNER Q1 GAS UTILITIES USD 1.29 1.04 -0.25 544.9 490.7 -54.2 SUTOR TECHNOLOGY GROUP L Q2 STEEL USD 0.06 0.12 0.06 125.1 157.9 32.8 TECK RESOURCES LTD Q4 NONFERROUS BASE METALS CAD 0.48 0.61 0.13 2548.8 2730.0 181.2 TECK RESOURCES LTD Q4 NONFERROUS BASE METALS CAD 0.47 0.61 0.14 2533.4 2730.0 196.6 TERADATA CORP Q4 COMPUTER MFRS USD 0.74 0.79 0.05 723.5 740.0 16.5 THERMON GROUP HOLDINGS I Q3 MACHINERY USD 0.29 0.24 -0.05 78.1 76.8 -1.4 TOWERS WATSON & CO Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 1.26 1.48 0.23 897.1 946.2 49.2 XYLEM INC Q4 MACHINERY USD 0.46 0.47 0.01 980.6 969.0 -11.6 YM BIOSCIENCES INC Q2 DRUGS CAD -0.06 -0.07 -0.01 1.5 3.9 2.4 YM BIOSCIENCES INC Q2 DRUGS CAD -0.06 -0.07 -0.01 1.5 3.9 2.4